Odbory: Minimální mzda by měla činit aspoň 50 pct průměrné mzdy

Minimální mzda v Česku by se měla navázat na průměrnou mzdu a měla by odpovídat aspoň její polovině. Shodli se na tom předáci dvou největších odborových centrál. Na odborářské konferenci o sociálním dialogu to řekl šéf Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) to podporuje. Zaměstnavatelé dlouhodobě požadují vzorec pro stanovení nejnižšího výdělku, poloviční podíl k průměrné mzdě je podle nich ale vysoký. Minimální mzda letos činí 13.350 korun. O jejím navýšení by měla v pondělí jednat tripartita. Odboráři požadují přidání o 1650 korun, podnikatelé nabízejí 700 korun. Ministerstvo práce připravilo návrh se třemi variantami - s růstem o 1150, 1350 a 1650 korun. Pokud se shoda nenajde, rozhodne vláda.

"Je tu veliký tlak od zaměstnavatelů, neustále chtějí vzoreček (pro navyšování minimální mzdy). Pokud minimální mzda nebude aspoň na 50 procentech průměrné mzdy, není možné o vzorečku jednat," řekl Dufek. Zaměstnavatelé o stanovení rovnice pro výpočet minimální mzdy usilují dlouhodobě. Podle Svazu průmyslu a dopravy by nejnižší výdělek měl odpovídat 44 procentům průměrné mzdy z předloňska. Ministryně práce Maláčová uvedla, že nízké mzdy musí stát doplácet sociálními dávkami. Podotkla, že Slovensko a Polsko budou v příštím roce mít minimální mzdu přes 15.000 korun, i když mají méně výkonnou ekonomiku než Česko.

Analytici: Mezičtvrtletní růst HDP je nejnižší od roku 2016

Mezičtvrtletní růst české ekonomiky 0,3 procenta znamená nejnižší přírůstek hrubého domácího produktu (HDP) od prvního čtvrtletí roku 2016, uvedli analytici oslovení ČTK. Připomínají však, že i přes zpomalení roste české hospodářství rychleji než německé. Tuzemská ekonomika ve třetím čtvrtletí zpomalila meziroční růst na 2,5 procenta. Jak uvedl analytik Generali Investments Radomír Jáč, z dostupných měsíčních dat se zdá, že za zpomalením tempa růstu ekonomiky stojí především slabší růst průmyslu. Růst HDP si i nadále udržuje slušnou dynamiku a to i přesto, že ekonomika v eurozóně roste jen slabě a německé hospodářství víceméně stagnuje, míní analytik Raiffeisenbank Lukáš Růžička. Pro tento rok očekává zvolnění růstu ekonomiky na 2,5 procenta a pro rok 2020 další pokles dynamiky na dvě procenta.

Ministerstvo obrany podepíše smlouvu na nákup mobilních radarů z Izraele

Ministerstvo obrany podepíše dlouho připravovanou smlouvu na nákup mobilních 3D radiolokátorů MADR ve čtvrtek 5. prosince. Nová technika nahradí ruské radary, které již několikrát překročily svou životnost. Obrana za osm kusů radiolokátorů zaplatí 3,5 miliardy korun. ČTK to řekl mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Radary budou průběžně dodávány do roku 2023. Izraelská strana se smlouvou zaváže, že do zakázky bude zapojen český průmysl v míře nejméně 30 procent. Domluvenou cenu podle obrany potvrdil nezávislý znalecký posudek. Nové radary zajistí armádě přehled o vzdušné situaci ve výškách od 100 do 3000 metrů. Systém Iron Dome je schopen nejen zjistit raketový útok, ale i vyhodnotit, kam raketa dopadne a v případě nebezpečí útoku na zalidněnou oblast ji sestřelit.

V bývalém újezdu v Brdech začal znovu pyrotechnický průzkum

V bývalém vojenském prostoru Brdy, který je od roku 2016 chráněnou krajinnou oblastí, začal znovu pyrotechnický průzkum. Hlavní podnět k tomu daly Vojenské lesy a statky (VLS), které potřebují vyčistit místa, na nichž intenzivně hospodaří a kde je stále hodně munice. Je třeba vyčistit asi 2400 hektarů lesa. Na rozdíl od předchozího povrchového čištění, které začalo v roce 2012 a trvalo pět let, se nyní dvě desítky pyrotechniků pustily do hloubkového průzkumu. Ten se dělá pomocí detektoru kovu a zpravidla do hloubky 30, popřípadě 50 centimetrů. Neznámé předměty musí pyrotechnik opatrně vykopat a zjistit, o co se jedná, i kdyby to měl být jen hřebík. Proto práce postupují pomalu. Při předchozím průzkumu ženisté našli na území o rozloze téměř 13.000 hektarů bezmála 10.000 kusů nevybuchlé munice.

