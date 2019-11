Jourová označila za své priority v EK ochranu demokracie a svobody slova

Podporu, kterou Evropský parlament vyjádřil nové Evropské komisi, přičítá česká eurokomisařka Věra Jourová práci její nové předsedkyně Ursuly von der Leyenové. Za své hlavní priority Jourová označila ochranu demokracie a svobody slova s tím, že se bude zabývat nezávislostí médií i regulérností voleb. Jourová to řekla ČTK ve Štrasburku. Pro novou komisi hlasovalo 461 europoslanců, proti jich bylo 157 a 89 se zdrželo. Jourová, která už byla členkou předchozího týmu unijní exekutivy vedeného Jeanem-Claudem Junckerem, se stane místopředsedkyní komise pro evropské hodnoty a transparentnost.

"Jsem velké podpoře v parlamentu velice ráda. Čekala jsem, že se spíš naplní skeptičtější hlasy, ale teď, když nad tím zpětně přemýšlím, tak se nedivím, že ta podpora byla vysoká," řekla. "Paní předsedkyně Ursula von der Leyenova opravdu udělala maximum, aby získala co největší možnou podporu, a to se také projevilo na hlasování. Ona si to prostě odpracovala," vysvětlila.

Průzkum: Finanční gramotnost Čechů je v Evropě podprůměrná

Finanční gramotnost českých spotřebitelů je podprůměrná. Ve schopnosti platit účty včas se Češi umístili na 15. z 24 států Evropy, co se týče úspor pro budoucnost, obsadili 14. místo. Vyplývá to ze zprávy společnosti Intrum na základě údajů od 24.000 spotřebitelů z 24 evropských zemí. Každý čtvrtý český spotřebitel během uplynulého roku nebyl schopen splácet v jednom nebo více případech své účty včas. Téměř tři čtvrtiny (71 procent) opozdilců uvádí, že zpoždění jejich úhrady bylo výjimečné. Ve zbytku případů (29 procent) jde ale o pravidelný problém. Nejčastějším důvodem (45 procent) pozdní úhrady bylo opomenutí, 41 procent Čechů uvedlo, že neměli dostatek peněz.

V úsporách pro budoucnost jsou na tom Češi o jednotky procent lépe než zbytek Evropy. Desetina Čechů je schopna našetřit více než pětinu svého měsíčního příjmu, 17 procent Čechů ušetří deset až 20 procent měsíční mzdy a 28 procent pět až deset procent z výplaty. Méně než pět procent platu našetří 29 procent Čechů. Nejčastěji (v 75 procentech případů) si Češi odkládají na neočekávané výdaje, nejméně (deset procent) na vzdělání. Nejhorší situace se týká finanční gramotnosti, tedy do jaké míry spotřebitelé rozumí základním finančním pojmům a výpočtům. Jde tedy o schopnost rozumět tomu, jak nakládat s penězi. Ze zkoumaných 24 zemí skončily za ČR pouze Lotyšsko, Estonsko, Polsko a Litva.

Podnikatelky: Problémem ČR je malý podíl částečných úvazků

Česká republika má ve srovnání s EU rezervy v zaměstnávání žen na částečný úvazek. V ČR je zhruba deset procent žen zaměstnaných na částečný úvazek, průměr EU činí 24,5 procenta a v Německu až 37,9 procenta. Na tiskové konferenci to uvedla spoluzakládající členka Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek, pedagožka Anna Putnová. Každý třetí podnikatel v Česku je žena, v počtu podnikatelek se tak ČR od roku 2005 drží na průměru Evropské unie (v roce 2017 - 33,4 procenta). Předloni jich bylo v ČR 32,8 procenta.

"Ženy nemají v ČR bariéry pro vstup do podnikání. To musíme ocenit, protože to není úplně samozřejmé, když se podíváme třeba na jih Evropy, kde jsou psychologické bariéry. Po 30 letech svobody můžeme potvrdit, že české ženy obstály," řekla Putnová. V současnosti jsou podle ní ženy zastoupeny ve všech odvětvích podnikání, na rozdíl od 90. let, kdy podnikání žen v technických oborech vzbuzovalo nedůvěru. České podnikatelky působí nyní zejména v obchodu i expertní činnosti, kam patří například odborné či auditorské služby. Putnová zdůraznila, že ženy podnikají nejen ve středním věku, ale i v 60 a 70 letech.

