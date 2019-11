ČR pomáhá vytvářet společnou evropskou jednotku pro elektronický boj

Česká republika patří mezi špičku v elektronickém boji, plánuje vytvořit evropskou jednotku těchto specialistů. Vede projekt elektronického boje v rámci Pesco, což je iniciativa členů Evropské unie, kteří chtějí posilovat společnou obranu a bezpečnost. Do projektu se zapojilo i Německo, nově to plánuje i Litva, kde teď česká jednotka pro elektronický boj cvičí.

Projekt by podle ministerstva mohl pomoct i českému průmyslu, protože některé zbrojařské firmy se na techniku pro elektronický boj specializují.

V ČR se letos otevře 34 km nových dálnic, loni to byly čtyři

Do konce letošního roku by se mělo otevřít 25 kilometrů nových dálnic. V prosinci se zprovozní nový úsek na D1 u Přerova a také trasa na jihočeské D3 mezi Ševětínem a Borkem. Informovalo o tom ministerstvo dopravy. Za celý letošní rok tak přibude do dálniční sítě 34,2 kilometru. Loni to byly čtyři. První z nových úseků silničáři otevřou 10. prosince na jihočeské části dálnice D3 mezi Ševětínem a Borkem. Dálnice se tak rozroste o dalších 10,7 kilometru na celkových 70 kilometrů. Nový úsek stál 930 milionů korun. O dva dny později řidiči vyjedou na nových 14,3 kilometru dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou. Stavba, která stála 2,7 miliardy korun, začala v červenci 2015. Už dříve v letošním roce bylo otevřeno osm nových kilometrů na dálnici D3 mezi Bošilcem a Ševětínem. Další více než kilometr do dálniční sítě přibyl na prostějovské D46. V případě silnic první třídy letos vznikly obchvaty Kravař, Znojma, východní část obchvatu Opavy nebo Lechovic.

V současnosti je v Česku rozestavěno podle ministerstva 260,3 kilometru silničních staveb, z toho nových dálnic je přes 138 kilometrů. Více než 60 kilometrů pak připadá na opravy dálnice D1. Zbylou částí jsou silnice první třídy. V ČR je nyní v provozu zhruba 1256 kilometrů dálnic a přes 5642 kilometrů první třídy.

Čtveřici největších bank v Česku stoupl zisk o 12 procent na 46 miliard

Čtveřice největších bank v Česku letos za tři čtvrtletí vydělala 46 miliard Kč, což je o 12 procent meziročně více. Vyplývá to z výsledků bank. Bankám podle expertů nahrává přetrvávající dobrá kondice ekonomiky. "Tuzemské banky poskytují klientům jen minimální úročení na běžných a spořicích účtech. Sami však využívají relativně vysokých úrokových sazeb, které pro ekonomiku nastavuje Česká národní banka. Díky tomu se českým bankám daří výrazně lépe než bankám v jiných zemích EU," řekl ČTK analytik BH Securities. České banky navíc mohou podle něj počítat s vysokou úspěšností splácení úvěrů. K tomu napomáhá růst příjmů českých domácností a extrémně nízká nezaměstnanost. Banky díky tomu odepisují jen minimum nesplácených úvěrů, což vylepšuje jejich hospodaření, dodal.

Čistý zisk ČSOB vzrostl meziročně o 28 procent na 14,7 miliardy Kč, České spořitelně čistý zisk o 9,5 procenta na 13 miliard korun, Komerční bance o 0,5 procenta na 11 miliard Kč a Unicredit Bank v ČR a na Slovensku o šest procent na 7,25 miliardy Kč.

Soud potrestal muže obžalovaného z přípravy teroristického útoku

Za přípravu teroristického útoku soud potrestal Slováka Dominika Kobulnického šesti a půl lety vězení. Na neurčito ho taky vyhostil z Česka. Verdikt pražského městského soudu není pravomocný. Policisté u Kobulnického doma našli před dvěma lety chemikálie na výrobu výbušnin i návodná videa. Kobulnický vinu odmítá, látky, které u něj policisté našli, chtěl údajně použít na výrobu petard na Silvestra.

Soud mladíka uznal vinným taky z propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. Na sociálních sítích podle státního zástupce sdílel symboly takzvaného Islámského státu a Kavkazského emirátu. Podle fotografií taky nosil oblečení džihádistů.

Mezi uchazeči o zaměstnání přibývá lidí s exekucí

Mezi uchazeči o zaměstnání přibývá lidí s exekucí. Ke konci letošního října jich Úřad práce evidoval bezmála 170 tisíc. Přitom ještě před třemi lety to byla zhruba polovina. Ve většině případů mají dlužníci hned několik exekucí najednou. Problémy se častěji týkají lidí starších padesáti let, nevyhýbají se ale ani mladé generaci. Ta si nejčastěji bere půjčky na bydlení nebo na nákup elektroniky.

Průzkum: Každý druhý Čech mladší 30 let splácí úvěr

Polovina mladých lidí do 30ti let na sebe má nějakou formu půjčky. Vyplývá to z průzkumu společnosti KRUK, která spravuje pohledávky finančních ústavů. Podle jejích dat si mladí lidé berou první půjčku průměrně v 24 letech. Rozhodují se hlavně na základě podmínek splácení - tedy třeba podle výše úročení. Nejčastěji si půjčují na nemovitosti, rekonstrukce nebo na auta. Často si ale berou úvěr taky třeba na splácení svých starších půjček.

