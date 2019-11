Maláčová: Tripartita se neshodla na minimální mzdě, rozhodne vláda

Tripartita se v pondělí neshodla na zvýšení minimální mzdy pro příští rok. O růstu proto rozhodne vláda. Na twitteru to oznámila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Dodala, že požádala premiéra Andreje Babiše (ANO) o svolání zástupců koaličních stran, aby se na přidání dohodli co nejdřív. Odboráři požadovali růst minimální mzdy o 1650 korun, tedy z nynějších 13.350 na 15.000 korun. Zaměstnavatelé by přidali nejvýš 700 korun. Ministerstvo práce připravilo návrh tří verzí s navýšením o 1150, 1350 a 1650 korun. Maláčová se klonila ke střední verzi s navýšením o 1350 korun na 14.700 korun. Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) už dřív řekla, že zvýšení minimální mzdy by mělo držet krok s růstem ostatních mezd. Podle prognózy ministerstva financí by výdělky příští rok měly růst o 5,9 procenta.

Minimální mzdu stanovuje vláda svým nařízením. Vycházet by měla z dohody odborů a zaměstnavatelů. Ti se ale na růstu obvykle neshodnou, takže částku určí kabinet. Na přidání se tak budou muset shodnout koaliční strany.

NKÚ: Stavba silnic první třídy je v Česku pomalá, trvá průměrně 12 let

Příprava staveb silnic první třídy trvá v Česku průměrně 12 let. Vyplývá to z údajů Nejvyššího kontrolního úřadu, který prověřoval modernizaci silnic v letech 2013 až 2018. Termíny se povedlo dodržet jen u pětiny staveb. Průtahy vznikaly hlavně kvůli problémům se získáním územních rozhodnutí, stavebních povolení a výkupem pozemků. Podle NKÚ některé stavby silnic první třídy zbrzdil nebo zastavil nedostatek peněz. Kontroloři taky kritizují to, že se silnice nestavěly podle důležitosti, ale podle toho, jak daleko v té době byla příprava staveb. Ministerstvo dopravy ale s výtkami nesouhlasí. Podle něj způsobily zpoždění různé okolnosti.

Náklady na stavbu silnic první třídy byly v kontrolovaných letech o 30 procent nižší, než kolik předpokládalo Ředitelství silnic a dálnic v zadávacích řízeních. Podle NKÚ ceny pozitivně ovlivnil vyšší počet uchazečů o veřejné zakázky.

Meziroční růst cen průmyslových výrobců výrazně zpomalil

Ceny průmyslových výrobců v říjnu zpomalily meziroční růst na 0,9 procenta ze zářijových 1,9 procenta. Zdražování zmírnilo také v zemědělství a stavebnictví. Ceny zemědělských výrobců stouply v říjnu o 0,4 procenta, přičemž o měsíc dříve byly meziročně vyšší o dvě procenta. Růst cen ve stavebnictví zpomalil na 4,8 procenta ze zářijových 4,9 procenta. Informoval tom Český statistický úřad. Průmyslové ceny předznamenávají vývoj cen pro konečné spotřebitele u obchodníků. V říjnu se zdražování v průmyslu projevilo hlavně v cenách elektřiny, které byly meziročně vyšší o 7,5 procenta. Vedle toho vzrostly ceny potravin, nápojů a tabáku, nábytku nebo plastových výrobků. Naopak zlevnil koks a rafinované ropné produkty a chemické látky a výrobky. V zemědělství klesly o 1,6 procenta ceny v rostlinné výrobě, naopak živočišné výrobky byly meziročně dražší o pět procent. Proti loňskému říjnu byly levnější zelenina, obiloviny a olejniny, především mák, a skot a drůbež. Nárůst cen zaznamenalo ovoce, brambory, prasata a mléko.

V Česku ročně banky zavřou desítky poboček

V Česku rychle ubývá kamenných poboček bank. Hlavním důvodem je přechod na online bankovnictví. Do poboček tak chodí stále méně lidí a bankám se tak zejména v menších městech nevyplatí jejich provoz. Třeba Komerční banka v letošním roce zavřela 20 poboček. Podobná čísla hlásí i další velké banky. Monetě Money Bank ubylo letos 22 poboček, České spořitelně 17 a ČSOB 12. Přibývá naopak bankomatů, kterými banky často zrušené pobočky nahrazují.

Soud ve Znojmě propustil lobbistu Marka Dalíka z vězení

Znojemský okresní soud propustil lobbistu Marka Dalíka z vězení. Rozhodnutí je pravomocné, protože se proti němu nikdo neodvolal. Dalík byl ve vězení za podvod při nákupu obrněných vozidel Pandur pro českou armádu. Z pěti let si odseděl více než polovinu a také zaplatil peněžitý trest. Letos v září podal žádost o podmíněné propuštění. Státní zástupkyně v pondělí uvedla, že odsouzený splnil zákonné podmínky a že je tak možné vyhovět jeho žádosti.

Marek Dalík pracoval jako tajmeník bývalého premiéra Mirka Topolánka z ODS. V roce 2007 setkal se zástupci rakouské firmy Steyer a řešil s nimi dodávku obrněných transportérů Pandur. během schůzky měl říct o úplatek ve výši půl miliardy korun. Uvedl je v omyl tím, že předstíral svůj vliv na ministry. Dalík vinu popíral a několikrát se proti trestu bránil - Nejvyšší soud odmítl jeho dovolání a Ústavní soud zase jeho ústavní stížnost.

Nákup pandurů za 21 miliard korun původně schválila vláda Jiřího Paroubka z ČSSD. Koncem roku 2007 Topolánkův kabinet zakázku zrušil, ale za půl roku uzavřel novou.

