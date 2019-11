Lidé můžou antimonopolní úřad upozornit na podezřelé veřejné zakázky znovu bez poplatku

Lidé můžou znovu bez poplatku upozornit antimonopolní úřad na podezřelé veřejné zakázky Ústavní soud zrušil povinnost uhradit spolu s každým podnětem poplatek ve výši 10 tisíc korun. Vyhověl tak návrhu nevládní organizace Transparency International. Zrušené ustanovení zákona říkalo, že při podání podnětu k zahájení správního řízení vybere úřad 10.000 korun ke každé veřejné zakázce. Pokud podávalo podnět více lidí společně, vybíral se poplatek pouze jednou. Poplatky kritizovali například protikorupční aktivisté nebo ombudsmanka Anna Šabatová. Podle ní klesl po změně zákona výrazně počet podnětů k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Naopak podle zastánců měl poplatek zabránit zneužívání podnětů k zahájení správního řízení.

Dohledový úřad navrhl rozpustit nebo zastavit činnost 39 politických subjektů

Děvětatřicet politických stran a hnutí čelí návrhu na rozpuštění nebo pozastavení činnosti. Oznámil to Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Kvůli netransparentnímu hospodaření navrhuje vládě rozpustit čtyři subjekty - třeba uskupení PRO nebo Volba lidu 21.století. U dalších 35 subjektů navrhl úřad pozastavení činnosti. Mezi ně patří třeba Alternativa pro Česko, Romská demokratická strana nebo hnutí Slušní lidé. Všechna uskupení jsou mimoparlamentní. Podle dohledového úřadu neodevzdala opakovaně výroční finanční zprávy, nebo neoznámila adresy transparentních účtů.

Předseda jihočeské ČSSD Jiří Zimola chce v krajských volbách kandidovat za hnutí Změna 2020

Předseda ČSSD v Jihočeském kraji Jiří Zimola chce v krajských volbách příští rok kandidovat za hnutí Změna 2020. Podle něj jde o uskupení členů sociální demokracie i nestraníků. Zimola zároveň řekl, že nechce stranu nijak štěpit. Inspiroval se u stranického kolegy Michala Šmardy. Ten loni kandidoval v Novém Městě na Moravě za uskupení Lepší Nové Město, a stal se starostou. Zimola zároveň dodal, že se hnutí Změna 2020 otevře i nestraníkům, kteří ve volbách nechtějí kandidovat za ČSSD. Podle předsedy strany Jana Hamáčka postup Zimoly není stejný, bude s ním ještě o celé věci jednat. Hamáček také řekl, že pokud někdo nevěří značce ČSSD, měl by se rozhodnout, za koho chce ve volbách i politice vystupovat. Strana je podle něj otevřená a počítá s tím, že v některých krajích bude kandidovat společně s nezávislými osobnostmi, vždy ale pod značkou ČSSD.

Soud osvobodil Vitáskovou v kauze solárních podvodů

Bývalá šéfka Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková je v případu solárních elektráren na Chomutovsku nevinná, rozhodl o tom Krajský soud v Brně. Viny zprostil i bývalou vedoucí odboru licencí úřadu Michaelu Schneidrovou. Obě čelily obžalobě ze zneužití pravomoci. V případu soud zkoumal licence vydané dvěma elektrárnám na Chomutovsku Zdeněk-Sun a Saša-Sun, povolení získali bratři Alexandr a Zdeněk Zemkovi. Energetickému regulačnímu úřadu ale předložili nepravdivé dokumenty, aby získali licenci na solární elektrárny ještě před koncem roku 2010. Rok poté totiž klesla cena vykupované elektřiny. Zprošťující rozsudek Vitáskové je pravomocný. U případu Schneiderové se žalobce odvolal.

tresty

Nepodmíněné tresty v kauze chomutovských solárních elektráren platí. Rozhodl o tom Ústavní soud. Ten odmítl stížnost bratrů Alexandra a Zdeňka Zemkových jako zjevně neopodstatněnou. Soudci jim tak potvrdili tresty šest let a devět měsíců vězení. Ústavní soud taky nevyhověl stížnosti čtyř dalších aktérů kauzy. Všichni byli odsouzeni za přípravu podvodu. Energetickému regulačnímu úřadu předkládali ke konci roku 2010 nepravdivé dokumenty, aby získali licenci na solární elektrárny. Rok poté totiž klesla cena vykupované elektřiny.

Rusko zařadilo Člověka v tísni mezi nežádoucí organizace

Česká humanitární organizace Člověk v tísni je v Rusku nežádoucí. Podle agentury TASS o tom rozhodlo ruské ministerstvo spravedlnosti na základě zákona o opatřeních proti osobám, které porušují základní lidská práva a svobody. Pracovníci Člověka v tísni v minulosti kritizovali zákony, které podle nich omezují projevy ruské opozice. Organizace bude podle ředitele Šimona Pánka v Rusku fungovat dál, protože považuje boj za občanské svobody v zemi za důležitý.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD uvedl, že situaci považuje za absurdní a bude po ruské straně požadovat vysvětlení.

