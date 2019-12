Babiš: Česko nebude v souvislosti s auditem vracet žádné evropské dotace

Z auditní zprávy Evropské komise o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) vyplývá, že Česko by mělo vrátit skoro 284 milionů korun za dotace pro holding Agrofert. Její klíčovou část získal server iRozhlas.cz. Jiní média uvádějí 235 milionů korun. Deník N psal o ztrátě 451 milionů korun, později stamilionů korun. Podle konečné zprávy nejsou přidělené dotace v souladu s evropským a českým právem. Premiér závěry auditní zprávy odmítá. Poslancům ve středu řekl, že Česko nebude v souvislosti s auditem Evropské komise vracet žádné evropské dotace. Je přesvědčen o tom, že žádný střet zájmů nemá a ani mít nemůže, protože postupoval podle zákona, když vložil svou bývalou skupinu Agrofert do svěřenských fondů. Dokument, který do Česka doputoval v pátek, vládá odmítá zveřejnit. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) několikrát sdělila, že audit dorazil z Bruselu jako důvěrný.

O jeho publikaci uvažuje pražský magistrát, který je účastníkem řízení a který tedy auditní zprávu dostal také. Babiš v této souvislosti řekl, že by neměl námitek proti tomu, kdyby prověrku zveřejnil primátor Zdeněk Hřib (Piráti). "Klidně to zveřejněte, já se budu těšit, já s tím nemám žádný problém," podotkl. Hřib v úterý uvedl, že úřad zkoumá, jaké sankce by hrozily v případě, že by dokument zveřejnil. Alespoň závěry auditu očekává také česká pobočka organizace Transparency International. Při výzvách k zveřejnění listiny argumentuje doporučením evropské ombudsmanky. Na Evropskou komisi se ve věci zveřejnění dokumentu obrátila i část českých europoslanců.

Znění auditu je konečné. Potom, co obdrží českou verzi auditu, bude mít Česko dva měsíce na to, aby uvedlo, zda souhlasí, nebo nesouhlasí s doporučeními obsaženými v materiálu. Pokud by Česko část závěrů odmítlo, má ještě nárok vyvolat slyšení u Evropské komise.

ČSÚ: Průměrná mzda v Česku ve 3. čtvrtletí stoupla na 33.700 korun

Průměrná měsíční mzda v Česku ve třetím čtvrtletí meziročně stoupla na 33 tisíc 697 korun. To je o 2163 víc než před rokem. Informoval o tom Český statistický úřad. Reálně po zohlednění růstu spotřebitelských cen měsíční výdělek vzrostl o čtyři procenta. Obecně platí, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou. Analytici očekávali, že reálný růst mezd zpomalí pod čtyři procenta. Za nárůstem mezd je hlavně pokračující vysoká poptávka po pracovní síle. Ve třetím čtvrtletí si nejvíc polepšili pracovníci ve vzdělávání. "Růst nominální průměrné mzdy o 6,9 procenta byl výsledkem kompromisu mezi finančními možnostmi podniků a jejich přetrvávající vysokou poptávkou po pracovní síle. Dvě pětiny mzdového nárůstu pohltila inflace a reálně tak mzdy vzrostly o čtyři procenta," uvedl ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ Dalibor Holý.

Údaje o průměrných mzdách ukazují, že prostor pro jejich další růst se zmenšuje. Zpomalování růstu bude ovšem pozvolné, protože situace na trhu práce zůstává nadále napjatá kvůli nízké nezaměstnanosti. Vyplývá to z vyjádření analytiků. Zároveň data podle ekonomů ukazují, že finanční možnosti zaměstnavatelů narážejí na své limity. Nicméně růst mezd by měl s ohledem na vývoj ekonomiky zůstat solidní, uvedli analytici.

Povolování staveb zřejmě bude možné i v elektronické formě

Povolování staveb zřejmě bude možné i v elektronické formě. Sněmovna schválila novelu, podle níž vznikne informační systém pro vyřizování všech záležitostí stavebních řízení. Digitalizace by měla vést ke zkrácení a zjednodušení řízení pro investory, projektanty, správce inženýrských sítí i úředníky. Předlohu nyní dostane k projednání Senát. Povolovací řízení se má vést prostřednictvím portálu stavebníka. Budou v něm i informace, jak proces postupuje, a veškerá dílčí stanoviska. Vznikne také datové úložiště projektové dokumentace, úkonů v řízení a rozhodnutí. Elektronicky bude možné vést stavební deník. Součástí návrhu je také vznik geoportálu územního plánování. Zavede se rovněž identifikační číslo stavby, které umožní sledovat její osud od jejího povolování až po demolici. "Je to konkrétní krok, jak urychlit stavební řízení," uvedl za předkladatele Martin Kupka (ODS).

Předloha, která získala souhlas ministerstva pro místní rozvoj, by měla být účinná od července 2023. Ministryně Klára Dostálová (za ANO) uvedla, že ministerstvo se na přípravě návrhu aktivně podílelo. Digitalizaci bude podle ní možné hradit z evropských dotací vyčleněných ještě v nynějším rozpočtovém období Evropské unie.

Senát vrátil poslancům k novému projednání vládní daňový balíček

Senát vrátil Sněmovně vládní daňový balíček. Odmítl například vyšší zdanění loterií z nynějších 23 procent až na 35 procent. Podle senátorů by to zatížilo nejméně nebezpečné druhy hazardu. Senátoři odmítli i poslanci schválené navýšení poplatku za vklad do katastru nemovitostí z tisíce na dva tisíce korun. Horní komora navíc doporučila i úpravy navrhovaného zdanění technických rezerv pojišťoven.

