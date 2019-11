Analytici: Ekonomika vstoupila do fáze zpomalování růstu

Údaje o vývoji ekonomiky ve třetím čtvrtletí potvrdily, že česká ekonomika se dostala do fáze zpomalování růstu. To by přitom mělo nadále pokračovat, vyplývá z vyjádření ČTK oslovených analytiků. I tak je ale její výkon podle ekonomů ve srovnání s vývojem v Německu velmi dobrý. Za celý letošní rok by tak ekonomika měla stoupnout o zhruba 2,5 procenta, zatímco loni to bylo o 2,9 procenta. "Nejnovější čísla potvrzují, že česká ekonomika vstoupila do fáze zpomalení, které bude s největší pravděpodobností pokračovat. Je totiž pravděpodobné, že investiční aktivita bude dál polevovat, zatímco na nabídkové straně dál klesne příspěvek průmyslu," uvedl ekonom ČSOB Petr Dufek. "Lze konstatovat, že růst české ekonomiky zpomaluje, i nadále jde ale o růst solidní," uvedl také hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč. Podle něj se tak nenaplňuje žádný katastrofický scénář v souvislosti se zpomalením růstu globální ekonomiky nebo vývoj v Německu.

Kubera má Zemanovu kritiku plánu cesty na Tchaj-wan za vzkaz Číně

Jako výrok směřovaný do Číny vnímá předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) slova prezidenta Miloše Zemana o negativním vlivu Kuberovy plánované cesty na Tchaj-wan na českou ekonomiku. Víc ho komentovat nebude. Zeman kritizoval Kuberův plán ve čtvrtek v televizi Barrandov. Mimo jiné uvedl, že pokud šéf Senátu do země opravdu pojede, skončí jejich relativně přátelské vztahy. Dodal, že Čína je druhá největší ekonomika světa a návštěva Tchaj-wanu podle něj "přinejmenším" zhoršuje podmínky uplatnění českých výrobců na čínských trzích.

Kubera tento týden potvrdil, že na Tchaj-wan pojede příští rok. S jejím plánováním čeká na výsledek tamních lednových prezidentských voleb. Návštěvu chce pojmout jako obchodní cestu. Podnikatelé o ni mají podle něj eminentní zájem. Zeman si myslí, že existuje riziko, že proti firmám, které by byly součástí Kuberovy delegace, mohou být ze strany Číny uplatňována odvetná opatření. Kubera v minulosti poukazoval na to, že Tchaj-wan je pro Česko třetím největším asijským obchodním partnerem.

Ambice některých politiků se zviditelnit mohou znamenat problémy pro české firmy. Novinářům to v reakci na plánovanou cestu šéfa Senátu Jaroslava Kubery (ODS) na Tchaj-wan řekl premiér Andrej Babiš. Podpořil tak názor prezidenta Miloše Zemana. Z minulosti jsou podle Babiše známé případy, kdy Čína kvůli vztahům s Tchaj-wanem ekonomické vztahy s příslušnou zemí zmrazila. Zdůraznil, že v Číně podniká řada firem, například Škoda Auto.

Moskva kritizuje české úřady kvůli pomníku vlasovcům

České úřady jsou podle Ruska netečné k plánům pražské čtvrti Řeporyje na stavbu pomníku vlasovcům, kteří pomáhali při osvobození Prahy na konci druhé světové války, a nadržují zločinnému přepisování dějin. Řekla to mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová. Nápad na pomník vlasovcům, který prosazuje starosta Řeporyjí Pavel Novotný (ODS), označila za "naprosto příšernou iniciativu", která slouží reinkarnaci nacismu. Český ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) médiím řekl, že jeho úřad je s ruskou stranou v kontaktu, ale že jde o záležitost samosprávy, za kterou nemůže rozhodovat vláda.

O pomníku vlasovcům má zastupitelstvo Řeporyjí rozhodnout 16. prosince. Vlasovci byli občané Sovětského svazu, kteří ve druhé světové válce nejprve bojovali po boku Němců proti Sovětům, ale na konci války pomohli osvobodit Prahu. Příslušníky takzvané Ruské osvobozenecké armády pod velením generála Andreje Vlasova pokládá Rusko za zrádce a kolaboranty. Bývalý ministr zahraničí a nyní ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) ale médiím řekl, že by si přál, aby starostové a primátoři podobné věci konzultovali s ministrem zahraničí. "Ty věci mají dopad do zahraničních vztahů," uvedl. "Jsem přesvědčen, že tato záležitost je především pro historiky," řekl Petříček.

ČR chce peníze na nízké emise mimo dosavadní kohezní fondy

Česká republika není podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) schopna sama zaplatit přechod na nízkoemisí ekonomiku, kterou plánuje Evropská unie k roku 2050. Chce proto na to od unie stovky miliard korun mimo dosavadní kohezní fondy. Brabec to uvedl na tiskové konferenci k pondělnímu summitu OSN o klimatu v Madridu a summitu EU na stejné téma v polovině prosince. Premiér Andrej Babiš (ANO) zopakoval, že Česko musí mít také právo samo rozhodovat o výstavbě jaderných zdrojů. Ty by měly v roce 2050 tvořit polovinu energetického mixu.

