Nový systém pro výběr mýtného je hotový, spustí se 1. prosince

Nový mýtný systém je připravený ke spuštění od 1. prosince. Ředitelství silnic a dálnic ho v pondělí převzalo od společnosti CzechToll. Satelitní systém vyšel na víc než 2 a čtvrt miliardy korun, náklady na jeho vybudování bude stát splácet provozovateli v následujících třech letech. Nákladní dopravci budou mýto platit na dvou tisících třech stech kilometrech českých dálnic a silnic první třídy. Stát počítá, že oproti dosavadní mikrovlnné metodě výběru mýta ušetří každý rok na provozních nákladech 900 milionů korun.

CzechToll těsně po spuštění nového mýta očekává mnohakilometrové kolony kamionů, hrozí zejména u hranic. Důvodem je to, že se do systému velká část nákladních aut stále nezaregistrovala. Firma proto posílila kapacitu obchodních míst k registraci.

Stát plánuje v příštím roce otevřít 21 kilometrů nových dálnic, méně než letos

V roce 2020 by mělo být v Česku zprovozněno 21 kilometrů nových dálnic. Jde o dva úseky karlovarské D6 a jeden úsek D48 u Frýdku-Místku. Dokončena by měla být také modernizace tří úseků D1 a 24 kilometrů obchvatů měst, informovalo ministerstvo dopravy. Stát dlouhodobě čelí kritice kvůli pomalé výstavbě. Letos se otevře 34 kilometrů nových dálnic, loni to byly pouze čtyři kilometry. Problémy jsou především s přípravou staveb. V mnohých případech trvá až 13 let, což je výrazně déle než v některých okolních státech. Ministerstvo dopravy si zrychlení staveb slibuje zejména od novely tzv. liniového zákona. Měla by výrazně zrychlit právě přípravnou část, podle úřadu až o třetinu. Nyní je v Česku rozestavěno podle ministerstva 260,3 kilometru silničních staveb, z toho nových dálnic je přes 138 kilometrů.

Další investice ministerstvo plánuje na železnici. V roce 2020 na železniční investice vynaloží 27,1 miliardy korun, o rok později 45,6 miliardy a v roce 2022 počítá s ministerstvo s 32 miliardami korun. Z velkých projektů bude pokračovat úprava tratě mezi pražským hlavním nádražím a Hostivaří, Smíchovem a Černošicemi nebo výstavba koridoru mezi Sudoměřicemi a Voticemi, který směřuje do Českých Budějovic. Opravovat se budou také nádražní budovy ve Vsetíně nebo Mostě. Práce budou pokračovat i na trati z centra Prahy na Letiště Václava Havla.

Důvěra v ekonomiku mírně poklesla, v listopadu byla nejnižší od léta 2014

Důvěra v českou ekonomiku v listopadu dále klesla na 93,3 bodu, což je nejméně od léta 2014. Vyplývá to z dat, která zveřejnil Český statistický úřad. Podnikatelé jsou nejpesimističtější za pět a půl roku, jejich důvěra se v listopadu snížila o desetinu bodu na 91,5 bodu. Pokles postihl všechna odvětví s výjimkou obchodu, což souvisí s blížícími se vánočními svátky. U spotřebitelů se důvěra po říjnovém růstu snížila na 102 bodů, což je nejhorší výsledek od října 2014. Obávají se zejména zhoršení jejich vlastní finanční situace. Úmysl spořit se v porovnání s říjnem mírně snížil, obavy z růstu cen zůstaly meziměsíčně téměř stejné.

NKÚ: Ministerstvo kutury mělo významné chyby v účetnictví

Nejvyšší kontrolní úřad našel v loňském účetnictví ministerstva kultury chyby za více než 2,7 miliardy korun. Informovala o tom mluvčí úřadu Jana Gabrielová. Nesprávnosti se podle ní týkaly účetní závěrky. Vznikly podle NKÚ zejména tím, že ministerstvo nevykázalo existující podmíněné závazky vyplývající z vydaných rozhodnutí o poskytnutí národních dotací. "A pak také tím, že předpokládané výdaje na předfinancování příspěvkových organizací vyplývající opět z již vydaných rozhodnutí vykazovalo nesprávně jako podmíněnou pohledávku ze zahraničních dotací, a ne jako podmíněný závazek," uvedl NKÚ ve zprávě o kontrole. Kontroloři zjistili taky chyby v údajích pro hodnocení plnění státního rozpočtu a to za 0,8 miliardy korun. Ministerstvo špatně vykázalo výdaje na rekonstrukci hlavní budovy Národního muzea a historické budovy Státní opery. Nevykázalo je jako výdaje na zachování a obnovu kulturní památky, ale jako výdaje na běžnou činnost těchto institucí.

Dálnice D1 je na Vysočině plně průjezdná, opravy pro letošek skončily

Dálnice D1 je na Vysočině průjezdná už dvěma pruhy v obou směrech. Silničáři v pondělí nad ránem odstranili poslední dopravní omezení v úsecích u Větrného Jeníkova a Velkého Meziříčí. Opravy tam tak už pro letošek skončily. Potvrdil to mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Omezení jsou na D1 ještě u Brna - skončit by měla do středečního rána. A o víkendu by mělo zmizet i poslední omezení na Benešovsku. Další stavební práce pak začnou až v nové sezoně.

