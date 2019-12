Auditní zprávu EK o možném střetu zájmů Babiše projedná sněmovna ve čtvrtek

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) nechce zveřejnit audit Evropské komise o údajném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO), podle ní je obsah dokumentu důvěrný. S dokumentem se podle ní seznámili pouze úředníci ministerstva, kteří se vyjádří, zda Česko souhlasí nebo nesouhlasí se závěry auditu. Znění auditu je konečné, Česko ale má podle Dostálové dva měsíce na to, aby se vyjádřilo k doporučením obsaženým v auditu. Pokud by Česko část závěrů odmítlo, má ještě nárok vyvolat slyšení o věci u EK. Dostálová řekla, že sama obsah dokumentu nezná a že je důvěrný. Nechce ho proto zveřejňovat ani poskytnout poslancům nebo členům vlády. Podle opozičních poslanců by kabinet audit zveřejnit měl, vzhledem k hrozícímu vracení milionů korun z poskytnutých dotací to považují za veřejný zájem. Piráti, ODS, TOP 09, STAN a KDU-ČSL prosadili, že se o auditu bude ve čtvrtek dopoledne debatovat na plénu Sněmovny. Pro návrh hlasovaly i koaliční ČSSD a hnutí ANO. Auditní zprávu má k dispozici i pražský magistrát. Úřad nyní podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) s právníky zkoumá, jaké sankce by hrozily v případě, že by dokument zveřejnili.

Kvůli vyplácení dotací Agrofertu státními úřady podali Piráti trestní oznámení na neznámého pachatele. Podle nich extistuje podezření na porušení povinnosti při správě cizího majetku, zneužití pravomoci úřední osoby nebo spáchání dotačního podvodu. Případem se zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ).

Česko má podle auditu Evropské komise vrátit 451 milionů korun z unijních dotací přidělených Agrofertu. Závěr auditu citoval v úterý Deník N. Komise argumentuje tím, že český předseda vlády je stále konečným vlastníkem společnosti Agrofert, přestože ji vložil do svěřenských fondů. Podle komise Babiš fondy ovládá a má nadále přímý zájem na úspěchu firmy. Komise v závěrečné zprávě konstatuje, že všechny dotace po 9. únoru 2017, kdy se stala účinnou novela českého zákona o střetu zájmů, byly Agrofertu vyplaceny neoprávněně. Babiš opakovaně uvádí, že se ve střetu zájmů necítí. Od chvíle, kdy Agrofert vložil do svěřenských fondů, ho označuje za svou bývalou firmu. Tvrdil také, že Česko žádné peníze za poskytnuté dotace nebude muset vracet.

Audit Evropské komise o střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše není podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) finální. V průvodním dopisu k auditu se totiž podle ní píše, že se má Česko vyjádřit, zda se závěry souhlasí, nebo nikoliv. Na tiskové konferenci ministryně uvedla, že Česko proto využije dvouměsíční lhůtu, na vyjádření dostane po doručení překladu dokumentu. Zdůraznila, že zprávu nečetla a neví, k jakým závěrům auditoři dospěli. Zabývat se jí budou úředníci, kteří budou striktně dodržovat důvěrný režim dokumentu. Doručení českého překladu, od kterého se bude počítat lhůta, očekává tento, nebo příští týden. Ministryně uvedla, že pokud se úředníci neztotožní s některými závěry, neznamená to, že "šmahem vše odmítnou". "Ale pokud bychom něco nepřijali, máme možnost vyvolat takzvané slyšení EK. Dostálová nevidí důvod, aby se ČR nebránila do posledního dechu, pokud nebude souhlasit s auditem. Nevyloučila ani, že se obrátí na Soudní dvůr EU.

Piráti podali trestní oznámení kvůli tomu, že české úřady dál vyplácejí dotace holdingu Agrofert i přes podezření, že je premiér Andrej Babiš (ANO), který holding vložil do svěřenských fondů, ve střetu zájmů. Podle Pirátů se záležitostí zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu. Piráti v minulosti několikrát vyzvali české úřady, aby proplácení dotací zastavily. Vzhledem k tomu, že se tak nestalo, podal senátor Lukáš Wagenknecht (za Piráty) společně se dvěma stranickými analytiky na začátku listopadu trestní oznámení pro podezření na porušení povinnosti při správě cizího majetku, zneužití pravomoci úřední osoby nebo spáchání dotačního podvodu.

Do Česka v pátek dorazila závěrečná zpráva auditu Evropské komise, která možný střet zájmů vyšetřovala. Obsah zprávy zatím není veřejný. Dopoledne se kvůli tomu sešly opoziční strany. Na jednání se shodly, že budou od vlády chtít znát její další kroky.

