TOP 09 má nové vedení v čele s poslankyní Pekarovou Adamovou

Delegáti pražského sněmu opoziční TOP 09 v neděli zvolili novou předsedkyní strany poslankyni Markétu Pekarovou Adamovou. Dali jí přednost před senátorem Tomášem Czerninem, který byl následně zvolen prvním místopředsedou. Nová šéfka TOP 09 dostala ve volbě 96 hlasů, Czernin o 15 méně. Oba uvedli, že chtějí spolupracovat a odmítli možné názorové štěpení strany. Pekarová Adamová bývá řazena k liberálnějším politikům oproti Czerninovi, jehož orientace je konzervativnější. Ohledně programu Pekarová Adamová klade důraz na ochranu životního prostředí a na vzdělání. Chce také, aby Česko přijalo euro. Připojení k eurozóně je podle ní další pojistkou proti snahám zavléct Česko "opět někam na východ". TOP 09 se jejím zvolením stala jedinou parlamentní stranou, v jejímž čele stojí žena. V kandidatuře na posty řadových místopředsedů neuspěl dosavadní šéf strany Jiří Pospíšil ani místopředseda Marek Ženíšek. Oba přitom měli podporu Pekarové Adamové.

Předsedové stran takzvaného demokratického bloku Pekarové Adamové ke zvolení poblahopřáli. Uvedli, že ODS, lidovci i STAN hodlají s TOP 09 nadále spolupracovat. Předseda KSČM Vojtěch Filip nové předsedkyni rovněž gratuloval, TOP 09 ale zkritizoval za údajné nerespektování výsledků sněmovních voleb.

Armáda vysvětluje velké nákupy techniky i na sociálních sítích

Česká armáda se snaží veřejnosti na internetu vysvětlit největší nákupy ve své historii. Letos poprvé spustila tři velké kampaně na Facebooku a Twitteru o bojových vozidlech pěchoty nebo vrtulnících. Ke komunikaci používá především akční dynamická videa s podrobnostmi o jednotlivých modelech. V komentářích pod příspěvky taky armáda reaguje na dotazy lidí. Podle mluvčí Armády Magdaleny Dvořákové vojáci chtějí na pravou míru uvést údajně zavádějící informace, které se o nových strojích poslední dobou objevovaly. Na sociálních sítích Armáda taky shání nové příslušníky.

Podle docentky Denisy Hejlové z katedry marketingu na Univerzitě Karlově se změnou komunikace česká armáda přiblížila té britské, která podle ní patří v komunikaci k nejlepším.

Silničáři připravují nová opatření, aby v zimě nekolabovala dálnice D1

Silničáři pro tento rok končí s opravami dálnice D1, v zimě by měla být bez uzavírek. K opravám se Ředitelství silnic a dálnic vrátí zase na jaře. Na letošní zimu připravili silničáři několik novinek. Chtějí předejít hlavně loňskému kolapsu dálnice D1, na které v prosinci uvízly kamiony až na čtrnáct hodin. Nově by proto měly být sypače soli přímo u dálnice, aby se nestalo, že je kamiony někde na cestě zablokují. Další novinkou bude v případě špatného počasí zákaz předjíždění kamionů ve dvou úsecích dálnice na Vysočině. Zákaz bude signalizovat speciální dopravní značka.

ČLK požaduje zvyšování platu lékařů nejméně o 10 procent

Česká lékařská komora požaduje každoroční zvyšování platů pro lékaře v nemocnicích a léčebnách o deset procent. Vláda tarifně zvýšila platy o 1500 korun, to je ale pro lékařskou komoru nedostatečné. Vyplývá to z usnesení, které dnes schválili delegáti na závěr 34. sjezdu komory v Brně. Ministerstvo v reakci uvedlo, že je na každém z ředitelů nemocnic, zda platy navýší ještě více než o 1500 Kč. Komora také kritizuje práci ministerstva zdravotnictví v čele s Adamem Vojtěchem za hnutí ANO. Podle usnesení sjezdu ministr a ministerstvo neřeší zásadní problémy zdravotnictví. Ministerstvo s tím nesouhlasí. "Naopak, ministr Adam Vojtěch nastartoval celou řadu reforem. Vůbec poprvé ministerstvo začalo zodpovědně řešit personální stabilizaci zdravotnictví a přišlo se systémovými opatřeními, jako je například navýšení kapacit lékařských fakult," uvedla mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová.

Česká biskupská konference podala trestní oznámení kvůli možnému sexuálnímu zneužívání

Česká biskupská konference (ČBK) podala trestní oznámení na jednání neznámých osob, které by se mohly dopouštět sexuálního zneužívání v katolické církvi. ČTK to řekl právní zástupce ČBK Ronald Němec. ČBK chce zároveň podle něj ochránit případně neprávem obviněné. Kardinál a arcibiskup pražský Dominik Duka v neděli v pořadu Partie v televizi Prima řekl, že pokud ti, kdo o údajném sexuálním zneužívání v církvi mluví, neřeknou jména, nebude moci církev nikdy zasáhnout. Podání trestního oznámení podle Němce biskupové schválili na říjnovém zasedání.

Češi přispěli v podzimní Národní sbírce rekordními 382 tunami potravin a drogerie

Rekordních 382 tun trvanlivých potravin a drogerie darovali o víkendu lidé v Národní potravinové sbírce. Do výsledku ještě zatím organizátoři sbírky nezapočítali firemní sbírky nebo online sbírku, která pokračuje dál a lidé do ní pořád přispívat, a to až do třetího prosince. Do sbírky se zapojilo 750 obchodů po celém Česku, dosud nejvíc. Veškeré darované zboží teď dostanou charity, azylové domy nebo osamělí senioři.

Vánoční trhy začaly jako první v Brně, ve většině měst za týden

Slavnostní rozsvěcování vánočních stromků na náměstích, vánoční trhy, ale také adventní koncerty nebo vánoční dílny začnou ve většině českých a moravských měst až o příštím, tedy prvním adventním víkendu. Předběhlo je pouze Brno, kde první vánoční trhy začaly už v pátek.

V neděli lesníci pokáceli strom, který před Vánoci ozdobí trhy na Staroměstském náměstí. Z původních 25 metů ho tým zkušených dřevorubců zkrátil na potřebných 22 metrů. Šestapadesátiletý smrk ztepilý do Prahy přivezou ze Semil v Libereckém kraji. Poprvé se v centru hlavního města rozsvítí příští víkend, konkrétně v sobotu 30. listopadu.

Čeští tenisté se poprvé v Davis Cupu utkají se Slováky

Čeští tenisté se premiérově v Davisově poháru utkají se Slovenskem. Ke kvalifikačnímu utkání o postup na finálový turnaj v Madridu 2020 pojede tým kapitána Jaroslava Navrátila na půdu soupeře. Hrát se bude 6. a 7. března. Čeští tenisté, trojnásobní vítězové "salátové mísy", loni v kvalifikaci prohráli doma s Nizozemskem a na podzim zvládli baráž v Bosně a Hercegovině. Z kvalifikace postoupí dvanáct družstev.

Počasí na pondělí

Převážně zataženo nízkou oblačností, zejména v Čechách zpočátku místy mlhy a ojediněle mrholení. Na horách, ve Slezsku a ve východní polovině Moravy většinou jasno až polojasno, jinde zmenšená oblačnost jen ojediněle. Nejvyšší teploty 5 až 9 °C, na Moravě a ve Slezsku při slunečním svitu 9 až 12 °C, v 1000 m na horách kolem 5 °C, na Šumavě kolem 8 stupňů Celsia.