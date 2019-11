BIS varuje ve své výroční zprávě před čínskými a ruskými špiony

Bezpečnostní informační služba varuje ve své výroční zprávě za rok 2018 před čínskými a ruskými špiony. Podle BIS v Česku loni operovaly všechny ruské tajné služby, jejich hlavním cílem je manipulovat rozhodovací procesy na všech úrovních státní správy. Ruské zpravodajce v ČR oslabilo vyhoštění tří členů diplomatického sboru v Praze v reakci na otravu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala v Británii, stojí v dokumentu. BIS stejně jako před rokem zmiňuje, že dlouhodobým bezpečnostním problémem je naddimenzovaná velikost ruské ambasády v Česku, která vystavuje české občany hrozbě, že budou čelit kontaktu se zpravodajci. Podle výroční zprávy BIS se loni v Česku zvýšily i intenzita a rozsah čínských zpravodajských aktivit. Snaží se například vyhledávat spolupracovníky mezi českými akademiky, ve státní správě nebo bezpečnostních sborech. BIS ve výroční zprávě varuje před snahou zavázat si lidi pozvánkami do Číny. Vedle čínských a ruských aktivit nezjistila BIS závažné nepřátelské aktivity cizích zpravodajských služeb s výjimkou íránských. BIS ve výroční zprávě píše, že mezi íránskými obchodníky mohou být lidé s vazbami na bezpečnostní složky. BIS loni vyšetřovala také kyberútoky, dva se týkaly MZV. Za jedním podle kontrarozvědky stojí pravděpodobně ruští aktéři, za druhým zřejmě čínská skupina.

Situaci v oblasti terorismu a islamistické radikalizace v Česku hodnotí BIS jako klidnou. Potvrdila úmrtí jednoho z bojovníků, kteří odešli z České republiky, aby se připojili k teroristickým organizacím v Sýrii a Iráku.

Výroční zprávu vydalo v úterý i vojenské zpravodajství. Podle něj Česko ohrožují kyberšpionážní skupiny, které jsou financované a podporované jinými státy. Tyto skupiny útočí na důležité státní instituce.

Předseda Ústavního soudu vyzval k překreslení mapy soudní soustavy ČR

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský zkritizoval na justiční konferenci v Senátu současnou podobu soudní soustavy, především výraznou asymetrii u okresních soudů. Upozornil na to, že některé okresní soudy mají desítky soudců, kdežto u jiných je počet soudců v řádu jednotek. Podotkl, že tato soustava již dávno nekopíruje územněsprávní uspořádání státu, protože okresy byly zrušeny. "Vyzývám k zahájení věcné diskuse k překreslení mapy celé soudní soustavy tak, aby byla profesně i územně vyvážená," uvedl Rychetský. Za optimální model považuje soustavu, kdy v prvním stupni budou působit soudy nalézací, ve druhém soudy apelační a Nejvyšší soud bude působit jako soud výlučně kasačníl. Vyslovil se tak pro třístupňový model soustavy oproti stávajícímu čtyřstupňovému s tím, že soudy druhého stupně by řešily výhradně odvolání.

Tématem konference v Senáru je zhodnocení stavu českého soudnictví, a to zejména z hlediska délky soudního řízení a kvality soudního systému. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (ANO) konstatovala s odkazem na srovnávací statistiky EU, že český systém je v evropském kontextu navzdory dílčím potížím standardní.

Ze statistik ministerstva spravedlnosti vyplývá, že u okresních soudů loni činila délka civilních řízení v průměru 276 dní, což je o 22 dní méně než předloni. Trestní řízení se v loňském roce naopak o den prodloužilo, a trvalo tak průměrně 202 dní. Rovněž u krajských soudů se délka civilních řízení zkrátila a délka trestních řízení vzrostla. Mezi jednotlivými soudy ovšem i loni panovaly výrazné rozdíly. Správní řízení, která se nejčastěji týkají pobytu cizinců, azylu či daňové problematiky, pak loni u krajských soudů trvala v průměru 440 dní.