Předběžná verze auditní zprávy EK, která unikla do médií letos na jaře, konstatovala, že český premiér ve střetu zájmů je. Podle předběžné zprávy hrozí, že by Česko mělo vracet Evropské unii asi 450 milionů korun. Babiš opakovaně tvrdí, že ve střetu zájmů není a že Česko žádné peníze vracet nebude.

Česko neuspělo s žalobou proti novým unijním pravidlům na držení zbraní

Soudní dvůr Evropské unie v úterý zamítl českou žalobu proti směrnici omezující držení zbraní. Podle soudu není unijní morma diskriminační a neporušuje unijní zásady, jak namítá Česká republika. Soud to uvedl v tiskové zprávě. Normu zakazující některé poloautomatické zbraně či zásobníky navrhla Evropská komise v reakci na teroristické útoky v Evropě. Země EU i europarlament ji schválily předloni. Česko, které bylo od začátku proti, mimo jiné namítalo, že úprava zasahuje do práv vlastníků legálně držených zbraní. Praha proto podala žalobu, která žádala zrušení směrnice. Požadavek podpořily také Polsko a Maďarsko. Soud konstatoval, že české námitky jsou neopodstatněné.

Česko se už nemůže dál odvolávat, směrnici tak musí promítnout do českých zákonů. Jinak by mu hrozily pokuty v řádech desítek milionů korun. Českému rozhlasu to řekla mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová. Právě ministerstvo zahraničí Česko u unijního soudu zastupovalo.

Ministr vnitra a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že s novou zbraňovou legislativou, kterou připravilo ministerstvo vnitra, Česko naplní požadavky na implementaci obsahu evropské zbraňové směrnice. Současně se držitelů zbraní nijak zásadně nedotkne, drtivá většina nic nepozná. Na tom, co má být obsahem novely, se podle Hamáčka rýsuje shoda napříč politickým spektrem. Čeští politici v reakci na zamítnutí žaloby hovoří o nutnosti výsledek respektovat, většina vyjadřuje s verdiktem nesouhlas. Předsedkyně sněmovního branného výboru Jana Černochová (ODS) vyzvala vládu, aby iniciovala celoevropská jednání, která povedou k revizi směrnice. Podle Hamáčka na evropské úrovni vůle k revizi není.

Studie PISA: Čeští žáci se proti roku 2015 zlepšili, v mezinárodním srovnání jsou průměrní

Čeští žáci se proti roku 2015 zlepšili ve čtenářství, matematice i přírodovědě. Vyplývá to z mezinárodního šetření PISA 2018. V mezinárodním srovnání skončili Češi nejhůře ve čtenářské gramotnosti. Umístili se na 25. místě, v matematice na 22. místě a v přírodovědné gramotnosti na 21. místě. Do srovnání, které připravuje Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), se loni zapojilo 79 zemí a ekonomických regionů. V Česku se ho zúčastnily patnáctileté děti z 333 škol. Byli mezi nimi žáci ze základních škol, víceletých gymnáziích a prvních ročníků středních škol.

Podle odborníků nejsou výsledky mezinárodního testování PISA pro Česko příliš pozitivní. Za mírným zlepšením českých žáků v něm stojí hlavně výborné dovednosti a znalosti malé skupiny těch nejlepších. Výsledky ukazují, že se v ČR stále nedaří odstraňovat rozdíly v kvalitě výuky mezi různými školami a regiony. Nejhůře dopadli žáci v Ústeckém a Karlovarském kraji, nejlépe jsou na tom Praha, Plzeňský a Zlínský kraj. Rozdíly v dovednostech žáků mezi Ústeckým krajem a Prahou představují zhruba dva školní roky, řekl ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Ombudsmanka: Česko by mělo zvážit zákaz fyzických trestů u dětí

Česko by mělo zvážit zákaz fyzických trestů u dětí. Na konferenci k 30. výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte to v Praze řekla ombudsmanka Anna Šabatová. Podotkla, že český občanský zákoník zmiňuje přiměřenou míru a nenarušování lidské důstojnosti. Podle ní je sice možné úpravu chápat jako "absolutní zákaz" fyzických trestů, v Česku se tak ale zřejmě nevykládá. "Za 200 let by tam (v zákoně) mělo být ještě něco, co by řeklo, že dítě má absolutní právo na fyzickou a psychickou integritu, že výchovné prostředky musí být jiné," řekla veřejná ochránkyně práv. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková (ANO) ČTK řekla, že by se k případnému zákazu klonila, záleželo by ale na jeho formulování v legislativě. Podle ní by zákaz měl být v takové podobě, aby "nebyly v ulicích davy" kvůli tomu, že nemohou potrestat děti za vážný prohřešek. Ustanovení by měla být taková, aby je případně mohl Ústavní soud vyložit ve prospěch dítěte, dodala zmocněnkyně. Podle říjnových údajů mezinárodní iniciativy pro ukončení fyzického trestání dětí platí úplný zákaz ve 23 zemích EU.

