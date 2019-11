Babiš v projevu ocenil odvahu Václava Havla

Odvaha Václava Havla za komunismu a při sametové revoluci byla obdivuhodná, řekl ve svém dnešním projevu v Národním muzeu premiér Andrej Babiš (ANO). Uvedl také, že není pyšný na to, že byl členem komunistické strany. Předseda vlády poděkoval zakladatelům Občanského fóra a dalších iniciativ, lidem, kteří pracovali v disentu a exilu, ale i těm, kdo Českou republiku přivedli do Severoatlantické aliance či Evropské unie. V projevu Babiš poděkoval studentům i hercům divadel, kteří se hned 17. listopadu 1989 začali zabývat brutálním zásahem komunistické bezpečnosti proti pokojné demonstraci. Vděk vyjádřil zakladatelům různých iniciativ a spolků a všem, kteří pracovali v disentu a exilu. Ocenil také lidi, kteří chodí volit a pro které jsou volby důležité, i ty, kteří vyjadřují svůj názor a není jim lhostejný osud země.

Na slavnostní akci dorazili premiéři zemí visegrádské čtyřky, tedy kromě Česka také Slovenska, Polska a Maďarska, a předseda německého Spolkového sněmu Wolfgang Schäuble. Událost zahájil videomapping nazvaný Cesta ke svobodě, který budou moci lidé vidět dnes večer na historické fasádě Národního muzea.

Slovenský premiér Peter Pellegrini v projevu připomněl Václava Havla a Alexandra Dubčeka jako klíčové osobnosti přerodu z komunistického do demokratického režimu. "Při vzpomínce na tyto dva muže si připomeňme velmi důležitou věc, a to že změny proběhly bez násilností a v ústavním rámci. Není to samozřejmostí, jak ukazují krvavé události v jiných zemích," dodal. Česko a Slovensko si po revoluci prošly náročnou transformací politického i ekonomicko-sociálního systému. "A na rozdíl našich sousedů jsme museli řešit i státně-právní problémy. Byli jsme však schopní rozdělit společný stát a nedestabilizovali jsme region. A přestože transformace víc bolela nás Slováky, podařilo se nám společně před 15 lety zakotvit v Evropské unii," dodal předseda slovenské vlády.

Také předseda německého Spolkového sněmu Wolfgang Schäuble vyzdvihl schopnost Čechů a Slováků rozdělit stát mírovým způsobem a zůstat i poté přáteli. Revoluce v roce 1989 pak podle něj byly tak různorodé, jako národy, které je uskutečnily. "17. listopad se zapsal do historie obou našich zemí. V roce 1939 začala tento den takzvaná zvláštní akce Praha. Vražedný útok německé okupační mocnosti proti českým studentům. O 50 let později to byli opět studenti a intelektuálové, kteří vyšli do ulic s heslem 'Kdy, když ne teď, kdo, když ne my'," uvedl Schäuble.

Na vzpomínkové akci na Albertově se sešly stovky lidí

Stovky lidí přišly na vzpomínkovou akci na pražský Albertov, aby si připomněly studentské události roku 1939 a 1989. Na shromáždění vystoupili zástupci vysokých škol i bývalí studentští vůdci. Společným jmenovatelem jejich proslovů byla výzva k aktivitě a převzetí odpovědnosti za vývoj v zemi. "Historie ukazuje, že když se zapomene a bere se vše jako samozřejmost, může se stát, že se může plíživě vrátit zpátky to, co nechceme," řekl předseda Rady vysokých škol Milan Pospíšil. Podle Vlastimila Ježka, který patřil v listopadu 1989 mezi studentské vůdce, je lepší hledat než rezignovat a je potřeba dávat pozor na to, komu lidé věří. "Dnes není důležité, jak věci jsou, ale jak se jeví být," posteskl si Ježek.

Události roku 1939 po smrti studenta Jana Opletala, odvlékání studentů do koncentračních táborů a jejich popravy i dění před 30 lety připomněl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Jeho projev provázel pískot a skandování "hanba". Někteří studenti požadují Zimovo odstoupení. Zima sklízel kritiku za uzavření sponzorské smlouvy s Home Creditem, postoj k ochraně klimatu či činnost Česko-čínského centra na univerzitě.