Policie zahájila stíhání předlistopadových politiků Jakeše, Štrougala a Vajnara

Policejní Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu zahájil trestní stíhání někdejšího generálního tajemníka Komunistické strany Československa Miloše Jakeše (97), bývalého předsedy vlády Lubomíra Štrougala (95) a někdejšího federálního ministra vnitra Vratislava Vajnara (89). Podle policistů zneužili pravomoci úřední osoby, když nezabránili střelbě na československých hranicích v 70. a 80. letech. Kriminalisté tvrdí, že kvůli jejich nečinnosti pohraniční stráž od března 1976 do konce roku 1989 zastřelila nebo nechala roztrhat psy devět lidí, kteří se snažili překročit hranice. Nejméně dalších sedm lidí se zranilo. Stíhání se opírá o nově nalezené archiválie. Všichni tři muži jsou stíháni na svobodě, v případě prokázání viny jim hrozí od dvou do deseti let vězení.

Počet uživatelů online bankovnictví v Česku stoupl na 5 a půl milionu

V Česku roste počet uživatelů internetového bankovnictví. Celkem stoupl na 5 a půl milionu lidí. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad. Za posledních pět let se tak jejich počet zvýšil o milion osm set tisíc. Ve srovnání s ostatními zeměmi je Česko nad průměrem Evropské unie. Nejrozšířenější je internetové bankovnictví mezi lidmi ve věku od 25 do 34 let.

Organizace Člověk v tísni varuje před nevýhodnými půjčkami před Vánoci

Až o 85 tisíc korun navíc můžou lidé zaplatit za 50tisícovou půjčku u některých úvěrových společností. Na dalších několik desítek tisíc je pak může přijít to, když se dostanou do potíží se splácením. Ukázala to analýza nabídky 35 bank a nebankovních institucí, které smějí v Česku spotřebitelské úvěry poskytovat. Výsledky a žebříček institucí, které mohou pomoci při rozhodování, zveřejnila společnost Člověk v tísni. Index úvěrování sestavila poprvé v roce 2009. Analýza zjistila, že za roční padesátitisícovou půjčku zaplatí lidé u různých poskytovatelů od 2228 do 85.159 korun. Ve 13 společnostech se cena pohybuje do 5000 korun, v devíti pak přesahuje 30.000 korun.

Liberecký kraj a příhraniční obce pošlou do EP petici kvůli rozšíření dolu Turów

Do Evropského parlamentu brzy zamíří z Libereckého kraje nesouhlasná petice s plánovaným rozšířením polského dolu Turów. Petici připravil Liberecký kraj ve spolupráci s městy a obcemi v česko-polském příhraničí. Tamní obyvatelé se bojí zhoršení životního prostředí a hlavně ztráty pitné vody. Polský hnědouhelný důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam chce těžit do roku 2044. Důl by se měl rozšířit na 30 kilometrů čtverečních a Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů pod úrovní okolního terénu.

Ministerstvo životního prostředí ČR odeslalo 15. listopadu zamítavé stanovisko k procesu EIA. V případě, že by se polská strana rozhodla i přesto těžbu rozšířit, Česko požaduje například finanční kompenzace případných škod a opatření ke zmírnění dopadů těžby.

V Písku vznikne první probační dům pro podmíněně propuštěné

Podmíněně propuštěným vězňům má v budoucnu pomáhat s návratem do běžného života probační dům. První vznikne v jihočeském Písku do roku 2022. Informovala o tom Probační a mediační služba. V zařízení bude celkem 20 míst. Původně mělo po republice vzniknout víc takových zařízení. Ministerstvo spravedlnosti o tom ale chce rozhodnout až po dvou letech fungování domu v Písku.

