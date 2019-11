Stát zaplatil v září za slevy v dopravě rekordních 578 milionů

Účet za státní slevy v dopravě pro studenty a důchodce byl v září rekordně vysoký, stát dopravcům vyplatil více než 578 milionů korun. Proti loňskému září je to o 115 milionů korun více. ČTK to řekla mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková. Podle úřadu je navýšení ovlivněno začátkem školního roku. Stát poskytuje pro žáky a studenty do 26 let a seniory nad 65 let slevu na jízdném ve veřejné dopravě ve výši 75 procent. Za první rok fungování slev, tedy od loňského září do srpna letošního roku, stát dopravcům vyplatil téměř 5,6 miliardy korun. Ministerstvo dopravy koncem října uvedlo, že zvažuje zafixování nejvyšších cen jízdenek na železnici, z nichž se sleva vypočítává. Důvodem je, že někteří dopravci zvyšují cenu na výrazně vyšší částky, než je obvyklé a podle premiéra Andreje Babiše (ANO) poskytování slev zneužívají.

Dálnice D11 až na hranice s Polskem by mohla být hotová v roce 2028

Dálnice D11 z Hradce Králové až na hraniční přechod do Polska v Královci na Trutnovsku by měla být podle ministerstva dopravy hotová nejpozději do konce roku 2028. Celá stavba D11 včetně rozšíření dálničních pruhů ze čtyř na šest mezi Prahou a Poděbrady by měla být hotová v roce 2029. Na kontrolním dnu na stavbě dálnice D11 u Hradce Králové to uvedli ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) a generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Radek Mátl. Kremlíkův předchůdce v ministerském křesle Dan Ťok (za ANO) loni v říjnu uvedl, že až k hranicím by dálnice D11 mohla být hotová v letech 2024 až 2025. Kremlík řekl, že ho prodlužování nijak netěší. Bez změn právních předpisů ale podle něj výstavba zásadním způsobem urychlit nepůjde. "Proto jsme připravili novelu zákona o urychlení výstavby, kterou snad příští týden bude projednávat vláda," řekl Kremlík. Nově by se podle něj společné územní a stavební řízení a případně posuzování vlivu na životní prostředí mělo dít na základě zjednodušené dokumentace. "To urychlí rozhodovací procesy až o tři roky," řekl ministr.

Dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové začal stát budovat v roce 1978 a od roku 2017 dálnice končí v Hradci Králové. Ve výstavbě jsou nyní dva úseky z Hradce Králové do Jaroměře o celkové délce 22,4 kilometru. Z plánovaných 154 kilometrů dálnice se jezdí zhruba po 91 kilometrech.

Česká armáda v roce 2020 povede půl roku výcvikovou misi EU v Mali

Česká armáda příští rok převezme na půl roku velení výcvikové mise Evropské unie v Mali. Na velitelském shromáždění to ve středu řekli premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Součástí českého velitelského štábu by mohli být i Slováci. Obě země o tom nyní jednají. Velitelem bude ředitel Agentury komunikačních a informačních systémů brigádní generál František Ridzák. Česká republika má v současné době v zemi asi 120 vojáků. Na starosti mají ostrahu velitelství mise v hlavním městě i výcvikové lokality Koulikoro. Převzetí velení mise si podle ministra Metnara nevyžádá navýšení současného mandátu. Hlavním úkolem mise je pomoc při výstavbě a výcviku malijské armády, která bojuje proti islámským radikálům.

Brněnská divadla se nemusí omlouvat kardinálu Dukovi za uvedení kontroverzních her

Brněnská divadla se nemusí omlouvat kardinálu Dominiku Dukovi za uvedení dvou kontroverzních her. Rozsudek městského soudu, který potvrdil krajský soud v Brně, je pravomocný. Duka a jeho právník Ronald Němec podali žalobu na Centrum experimentálního divadla a Národní divadlo Brno. Požadovali po nich omluvu za zásah do svých osobnostních práv. Žaloba se týkala her chorvatského režiséra Olivera Frljiče Prokletí a Naše násilí a vaše násilí na přehlídce Divadelní svět v květnu 2018. Policie po uvedení her přijala 19 trestních oznámení směřujících hlavně na Národní divadlo Brno a jeho ředitele. Vyšetřovatelé všechny podněty odložili, trestný čin nezjistili.

Duka s Němcem kriticky poukazují hlavně na scénu, v níž herec předstírá znásilnění ženy. Podle žaloby je zobrazen Ježíš páchající násilí na muslimce. Náznak, že Ježíš, v něhož věří a od něhož se odvíjí jejich život, spáchal tak odporný čin, je podle Duky a Němce silným zásahem do jejich práv na svobodu vyznání a svědomí. Žalobci podají dovolání k Nejvyššímu soudu.

Česká pošta se zbavuje nepotřebného majetku, v aukci prodala klášter na Smíchově

Česká pošta v opakované elektronické aukci prodala areál bývalého kláštera svatého Gabriela na pražském Smíchově. Jméno nového vlastníka ale zveřejní až po podpisu smlouvy. Minimální nabídková cena byla 353,35 milionu korun, což podle mluvčího pošty Matyáše Vitíka, odpovídá hodnotě vycházející ze znaleckého posudku a ceně, za kterou státní firma objekt nabídla k odkupu při minulé aukci. Pošta se objekt snažila prodat několik let. Minimální cena byla snížena oproti původní nabídce z roku 2016 zhruba o 120 milionů korun.

Bývalý řeholní dům benediktinek sídlí v sousedství Kinského zahrady v Holečkově ulici. Součástí areálu je původně konventní kostel Zvěstování Páně, lidově zvaný svatého Gabriela. O areál letos projevila zájem Praha 5. Její zastupitelé nedávno schválili výzvu, podle níž by se o jeho získání v případě neúspěchu další dražby mělo pokusit ministerstvo kultury nebo hlavní město.