Výsledek hospodaření katolické církve se loni zhoršil, sucho ji ubralo 761 milionů

Výsledek hospodaření katolické církve se loni proti roku 2017 mírně zhoršil, z hospodářské činnosti byl zisk 460 milionů korun, předloni to bylo 498 milionů. Důvodem jsou především ztráty z lesního hospodářství. Ty kvůli suchu loni překročily 761 milion korun, meziročně o sto milionů korun víc. Informovali o tom zástupci katolické církve. Hlavní, tedy duchovní činnost, loni skončila podobně jako rok předtím ve ztrátě 485 milionů korun. Veškerý zisk loni církev vložila do společensky prospěšných projektů, především do oprav kulturního dědictví. Celkové výdaje na společensky prospěšné aktivity včetně oprav památek překročily 1,5 miliardy korun. Částka je podle zástupců církve dvojnásobná proti roku 2017. Finanční investice loni činily 519 milionů korun, také dvakrát více než předloni. Investice do nemovitostí, které jsou pro církev hlavním investičním nástrojem, loni činily asi miliardu korun, podobně jako předloni.

České církve dostávají od státu ročně příspěvek na platy duchovních a finanční náhradu za majetek, který se nevydává v restitucích. Ta loni pro všechny církevní společnosti, které se státem podepsaly dohodu, činila 2,08 miliardy, katolická církve z toho získala asi 1,3 miliardy. Příspěvek na činnost církve loni činil pro všechny příjemce dohromady 1,23 miliardy korun, pro katolickou církev 759 milionů.

Kremlík: Stát připravil 40 opatření pro snížení dopravních nehod

Stát připravil pro příští rok více než 40 opatření, které by měly pomoci snížit počet dopravních nehod. K nejvýznamnějším změnám patří revize trestů za přestupky, vznik programu pro recidivní řidiče a vytvoření systému o místech nehod. Informoval o tom ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO). Na opatřeních se dohodla Rada vlády pro bezpečnost silničního provozu. Letos obnovila svou činnost po dvou letech a jejími členy jsou vedle zástupců ministerstva dopravy představitelé ministerstva vnitra a školství, policie, pojišťoven a automobilového průmyslu. Česku se dlouhodobě nedaří snižovat následky fatálních dopravních nehod. Do konce listopadu při nich zemřelo 513 lidí, proti loňsku se počet obětí nezměnil.

Soud: Čtveřice Čechů, které v roce 2015 unesli ozbrojenci v Libanonu, odškodné nedostane

Stát nemusí platit odškodné 40 milionů korun čtveřici Čechů, které v roce 2015 unesla skupina ozbrojených mužů v Libanonu. Pravomocně o tom rozhodl odvolací pražský městský soud. Neuznal tak žalobu, ve které muži tvrdili, že české instituce pochybily a mohly únosu zabránit. Podle předsedkyně senátu Jany Knotkové za způsobenou újmu mohli únosci. Žalobci s rozhodnutím nesouhlasí a zváží dovolání k Nejvyššímu soudu.

Žalobu k soudu podali čtyři z pěti unesených Čechů - advokát Jan Švarc, překladatel Adam Homsi a novináři Miroslav Dobeš a Pavel Kofroň, kteří v Libanonu zmizeli v roce 2015. V zajetí byli 199 dní. Muži tvrdili, že civilní rozvědka měla informaci, že se plánuje odveta za zatčení libanonského agenta Alího Fajáda, o jehož vydání požádaly Česko Spojené státy. Švarc zastupoval Fajáda v řízení před českými soudy. V den jejich návratu do vlasti byl z české vazby Fajád propuštěn. Tehdejší ministr obrany Martin Stropnický (ANO) krátce poté médiím potvrdil, že podmínkou propuštění pěti unesených bylo to, aby Česko Fajáda nevydalo do USA. Únos Čechů prověřovala také tuzemská policie, která případ odložila.

Počasí na středu

Jasno až polojasno, ojediněle mlhy, a to i mrznoucí, nebo nízká oblačnost. Večer se začne postupně místy tvořit nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 1 až 5°C, na horách většinou kolem 0 stupňů Celsia.