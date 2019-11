Evropská komise zaslala do Prahy audit dotací Agrofertu

Evropská komise v pátek zaslala českým úřadům konečnou zprávu o výsledcích auditu dotací, které byly vyplaceny skupině Agrofert z evropských strukturálních fondů. Mluvčí komise však označila obsah zprávy za důvěrný a nechtěla ho komentovat. Audit byl předán českému ministerstvu pro místní rozvoj.

Podle předběžné zprávy, která na jaře unikla do médií, je český premiér Andrej Babiš ve střetu zájmů, protože má stále vliv na společnost Agrofert. Česko by kvůli tomu muselo do unijního rozpočtu vracet až 450 milionů korun. Premiér to odmítá s tím, že svůj podnik vložil do svěřenských fondů.

Expertní tým prezidenta odsoudil jednání předsedy Senátu i pražského primátora

V sobotu se v Lánech sešel expertní tým prezidenta Miloše Zemana pro zahraniční otázky. Odsoudil záměr předsedy Senátu Jaroslava Kubery /ODS/ navštívit v příštím roce Tchaj-wan. Kubera svůj záměr potvrdil tento týden. Tým expertů kritizoval také pražského primátora Zdeňka Hřiba /Piráti/ kvůli tomu, že pražský magistrát již dříve vypověděl smlouvu mezi Prahou a Pekingem kvůli článku o politice jedné Číny. Postoj týmu k oběma politikům potvrdil mluvčí Hradu Jan Ovčáček.

Petříček: Let ministra Tomana v Rusku zdržely administrativní důvody

Za zdržení letadla s českou delegací v čele s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem při přeletu z Moskvy do Kazaně mohlo "papírování". Po sobotním jednání expertního týmu prezidenta Miloše Zemana to uvedl šéf diplomacie Tomáš Petříček /ČSSD/. Ten chce také s ruskou stranou jednat o tom, aby se podobná situace v budoucnu neopakovala.

Toman odletěl do Ruska minulé pondělí, doprovázela ho podnikatelská mise. Ve středu mu však ruská strana neumožnila přelet do Kazaně, údajně kvůli nedodržení celních předpisů. Toman po více jak desetihodinovém čekání na přelet cestu předčasně ukončil a vrátil se do Prahy. Prezident Zeman poté připustil, že tento postup ruské strany mohl být odvetou za novou zprávu BIS, která varuje před působením ruských špiónů na území ČR.

Prezident nabízí post ústavního soudce Šámalovi

Prezident Miloš Zeman tuto středu nabídl předsedovi Nejvyššího soudu Petru Šámalovi místo soudce u Ústavního soudu v Brně. Šámal si vzal dva týdny na rozmyšlenou.

Jde o uvolněný post, kterého se letos v únoru vzdal Jan Musil. Zeman na ně chtěl nominovat bývalého děkana Právnické fakulty UK Aleše Gerlocha, toho ale odmítl Senát. Se Šámalem by senátoři neměli zřejmě problém. Je to uznávaný odborník na trestní právo a autor nejnovější verze trestního zákoníku

Premiér odmítá ustoupit v otázce ilegální migrace

Premiér Andrej Babiš /ANO/ v rozhovoru pro Právo zopakoval, že česká strana neustoupí v otázce ilegální migrace. Týká se to jak německého návrhu reformy azylové politiky Evropské unie, tak přijetí sirotků z táborů v Řecku. Babiš potvrdil, že Česká republika odmítla přerozdělování uprchlíků už v roce 2018 a na tomto postoji nehodlá nic měnit. Problém migrace je podle něj třeba řešit systémově.

Na dotaz, jak pokročil plán na vybudování vesničky pro syrské sirotky přímo v Sýrii, premiér uvedl, že zatím "zamrzl", protože syrská strana trvá na tom, aby vesničku vybudovaly syrské firmy. To by podle Babiše bylo třikrát dražší, než kdyby ji postavily firmy z ČR. Šlo prý o jeho soukromou iniciativu. Pokud jde o přijetí sirotků v ČR, nikdo neví, jak jsou ve skutečnosti staří a z jakých zemí pocházejí.

ČR zvýší svůj příspěvek do NATO

Česká republika zvýší svůj příspěvek do rozpočtu Severoatlantické aliance. Dosavadní částku 580 milionů korun navýší o 42 milionů. Na přerozdělení aliančních nákladů se členské země NATO dohodly poté, co USA oznámily, že svůj příspěvek sníží. Financování NATO bude jedním z hlavních témat, o kterých má jednat summit aliance, který proběhne v úterý a ve středu v Londýně.

Summitu se za Českou republiku zúčastní prezident Miloš Zeman, ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček /ČSSD/ a ministr obrany Lubomír Metnar /za ANO/. Summit měl původně oslavit 70. výročí vzniku NATO, vzhledem k současné situaci však bude jednat i závažných tématech, jako je sílící vliv Ruska a Číny nebo situace na Blízkém východě.

Ruská televize přerušila rozhovor s Pavlem Novotným o pomníku vlasovcům v Řeporyjích

Starosta Řeporyjí Pavel Novotný se v pátek večer účastnil živého vysílání debaty v ruské státní televizi Rossia. Obhajoval tu svůj záměr vybudovat v této pražské městské části pomník vlasovcům. Zdůraznil, že vlasovci se během Pražského povstání v květnu 1945 zúčastnili osvobozování Prahy od nacistů. Rusko však vlasovce pokládá za zrádce a teroristy.