Na představitele vládní koalice se na Národní pískalo

Česko si připomíná 30 let od sametové revoluce. Národní třída v Praze, která je symbolem listopadových událostí, je od rána středem dění. Od brzkých ranních hodin se tam střídali zástupci parlamentních stran, aby uctili památku položením květin či zapálením svíce. Na představitele vlády počínaje premiérem Andrejem Babišem (ANO) a vicepremiérem Janem Hamáčkem (ČSSD) lidé pískali, nepříznivě reagovali také na Václava Klause mladšího (Trikolóra). Babiš přišel ráno po sedmé hodině jako první z politiků položit květiny na Národní třídu, doprovázeli ho ministryně a ministři za ANO. Chránili je desítky policistů. Zhruba 15 lidí čekajících s transparenty na Národní třídě na ně pískalo. Na adresu protestujících pak Babiš novinářům sdělil, že v StB nebyl. Reagoval také na sobotní demonstraci na Letné. Ultimata, která mu demonstranti dali, Babiš nechápe.

Nepřízeň padla i sociálnědemokratické členy kabinetu, kteří přišli zhruba hodinu po premiérovi. Pískalo se také na zástupce prezidentské kanceláře nebo Václava Klause mladšího. Naopak třeba čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg se dočkal potlesku, dobře byli přijatí také zástupci Pirátů či americký velvyslanec. Na Národní třídu během dopoledne přišli také zástupci opozičních stran, kteří oslavy zahájili uctěním památky Václava Havla u jeho hrobu na Vinohradech. Situace, kdy premiér nemůže položit bez kontroverzí květiny ve státní svátek na Národní třídě, není normální, řekl předseda ODS Petr Fiala. Premiér by měl podle něj přemýšlet, proč vyvolává u lidí odpor. Bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek dodal, že demokracie je v poslední době v ČR v ohrožení.

U Hlávkovy koleje dnes zazněly především výzvy k dialogu

Především výzvy k dialogu a hledání toho, co spojuje současnou společnost, zazněly na pietním shromáždění u Hlávkovy koleje. Přes dvě stovky účastníků si zde připomněly tragické události z listopadu 1939, kdy okupanti při protinacistické demonstraci smrtelně zranili studenta Jana Opletala. Uzavření vysokých škol nacistickými okupanty 17. listopadu 1939 a umučeného a popravené studenty si připomněli zástupci akademické obce, dnešních studentů, armády i politici. Předseda správní rady Hlávkovy nadace Václav Pavlíček, který se akce ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit, ve svém zaslaném projevu připomněl, že mezi popravenými studenty byli lidé rozdílné politické orientace. Také ocenil skutečnost, že se letos do kalendáře po několikaletém úsilí vrátil Mezinárodní den studentstva a Hlávkova kolej byla zařazena mezi státní kulturní památky.

Listopadovou revoluci si lidé připomínají i v dalších městech

Sametovou revoluci z listopadu 1989 ode dneška na vstupních schodech do liberecké radnice připomíná speciální schod z liberecké žuly. Je na něm Havlův citát a poděkování lidem, kteří se před 30 lety vzepřeli totalitě. Jak uvedl primátor Jaroslav Zámečník (SLK), symbolické je podle něj i umístění památníku na schodech radnice. "Na kterých se v posledních 130 letech psala historie tohoto města. A její součástí je i demonstrace před 30 lety právě zde na náměstí Dr. Edvarda Beneše a na těchto schodech, odkud mluvili řečníci," dodal primátor. Na čelní straně schodu je Havlův citát: "Život je radostná spoluúčast na zázraku bytí" a z boku poděkování: "Všem, kteří se v listopadu 1989 vzepřeli totalitě".

