Okolí demonstrace proti Babišovi zaplnily vlajky

Okolí demonstrace spolku Milion chvilek proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) na pražské Letné zaplnily státní vlajky. Vyvěsili je nejen organizátoři, ale spontánně i lidé v okolí z oken bytů. Demonstrace navazuje na protesty za odstoupení Babiše a nezávislou justici, které spolek organizoval v dubnu, květnu a červnu. Červnový protest byl největší demonstrací v Česku od protikomunistických demonstrací v roce 1989. V okolí nynější demonstrace se objevily rovněž transparenty s protikomunistickými hesly. KSČM toleruje ve Sněmovně Babišovu vládu.

Zástupci Milionu chvilek chtějí dnes dát Babišovi ultimátum, vyzvat opoziční demokratické strany k řešení několika problémů a představit svoji vizi do budoucna. Spolek požaduje, aby Babiš buď vyřešil svůj střet zájmů, zbavil se holdingu Agrofert a médií a odvolal ministryni spravedlnosti Marii Benešovou (za ANO), anebo aby sám odstoupil. Premiér dříve uvedl, že neuvažuje o tom, že by mu vyhověl, důvody demonstrace nechápe.

ČR vydala nesouhlasné stanovisko k rozšíření polského dolu Turów

České ministerstvo životního prostředí vydalo nesouhlasné stanovisko k rozšiřování polského hnědouhelného dolu Turów u česko-polské hranice. Stanovisko vydalo ve spolupráci s Libereckým krajem a Českou geologickou službou. V případě, že by se polská strana rozhodla i přesto těžbu rozšířit, Česko požaduje například finanční kompenzace případných škod nebo vznik těsnící stěny bránící odtékání podzemních vod. Ministerstvo oznámilo již dříve, že se k rozšíření dolu postaví negativně.

V Česku by mohlo být více pěstitelů léčebného konopí

V Česku by v budoucnu mohlo přibýt pěstitelů léčebného konopí. Ministerstvo zdravotnictví chystá změny v udělování licencí. Slibuje si od nich větší dostupnost léčiva a snížení jeho ceny. Místo výběrového řízení na pěstitele či dovozu by měli podnikatelé a firmy získávat povolení. Produkci bude možné také vyvážet. Vyplývá to z navrhované novely o návykových látkách a léčivech, kterou na svém webu zveřejnila vláda. Léčebné konopí se užívá třeba u chronických bolestí, na které nezabírají jiné léky. Předepisuje se například lidem s roztroušenou sklerózou, rakovinou či AIDS. Pacientů, kteří ho mají, přibývá. Letos v květnu jich bylo 665, lékaři jim předepsali celkem přes pět kilogramů léčiva.

Od příštího roku se bude léčba z větší části proplácet. Zdravotní pojišťovny budou hradit pacientovi měsíčně nejvýš 30 gramů, a to 90 procent ceny. Podle odhadů by to mělo stát 450 milionů korun. Povolení má v Česku jediný pěstitel, distributoři mohli léčivo také dovážet. Ministerstvo v podkladech k novele uvedlo, že nynější systém pěstování a výkupu kvůli podmínkám výběrového řízení není pružný a neumožňuje zajistit nejlevnější cenu a distributoři přebytky nemohou vyvážet a musí je zničit.

Na VŠFS bude Konfuciův institut, jiné vysoké školy ho nechtěly

Na pražské Vysoké škole finanční a správní (VŠFS) vznikne v lednu Konfuciův institut, který patří pod čínské ministerstvo školství. Oficiálně má vyučovat čínskou kulturu, kvůli špionáži před ním ale varuje například americká FBI. Čínská strana zřízení institutu nabízela i Univerzitě Karlově nebo Vysoké škole ekonomické, tyto školy ale odmítly. Rektorka VŠFS Bohuslava Šenkýřová před prezidentskou volbou poslala 50.000 korun na transparentní účet Miloše Zemana, který záměr na zřízení institutu podpořil při své návštěvě v Šanghaji. Informuje o tom Deník N. Konfuciův institut je už od roku 2007 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jeho zřízení iniciovala sama škola.