Česká pošta se plánuje během příštích tří let zbavit nepotřebného majetku za zhruba 2,7 miliardy korun.

Úterní únik škodlivin na Českolipsku šetří policie jako obecné ohrožení

Jednou z látek, která způsobila úterní explozi v provozovně likvidace nebezpečného odpadu společnosti Purum v Hamru na Jezeře v Hamru na Českolipsku, byla kyselina sírová. Českém rozhlasu to potvrdila mluvčí krajských hasičů Lucie Hložková. Další vzorky stále odebírá chemická laboratoř. Při nehodě se zranilo osm lidí, dva z nich jsou v kritickém stavu. Na vyšetření muselo jít i deset zdravotníků, kvůli podezření na kontaminaci neznámou látkou. Policie zatím neví, co výbuch při nečekané chemické reakci spojené s únikem škodlivin do ovzduší způsobilo. Neštěstí vyšetřuje pro podezření z obecného ohrožení. Nikdo obviněn nebyl, řekla českolipská mluvčí policie Ivana Baláková.

V českých věznicích si polovina odsouzených odpykává více trestů po sobě

V českých věznicích si polovina odsouzených odpykává dva a více trestů po sobě. Část z nich pak má větší celkový trest, než kolik je maximální hranice nejzávažnějšího činu, za který byli odsouzeni. Zjistil to nový výzkum Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Soudy pachatele pošlou do vězení třeba za krádež a navíc mu přemění předchozí podmíněné tresty. Zákon totiž neumožňuje soudcům k nim přihlížet. Podle ministerstva spravedlnosti ale soudy nereagují dost rychle na porušování podmíněných a dalších alternativních trestů.

Řetězení trestů je podle výzkumníků Karlovy univerzity jedním z důvodů, proč Česko patří v Evropě k zemím s nejvyšším podílem vězňů v populaci.

Úmrtnost v Česku za 10 let klesla o sedminu

Úmrtnost v Česku za posledních deset let poklesla zhruba o sedminu a lidé umírají také v pozdějším věku. Nejčastější příčiny ale zůstávají stejné, a to nemoci srdce a cév a rakovina. Ty byly loni za úmrtím téměř tří pětin zemřelých. Aktuální údaje zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Loni zemřelo 112.920 lidí. Téměř třetinu z nich připravily o život nemoci srdce a cév. Hlavním důvodem byla chronická ischemická choroba a selhání srdce, podíl akutních infarktů klesá. Zhoubné nádory byly za úmrtím čtvrtiny zemřelých. Nejčastěji to byla rakovina plic. Následovaly nádory tlustého střeva a konečníku a slinivky, u mužů pak prostaty a u žen prsu. Třetí příčinou zůstávají cévní nemoci mozku, byly za každým čtrnáctým úmrtím. Čísla také ukazují, že lidé v Česku umírají později než před lety. "Snižuje se úmrtnost ve středním a vyšším věku. Úmrtí se postupně koncentrují do čím dál vyššího věku. U žen je nižší úmrtnost ve středním i ve vyšším věku, úmrtí se soustředí až do nejvyššího věku kolem 85 let," řekla Štyglerová.

Petřín a Tančící dům v Praze se rozsvítí modře za práva dětí

Petřínská rozhledna a Tančící dům v Praze se ve středu večer rozsvítí do tyrkysové barvy Dětského fondu OSN - UNICEF. Hlavní město se tímto způsobem připojí k celosvětovým oslavám výročí Úmluvy o právech dítěte, kterou před 30 lety přijalo Valné shromáždění OSN. Český UNICEF si připomene výročí před svým sídlem v Praze. Vedle prodejny UNICEF bude možné zanechat vzkaz, co je stále ještě potřeba pro děti po celém světě udělat. Vývoj za uplynulých 30 let v oblasti dětských práv hodnotí UNICEF pozitivně. "Podařilo se dramaticky snížit dětskou úmrtnost, čím dál více dětí dnes žije lépe a zdravěji. Děti v nejchudších zemích však tuto šanci stále nemají," uvedla výkonná ředitelka českého UNICEF Pavla Gomba.

Poslední rozloučení s režisérem Vojtěchem Jasným bude v sobotu ve zlínském divadle

Poslední rozloučení s režisérem Vojtěchem Jasným bude v sobotu v 15 hodin ve Velkém sále Městského divadla Zlín. ČTK to řekla mluvčí zlínského filmového festivalu pro děti a mládež Kateřina Martykánová. Zlín Film Festival je podle ní společně se Zlínským krajem pořadatelem akce. Autor trezorového filmu Všichni dobří rodáci zemřel v pátek po celkovém selhání organismu ve věku 93 let. Poslední rozloučení bude podle Martykánové přístupné veřejnosti. "Součástí obřadu bude vzpomínka na tvorbu pana Jasného ve formě krátkého filmu," uvedla Martykánová. Promluví hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL) a prezident filmového festivalu Čestmír Vančura.

Jasný byl jedním z představitelů české filmové nové vlny. Získal několik ocenění na mezinárodním festivalu v Cannes i Českého lva za přínos kinematografii. Režisér, scenárista i odbojář se narodil v Kelči na Vsetínsku.

Počasí na čtvrtek

Převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo mrholení. Ojediněle, na západě zpočátku místy mlhy. Večer od jihu ustávání srážek a protrhávání oblačnosti. Nejvyšší teploty 8 až 12 °C, na západě Čech kolem 7 °C, na horách kolem 6 stupňů Celsia.