Česko počítá s tím, že v cílovém roku bude pětinu zdrojů stále tvořit uhlí a plyn. Přechod bude podle Brabce znamenat revoluci ve všech odvětvích, například i v zemědělství a službách. Česko proto bude potřebovat pomoc ve financování, a to mimo stávající programy soudržnosti, kterými Evropa usiluje o dorovnání životní úrovně mezi regiony. "Evropa nám musí umožnit, abychom postavili jaderné bloky. Máme jasný plán, jak chceme stavět, pro nás je jádro klíč," uvedl Babiš. Premiér také vyzval k setkání účastníky studentské stávky za klima, kteří se dnes sešli nedaleko úřadu vlády. "Ti, kteří protestují, s námi nemluví. Já je vyzývám, že se rádi setkáme," řekl. Konec uhelných elektráren v časovém rámci, který požadují stávkující, by podle Brabce znamenal "návrat na stromy".

Když se ČR bude dařit, mohl by se penzijní věk snížit, míní Babiš

Pokud se Česku bude dařit, mohl by se důchodový věk případně ze 65 let snížit. Seniorům to na jejich konferenci v Praze řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj je v ČR "určitě potenciál" spíš pro pokles hranice než pro její navýšení. Důchodový věk se v ČR zvedá každý rok o několik měsíců. Na 65 letech se zastaví ve 30. letech, kdy začne do penze odcházet silná generace takzvaných Husákových dětí. Podle expertů není systém penzí beze změn udržitelný a pomohl by právě pozdější nástup na odpočinek. Vláda má každých pět let dostávat zprávu o stavu důchodového systému a vývoji doby dožití. Podle výsledků má věk případně upravit tak, aby byl člověk v penzi čtvrtinu života.

Dokument, který připravuje ministerstvo práce, dostal kabinet letos. Z materiálu vyplynulo, že pokud by měla podmínka čtvrtiny života v důchodu platit, měla by se hranice pro odchod do penze dál posouvat, život se totiž prodlužuje. Vláda nerozhodla. Další zprávu dostane v roce 2024, kdy by měla o postupu znovu hlasovat. Vláda pro rok 2021 už zřejmě nepočítá s výraznějším navyšováním důchodů, než nařizuje zákon.

Ministři si na hranici připomněli 30. výročí pádu železné opony

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) se setkal na česko-rakouské hranici se svým rakouským protějškem Alexanderem Schallenbergem, v Čížově a rakouském Hardeggu si tak připomněli 30. výročí pádu železné opony. Na hranici tehdejšího Československa měřila asi 930 kilometrů, v Čížově se dochovala její jediná ukázka v České republice. Delegace se symbolicky setkaly na mostě přes Dyji, který před třiceti lety nebylo možno přejít. "Dyjský most symbolizuje příběh odloučení a opětovného shledání mezi lidmi našich zemí," uvedl Petříček. Most podle něj na čtyři desítky let přestal sloužit svému účelu. V Čížově se v úseku zhruba 250 metrů zachovala první linie oplocení, druhý plot byl demontován. Správa Národního parku Podyjí jeden z úseků asi před čtyřmi lety plně obnovila, celek tvoří Památník železné opony.

Rodina po zemřelém vojákovi převzala bronzovou hvězdu USA

Zástupce amerického velvyslanectví Roger Bowman na Liberecku udělil americkou medaili psovodovi Tomáši Procházkovi in memoriam. Bronzovou hvězdu převzala rodina po padlém vojákovi, kterého zastřelil loni 22. října v Afghánistánu na spojenecké základně afghánský voják. Bronzová hvězda patří mezi tři až čtyři nejdůležitější a uděluje se jen za odvahu v boji, řekl novinářům vojenský atašé velvyslanectví Bowman. Podle něj je to poprvé za poslední dva roky, co je v Praze, kdy byla někomu z Čechů udělena.

Ocenění dnes převzala rodina po zemřelém vojákovi v Centru vojenské kynologie v Grabštejně, kde Procházka před odjezdem do Afghánistánu sloužil. "Jsme na to vyznamenání hrdí, ale je to ztráta syna, je to moc těžké, pořád to bolí," řekla novinářům matka zemřelého vojáka Krista Procházková. Náčelník českého generálního štábu Aleš Opata vnímá předání vysokého ocenění jako signál dobré spolupráce s americkými jednotkami. Procházka je jedním ze 14 českých vojáků, kteří padli v Afghánistánu.