V představenstvu VŠFS působí ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO). "Institutů je po světě více jak 500, jen v USA kolem stovky. VŠFS se zaměřuje na ekonomiku a obchod a v Česku chybí opravdu nestranné a kvalitní hloubkové analýzy, včetně vědeckých výzkumů zaměřených na posouzení ekonomických vztahů mezi Českem a Čínou," sdělil Deníku N ministr. Financování se podle něj neliší od jiných podobných partnerství, kdy ho obvykle pokrývá univerzita i čínská strana. Součástí Konfuciova institutu na VŠFS bude i ekonomicko-podnikatelský think tank. "Bude se zaměřovat na česko-čínské obchodní vztahy a vydávat analýzy," uvedla mluvčí školy Magdalena Straková.

Stolperstein v Jilské připomíná muže, který pomohl stovkám lidí

Stolperstein neboli Kámen zmizelých nyní před domem U Kočků v Jilské ulici v Praze připomíná zaměstnance slovenského konzulátu a levicového aktivistu Marka Frauwirtha. Byl jedním z devíti studentských vůdců popravených 17. listopadu 1939 v Praze-Ruzyni. Frauwirth spolupracoval s odbojem, stovkám lidí pomohl opustit protektorát. Byl součástí pražské intelektuální levice a činný ve studentských i politických organizacích. Mluvil pěti jazyky a hodně cestoval, i v létě roku 1939 strávil několik týdnů v cizině.

Slovenský spisovatel a badatel Jozef Leikert upozornil, že není jasné, proč vzhledem ke svému původu i politickému přesvědčení neemigroval, ale vrátil se do Prahy. I díky znalosti pěti jazyků také pracoval na slovenském konzulátu v Praze. A právě tam se podílel na falšování pasů, s nimiž odešly do zahraničí stovky lidí, kterým šlo o život - Židé, odbojáři i intelektuálové. Frauwirth takto pomohl například Pavlu Tigridovi či překladateli Eduardu Goldstückerovi. Šířil protinacistické letáky a právě aktovku s nimi a osobními doklady ztratil 15. listopadu 1939. Dva dny poté, brzy ráno, ho zatklo gestapo a ještě téhož dne zemřel v ruzyňských kasárnách.

Zemřel režisér i odbojář Jasný, autor Všech dobrých rodáků

Ve věku 93 let zemřel režisér, scenárista i odbojář Vojtěch Jasný, autor trezorového filmu Všichni dobří rodáci. ČTK to z pověření rodiny sdělil Vítězslav Tichý a potvrdil to mluvčí Slováckého divadla Josef Kubáník. Jasný v minulých letech navštívil Letní filmovou školu v Uherském Hradišti i představení Slováckého divadla. Byl jedním z představitelů takzvané české filmové nové vlny. Začínal točit již v 50. letech, nejprve ve spolupráci s Karlem Kachyňou. Pozornost si později získal například filmem Až přijde kocour s Janem Werichem z roku 1963.

Osudovým se stal Jasnému snímek Všichni dobří rodáci z roku 1968 o deziluzi moravského venkova po nástupu komunistického režimu a střetech při znárodňování majetku sedláků a kolektivizaci. Všichni dobří rodáci vynesli Jasnému na mezinárodním festivalu v Cannes roku 1969 cenu za režii a pozvání do poroty dalšího ročníku, ale také perzekuci ze strany československého totalitního režimu. Téhož roku Jasný emigroval a na čas zakotvil u západoněmeckých televizních zakázek. Jeho filmy pak v Československu na dvě desetiletí skončily v trezoru.

Jasný prožil dramatický život plný zvratů. Za druhé světové války byl v odboji a britským agentem. Zvrat politických poměrů v Československu uvítal Jasný po listopadu 1989 dokumentem Proč Havel? z roku 1991. K filmařině se naposledy vrátil v roce 1999 dramatem Návrat ztraceného ráje.

Opravený největší zvon Zikmund zazvoní svaté Anežce

U příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky České se opět rozezní největší český zvon Zikmund v katedrále sv. Víta. V katedrále se uskuteční slavnostní mše, která připomene okamžik z doby na sklonku komunistického režimu v Československu, který byl důležitý nejen pro věřící. Mši bude sloužit Stanislaw kardinál Dziwisz, emeritní krakovský arcibiskup a dlouholetý osobní sekretář papeže Jana Pavla II. Právě tento nejvyšší představitel katolické církve českou patronku 12. listopadu 1989 svatořečil a dovršil tak sedmisetleté úsilí o její kanonizaci.