ČR získala možnost lepší trestní spolupráce s Latinskou Amerikou

Česko přistoupilo jakožto první evropský stát k úmluvě, která mu v trestních věcech rozšíří možnosti justiční spolupráce se státy Latinské Ameriky. Úmluva bude pro ČR platná od 16. listopadu. O přistoupení k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech usilovalo české ministerstvo po dlouhá léta, uvedl mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka. Česká republika tak získala smluvní základ pro trestní spolupráci s 25 státy. Jsou jimi Antigua a Barbuda, Argentina, Bahamy, Bolívie, Brazílie, Chile, Kolumbie, Kostarika, Dominika, Ekvádor, Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamajka, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Surinam, Trinidad a Tobago, Uruguay a Venezuela.

Úmluva nezahrnuje problematiku vydávání osob k trestnímu stíhání. "Týká se poskytování právní pomoci, to znamená poskytování důkazů a zajišťování dalších úkonů pro účely trestního řízení - výslechu svědků, domovních prohlídek nebo zajišťování výnosů z trestné činnosti," vysvětlil. Ohledně vydávání stíhaných lidí Česku u většiny latinskoamerických států chybí dvoustranné smlouvy.

Státní zástupce podal obžalobu kvůli odposlechům Béma a Janouška

Státní zástupce podal obžalobu v kauze vynesení odposlechů bývalého pražského primátora Pavla Béma a lobbisty Romana Janouška. Na posun v případu upozornila Česká televize. V případu čelí od roku 2013 stíhání někdejší šéf Věcí veřejných a exministr dopravy Vít Bárta společně s policistou Janem Petržílkem. Odposlechnuté telefonické hovory Janouška a Béma, v nichž se muži oslovují "Mazánku" a "Kolibříku", zveřejnila v březnu 2012 Mladá fronta Dnes. Odposlechy odhalují Janouškův vliv na kroky hlavního města pod Bémovým vedením. Deník tehdy uvedl, že nahrávky pořídila v roce 2007 Bezpečnostní informační služba (BIS).

Český dům v Bratislavě bude třetí po Moskvě a Jeruzalému

Český dům v Bratislavě, který v sobotu slavnostně otevře prezident Miloš Zeman, bude třetí takovou institucí, kterou Česko ve světě zřídí. Dosud fungují České domy pouze v Moskvě a v Jeruzalémě. Ve všech případech tato zařízení provozují Česká centra, uvedla na dotaz ČTK mluvčí Českých center Petra Jungwirthová. Česká centra zřizuje ministerstvo zahraničí, působí ve 24 světových městech. Slouží k propagaci Česka především prostřednictvím kultury, představují také úspěchy české vědy, výzkumu a inovací. České domy ve všech třech zemích budou činnost Českých center doplňovat. Česká a slovenská vláda v pondělí na společném zasedání ve Valticích uzavřely dohodu o jednorázovém slovenském příspěvku na vytvoření Českého domu. Česko podobně podpořilo vznik Slovenského domu v Praze. Bratislava přispěje na Český dům 376.000 eury (9,6 milionu korun).

Nejdéle funguje Český dům v Moskvě. "Má specifickou roli, neboť je výjimečným zázemím pro dlouhodobě působící zástupce českých firem v Ruské federaci," uvedla. Český dům v Moskvě nabízí kancelářské zázemí s byty pro zástupce českých společností vyvážejících do Ruska, poskytuje i služby pro pořádání obchodních jednání a nabízí českým občanům hotelové a gastronomické služby. Nový Český dům v Bratislavě bude sloužit jako informační a kontaktní místo pro komunikaci se slovenskou veřejností a taktéž podporovat aktivity české krajanské komunity na Slovensku. Ministerstvo zahraničí už dříve oznámilo, že v něm budou sídlit agentury CzechTrade či CzechTourism. V roce 2020 je plánováno otevření designshopu, ve kterém se představí čeští designéři.

Letňanské výstaviště bude do neděle patřit elektromobilům

Druhý ročník veletrhu e-Salon představí poprvé v ČR elektrické novinky Škody Auto, Volkswagenu, značek Kia, Hyundai nebo Ford. Vedle elektromobilů budou k vidění elektrické letouny, skútry a další vozítka i supervýkonné dobíjecí technologie. Akce začíná na letňanském výstavišti dnes pro odborníky a v pátek pro veřejnost. Potrvá do neděle. Škoda bude vystavovat svůj první elektromobil Citigo iV, dále hybridní Superb iV a také studii elektrického SUV Vision iV. VW představí v české premiéře své ID.3, které nabízí dojezd až 550 km s osmiletou zárukou na baterie. V případě elektrických modelů ID. si zákazníci budou moci sami zvolit, jaký dojezd jim bude vyhovovat. Na veletrhu uvidí návštěvníci i tandemové rogalo na elektrický pohon nebo jednomístnou tříkolku.

Výstava fotografií ukazuje Havla v roce sametové revoluce

Přerod Václava Havla v roce 1989 z vězněného disidenta v klíčovou postavu sametové revoluce a následně i prezidenta tehdejšího Československa ukazuje výstava fotografií Z Hrádečku na Hrad, která začíná v kulturním centru Pražská křižovatka. Snímky od řady autorů včetně Havlovy manželky Dagmar a jeho bratra Ivana doplní ukázky Havlových projevů a dobové dokumenty.

