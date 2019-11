Babiš v Kyjevě hovořil o novém začátku vztahů, odmítl anexi Krymu

Za nový začátek česko-ukrajinských vztahů označil dnes český premiér Andrej Babiš svou návštěvu v Kyjevě, kde ho provází početná delegace českých podnikatelů. Při zahájení česko-ukrajinského podnikatelského fóra a následně po jednání s ukrajinským premiérem Oleksijem Hončarukem znovu podpořil územní celistvost a svrchovanost Ukrajiny a reformní kurz nového vedení země. Hončaruk český přístup ocenil a rozhovor s Babišem označil za "jedno z nejproduktivnějších setkání za poslední měsíce". Prezident Volodymyr Zelenskyj pak poděkoval za pozvání do Prahy na schůzku V4 a ocenil stanovisko českého premiéra, že Krym a Donbas jsou součástí Ukrajiny. "Ukrajina je nucena čelit problémům, jako je ruská agrese a ruská anexe Krymu, které jsou pro nás těžce představitelné," řekl Babiš na úřadu ukrajinské vlády. "Přijel jsem s jasným vzkazem podpory ukrajinskému lidu. Nevidíme jiné řešení konfliktu na východě Ukrajiny než obnovu ukrajinské svrchovanosti mírovou cestou," řekl. "Nelegální anexi Krymu ČR neuznává a odsuzuje," dodal český premiér.

České firmy mají zájem o zvýšení vzájemného obchodu s Ukrajinou. Loni dosáhl více než dvou miliard eur. Další kontakty navazují čeští podnikatelé na hospodářském fóru, které se odehrává současně s návštěvou premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v Kyjevě. Několik firem už podepsalo kontrakty na dodávky těžebních strojů nebo výcvik civilních pilotů. Podle viceprezidenta společnosti Škoda Transportation Zdeňka Majera je i šance, že by české tramvaje mohly obnovit kyjevský vozový park a české vlaky by mohly nahradit ruské vozy metra v ukrajinské metropoli.

Do nového mýta je přihlášena zhruba polovina aut z očekávaných 458 tisíc

Dva týdny před spuštěním nového mýta je do systému přihlášeno 234.000 vozidel, což je 51 procent z očekávaného počtu 458.000 aut. ČTK o tom informoval budoucí správce mýtného systému společnost CzechToll. Podle ní registrace v posledním týdnu mírně zrychlily. Stále však hrozí to, že se po spuštění mýta budou na dálnicích tvořit kolony, které u hranic mohou dosahovat několika desítek kilometrů. Malí dopravci, kteří mají ve vozovém parku méně než deset aut, dosud zaregistrovali 37.000 automobilů, což je asi 12 procent z očekávaného počtu. Velcí dopravci přihlásili přes 197.000 vozidel. Podle generálního ředitele CzechTollu Mateje Okáliho je to způsobeno tím, že někteří z malých dopravců začali využívat režim následného placení mýtného, který je vhodný především pro velké dopravní firmy. Podle něj to znamená méně administrativy a také menší náklady na provoz systému. Malí dopravci většinou využívají systém předběžných plateb. "Horší zprávou je, že stále zbývá zaregistrovat více než 200.000 automobilů," dodal Okáli. CzechToll proto znovu varoval před tím, že od prosince, kdy začne nové mýto fungovat, hrozí zejména na hraničních přechodech vážné dopravní komplikace. Podle dopravního modelu, který společnost představila minulý týden, se na některých místech mohou tvořit kolony o délce až 40 kilometrů. CzechToll chce proto ve čtvrtek představit opatření, které by měly kolony zmírnit.

Státní zástupce nenavrhne vazbu pro Šnajdra kvůli kauze zakázek na Bulovce

Státní zástupce NEnavrhne vazbu pro bývalého poslance ODS Marka Šnajdra a další čtyři obviněné v kauze zakázek v nemocnici na Bulovce. Informovala o tom pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, další podrobnosti ale neřekla. Podle policie měl Šnajdr domluvit výhody při veřejné zakázce v hodnotě 120 milionů korun. Kvůli údajnému zmanipulování zakázek v nemocnicích policisté už dřív obvinili třeba podnikatele Tomáše Horáčka nebo bývalé ředitele Bulovky Andreu Vrbovskou a Františka Nováka.