Daňovými změnami chce kabinet vylepšit příjmy státního rozpočtu. Aby vládní daňový balíček začal platit od ledna příštího roku, jak vláda plánuje, musí ho poslanci znovu projednat ještě v prosinci. Sněmovna, kde má většinu hlasů vládní koalice ANO a ČSSD podporovaná komunisty, která původní verzi daňového balíčku prosadila, pravděpodobně senátní verzi odmítne.

Arnika: Část stromků a světýlek obsahuje nebezpečné látky

Dva ze tří testovaných vánočních řetězů v Česku obsahovaly nadlimitní množství škodlivin, stejně tak jeden ze čtyř testovaných umělých stromků. Šlo se o nebezpečné ftaláty DHEP a chlorovaný parafín. Tyto látky mají negativní vliv na reprodukční zdraví lidí a jsou problematické i pro životní prostředí, uvedli zástupci ekologické organizace Arnika na tiskové konferenci. Podle expertky Arniky na toxické odpady Jitky Strakové šlo o stromky nakoupené v českých e-shopech. Testování bylo součástí rozsáhlejšího průzkumu vánočních stromků, dekorací a ozdob na českém, rakouském a německém trhu. Ze 33 vzorků bylo nadlimitní množství škodlivin prokázáno u 13 výrobků.

Nušlovu cenu za astronomii letos získá fyzik Zdeněk Stuchlík

Nejvyšší ocenění České astronomické společnosti letos získá teoretický fyzik Zdeněk Stuchlík, a to zejména za zásluhy o zřízení Slezské univerzity a rozvoj teoretické astrofyziky na filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě. ČTK to sdělil tiskový tajemník České astronomické společnosti Pavel Suchan. Stuchlík se zabývá relativistickou astrofyzikou a kosmologií, například chováním hmoty v exotických podmínkách silné gravitace v okolí černých děr a neutronových hvězd. Nušlovu cenu uděluje Česká astronomická společnost badatelům, kteří se svým celoživotním dílem výrazně zasloužili o rozvoj astronomie. Je pojmenována po dlouholetém předsedovi této společnosti Františku Nušlovi. Její udělování astronomové obnovili po padesátileté přestávce v roce 1999.

Církev československá husitská zahájila oslavy stého výročí svého vzniku

Církev československá husitská slaví sté výročí svého založení. Nekatolická reformační církev navazuje především na husitskou a českobratrskou teologickou tradici. Vznikla jako národní církev spjata se vznikem samostatného Československa. Vyhlášení Církve československé husitské se konalo 11. ledna 1920 v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze. Po 100 letech se na témže místě 11. ledna 2020 uskuteční slavnostní bohoslužba s připomenutím vzniku církve. ČTK o tom informoval Oldřich Nováček, který připomínky výročí v církvi koordinuje. Církev československá husitská chystá k 100. výročí řadu dalších akcí a shromáždění v průběhu celého roku 2020.

Za první republiky měla Církev československá husitská až 1,2 milionu členů a byla druhou nejpočetnější církví v Československu. Při sčítání obyvatel v roce 2011 se k ní hlásilo v Česku 39.276 věřících a na Slovensku podle údajů z roku 2011 pak 1782 věřících.

Část nosorožců ze Dvora byla ve Rwandě vypuštěna do volné přírody

Tři z pěti vzácných nosorožců černých, kteří byli v červnu převezeni ze ZOO Dvůr Králové nad Labem do středoafrické Rwandy, byli v listopadu vypuštěni do volné přírody. Zbylé dva to čeká v blízké budoucnosti. Aklimatizace všech pěti zvířat v národním parku Akagera pokračuje dobře. ČTK to řekl vedoucí mezinárodních projektů dvorské zoo Jan Stejskal. Ve Rwandě mají zvířata podpořit populaci nosorožců vyhubenou v minulosti a přinést do ní genetickou pestrost. Pohyb nosorožců strážci parku trvale monitorují prostřednictvím vysílaček, které mají nosorožci v rohách. Průběžně sledují i kondici zvířat a to, co žerou. Park hlídají ozbrojení strážci. Transport, který se odehrál kamiony a letecky, byl dosud největším přesunem nosorožců z Evropy do Afriky.

V Praze vystaví originální techniku z vesmírných letů

Originál vesmírné lodi Sojuz, trysky motoru rakety Saturn V nebo lodi Apollo, sbírky skafandrů a řadu dalších technických exponátů a modelů si budou moci prohlédnout lidé na výstavě Cosmos Discovery, která 27. prosince začne na Výstavišti v pražských Holešovicích. Na začátku dostane každý návštěvník Space Card - Kartu kosmonauta se jménem a životním příběhem reálného člověka, uvedl za pořadatelskou agenturu JVS Group Martin Zvoníček v tiskové zprávě. Expozice pak představí stovky exponátů z amerického, sovětského a ruského kosmického programu. Pocit stavu beztíže návštěvníci zakusí v modelu orbitální stanice Mir. Prohlédnou si i podrobné modely všech amerických raketoplánů a sovětského kosmoplánu Buran. "V interaktivním Cosmocampu bude možné zkusit náročný výcvik kosmonautů i nejmodernější 3D technologie," doplnil Zvoníček. Budoucnosti vesmírných letů se pak věnuje závěr výstavy, kde si lidé počtou například o nových projektech Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku (NASA) a společnosti SpaceX Elona Muska.

Počasí na čtvrtek

Zataženo nízkou oblačností, která se zejména na Českomoravské vrchovině a na západě Moravy ojediněle udrží po celý den. Ojediněle mlhy i mrznoucí. Ojediněle, postupně místy jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 0 až +4 °C, při nízké oblačností kolem -1 °C, na horách kolem 2 °C, na Šumavě až 6 stupňů Celsia.