Začalo vypínání vysílání DVB-T, zatím se dotklo Prahy a okolí

V Česku začalo vypínání televizního vysílání v dosavadním standardu DVB-T. Ve středu minutu před půlnocí v něm vysílače v Praze na Žižkově a na Cukráku u Prahy přestaly šířit programy České televize. ČTK to řekl ředitel strategie Českých Radiokomunikací (ČRa) Marcel Procházka. Lidé, kteří chtějí dál přijímat pozemní televizní signál, musejí přeladit na DVB-T2. V praxi to znamená mít set top box nebo televizi umožňující příjem DVB-T2. Komerční stanice v Praze a okolí vypnou vysílání v DVB-T během ledna.

Přechod na DVB-T2 souvisí s nutností uvolnit část televizního pásma rychlým mobilním sítím. Telefonní operátoři v něm budou provozovat datové sítě páté generace pro vysokorychlostní mobilní internet. Diváci zase získají možnost příjmu televizních programů v HD kvalitě. Celý přechod by měl být dokončen do poloviny příštího roku. Televizní signál z pozemních vysílačů využívá asi 60 procent domácností. Zbytek dává přednost kabelové televizi, satelitu nebo televizi přenášené po internetu. Prodejci hlásí kvůli přechodu na DVB-T2 v porovnání s loňským rokem několikanásobné nárůsty prodejů televizí a set top boxů.

AV: Systém řídící růst rostlin, je starší, než se předpokládalo

Čeští vědci zjistili, že molekulární systém, který šíří hormon auxin a ovlivňuje růst rostlin, zřejmě vznikal dříve, než se dosud předpokládalo. Rozvoj systému začal, než se z řas vyvinuly vyšší rostliny. O výsledcích studie, které publikoval vědecký časopis Nature Plants, informovala v tiskové zprávě Akademie věd ČR (AV). Auxin působí především na rostlinný růst a vývoj - například na ohýbání za světlem, prodlužování buněk či zakládání postranních kořenů. Šíří ho specializované bílkoviny.

Česko-francouzský film vzdá v kinech poctu Jiřímu Trnkovi

Do kin přichází česko-francouzský dokument Jiří Trnka: Nalezený přítel. Snímek o jednom ze zakladatelů českého animovaného filmu natočili Joël Farges a Tereza Brdečková. Kombinací hraného a animovaného filmu s využitím množství archivního materiálu vzniklo dílo, které vzdává hold slavnému výtvarníkovi, od jehož smrti uplyne na konci letošního roku půl století. Dokument je vyprávěn pohledem režiséra, který pátrá po osudu Jiřího Trnky, autora filmů jeho dětství. Viděl je ve Francii jako malý v dělnickém kině, které promítalo východoevropskou animaci. Při svých cestách do Československa se později seznámil s Terezou Brdečkovou a společně se snaží nalézt odpověď na otázku, kdo byl Jiří Trnka.

Věnují se jeho nesnadným začátkům, ovlivněním českou loutkářkou tradicí, téměř osudově náhodnému přizvání k vedení studia animovaného filmu. Sledují jeho cestu za světovým úspěchem v temných 50. letech až k jeho konfliktu s komunistickým režimem na sklonku života.

Sport

Fotbalisté Slavie prohráli v předposledním pátém kole Ligy mistrů s Interem Milán 1:3 a v tabulce už nemohou skončit lépe než poslední. Před závěrečným duelem skupiny F Pražané přišli o naději na postup i na třetí místo, které znamená účast v jarní fázi Evropské ligy. Po pěti duelech má Slavie na kontě dva body za dvě venkovní remízy.

Sportovní lezec Adam Ondra zahájí druhý pokus kvalifikovat se na olympijské hry v Tokiu, kde by měl patřit k favoritům. Ve francouzském Toulouse může úřadující mistr světa a celkový vítěz Světového poháru v obtížnosti napravit nezdar z mistrovství světa. V Toulouse se lezci utkají o šest míst. Kvalifikace začne Ondrovou nejslabší disciplínou rychlostí, pak bude následovat bouldering a na závěr jeho parádní lezení na obtížnost. Z 22 startujících postoupí do sobotního finále kombinace osm. Závod v Toulouse není pro lezce úplně poslední šancí na olympiádu. Další možnost bude na kontinentálních šampionátech na jaře příštího roku, kde se bude rozdělovat po jednom místě. Mistrovství Evropy se uskuteční v dubnu v Moskvě.

Počasí

Oblačno, zataženo, přechodně polojasno. Maximální teploty 8 až 10 °C °C.