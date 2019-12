Babiš k auditu: Zákon jsem neporušil

Premiér Andrej Babiš /ANO/ v nedělních Otázkách Václava Moravce v České televizi zopakoval, že ve svém údajném střetu zájmů neporušil zákon, protože své firmy vložil do svěřenského fondu. Reagoval tak na to, že Evropská komise v pátek do ČR zaslala konečné znění zprávy o auditu dotací, které společnost Agrofert čerpala ze strukturálních fondů Evropské unie.

Obsah zprávy zatím nebyl zveřejněn, byla předána Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, které má evropské dotace ve své gesci. Ředitel české pobočky Transparency International David Ondračka ministerstvo vyzval, aby výsledky auditu zveřejnilo. Ondračka soudí, že zpráva potvrdí, že Babiš je ve střetu zájmů.

Babiš se pohádal s Fialou kvůli tomu, kdo má blíž ke kmotrům

V průběhu nedělní debaty v Otázkách Václava Moravce v České televizi se pohádali premiér Andrej Babiš /ANO/ a šéf ODS Petr Fiala. Ten Česko přirovnal k Palermu a Babišovi vyčetl, že je bossem všech bossů. Na to Babiš odpověděl, že právě kmotři dostali Fialu do čela ODS.

Záminkou sporu byla debata o situaci v českém zdravotnictví. Fiala kritizoval práci ministra Adama Vojtěcha /ANO/, premiér se však ministra zastal. Naopak odsoudil šéfa České lékařské komory Milana Kubka za prohlášení, že ministerstvo neřeší zásadní problémy zdravotnictví.

Nový mýtný systém zatím komplikace v dopravě nepřinesl

Obavy ze zavedení nového satelitního mýtného systému, který od sobotní půlnoci funguje na českých dálnicích, se nenaplnily. Provozovatelé mýta se obávali, že se na hraničních přechodech budou tvořit i několikakilometrové fronty, protože mnoho zahraničních dopravců si dosud nezakoupilo povinné palubní jednotky.

Do systému satelitního mýtného bylo v neděli ráno zaregistrováno 314 tisíc vozidel a aktivních je 210 tisíc palubních jednotek. Mýto v Česku funguje od roku 2007 a stát od té doby na něm vybral kolem 108 miliard korun.

Ceny bytů v Česku jsou nadhodnocené až o pětinu

Podle České národní banky jsou ceny bytů v České republice nadhodnocené o 15 až 20 procent. Nadhodnocení se přitom v poslední době spíše zvyšuje. Důvodem je nedostatek bytů zejména ve větších městech. Průměrná cena bytu v Česku byla v pololetí r. 2019 60 700 Kč za metr čtvereční. Byt o ploše 70 metrů tak stojí 4,2 milionu.

Bankovní rada přesto ve čtvrtek rozhodla, že nebude měnit současná doporučení pro poskytování hypotečních úvěrů. Nadále platí, že žadatel o úvěr má na splátku dluhu vynakládat maximálně 45 procent svého čistého měsíčního příjmu.

Obraz Ráj černochů malířky Toyen se vyšplhal na téměř 32 milionů

V neděli na pražském Žofíně proběhla aukce výtvarných děl, kterou pořádala Galerie Kodl. Dražilo se na 250 položek převážně českého umění od 19. století do současnosti. Nejdražší položkou se stal obraz malířky Toyen Ráj černochů z r. 1922, který se z 18 milionů vyšplhal na necelých 32 milionů včetně aukční přirážky.

Cena za obraz Mona Lisa nedávno zesnulého zpěváka Karla Gotta stoupla během aukce pětkrát, z původních 350 tisíc na více než dva miliony.

Tenorista Bocelli vystoupil v O2 aréně

Italský tenorista Andrea Bocelli v sobotu večer vystoupil ve vyprodané O2 aréně v Praze. Doprovodil ho Český národní symfonický orchestr pod taktovkou dirigenta Stevena Merkuria. Bocelli uvedl klasický operní repertoár, představil ale i své nejnovější album nazvané Si. Jeho koncert diváky nadchnul. Do Prahy se tenorista vrátí znovu na jaře roku 2021.

Na Pražském hradě se rozsvítil vánoční strom

V neděli vpodvečer byl na Pražském hradě slavnostně rozsvícen vánoční strom, jeho rozsvícení se ujala první dáma Ivana Zemanová. Současně začala charitativní sbírka pro SOS dětské vesničky. Loni se do kasiček vybralo zhruba 180 tisíc korun. Letos SOS dětské vesničky slaví 50 let od svého založení.

V bitvě u Slavkova znovu vyhráli Francouzi

U obce Tvarožná na Brněnsku o víkendu znovu proběhla rekonstrukce slavné bitvy u Slavkova, ve které v roce 1805 zvítězil Napoleon nad vojsky ruského a rakouského císaře. Letošní ukázky bojů z tzv. bitvy tří císařů se zúčastnilo 1100 vojáků v historických kostýmech a na 12 tisíc diváků.

Několikadenní připomínku bitvy u Slavkova každoročně organizuje společnost Austerlitz. Letos ukázka bojů proběhla po dvaadvacáté. V roli Napoleona tu už několik let vystupuje americký herec Mark Schneider.

Vlekaři na horách začali zasněžovat

Zimní sezóna na českých horách se blíží, vlekaři začali zasněžovat sjezdovky. V Krkonoších sezóna začne 7. prosince. Zasněžovat se začalo i v Krušných a Orlických horách.

Letos se správci sjezdovek nemusejí obávat nedostatku vody, kterou na zasněžování odebírají z místních zdrojů. Stav vody v říjnu byl na 94 procentech normálu a například v Harrachově mají k dispozici až desetinásobek vody, kterou potřebují sněhová děla.

Sport

Běžkyně na lyžích Kateřina Razýmová den po životním pátém místě udržela ve stíhačce na 10 km volnou technikou elitní desítku a v celkovém pořadí třídílného úvodu Světového poháru v Ruce skončila devátá.

Po středeční porážce 1:3 s Interem Milán v Lize mistrů, která je připravila o šanci na účast v jarní části evropských pohárů, nastoupí fotbalisté Slavie v domácí soutěži proti poslední Karviné. Vedoucí tým první ligy bude v utkání 18. kola hájit náskok 11 bodů před druhou Plzní, která v neděli přivítá Bohemians 1905.

Počasí

Oblačno, teploty během dne kolem 0 st. C.