Za posprejování Karlova mostu uložil soud cizincům podmínky a pětileté vyhoštění

Obvodní soud pro Prahu 1 uložil dvěma německým turistům za posprejování Karlova mostu roční podmíněné tresty a peněžité tresty 100 tisíc korun. Bratry Niclase Steigera a Benjamina Wittiga také na pět let vyhostil z České republiky. Mladší z mužů, Steiger, se k činu přiznal, druhý však vinu odmítá. "Obžalovaní jsou jednoznačně usvědčeni výpověďmi svědků," prohlásila soudkyně Pavla Hájková. Soud už cizincům uložil stejné tresty trestním příkazem, muži však proti němu později podali odpor. Wittig tvrdí, že nápis o rozměrech pět krát dva metry nastříkal na pilíř mostu pouze jeho bratr. Steiger jeho tvrzení potvrdil. Nápis se na pilíři mostu objevil v polovině července.

Rektor Univerzity Karlovy zrušil Česko-čínské centrum

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima zrušil Česko-čínské centrum. To v minulých letech uspořádalo čtyři konference zaměřené na Čínu. Bývalý tajemník centra Miloš Balabán tvrdil, že byly placené samotným centrem. Server Aktuálně.cz ale v říjnu uvedl, že na nejméně dvě konference přispěla čínská ambasáda. Zima zrušení odůvodnil negativní publicitou, která by mohla uškodit i dalším aktivitám univerzity. Podle něj ale konec centra nebude mít vliv na interní audit a jeho závěry.

Minulý týden tři zaměstnanci Fakulty sociálních věd UK avizovali, že kvůli spornému financování centra fakultu opustí.

Státní filmový fond dostane od státu dalších 500 milionů na pobídky

Filmový průmysl v Česku získá ještě letos další půl miliardu korun na filmové pobídky. Dohodli se na tom premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a ředitelka Státního fondu kinematografie Helena Bezděk Franková. Filmaři peníze dostanou z úspor, které ušetřilo ministerstvo financí na obsluze státního dluhu. Investice mají zabránit tomu, aby z Česka odcházely zahraniční štáby. Filmaři už v létě vyčerpali celý rozpočet 800 milionů korun, které jim fond poskytl. Od července proto nemohl přijímat další zájemce. Loni přinesly zahraniční filmové štáby do Česka skoro 5 miliard korun.

Čeští věřící předali papeži sochu sv. Anežky a peníze ze sbírky

Představitelé české katolické církve, doprovázeni stovkami českých poutníků, ve středu předali papeži Františkovi sochu sv. Anežky. Papež jim při generální audienci na náměstí sv. Petra za sochu poděkoval, děkoval i za zpěv, kterým ceremonii doprovázely čtyři české sbory. Papež František dostal také 1,2 milionu korun pro chudé a potřebné, které mezi sebou čeští a moravští věřící vybrali. Papež se na závěr audience pozdravil s kardinálem Dominikem Dukou a českými biskupy i s delegací politiků.

Generální audience u papeže byla součástí české národní pouti, které se ve Vatikánu od pondělí účastní přes 2000 poutníků z Čech a Moravy. Připomínají si chvíle před 30 lety, kdy papež Jan Pavel II. kanonizoval Anežku Přemyslovnu. Už po 07:00 stáli poutníci ve frontě na bezpečnostní prohlídku, aby se po 09:00 dočkali příjezdu známého papamobilu s hlavou katolické církve. Na cestu speciálním autem mezi jednotlivými sektory na náměstí přizval papež do auta několik českých dětí, které měly české vlajky stejně jako mnozí poutníci. Českým účastníkům audience bylo vyhrazeno místo hned pod pódiem. Na cestě k pódiu byla už také od rána připravena socha sv. Anežky, která je odlita z bronzu a ze stříbra a jsou na ní fragmenty skleněných sklíček v barvách české trikolory. Papež při projíždění náměstím bral některé děti do náručí a žehnal jim. Cestu automobilem s mnoha zastaveními provázel nadšený jásot věřících.

Tenista Berdych ukončí kariéru, rozlučku by měl mít v Londýně

Tenista Tomáš Berdych podle očekávání ukončí kariéru. Někdejší finalista Wimbledonu a čtvrtý hráč světa by měl odchod ze scény oznámit v sobotu na Turnaji mistrů, deníku Blesk to řekl jeho otec Martin Berdych. "Myslím, že to bude v sobotu parádní tečka," citoval list Martina Berdycha s tím, že se s manželkou rovněž chystají do Londýna, kde se rozlučka uskuteční. Konec kariéry dvojnásobného vítěze Davisova poháru Berdycha byl víceméně jasný od letošního US Open. V New Yorku tenista po vyřazení v prvním kole na otázku, jestli bude hrát v roce 2020, prohlásil: "To si myslím, že už je hodně nereálné." Letos Berdych odehrál devět turnajů a 20 zápasů. V žebříčku klesl na 103. místo a je daleko od 50. příčky, která by mu kariéru ještě prodloužila.

Čtyřiatřicetiletý Berdych má chronické problémy vyplývající z vrozené vady levé kyčle. "Nemůžu servírovat, nemůžu se pořádně ani ohnout," přiznal v jednom z rozhovorů. Během kariéry ale většinou hrál bez výraznějších komplikací, až uplynulé dva roky se opotřebení projevilo a účast na turnajích často rušil.

Počasí na čtvrtek

Polojasno, místy zataženo nízkou oblačností a ráno a dopoledne místy mlhy, zpočátku i mrznoucí. Nejvyšší teploty 1 až 5 °C, na Moravě a ve Slezsku 5 až 9 °C, na horách kolem 1 °C, v Beskydech kolem 5 stupňů Celsia.