Historickou a novou budovu Národního muzea v Praze spojuje chodba času

Mezi historickou a novou budovou Národního muzea v Praze se dá od pondělí projít podzemní chodbou. Tunel, který se otevřel jako součást výstavy ke 30. výročí sametové revoluce, návštěvníky přenese do historie Václavského náměstí. Multimediální expozice je pojmenovaná Momenty dějin. Návštěvník si může prohlédnout vývoj Václavského náměstí od vzniku samostatného Československa až do přelomu tisíciletí. Celou výstavu projde přibližně za 1,5 minuty a během chůze se není potřeba zastavovat. Chodba je surovou betonovou schránkou bez povrchových úprav stěn, na jejíchž 112 metrech je promítána jedinečná multimediální expozice, která je díky svým rozměrům druhou největší na světě. Po každé straně má 56 metrů panelů s 38 laserovými projektory.

Expozice Sametová revoluce i podzemní chodba mezi oběma budovami Národního muzea jsou až do konce týdne otevřené zdarma.

V Dole Lazy na Karvinsku skončí definitivně těžba černého uhlí 28. listopadu

Těžba černého uhlí v Dole Lazy na Karvinsku skončí vyvezením posledního vozíku ve čtvrtek 28. listopadu. Společnost OKD už tam vydobyla všechny ekonomicky rentabilní zásoby. Novinářům to v pondělí řekl mluvčí OKD Ivo Čelechovský. "Vše, co jsme si naplánovali, jsme vytěžili, a bohužel nemáme další finanční prostředky na to, abychom investovali do nových slojí, protože to jsou mnohamiliardové investice po dobu několika let a další desítky nebo stovky milionů korun jako udržovací náklady," řekl. Těžba v dole začala v roce 1892. Za téměř 130 let jeho fungování se tam vytěžilo bezmála 146 milionů tun kvalitního černého uhlí. Poslední zbytky uhlí v dole v současné době těží asi 240 horníků a pár desítek lidí pracuje na povrchu. Většinu z nich po ukončení těžby v Dole Lazy převede firma OKD do ostatních částí karvinského revíru.

Po uzavření Dolů Lazy zůstanou v OKD ještě v provozu doly ČSA, Darkov, ČSM-Sever a ČSM-Jih

Praha vrátí židovské obci dlažební kostky vyrobené z náhrobků

Hlavní město vrátí Židovské obci v Praze dlažební kostky z centra města, na jejichž výrobu byly za minulého režimu použity židovské náhrobky. Praha spolu s městskou společností Technická správa komunikací (TSK) k tomu podepíší s pražskou Židovskou obcí memorandum. Shodli se na tom pražští radní. Obec tanto krok města uvítala a doufá v to, že spolupráce bude pokračovat. Předseda Židovské obce v Praze František Bányai ČTK sdělil, že v případě, pokud se takové dlažební kostky najdou a identifikují, budou rituálně uloženy na pietní místo na židovském hřbitově na Žižkově v Mahlerových sadech. Představitelé Židovské obce v Praze na dlažbu z náhrobků upozorňují mnoho let. Vedení Prahy 1 naposledy zvažovalo, že by na chodník nechalo umístit informační tabulky.

Kameny se podle Židovské obce v Praze nacházejí na Václavském náměstí a ulicích Na Příkopě a 28. října. Pocházejí pravděpodobně z rozřezaných náhrobků ze židovského hřbitova v Údlicích na Chomutovsku či dalších židovských hřbitovů. V období nacistické okupace a komunistického režimu bylo kompletně zničeno několik desítek židovských hřbitovů.

Se Stráským se rozloučily na tři stovky lidí, přijel i Václav Klaus

Na tři stovky lidí se v pondělí přišlo v Prachaticích rozloučit s bývalým československým premiérem Janem Stráským, který zemřel 6. listopadu ve věku 78 let. Mezi smutečními hosty byl i bývalý prezident Václav Klaus a řada dalších, hlavně jihočeských, politiků. Smuteční věnec zaslal prezident Miloš Zeman nebo Úřad vlády ČR. Stráský byl podle Klause člověk, jehož si velmi vážil po odborné i lidské stránce. "My jsme spolu byli nesčíselněkrát na nejrůznějších pochodech, kterými on vynikal a které organizoval. Jak tady na Šumavě, tak při přechodech slovenských hor. Byli jsme spolu v zahraničí, v Belgii a v Holandsku jsme spolu pochodovali. Mnohokrát jsme spolu byli o víkendech, nikoliv jen v práci," řekl novinářům Klaus na hřbitově v Prachaticích. Uvedl, že se Stráským se potkal v zaměstnání v roce 1971. Později spolu po převratu v roce 1989 zahájili i politickou dráhu.

Stráský byl mimo jiné ministrem dopravy nebo zdravotnictví. V roce 1992 jako předseda federální vlády po abdikaci prezidenta Václava Havla zastával několik měsíců i úřad hlavy státu. Byl členem ODS a později také Unie svobody. Jednu dobu byl předsedou Klubu českých turistů. Od roku 1992 do roku 1997 byl poslancem. Po odchodu z politického života se přestěhoval na Šumavu a na začátku 21. století vedl jako ředitel jihočeský krajský úřad. V letech 2011 až 2012 byl ředitelem šumavského národního parku.

Počasí na úterý

Oblačno až polojasno, ráno a dopoledne ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 9 až 13 °C, na severovýchodě až 15 °C, v západní polovině Čech jen kolem 7 °C, na horách kolem 4 °C, v Beskydech kolem 8 stupňů Celsia.