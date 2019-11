Metnar: Česká armáda ukončí ostrahu afghánské základny Bagrám

Česká armáda ukončí ostrahu vojenské základy Bagrám v Afghánistánu. Při návštěvě země to oznámil český minstr obrany Lubomír Metnar za hnutí ANO. Bagrám v současné době hlídá již 13. česká strážní rota. O bezpečnost letecké základny se stará asi 170 českých vojáků. Ti by měli objekt v zemi strážit do konce března, potom se vojáci zaměří na výcvik a podporu afghánských speciálních jednotek. Od počátku příštího roku pak armáda do země vyšle vojenský chirurgický tým.

Ministr Metnar se na základně Bagrám mimo jiné setkal s jejím velitelem. Poté uctil památku padlých českých vojáků a předal vánoční dárky.

Strážní rota je nejpočetnější českou jednotkou v Afghánistánu. Další vojáci působí v Kábulu a v dalších místech v provinciích, a to včetně speciálních sil. Celkem má v současné době česká armáda v Afghánistánu asi 250 vojáků.

V Praze začal sněm TOP 09, který rozhodne o novém vedení strany

V pražském hotelu Don Giovanni začal v sobotu dvoudenní celostátní sněm TOP 09. Strana na něm rozhodne, jestli současného předsedu Jiřího Pospíšila nahradí senátor Tomáš Czernin nebo poslankyně Markéta Pekarová Adamová. Sněm bude volit taky pět místopředsedů. Volba nového stranického vedení je na programu až v neděli. V sobotu vystoupil s projevem současný předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, který na nejvyšší stranickou funkci už znovu nekandiduje. Vybídl nového předsedu, ať jím bude kdokoli, aby pokračoval v jednání o co nejužší spolupráci opozičních pravicových stran. „Jedině když se spojíme, jsme schopni oligarchu porazit,“ prohlásil Pospíšil.

Delegáty sněmu pak pozdravili i zástupci jiných stran. Předseda ODS Petr Fiala v projevu upozornil, že opozice bude čelit sněmovní ústavní většině hnutí ANO, KSČM a SPD s politickým krytím ČSSD zřejmě ještě dva roky a nezmění to žádné deklarace, průzkumy nebo spolupráce či nespolupráce. Nyní je podle něho úkolem uspět příští rok v krajských volbách a potvrdit převahu středopravicové politiky v Senátu. Místopředseda STAN Jan Farský vyzdvihl ve zdravici politické schopnosti zakladatelů TOP 09 Karla Schwarzenberga a Miroslava Kalouska. Připomněl ale také rozpad vzájemné úzké spolupráce ohledně sněmovních voleb a vyzval k jejímu obnovení. Také místopředsedkyně KDU-ČSL Šárka Jelínková poukázala na některé neshody lidovců a TOP 09. Věří ale tomu, že společné hodnoty jsou větší než příkopy, které obě strany oddělují. Mluvila v této souvislosti o příštích krajských a senátních volbách. Delegáty sněmu pozdravila také místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová a zástupci některých neparlamentních stran. Promítaly se videozdravice zástupců spřízněných evropských stran.

ČLK: Zdravotní pojišťovny dluží lékařům za péči 5,5 miliardy korun

Ambulantním lékařům neproplatily české zdravotní pojišťovny péči zhruba za 5,5 miliardy korun. Uvedla to Česká lékařská komora. Nedoplatky jsou za období od roku 2012 do roku 2017. Podle předsedy komory Milana Kubka pojišťovny nerespektují vyhlášky a zůstatky na jejich účtech neustále rostou. Kubek to v sobotu řekl na sjezdu komory v Brně. Podle něj jen za minulý rok pojišťovny lékařům neproplatily 1,3 miliardy korun. V tom samém roce přitom pojišťovnám na účtu zůstalo 30,5 miliardy. Zůstatek peněz na účtech zdravotních pojišťoven by podle Kubka měl výrazně růst i letos.

Česká lékařská komora je samosprávná profesní organizace s povinným členstvím. Má zhruba 52.200 členů, z nichž asi 43.000 je aktivních lékařů.

Do potravinové sbírky se zapojilo rekordních 750 obchodů

V sobotu večer v Česku skončila letošní celostátní potravinová sbírka. Dary poputují do potravinových bank. Odtud ho do dvou dnů začnou rozvážet neziskové organizace seniorům, do dětských domovů, Klokánků, do rodin v krizi nebo lidem v nouzi. Do sbírky se zapojilo rekordních 750 obchodů. Nakupující mohli darovat trvanlivé potraviny nebo drogerii. Česká federace potravinových bank odhaduje, že darů bude víc než loni na podzim. Celkové množství zveřejní v neděli. Sbírka potravin se od letošního roku koná vždy dvakrát ročně. V jarním kole lidé darovali 259 tun potravin a 26 tun drogistického zboží.