Výzvu Milionu chvilek podepsalo 150 tisíc lidí, což byl původní cíl

Novou občanskou výzvu Milionu chvilek od sobotního podvečera do úterních 15 hodin podepsalo na webu 150.000 lidí, což si spolek původně dal za cíl. Okamžitě po dosažení limitu se ale hranice zvýšila na 200.000. Výzva obsahuje tři body, které mají platit i v budoucnu, ne jen po dobu vlády premiéra Andreje Babiše (ANO) a prezidenta Miloše Zemana. Výzva byla vyhlášena na závěr sobotní demonstrace na Letné, které se zúčastnilo podle různých odhadů 250.000 až 300.000 lidí. Podle spolku má být pozitivně orientovaná a nezávislá na konkrétních politicích. Signatáři se připojují ke třem bodům. Chtějí politiky, kteří respektují demokratická pravidla a instituce či nejsou ve střetu zájmů. Chtějí být občany, kteří se zajímají o stav společnosti a chtějí žít v zemi, v níž se daří svobodě a spravedlnosti.

Na Letné Milion chvilek vyzval premiéra Babiše, aby odstoupil do 31. prosince, pokud neodvolá ministryni spravedlnosti Marii Benešovou (za ANO) a nezbaví se holdingu Agrofert. Předseda vlády demisi vyloučil a ve střetu zájmů se necítí být, protože vyhověl zákonu požadavkům zákonu o střetu zájmů.

Operátoři by v budoucnu nemuseli platit za to, že jejich sítě vedou přes obecní pozemky

Ministerstvo průmyslu chce zrušit poplatky, které poskytovatelé internetu odvádějí za vedení elektronických sítí přes pozemky státu a samospráv. Chce tak urychlit budování optických sítí taky na venkově, kde se operátorům kvůli vysokým nákladům a nízké návratnosti nevyplácí investovat. Konkrétní změnu zákona hodlá ministerstvo předložit v nejbližších týdnech.

Část obcí záměr odmítá s tím, že je pouze na nich, jaké poplatky budou vybírat. Některé se taky obávají výpadku v příjmech. V současnosti ceny začínají na několika stovkách, ale můžou dosáhnout až několika tisíc korun za metr čtvereční.

Odborníci: V ČR chybí systém pomoci dětským obětem domácího násilí

V Česku chybí systém pomoci dětem, které zažívají domácí násilí. S nějakou formou špatného zacházení v rodině se podle průzkumů alespoň někdy setkají zhruba dvě třetiny českých dětí, minimálně šest procent opakovaně. Jejich potíže ale většinou nikdo neřeší. Přispět ke zlepšení situace by měla nová síť krajských center pro pomoc dětským obětem domácího týrání. Chystá ji nezisková organizace Locika. Její zástupci to řekli na konferenci, jež se u příležitosti Světového dne prevence týrání a zneužívání dětí konala v budově ministerstva vnitra. "Potřeba specializované pomoci pro děti, které jsou zasaženy domácím násilím v rodině, je v Česku veliká. Současná krizová centra pro ně nemají dostatek odborníků a nemají metodiku, jak s nimi pracovat," řekla ředitelka Centra Locika Petra Wünschová. Školy, zdravotníci, psychologové a sociální pracovníci podle ní na pomoci týraným dětem moc nespolupracují. Problém je i to, že je v Česku velká tolerance k násilí, takže lidé ho často nevnímají tak negativně. Ze zjištění centra přitom vyplývá, že každé čtvrté dítě se rodí do násilnického vztahu, uvedla Wünschová.

Na DVB-T2 je v ČR připraveno 56 procent domácností

Na nový formát televizního vysiální DVB-T2 je připraveno 56 procent domácností. To je o polovinu víc než na konci minulého roku. Vyplývá to z průzkumu Ministerstva průmyslu a obchodu. Přechod na DVB-T2 se bude jako první týkat pražských a středočeských domácností. Celý přechod by měl být dokončen do poloviny příštího roku. Důvodem změny je potřeba uvolnit část frekvencí z televizního vysílání pro rychlé mobilní sítě. S DVB-T2 diváci získají možnost příjmu televizních programů v HD kvalitě a širší výběr stanic. Televizní signál z pozemních vysílačů využívá asi 60 procent domácností. Zbytek dává přednost kabelové televizi, satelitu nebo IP TV.