Celá rekonstrukce D1 je rozdělená do 20 úseků. Hotových je 13. V zimě, tedy až do začátku nové stavební sezóny, už žádné nové opravy nezačnou. Ten příští rok ale bude podle ředitele ŘSD Radka Mátla asi nejhorší stavební sezonou za celou tu dobu modernizace dálnice D1. Bude se pracovat až na 71 kilometrech.

Babiš: Vláda jmenuje koordinátora pro agendu ohrožených dětí

Vláda se chystá jmenovat koordinátora pro agendu ohrožených dětí. Měl by zastřešit opatření v péči, která je roztříštěná mezi víc resortů. Následovat by měla příprava zřízení pozice dětského ombudsmana. Vyplývá to z vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO), které po svém setkání s vládní zmocněnkyní Helenou Válkovou (ANO) zveřejnil na twitteru. O dětském ombudsmanovi jednala už v minulém volebním období vláda ČSSD, ANO a lidovců, post ale nezřídila. "Je už potřeba zřídit dětského ombudsmana. Protože to ale legislativně zabere dost času, dohodli jsme se s Helenou Válkovou, že vláda prozatím jmenuje koordinátora pro agendu ohrožených dětí v ČR. To, jak je to roztříštěné mezi více resorty, je už neúnosné," uvedl Babiš. Válková v polovině listopadu oznámila, že vládě ustavení pozice dětského ombudsmana navrhne. Minulý týden poukazovala také na roztříštěnost péče o ohrožené děti, která spadá hlavně pod resorty práce, zdravotnictví a školství, ale také pod ministerstva spravedlnosti, vnitra a zahraničí.

S dětským ombudsmanem počítá Úmluva o právech dítěte, kterou přijala OSN před 30 lety. Záhy k ní přistoupilo někdejší Československo, platit začala v únoru 1991. Závazky pak při svém vzniku převzalo Česko.

Průzkum: Téměř dvě třetiny Čechů míní, že růst platů učitelů je dostačující

Téměř dvě třetiny Čechů jsou přesvědčené, že učitelům rostou platy dostatečným tempem. Ukázal to exkluzivní průzkum agentury Median pro Český rozhlas. Že je desetiprocentní navýšení učitelských platů dostatečné, uvedlo 62 procent dotazovaných. Třetina respondentů si myslí, že by měli učitelé dostat víc. Vláda původně slibovala 15procentní růst platů. Nakonec ale odsouhlasila 10 procent. Část učitelů i kvůli tomu před necelými třemi týdny stávkovala

O tom, že je růst učitelských platů dostatečný, jsou přesvědčení hlavně voliči ANO a SPD a také starší respondenti. Naopak mladší lidé si myslí, že by platy měly růst víc. Průzkumu se minulý týden ve středu a ve čtvrtek zúčastnilo přes 1000 respondentů z celého Česka.

Aktivisté vyvěsili transparenty proti těžbě uhlí na budově Seven energy v Mostě, zasáhla policie

Tři transparenty proti těžbě uhlí vyvěsili v pondělí dopoledne ekologičtí aktivisté na budovu společnosti Seven Energy v Mostě. Do budovy společnosti vniklo celkem devět lidí. Na místě zasáhla policie, zajistila 11 lidí, které převezla na mostecké obvodní oddělení pro podezření z přestupku. Těžební společnost vlastní hnědouhelný povrchový lom ČSA na Mostecku a uhelnou elektrárnu Chvaletice na Pardubicku. Seven Energy chce také od ČEZu odkoupit uhelnou elektrárnu Počerady na Lounsku. "Podle nás by se měly tyto dvě uhelné elektrárny bezodkladně zavřít a nesnažit se prodlužovat jejich životnost, aby mohly ještě více znečišťovat ovzduší," vysvětlila důvody vyvěšení transparentů aktivistka z Hnutí Limity jsme my.

Kvůli historickému centru Prahy vznikne na magistrátu nová komise

Otázky týkající se péče o historické centrum Prahy coby památky UNESCO bude řešit nová komise při radě hlavního města. Požadavek na její vznik vzešel z posledního šetření komisařů UNESCO v Praze a následného rozhodnutí výboru světového dědictví UNESCO. Zřízení komise - Rady světové památky k 3. prosinci schválili v ponděí pražští radní. Vedení města podle důvodové zprávy ke schválenému materiálu Radu světové památky zakládají nyní potřetí, poprvé byla zřízena v roce 2013, následně v roce 2015.

Historické centrum Prahy je na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví zapsáno od roku 1992. Komisaři UNESCO, kteří pravidelně provádějí kontroly v hlavním městě, dlouhodobě vytýkají stávající i plánovanou výstavbu výškových budov. V aktuální hodnotící zprávě požadují přepracování metropolitního plánu nebo doporučují zastavit projekt Rezidence park Kavčí hory. Naopak ocenili zlepšení stavu dříve zanedbaných domů, pozitivně hodnotí také kancelářský, obchodní a rezidenční projekt Smíchov City.

Počasí na úterý

Většinou zataženo, místy slabý občasný déšť nebo mrholení. Odpoledne od západu místy oblačno. Nejvyšší teploty 5 až 9 °C, na horách kolem 5 stupňů Celsia.