O umístnění podmíněně propuštěných do zařízení budou rozhodovat soudy. Určí také, jak volný režim budou mít. Projekt v Písku bude financovaný z Norských fondů. Rekonstrukce budovy včetně dvouletého provozu by měla stát přibližně 20 milionů korun.

Před třiceti lety lékaři v ČR provedli první transplantaci kostní dřeně u dítětě

Transplantace kostní dřeně zachraňují v Česku životy dětem už 30 let. Transplantační program u dětí zahájila v roce 1989 pražská Fakultní nemocnice v Motole. Lékaři tam od té doby zachránili několik stovek dětí s poruchami krvetvorby. V současné době v motolské nemocnici transplantaci podstoupí ročně asi 30 až 40 dětí. A úspěšnost tohoto zákroku se pohybuje mezi 70 a 90 procenty. Od roku 1998 provádí transplantace kostní dřeně u dětí také klinika dětské onkologie v Brně.

V Česku fungují dva registry dárců kostní dřeně. V Českém národním registru dárců dřeně je aktuálně zapsáno přes 91 tisíc lidí. Menší registr provozovaný Institutem klinické a experimentální medicíny má zhruba 30 tisíc dárců, obě databáze se částečně překrývají. Registry jsou celosvětově propojené, databáze tak čítá zhruba 34 milionů lidí.

Lesy ČR posílily hlídky proti zlodějům vánočních stromků

Státní podnik Lesy České republiky začal v těchto dnech hlídat mladé lesní porosty před zloději vánočních stromků. Některé porosty budou lesníci stříkat speciálním roztokem, koruny stromků budou také znehodnocovat prostříháváním větví. Postřik, který se používá na ochranu porostů před okusem zvěří, není vidět a v chladu ani cítit. Zapáchá až při pokojové teplotě. ČTK to řekla mluvčí LČR Eva Jouklová. Lesům ČR patří téměř polovina lesů v zemi. "Případnému zloději hrozí pokuta až 15.000 korun," uvedla mluvčí. Zájemci, kteří chtějí stromek přímo z lesa získat legálně, si jej mohou koupit. "Ceny smrčků a boroviček jsou přibližně od 80 do 150 korun za kus. Borovice jsou dražší," řekla Jouklová. Poznamenala, že většina v Česku prodávaných vánočních stromků roste na plantážích jiných vlastníků, než jsou Lesy ČR. Podstatná část stromků také pochází z dovozu.

Na Staroměstském náměstí v Praze už stojí vánoční strom

Vánoční strom v noci na úterý doputoval na Staroměstské náměstí v Praze. Usazen byl pomocí jeřábu do dva metry hluboké kotevní jímky. Ráno pak začalo jeho zdobení. Smrk ztepilý s výškou 22 metrů přivezl do centra města americký tahač s celkovou délkou 29 metrů a šířkou 5,5 metru. Ke Staroměstskému náměstí vyrazil v pondělí kolem 23:00 z Milovic. Smrk pochází ze soukromé zahrady ze Semil, kde byl v neděli pokácen a následně převezen k Praze. Vybrán byl na základě každoročně vyhlašované soutěže pořadatele pražských trhů, společnosti Taiko, o zasílání tipů na vánoční strom. Majitelka ho Pražanům věnovala, svými rozměry začal totiž ohrožovat přilehlou zástavbu.

Rozsvícený strom uvidí Pražané a další návštěvníci hlavního města poprvé v sobotu, kdy také začnou na Staroměstském náměstí vánoční trhy. Stánky sem pořadatelé trhů začali přivážet dnes po půlnoci. Smrk i vánoční stánky budou na místě do 6. ledna.

Počasí na středu

Zataženo až oblačno, na severovýchodě území místy až polojasno. Zpočátku ojediněle mrholení, odpoledne od západu místy občasný déšť. Ráno na západě Čech místy, jinde jen ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 6 až 10 °C, na severovýchodě území až 12 a na horách kolem 6 stupňů Celsia.