V Česku přibývá případů klíšťové encefalitidy

Případů klíšťové encefalitidy v Česku letos přibylo - do konce října jich Státní zdravotní ústav evidoval 665, to je o zhruba 30 víc než loni ve stejném období. Největší meziroční nárůst nakažených, a to o víc než polovinu, hlásí Pardubický, Liberecký a Karlovarský kraj. V celkovém počtu ale stále vede kraj Jihočeský s víc než 80 případy. Důvodem je šíření nakažených klíšťat. Narazit na ně je možné už téměř v celém Česku, včetně horských oblastí. Podle epidemiologa Jana Kynčla ze Státního zdravotního ústavu se v poslední době navíc prodlužuje období, kdy jsou klíšťata aktivní.

Loni Česko za celý rok zaznamenalo 713 případů klíšťové encefalitidy, bylo to nejvíc ze všech zemí Evropské unie. Na vině je i nízká proočkovanost, která se v Česku pohybuje kolem 25 procent.

Některé školy kvůli obezitě zavádí do tělocviku koloběžky

Jako nástroj v boji proti obezitě zavádí některé školy v Česku do výuky tělocviku jízdu na koloběžce. Přivedl je k tomu projekt Tělák nás baví společnosti Kostka. Inspiraci našli učitelé v Německu. ČTK o tom informoval mediální zástupce společnosti Jan Hrbek. Ze stufie Univerzity Palackého v Olomouci vyplývá, že zhruba pětina českých školáků ve věku mezi 11 a 15 lety má problémy s hmotností. Podle odborníků je dosavadní podoba tělesné výchovy zastaralá a nedokáže děti motivovat ke sportování. Koloběžka je podle nich na sport a volný čas ideální sportovní aktivitou i pro pohybově méně nadané děti. "Střídání nohou při jízdě kompenzuje jednostranné přetížení pohybového aparátu a navozuje propojení pravé a levé hemisféry v mozku," uvedl Tomáš Dohnal z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

Podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) jsou Češi jedním z nejobéznějších národů v Evropě. Odborníci předpovídají, že by v roce 2020 mohla být obézní až třetina české populace.

Lidé se naposledy rozloučili s režisérem Vojtěchem Jasným

Ve velkém sále zlínského divadla se v sobotu lidé naposledy rozloučili s režisérem a scénáristou Vojtěchem Jasným. Obřad ukončili dlouhým potleskem vestoje. Rodák z Kelče na Vsetínsku žil v posledních čtyřech letech v Přerově, zemřel v pátek 15. listopadu ve věku 93 let. Součástí posledního rozloučení bylo promítání Jasného krátkého snímku Česká rapsodie z roku 1969. Herec zlínského divadla Rostislav Marek přečetl vzkaz herečky Drahomíry Hofmanové, které dal Jasný v roce 1968 první velkou příležitost ve svém snímku Všichni dobří rodáci. Herečka v něm ztvárnila uhrančivou rusovlasou mladou vdovu. Hofmanová to období označila jako nejkrásnější ve svém životě. Připomněla i Jasného pozdější emigraci. "Tvrdého Valacha jako jsi ty, se soudruhům na kolena srazit nepodařilo," vzkázala zesnulému Hofmanová.

Vojtěch Jasný patřil mezi hlavní představitele české filmové nové vlny. Točit začal v 50. letech. Později si pozornost získal mimo jiné filmem Až přijde kocour s Janem Werichem z roku 1963 a především zmíněným snímkem Všichni dobří rodáci. V roce 1969 emigroval a na čas zakotvil u západoněmeckých televizních zakázek. Zhruba od poloviny 80. let žil v USA.Za svoji tvorbu získal několik ocenění, mimo jiné na mezinárodním festivalu v Cannes, i Českého lva za přínos kinematografii.

Ostravská Zlatá tretra bude 22. května součástí druhé nejvyšší série

Atletická Zlatá tretra se příští rok uskuteční v pátek 22. května jako součást druhé nejvýznamnější série jednodenních mítinků po Diamantové lize. Ostravské závody byly zařazeny mezi deset nejvýznamnějších akcí nově vzniklé World Athletics Continental Tour. Vedení světové atletiky to oznámilo na svém webu po zasedání v Monte Carlu před vyhlašováním nejlepších atletů roku. Nová série, kterou bude podle světové federace tvořit až sto mítinků po celém světě, bude na základě kvality rozdělena na tři úrovně. Zlatou známkou bylo pro příští rok oceněno deset akcí.

Lyžařka Dubovská obsadila ve slalomu v Levi senzační deváté místo

Česká lyžařka Martina Dubovská si ve Světovém poháru ve finském Levi dojela pro nejlepší umístění v kariéře. Sedmadvacetiletá slalomářka obsadila v prvním slalomu sezony 9. místo. Na vítěznou Američanku Shiffrinovou ztratila necelé čtyři sekundy. Dubovská právě v Levi před šesti lety poprvé bodovala v SP a nyní se přiblížila úspěchům bývalé mistryně světa Šárky Strachové mezi slalomářskou špičkou. Body získala i Češka Gabriela Capová, která ve finském středisku skončila na 24. příčce.

Počasí na neděli

Zataženo až oblačno, na jihozápadě a západě zpočátku místy mlhy. Hlavně na východě a taky na Šumavě bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 6 až 10°C, na východě až 14, na horách většinou kolem 5 stupňů Celsia.