Česká pošta možná zavede dvourychlostní doručování dopisů

Česká pošta možná od druhého čtvrtletí příštího roku zavede dvourychlostní způsob doručování. Komu by stačilo, že dopis nedorazí adresátovi druhý den, ale o den později, ušetřil by na poštovném. Novinářům to po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) řekl generální ředitel České pošty Roman Knap. Model v současnosti pošta testuje, změna by podléhala i schválení Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), dodal Knap. Ušetřit by mohl poště až půl miliardy ročně. Knap řekl, že zvažovaný model souvisí s naplánovaným přechodem na novou logistickou síť a mohl by být spuštěn 1. dubna příštího roku.

Desítky měst v Česku si v neděli připomenou sametovou revoluci i události 1939

V srdci událostí, které před 30 lety zahájily pád komunistického režimu v tehdejším Československu, na pražské Národní třídě i na řadě dalších míst Česka si v neděli Češi připomenou začátek sametové revoluce. Vzpomínkové akce Dne boje za svobodu a demokracii jsou spojeny také s rokem 1939, kdy proti studentům zakročili němečtí nacisté. Den v hlavním městě zahájí tradičně pieta u Hlávkovy koleje věnovaná uzavření vysokých škol nacistickými okupanty 17. listopadu 1939 a smrti studenta Jana Opletalova a dalších jeho kolegů. Později si lidé připomenou zejména události staré 30 let kladením kytic a svíček k desce na Národní třídě a shromážděním na Albertově. Kulaté výročí do centra hlavního města přinese také řadu volně přístupných koncertů, přednášek, výstav, projekcí a besed. Chystají se také průvody doprovázené multimediálními projekty.

Prezident Miloš Zeman letos zamíří už na sobotní pietní akce do Bratislavy, v neděli chce událostem v soukromí věnovat "tichou vzpomínku". Také Babiš se chystá výročí uctít na Slovensku, dopoledne ale v Praze bude hostit kolegy ze sousedních zemí. Protest na pražskou Letnou letos už na předvečer oslav 16. listopadu svolal spolek Milion chvilek.

Akce, které na oslavu 17. listopadu pořádají v Praze a dalších desítkách měst občanské iniciativy, zastřešila jako v minulých letech platforma s názvem Festival svobody. Zahrnuje slavnost Korzo Národní, která letos poprvé obsadí celou Národní třídu, a nabídne koncerty, divadlo, autorská čtení, výstavy nebo program pro děti. V podvečer se pak na Václavském náměstí uskuteční Koncert pro budoucnost, kde vedle zpěváků vystoupí řečníci. Například v Brně akce připravují studenti, univerzity i divadla. Lidé tam budou moct 30 let svobody uctít či oslavit při debatách, koncertech i v lampionovém průvodu.

Odborníci: V okolí Telče na Jihlavsku trvale žijí vlci

V okolí Telče na Jihlavsku zřejmě trvale žijí vlci. Jejich výskyt tam odborníci opakovaně potvrzují déle než rok, řekl ČTK Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK). Zaznamenali jejich vytí i útok na hospodářské zvíře. Vlci v regionu nežili asi 200 let. Jejich výskyt byl znovu potvrzený v roce 2017, tehdy to byl ale zřejmě jen migrující kus. Způsob chovu zejména ovcí a koz prozatím s vlkem na Vysočině nepočítá. Už potrhal mladé tele. Podle Hlaváče by měli chovatelé preventivně začít lépe zajišťovat své pastviny, na což je možné získat evropskou dotaci z Operačního programu Životní prostředí. V redukci přemnožené divoké zvěře by podle něho naopak mohl být vlk dobrým pomocníkem.

Čeští fotbalisté po výhře nad Kosovem postoupili na mistrovství Evropy

Čeští fotbalisté se posedmé v řadě probojovali na evropský šampionát. V předposledním utkání kvalifikace v Plzni porazili Kosovo 2:1 a v závěrečném duelu v Bulharsku už nemůžou postupovou příčku ztratit. Trenér Jaroslav Šilhavý staví tento postup na stejnou úroveň jako ligové tituly s Libercem a se Slavií. Z úspěchu měl o to větší radost, že jeho svěřenci v klíčovém předposledním duelu kvalifikace s Kosovem museli v Plzni otáčet skóre a až v závěru vydřeli výhru 2:1. Za stěžejní v cestě na mistrovství považoval stoprocentní bilanci z domácích zápasů. Věří, že na Euru bude tým konkurenceschopný a ještě silnější.

Počasí na sobotu

Zataženo až oblačno, zejména v Čechách místy přechodně polojasno. Na západě ráno ojediněle mlhy. Zpočátku na Moravě a ve Slezsku místy, v Čechách jen ojediněle déšť. Večer od jihovýchodu přibývání srážek. Nejvyšší teploty 10 až 14 °C, na severovýchodě až 16 °C, v západní polovině Čech 6 až 10 °C, na horách kolem 6 stupňů Celsia.