Novotný prohlásil, že Rusko lže a nikdo mu v Česku nevěří. Připomněl roli Ruska v katyňském masakru i to, že maršál Koněv přišel v květnu r. 1945 do Prahy až den poté, co Němci v Praze podepsali kapitulaci. Moderátoři ruské státní televize zdůrazňovali, že vlasovci byli odsouzeni během norimberského procesu. Vzrušenou debatu moderátorka předčasně ukončila.

Klaus ml. navrhuje odebrat miliony ombudsmance a dát je horské službě

Hnutí Trikolóra v čele s Václavem Klausem ml. navrhuje, aby v příštím roce byl snížen rozpočet pro Kancelář veřejného ochránce práv o 30 procent. Úřad Anny Šabatové by tak přišel o 44 milionů korun. Šabatová podle Klause není nestranná, provádí nebezpečnou levicově liberální politiku. Ušetřené peníze by podle něj měla získat Horská služba.

Ombudsmanka Klausovu kritiku odmítá, její úřad podle ní pracuje dobře. Horská služba nechtěla Klausův návrh komentovat, považuje jej za čistě politický.

Volební koalici na Královéhradecku povede Pavel Bělobrádek

Koalici do krajských voleb v roce 2020 v Královéhradeckém kraji povede bývalý šéf lidovců Pavel Bělobrádek. Kromě KDU-ČSL jsou členy této koalice Hradecký demokratický klub a Volba pro město.

Volby do krajských zastupitelstev proběhnou nejspíš v říjnu příštího roku. Jejich termín musí být oznámen 90 dní předem. Konají se ve 13 krajích. Vítězem voleb v roce 2016 se stalo hnutí ANO.

Dílo Mistra vyšebrodského oltáře se vydražilo za 128 milionů korun

Ve francouzském Dijonu byla v sobotu vydražena vzácná středověká malba Trůnící Panny Marie s dítětem, která pochází z dílny Mistra vyšebrodského oltáře. Její cena se vyšplhala na osminásobek odhadované částky, a to na pět milionů eur / tedy asi 128 milionů korun/.

O koupi obrazu měla zájem i Národní galerie v Praze. Už na jaře o jeho koupi jednala s Nadačním fondem Richarda Fuxy, tehdy šlo o částku 65 milionů korun. Galerie chtěla obraz ještě letos představit veřejnosti. Jednání však uvázla na mrtvém bodě. Obraz byl po několik generací v jedné dijonské rodině, která netušila, o jak hodnotné dílo jde. Před dvěma lety se objevil v dražbě v Německu, tam se ale neprodal ani za vyvolávací cenu 110 tisíc eur. Richard Fuxa jej poté koupil za blíže neznámou částku. Mezitím expertízy potvrdily, že se skutečně jedná o dílo ze 14. století.

Praha slavnostně rozsvítila vánoční strom

Na Staroměstském náměstí v Praze byl v sobotu v 16.30 slavnostně rozsvícen letošní vánoční strom. Dvaadvacet metrů vysoký smrk pochází ze Semil. Jeho rozsvícení za doprovodu hudby přilákalo tisíce Pražanů i turistů. Zvuková a světelná show se bude opakovat každou hodinu.

O tomto víkendu se v Česku rozsvítí vánoční stromy

Tuto sobotu a neděli se na mnoha českých náměstích rozsvítí tradiční vánoční stromy. Jejich rozsvěcení často provázejí hudební vystoupení. Budou také zahájeny vánoční trhy s nabídkou typického vánočního zboží a občerstvení.

Svůj vánoční strom rozsvítili v Brně už v pátek. V sobotu bude rozsvícen strom na Staroměstském náměstí v Praze. Na Pražském hradě proběhne den otevřených dveří, kde si budou moci návštěvníci prohlédnout i svátečně vyzdobený vánoční stůl rodiny prezidenta TGM.

Česká pošta chystá dvourychlostní doručování

Česká pošta od února příštího roku zavede dvourychlostní doručování dopisů. Za pomalejší doručení do dvou dnů zaplatí zákazník stejně jako dosud, tedy 19 korun. Doručení do druhého dne ho bude stát 26 korun. Pošta to oznámila v pátek.

Důvodem je stálý pokles počtu zásilek, náklady přitom rostou. Pokud by pošta k dvourychlostnímu doručování nepřikročila, musela by zvednout všechny ceny za doručování dopisů. Podobná praxe je i v jiných evropských zemích.

V Česku roste obliba placení chytrými hodinkami

Česko je v pořadí sedmou zemí v Evropě v žebříčku placení chytrými hodinkami, náramky nebo prsteny. Na prvních třech místech jsou Nizozemsko, Velká Británie a Švýcarsko. Celkový počet plateb těmito zařízení se letos v porovnání s rokem 2018 zvýšil osmkrát. Vyplývá to ze studie Mastercard. Chytré hodinky podle této studie vlastní každý desátý Čech.

Počasí

Bude zataženo, nejvyšší odpolední teploty do 1 st. C.