Krátká modlitba za svobodu, kterou vedl plzeňský biskup Tomáš Holub, zahájila v Plzni celodenní happening. Zhruba dvě stovky lidí se sešly na jednom z hlavních míst oslav na Anglickém nábřeží, kde vznikla improvizovaná "Plzeňská kavárna". Po městě se budou až do večera pohybovat tisíce lidí na besedách, výstavách, vzpomínkových setkáních, koncertech a divadelních představeních. Park v centru Brna u Místodržitelského paláce dostal jméno po Danuši Muzikářové, osmnáctileté studentce zastřelené v srpnu 1969 při ročním výročí okupace z roku 1968. Pojmenování navrhla signatářka Charty 77 Simona Hradílková, která se narodila v roce zastřelení Muzikářové. Podle ní je obrovským symbolem, že park dostal jméno v den 30. výročí pádu komunistického režimu, který má smrt Muzikářové na svědomí. Hradílková spolu s primátorkou Markétou Vaňkovou (ODS) zároveň odhalily pamětní desku v parku, který leží pří Rooseveltově ulici a podchodem z parku je vidět na Moravské náměstí, kde byla Muzikářová zastřelena.

V Litoměřicích v rámci výročí 30 let od sametové revoluce skauti odhalili na náměstí sochařské dílo. Na Mírovém náměstí je umístěna bronzová trikolora jako symbol 17. listopadu 1989. Samotnému odhalení díla předcházela bohoslužba v téměř zaplněném kostele Všech svatých, která byla pojata jako poděkování za 30 let svobody. Na Karla Kryla a sametovou revoluci vzpomínali návštěvníci Expozice Karla Kryla v Kroměříži. Kryl se ve městě narodil. "Potkala jsem se s ním v roce 1990, když jsme organizovali jeho první koncert. Měla jsem možnost si s ním projít město, bylo to nesmírně zajímavé, byl to vzácný člověk. Jeho rodina zažila v Kroměříži těžké časy, Kryl proto sám na město nevzpomínal rád," uvedla průvodkyně Jana Knapková. Komorně laděná expozice připomíná Krylovy písně, ale i jeho milostnou poezii.

Lavička Václava Havla vznikla i v Čeladné na Frýdecko-Místecku

První lavička Václava Havla v Moravskoslezském kraji vznikla v Čeladné. Jde o dvě křesla a stůl, kterým roste lípa vysazená loni na počest 100 výročí založení republiky. ČTK to řekl mluvčí beskydské obce Vladislav Sobol. Lavičky Václava Havla je projekt pamětních míst věnovaných prezidentu Havlovi. Lavičky jsou již na řadě míst v republice i zahraničí. Ta v Čeladné má pořadové číslo 32. Obyvatelé města ji odhalili u příležitosti oslav 30 let od Sametové revoluce. Lavička je umístěna u restaurace Na Rozcestí v Čeladné. "Jednou jsme seděli s přáteli a diskutovali, jak je česká společnost rozdělená," řekl provozovatel restaurace Ondřej Vala. Vzápětí podle něj vznikl nápad na vybudování Lavičky Václava Havla v Čeladné právě u restaurace, která byla postavena v roce 1908 na rozcestí solné cesty u Uher, cesty z Frýdku a cesty na Hukvaldy.

Budování Laviček Václava Havla je celosvětovým projektem, který inicioval velvyslanec ČR v USA Petr Gandalovič spolu s architektem a designérem Bořkem Šípkem. Záměrem tohoto projektu, koordinovaného a zaštiťovaného Knihovnou Václava Havla, je vytvoření sítě míst ve veřejném prostoru, jež mohou přispět k setkávání a vedení skutečného dialogu - míst, kde bude možné diskutovat a přemýšlet v duchu ideálů a životních postojů Václava Havla. Vůbec první byla instalována v říjnu 2013 v kampusu Georgetown University ve Washingtonu.

Zemřel odbojář Hasil, známý jako Král Šumavy

V USA zemřel ve věku 95 let protikomunistický odbojář Josef Hasil, známý jako Král Šumavy. Uvedl to server Blesk.cz, kterému informaci potvrdil Hasilův syn Josef Vávra. Někdejší pohraničník Hasil pomohl na přelomu 40. a 50. let 20. století desítkám lidí, dostat se přes hranice na Západ. V odboji pokračoval navzdory perzekucím jeho blízkých komunistickým režimem i přes ohrožení vlastního života. Nezastavilo ho ani vězení, kam ho po udání režim poslal. V roce 2001 dostal od prezidenta Václava Havla medili Za hrdinství. Hasil projevil odvahu, postavit se totalitě, už za druhé světové války. Tehdy utekl z nuceného nasazení v Německu a v Čechách pak dělal spojku partyzánům.