Stíhání čtyř českých vojáků kvůli smrti Afghánce bylo zastaveno

Státní zástupce zastavil stíhání čtyř českých vojáků obviněných z neoznámení trestného činu v souvislosti s loňským úmrtím afghánského vojáka Vahidulláha Chána. Webu Ekonomický deník to potvrdil advokát stíhaných vojáků Radek Ondruš. Podle serveru byli stíháni dva vysocí důstojníci a dva armádní zpravodajci. "Případ byl rozdělen na to, co se stalo loni v Afghánistánu, a na to, že se na vyšetřování smrti Chána, a možného podílu lidí z našeho kontingentu, velení armády vykašlalo," uvedl Ekonomický deník s odvoláním na nejmenovaný zdroj. Informaci serveru potvrdil advokát stíhaných českých vojáků Ondruš.

Podle informací týdeníku Respekt z letošního srpna byli všichni čtyři stíhaní členy komise, která tři dny po Chánově smrti dorazila z Česka prověřit, co se na afghánské základně stalo. Pak se údajně snažili utajit okolnosti případu před některými nadřízenými, ministrem obrany i před státním zastupitelstvím. Příslušník afghánských ozbrojených sil Chán zastřelil loni na podzim českého psovoda Tomáše Procházku na afghánské základně Šindánd v provincii Herát. Afghánský voják byl zatčen a vzat do vazby západních sil. Krátce poté, kdy byl vrácen afghánským jednotkám, muž zemřel.

Odborníci: V Česku se zvýšit podíl nemocných HIV, kteří se léčí

V Česku se za pět let podle odborníků Státního zdravotního ústavu (SZÚ) výrazně zvýšil počet nemocných s HIV, kteří se léčí. V roce 2013 jich bylo 75 procent, loni přes 95 procent. Informace zazněla na tiskové konferenci k Světovému dni boje proti AIDS. Lidí nakažených HIV bylo v Česku od roku 1986 zjištěno zhruba 3600, nemoc AIDS se rozvinula zhruba u 660 z nich. Asi 300 lidí jí podlehlo. Kolem 530 lidí v ČR podle odhadů neví, že jsou nakažení. Třetina všech diagnostikovaných případů v ČR jsou cizinci, kteří v Česku trvale žijí. Moderní antiretrovirová léčba podle odborníků vede k zamezení rozmnožování viru. Takoví pacienti pak mají stejnou naději dožití jako běžná populace, mohou také mít například nechráněný sex bez toho, aby partnera nakazili, nebo mít děti. Zásadní je ale objevit infekci včas a začít se léčit.

Náhrobek Jana Zajíce ve Vítkově je národní kulturní památkou

Náhrobek Jana Zajíce od sochaře Olbrama Zoubka ve Vítkově na Opavsku se stal národní kulturní památkou. Je symbolem boje za svobodu. Moravskoslezský kraj má tedy nyní 20 památek, které jsou důležitým historickým, kulturním a duchovním dědictvím regionu. Novinářům to řekla mluvčí kraje Nikola Birklenová. Jak uvedl náměstek hejtmana Lukáš Curylo (KDU-ČSL), Zajícův náhrobek nejen značnou ideovou hodnotu, ale i cenu uměleckou, protože ho vytvořil jeden z nejvýznamnějších českých sochařů minulého století.

Náhrobek tvoří kamenná hrobka, která stojí na čtyřech bronzových koulích. Na hrobce leží bronzová deska s reliéfem lidského těla. "Je to pietní místo, kde se lidé schází i ve výročí okupace a které si rozhodně povýšení na národní kulturní památku zaslouží," míní Curylo. Student Jan Zajíc se upálil krátce po Janu Palachovi. Chtěl svým činem v roce 1969 vyburcovat národ, který po vpádu sovětských vojsk do Československa upadal do letargie.

Lezec Ondra se už raduje z postupu na olympiádu v Tokiu

Lezec Adam Ondra se už raduje z postupu na olympijské hry v Tokiu. Na kvalifikačních závodech v Toulouse postoupil z prvního místa do osmičlenného finále, ve kterém bude ve hře šest účastnických míst. Mezi postupujícími jsou ale také dva Japonci a pořadatelská země příštích her už dvě místa získala na mistrovství světa. Olympijské kvóty by tak měli obsadit zbývající finalisté. Ondra už na sociálních sítích oznámil, že má Tokio jisté. "Sice je šest míst do Tokia, ale vzhledem k tomu, že byli připuštěni Japonci, kteří už na olympiádě jsou, a dva z nich jsou v tom finále, tak je nás tam šest Nejaponců a mělo by nás šest rovnou postupovat do Tokia. Takže sobotní finále bude spíše za odměnu a moc se na to těším," vysvětlil.

Japonci se podle informací serveru ukclimbing.com obrátili kvůli interpretaci rozdělování olympijských kvót na sportovní arbitráž CAS, která bude řešit jejich spor s mezinárodní federací. Rádi by zajistili místa pro další závodníky, aby si mohli až příští rok na jaře vybrat, koho podle aktuální formy na OH nominují.

Počasí

Zataženo, na většině území občasný déšť. Nejvyšší teploty 6 až 10 °C, v 1000 m na horách kolem 3 °C.