Při výbuchu ve firmě na Českolipsku se zranilo několik lidí

Při výbuchu v Hamru na Jezeře na Českolipsku bylo v úterý zraněno osm lidí. K explozi došlo v areálu, kde se likviduje nebezpečný odpad. Událost se podle hasičů stala při míchání nebezpečných látek. Zatím ale není jasné, jaké látky to byly. Dva lidé jsou po výbuchu v kritickém stavu. Látky kontaminovaly i deset zasahujících zdravotníků, kteří zamířili do nemocnice na vyšetření. Hasiči a obec Hamr na Jezeře doporučili, aby místní lidé nevětrali. Podle starosty Hamru Milana Dvořáka unikla zřejmě do ovzduší kyselina sírová.

Moravští vinaři získali na soutěži v USA šest titulů šampiona

Čtyři moravská vinařství získala titul šampiona v šesti kategoriích soutěže San Francisco International Wine and Spirit Competition. Podle pořadatelů se to dosud žádné zemi, s výjimkou pořádajících Spojených státu, nepodařilo. V tiskové zprávě o tom informoval Vinařský fond, který účast vín z Česka finančně podpořil. Česká republika měla v soutěži, kde se každoročně porovnává přibližně 4000 vín z celého světa, 157 zástupců. Kromě titulů šampiona získali vinaři i 83 medailí, z toho osm velkých zlatých, 20 zlatých a 55 stříbrných. "Byla to neskutečná práce propasírovat takové množství vína rok od roku složitější americkou byrokracií a administrativou. Stálo to spoustu energie, času i peněz za stále dražší administrativní poplatky, cla a povolení. Ale výsledek stál za to," uvedl Luboš Bárta, šéfredaktor časopisu Sommelier, který účast vinařů na soutěži organizačně zajišťoval.

Vinařský fond uvedl, že podle zakladatele, majitele a ředitele soutěže Anthonyho Diase Blue za 39 let konání žádná země tolik titulů šampiona naráz nezískala, s výjimkou pořádajících Spojených států. V loňském roce získali vinaři z Česka v San Francisku dva tituly šampiona a tři velké zlaté medaile.

ČNB plánuje poprvé vydat české dukáty

Česká národní banka plánuje v letech 2021 až 2025 vydat 36 emisí pamětních mincí a bankovek, poprvé vydá také české dukáty. Dále sběratelé budou moci získat mince s motivy dopravních prostředků, městských památkových rezervací nebo minci ke 100. výročí založení Velké Prahy. Informoval o tom člen bankovní rady Vojtěch Benda. České dukáty může ČNB nabídnout díky tomu, že od roku 2018 může vydávat i obchodní mince. Ty nejsou na rozdíl od pamětních mincí nebo bankovek součástí soustavy zákonných peněz a nemají denominovanou jednotku v korunách. "Fakticky jde o přechod dukátového regálu, tedy práva razit dukáty, ze státu na Českou národní banku. Stát měl toto právo od roku 1923 nepřetržitě do roku 2018, ale od roku 1982 ho nevyužíval," uvedl Benda. Dukáty ČNB vydá v rámci pětiletého období dvakrát. Poprvé v roce 2023 k 100. výročí emise československých, takzvaných svatováclavských dukátů a posléze v roce 2025, tedy 700 let od zahájení ražby prvních českých zlatých mincí Janem Lucemburským.

Průzkum: Více než polovina Čechů by chtěla mít v poledním menu český pokrm

Více než polovina (55 procent) Čechů se domnívá, že by v ideálním poledním menu v restauracích mělo být alespoň jedno české jídlo. Přes 40 procent by pak chtělo polévku zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Uvádí to průzkum firmy Up ČR, která provozuje stravenky Chéque Déjeuner, mezi 525 respondenty. Bezmasé jídlo by mělo být v menu podle 27 procent odpovídajících, chce ho skoro třetina žen. "Najít v nabídce alespoň jedno jídlo z české kuchyně, to je vůbec nejčastěji zmiňovaná podmínka, kterou musí ideální polední menu v restauraci splňovat. Nějaký typický český pokrm vyžaduje v polední nabídce 55 procent Čechů, o něco více přitom muži než ženy. Lidé do 26 let věku trvají na českém jídle oproti svým starším kolegům méně, přesto si bez něj nedokáže polední menu představit 43 procent z nich," uvádí společnost.

Počasí na středu

Zataženo až oblačno, na východě místy přechodně až polojasno. Ojediněle mrholení nebo slabý déšť, později odpoledne a večer na jihu a jihovýchodě místy občasný déšť. Ojediněle, v západní polovině Čech zpočátku místy mlhy. Nejvyšší teploty 9 až 13 °C, na východě až 15 °C, v západní polovině Čech jen kolem 7 °C, na horách kolem 8 °C, na západě kolem 3 stupňů Celsia.