V říjnu 1948 Hasil po jedné cestě přes hranice sám skončil v rukou pohraničníků. Poté ho nechvalně proslulý prokurátor Karel Vaš poslal na skoro deset let do vězení. Po půl roce se ale Hasilovi podařilo uprchnout. V Německu vstoupil do služeb americké výzvědné služby, stal se agentem-chodcem a znovu převáděl lidi, ale také dodával odboji vysílačky či další materiál. Několikrát se dostal i do přestřelky. V jedné z nich zemřel v roce 1949 mladý pohraničník a v další v roce 1950 zahynul Hasilův bratr Bohumil. V polovině 50. let se Hasil přestěhoval do USA, kde žil až do konce života.

Hasilův život inspiroval filmaře i spisovatele. Už koncem 50. let posloužil jako předloha snímku Král Šumavy režiséra Karla Kachyni. Ideologicky podbarvený film ale události značně překroutil a zkombinoval Hasilův osud s životem dalšího šumavského převaděče Franze Nowotného. V roce 2001 představila režisérka a scenáristka Kristina Vlachová snímek Zpráva o Králi Šumavy a o 11 let později vyšla kniha Návrat Krále Šumavy spisovatele Davida Jana Žáka, jež se loni dočkala i komiksové podoby.

Vláda bude schvalovat sedmiprocentní digitální daň

Zavedení sedmiprocentní digitální daně pro velké internetové firmy, jako jsou Facebook nebo Google, projedná v pondělí vláda. Do státního rozpočtu by daň podle odhadů ministerstva financí mohla přinést pět miliard korun ročně. Platit by přitom mohla již během příštího roku, vyplývá z materiálu na jednání vlády. Dani by měly podléhat internetové firmy s globálním obratem nad 750 milionů eur (19,1 miliardy Kč), které budou mít na území Česka roční obrat za uskutečněné zdanitelné služby minimálně 50 milionů korun. Daň se tak dotkne hlavních globálních hráčů jako jsou Google, Facebook, Amazon či Apple.

MF navrhuje zavést tzv. DST model digitální daně navržený dříve Evropskou komisí, který se ale v Evropské unii nepodařilo prosadit. Ten zdaňuje vybrané internetové služby. Jde o umísťování cílené reklamy na webech, zpoplatněné služby na sociálních sítí nebo prodej dat o uživatelích. Dani budou podléhat také některé platformy digitální ekonomiky, které uživatelům umožňují vzájemně si mezi sebou poskytovat za úplatu služby a zboží. Mezi ně patří například Airbnb nebo Uber. Navrhovaná daň se bude týkat tržeb internetových firem, a nepůjde tak o daň ze zisku.

Komora daňových poradců návrh považuje za problematický kvůli mezinárodním závazkům ČR ohledně dvojího zdanění zahraničních společností. Prezident Miloš Zeman označil digitální daň za dobrou cestu, šéfovi opoziční ODS Petru Fialovi sedm procent připadá příliš, protože v některých jiných zemích je daň dvě nebo tři procenta. Piráti by preferovali zavedení digitální daně na evropské úrovni, aby se zahraniční firmy nemohly povinnosti vyhýbat díky sídlům v jiných státech.

Na nultém kilometru D1 si lidé připomněli oběti dopravních nehod

U památníku obětí dopravních nehod na nultém kilometru dálnice D1 v Praze Chodově lidé uctili památku těch, kteří zemřeli na silnicích, a připomene dlouhodobé dopady havárií. Pietní akt pořádá České sdružení obětí dopravních nehod. Za prvních deset měsíců roku letos na českých silnicích podle policejních statistik zemřelo stejně jako před rokem 460 lidí. Letošní rok ale přinesl jednu z nejtragičtějších dopravních nehod posledních let. V pondělí 11. listopadu zemřeli při srážce tří osobních aut u Pavlic na Znojemsku čtyři lidé před příjezdem záchranářů a o dva dny později ještě těžce zraněný chlapec v nemocnici. Nehoda s větším počtem obětí se v Česku stala naposledy v září roku 2015.