Kanonizace Anežky Přemyslovny v Římě 12. listopadu 1989 byla velkou událostí nejen pro věřící, ale stala se předzvěstí pádu komunismu v Československu. Že totalitní režim povolil více než 7000 lidí vycestovat do Vatikánu, aby mohli být svatořečení přítomni, mnozí lidé vnímali jako známku slábnutí režimu. Za 30 let svobody poděkuje v neděli při pravidelné bohoslužbě ve svatovítské katedrále biskup Václav Malý. Poté se věřící vydají na průvod na Národní třídu, kde 17. listopadu 1989 tehdejší režim brutálně rozehnal studentské shromáždění, čímž odstartovaly události vedoucí k pádu komunismu.

V pražské Lucerně výjimečně vystoupí Marta Kubišová

Marta Kubišová, která před dvěma lety 1. listopadu v den svých 75. narozenin ukončila pěveckou kariéru, vystoupí výjimečně na akci v pražské Lucerně. V programu dále zazpívají Jan Křížek nebo Vojtěch Dyk. Koncert je také věnován památce Václava Havla. Kubišová zazpívá 13 skladeb. U příležitosti 30. výročí sametové revoluce vydala Kubišová album Putování, které je výběrem jejích písní z let 1966 až 2017. Většina nahrávek je na výběrovém CD vydaná poprvé. Pocházejí z archivů Českého rozhlasu, České televize, Národního filmového archivu a několika soukromých archivů hudebních skladatelů. Mezi skladbami je i píseň Zahýkal Sýc, jejíž text na hudbu Daniela Fikejze napsal Václav Havel.

Marta Kubišová byla jednou z hvězd československé hudební scény 60. let. Někdejší mluvčí Charty 77 se mohla vrátit k vystupování až téměř po dvaceti letech v listopadu 1989. Poslední studiové album s názvem Soul vydala před třemi lety.

Sport

Úřadující mistryně světa a světová rekordmanka Martina Sáblíková vstoupila do nové sezony Světového poháru čtvrtým místem v závodě na 3000 metrů v Minsku. Na nížinné dráze v Bělorusku zajela čas 4:06,40 a ztratila 32 setin na bronzovou Ivanie Blondinovou z Kanady. Vyhrála jiná Kanaďanka Isabelle Weidemannová, která Sáblíkovou porazila téměř o dvě sekundy. Druhá skončila olympijská šampionka Carlijn Achtereekteová z Nizozemska. Dvacetinásobné světové šampionce Sáblíkové se tak nezdařil první útok na jubilejní padesáté vítězství ve Světovém poháru.

Junior Jan Zatloukal dojel třetí v závodě Světového poháru v cyklokrosu v Táboře. Sedmnáctiletý závodník se tak dočkal v elitním seriálu prvního umístění na stupních vítězů. Zvítězil Belgičan Thibau Nys, syn krosové legendy Svena Nyse. Druhý byl s mankem tří vteřin Ital Davide De Pretto. Zatloukal byl minulý víkend na mistrovství Evropy v Itálii třináctý.

Tenista Tomáš Berdych se během semifinálového programu Turnaje mistrů v Londýně rozloučí po 17 letech s aktivní kariérou. Někdejší finalista Wimbledonu a čtvrtý hráč světa chystal oznámení odchodu ze scény jako překvapení, média však o něm informovala již během týdne. Konec kariéry dvojnásobného vítěze Davisova poháru byl víceméně jasný už od letošního US Open. V New Yorku Berdych po vyřazení v prvním kole prohlásil, že je hodně nereálné, že by hrál ještě v roce 2020. Čtyřiatřicetiletý vítěz 13 turnajů ATP má chronické problémy vyplývající z vrozené vady levé kyčle. Během kariéry většinou hrál bez výraznějších komplikací, až uplynulé dva roky se opotřebení projevilo a účast na turnajích často rušil. Letos Berdych klesl v žebříčku až na 103. místo.

Čeští fotbalisté si postupem na mistrovství Evropy 2020 vydělali 9,25 milionu eur (téměř 237 milionů korun). Už nyní získali více peněz než za postup a účast v základní skupině na Euru 2016 ve Francii. Celkově Evropská fotbalová unie UEFA rozdělí mezi 24 účastníků šampionátu rekordních 371 milionů eur (téměř 9,5 miliardy korun). Oproti poslednímu mistrovství jde o nárůst o 70 milionů eur.

Počasí

Oblačno až polojasno. Maximální teploty 10 až 16 °C, na západě kolem 8 °C.