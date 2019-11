O přijetí dětí z řeckých táborů Sněmovna jednat nebude

Sněmovna nebude jednat o možném přijetí nedoprovázených dětí z řeckých uprchlických táborů. Snahu poslanců opozičních KDU-ČSL, TOP 09 a STAN o zařazení nového bodu do programu nynější schůze odmítla. Debatu provázel spor zejména lidoveckých poslanců s poslanci hnutí SPD. Předseda hnutí Tomio Okamura uvedl, že zatímco KDU-ČSL, TOP 09 a STAN chtějí pomáhat cizím dětem, SPD chce pomoci 2600 dětem, které jsou podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí bezdomovci v Česku.

Řecko v září požádalo o to, aby Česko přijalo 40 dětí bez doprovodu z řeckých uprchlických táborů. Podobná žádost směřovala ke všem ministrům vnitra EU. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) pak uvedl, že Řecko se jen snaží znovu vyvolat debatu o přerozdělování uprchlíků, v přesouvání sedmnáctiletých bez nároku na azyl po Evropě nevidí ministr smysl. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) na večerní debatě v Praze řekl, že Česko by se o 40 až 50 dětí postarat zvládlo. "Má to ale svou praktickou stránku, z řecké strany nebylo jasně řečeno, kdo jsou ti nezletilí, odkud jsou, jaké mají doklady, jestli nemají rodiče v Německu," řekl.

Sněmovnu čeká boj o míru zpřísnění postihu za týrání zvířat

Sněmovnu čeká boj o míru zpřísnění postihu za týrání zvířat. Skupina poslanců původně novelou trestního zákoníku navrhovala zpřísnit z pěti na osm let trest vězení za týrání zvířat nebo provozování množíren. Sněmovní ústavně právní výbor ale toto zvýšení o tři roky odmítl. Předkladatelé novely proto kompromisně doporučili maximální sazbu zpřísnit alespoň o rok. Předlohu podalo osm desítek poslanců. Kvůli nárůstu počtu množíren novela zahrnuje i postih pro právnické osoby. Kritici z řad poslanců pokládají navrhované tresty vzhledem k postihům za jiné závažné činy za příliš vysoké. Podle Heleny Válkové (ANO) nyní osmiletý trest vězení hrozí například za vraždu novorozence jeho matkou. Do závěrečného kola schvalování by se pak novela měla dostat zřejmě v prosinci.

Facebook koupil české herní studio Beat Games

Americká internetová společnost Facebook koupila české studio Beat Games, které vyvinulo úspěšnou hru pro virtuální realitu Beat Saber. Jak uvedl v prohlášení zástupce americké společnosti Mike Verdu, studio Beat Games se stane součástí studia Oculus, které patří společnosti Facebook, "jako nezávisle řízené studio" se sídlem v Praze. Slováci Ján Ilavský a Vladimír Hrinčár a Čech Jaroslav Beck vyvinuli hru Beat Saber, ve které hráči za hudebního doprovodu rozsekávají krabice pomocí svítících laserových mečů. Letos v dubnu získal Beat Saber cenu za nejlepší českou hru roku 2018. Ve svém segmentu nejprodávanější hrou na světě.

Onkologové chtějí s ministerstvem jednat o lepších podmínkách pro pacienty

Onkologové chtějí s ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) jednat o lepších podmínkách pro své pacienty v pracovní neschopnosti a invalidním důchodu. Řeší i komunikaci lékařů, která je v případě takto vážné nemoci pro pacienty mimořádně důležitá. Semináře absolvují stovky lékařů ročně. Novinářům to řekla předsedkyně České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Jana Prausová. Zásadní je pro onkologa empatie. "V 80. letech jsme se neuměli ptát, ani bychom si to nedovolili," řekla Eva Knappová z Aliance žen s rakovinou prsu. Lékaři by podle ní měli brát ohled na potřeby pacientů i při sdělování informací. Rakovinou každý rok onemocní kolem 90.000 lidí.

"Pacientky s rakovinou prsu, které projdou velice náročnou léčbou, nějakou dobu nemají sílu nastoupit plně do práce a je potřeba se jejich stavu přizpůsobit," vysvětlila Prausová. Žena po léčbě musí mít podle ní takové sociální podmínky, aby strach a stres nezhoršoval její zdravotní stav. Na posudkové službě, která stanoví určení délky pracovní neschopnosti nebo míru invalidity, by se podle Prausové měli víc podílet onkologové. Celý proces je podle ní až nelidský. "Člověk, který měl rakovinu, a u kterého se nemoc zrovna neprojevuje, musí rok co rok znovu před posudkového lékaře," dodala. Rozdíly jsou podle ní v posuzování napříč regiony.

Bezdomovci letos najdou v mrazu v Praze snáz nocleh

Hlavní město 1. prosince spustí opatření, která pomohou bezdomovcům přečkat mráz. Letos najdou v příslušných zařízeních nocleh i lidé se psy, dostupnější bude ubytování pro bezdomovce se zdravotními problémy. Nově začne fungovat také dispečink Centra sociálních služeb Praha, díky kterému bude zajištěna lepší koordinace služeb pro lidi bez domova v zimním období. Novinářům to řekli zástupci radnice, městské policie a sociálních služeb.

Bezdomovci, kteří mají psa a dosud je v noclehárnách odmítali, letos ubytování najdou. Například v noclehárně v Michli vznikly zimní kotce, uvedla radní Milena Johnová (Praha Sobě). Bezdomovci se zdravotními problémy se o pomoc a ubytování budou letos nově moci obrátit na azylový dům s ošetřovatelskou péčí nebo specializovanou ubytovnu, doplnila. V Praze je podle ředitele magistrátního odboru sociálních věcí Tomáše Klineckého kapacita nocleháren dostatečná. V hlavním městě žije podle sčítání a odhadu, které letos v dubnu provedl Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, zhruba 3250 bezdomovců. V celé ČR se jejich počet odhaduje na více než 23.800.

Sport

Útočník David Pastrňák řídil v NHL druhým hattrickem v sezoně kanonádu Bostonu, který zvítězil v Montrealu 8:1, a stal se první hvězdou zápasu. Havířovský rodák si upevnil vedení v tabulce střelců soutěže, v níž má s 23 zásahy náskok pěti tref před Connorem McDavidem z Edmontonu. Pastrňák si udržuje tempo téměř branky na zápas a naposledy nasázel v NHL v úvodních 24 zápasech alespoň 23 gólů Mario Lemieux v sezoně 1992/93.

Počasí

Zataženo až oblačno, na severovýchodě místy polojasno. Ojediněle mrholení, od západu místy občas déšť. Nejvyšší teploty 6 až 12 °C °C.