Podkladem pro výstavu byl deník Havlova tajemníka Vladimíra Hanzela, který zachycuje Havlovu cestu od květnového propuštění z vězení do vedení hnutí Občanské fórum, které zásadně přispělo k nenásilnému pádu komunistického režimu. "Byl v květnu v kriminálu, propustili ho pro špatný zdravotní stav, a najednou za půl roku má kandidovat na prezidenta," vzpomínal Alan Pajer v lednu 2016 na setkání v Knihovně Václava Havla. Havlův příběh, kdy se z politického vězně stal prezidentem země, podle Pajera oslovil celý svět.

Ve Sportce padla druhá nejvyšší výhra v historii - 250,9 mil. Kč

Ve Sportce ve středečním losování padla druhá nejvyšší výhra v historii této hry. Sázející ze Středočeského kraje vyhrál 250,9 milionu korun. ČTK to sdělil mluvčí Sazky Václav Friedmann. Nejvyšší výhra ve Sportce je necelých 400 milionů korun, padla v listopadu 2013. Rekordní výhra 2,46 miliardy korun v Česku padla ve hře Eurojackpot v květnu 2015. Středeční výherce vsadil plný tiket deseti sloupců s náhodně vybranými čísly. Středeční losování Sportky podle Friedmanna přineslo dva milionáře. Další sázející z Vysočiny vyhrál 29,3 milionu korun. Vsadil pět sloupců s vlastními čísly. Sportka se poprvé losovala 22. dubna 1957.

Autoři názvu Granko dostali 428 Kčs, značka slaví 40. narozeniny

Granko, neboli GRANulované KakaO, slaví letos 40. narozeniny. V současnosti naprosto opanovalo český a slovenský trh, řekl před novináři Vratislav Janda z Nestlé Česko, která tento čokoládový doplněk mléka vyrábí. Název pochází z veřejné soutěže, kde se v roce 1978 na něm nezávisle na sobě shodlo sedm z 800 soutěžících. Rozdělili si tak první až třetí cenu v soutěži, což bylo v průměru na sedm lidí 428 korun československých, dodali zástupci firmy. Jak uvedla manažerka značky Eva Rybová, Granko je vlastně produktem lidské pohodlnosti. "Abychom mohli rychle vypravit děti a nemuseli jako po běžném nerozpustném kakau drhnout hrnce," dodala. Protože tehdy letěl do kosmu první český astronaut Vladimír Remek, jedním z navrhovaných názvů byl také Vesmírka.

Muzeum v Mostě otevře expozici Ulriky von Levetzow

Muzeum v Mostě ve čtvrtek zpřístupní novou stálou expozici baronky Ulriky von Levetzow, poslední lásky romantického německého básníka Johanna Wolfganga Goetheho. Výstava nese název Anděl ve třpytu par. Součástí expozice je i publikace věnovaná slavné granátové soupravě Ulriky von Levetzow od gemologa Radka Hanuse a sada šperků. Expozici za dva miliony korun zaplatil kraj a ministerstvo kultury. Kurátor expozice Jiří Šlajsna uvedl, že název Anděl ve třpytu par vychází z pojmenování, které dal Ulrice Goethe. Výstava má podle něj ukázat Ulriku v jiném světle než jako lásku a přítelkyni Goetheho. "Je to osobnost, která je skoro zapomenuta, ale zároveň je velice důležitá pro náš kraj a měli bychom si ji připomínat," komentoval Šlajsna cíl výstavy. Baronka téměř celý život strávila na třebívlickém panství na Litoměřicku. Na zámku žila od roku 1824, kdy jí bylo dvacet let, až do své smrti v roce 1899. Výstava rekapituluje život Ulriky i její rodiny. Expozice je v češtině, němčině a angličtině.

Ulričiny šperky jsou klenotem celé expozice. Na jejich převoz dohlíželi policisté. "Šperk je velmi významnou empírovou památkou. Zajímavostí je, že byť se říká, že je to šperk Ulriky, ve skutečnosti patřil šperk její matce, po které ho Ulrika zdědila," uvedl gemolog Hanus, který je zároveň restaurátorem šperků. V náhrdelníku chybělo sedm granátů. "Museli jsme je doplnit," řekl Hanus. Kameny jsou odlišeny asi milimetrovými nápisy "Nový kus 2018". Ulrika se s německým básníkem potkala jako sedmnáctiletá při pobytu v Mariánských Lázních roku 1821. Goethe, kterému v té době bylo 72 let, se do ní zamiloval. Mladá šlechtična jej odmítla, ale sama se nikdy nevdala.

Počasí

Polojasno, místy zataženo nízkou oblačností, mlhy nebo mrznoucí mlhy. Maximální teploty 1 až 5 °C, na východě až 9 °C.

Část země pokryly první sněhové vločky. Mokrý a těžký sníh začal padat v úterý večer a zasypal výše položená místa v Čechách a na Vysočině. Napadlo od pěti do deseti centimetrů, na Šumavě a v Krkonoších meteorologové naměřili i kolem 25 centimetrů. Na silnicích sníh vážnější problémy nezpůsobil.