Na celém světě podle Libora Budiny z Autoklubu ČR každoročně zemře v důsledku dopravních nehod 1,35 milionu lidí. "Jeden zbytečně vyhaslý lidský život každých 23 vteřin. Dopravní nehody jsou celosvětově osmou nejčastější příčinou smrti," uvedl Budina.

Národní galerie může získat obraz z dílny Vyšebrodského mistra

Národní galerie by mohla do svých sbírek získat vzácné středověké dílo, které zřejmě pochází z dílny Mistra Vyšebrodského oltáře. Možný nákup díla Trůnící Panna Marie s dítětem na zahraniční aukci projedná v pondělí vláda. Bude o něm jednat jako o nadlimitní zakázce, vyvolávací cena díla z doby kolem roku 1350 je 400.000 až 600.000 eur (přibližně 10,2 až 15,3 milionu korun). Vyplývá to z materiálu pro jednání vlády, který má ČTK k dispozici. Galerie letos uvažovala o koupi jiného díla připisovaného stejnému autorovi. Údajně potřebných 65 milionů korun ale stát odmítal uvolnit.

Podle podkladů pro vládu je nyní v aukci v Dijonu nabízený obraz z poloviny 14. století malovaný temperou na dřevě unikátním dílem z dílny Mistra Vyšebrodského oltáře, která byla činná v Praze v době vlády Karla IV. Většina dochovaných děl z té doby pochází z církevních majetků a jsou v Národní galerii v dlouhodobé zápůjčce. Tak je tomu i v případě Vyšebrodského oltáře či cyklu, který se považuje za vrchol deskového malířství v Čechách z doby krátce před rokem 1350.

Výročí listopadové revoluce připomněly koncerty v Rudolfinu a Lucerně

Několikaminutovým potleskem ve stoje skončil koncert České studentské filharmonie ke Dni studentstva a 30. výročí listopadové revoluce v pražském Rudolfinu. Vedle filharmoniků si ovace vysloužili za svá slova o svobodě také bývalý německý prezident Joachim Gauck a někdejší český premiér a předseda Senátu Petr Pithart. Podle obou politiků je za demokracii potřeba dál bojovat a nepodléhat vábení populistů. V Rudolfinu nechyběl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), řada senátorů či někdejší studentský vůdce Šimon Pánek. Pod taktovkou dirigenta Roberta Kružíka zazněla mino jiné Meditace na staročeský chorál Sv. Václave Josefa Suka. První koncert ke Dni studentstva se v Rudolfinu konal 17. listopadu před deseti lety. Další se pak uskutečnily v roce 2014, 2015 a 2017. Publikum na nich slyšelo třeba pěvecké sbory či romskou hudbu.

Zpěvem hymny bývalého Československa Marta Kubišová zakončila ve zcela zaplněné pražské Lucerně svůj výjimečný koncert. Spolu s ní celou hymnu včetně slovenské části Nad Tatrou sa blýska zazpíval host programu s názvem Samet 30 Vojtěch Dyk. Nadšení posluchači si poté ještě jednou vytleskali skladbu Hey Jude. Údajně se jednalo o poslední vystoupení Kubišové, která před dvěma lety 1. listopadu v den svých 75. narozenin ukončila pěveckou kariéru. Vystoupení bylo věnované památce Václava Havla. Marta Kubišová byla jednou z hvězd československé hudební scény 60. let. Někdejší mluvčí Charty 77 se mohla vrátit k vystupování až téměř po dvaceti letech v listopadu 1989. Poslední studiové album s názvem Soul vydala před třemi lety.

Počasí

Oblačno až zataženo, v Čechách místy zpočátku déšť. Max. teploty 10/14 °C, Morava a Slezsko až 17 °C.

Sport

Filip Salač na závěr své první kompletní sezony mistrovství světa silničních motocyklů zaznamenal ve Velké ceně Valencie životní páté místo. Druhý český závodník v třídě Moto3 Jakub Kornfeil si dojel na patnácté pozici pro bod. Cesty českých kolegů ze stáje Redox Prüstel GP se příští sezonu rozejdou. Kornfeil bude jezdit za španělský tým RBA Skull Rider, Salač za VNE Snipers. Pro první vítězství v kariéře si dnes dojel šestnáctiletý španělský nováček Sergio García.