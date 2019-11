Růst cen v říjnu zůstal na 2,7 procenta, zdražily potraviny a bydlení

Spotřebitelské ceny byly v říjnu o 2,7 procenta vyšší než před rokem, což je stejný růst jako v září. Podepsaly se na tom ceny potravin, ze kterých zdražily především ovoce a nealko nápoje, hlavní vliv na růst cen má nadále vyšší nájemné, dražší elektřina a další ceny spojené s bydlením. Meziměsíčně ceny obnovily růst a stouply o 0,5 procenta, zatímco v září letos poprvé klesly o 0,6 procenta. Informoval o tom Český statistický úřad. Analytici očekávali zpomalení meziročního růstu na 2,5 procenta.

MPO hradilo z peněz EU společenské akce, tvrdí NKÚ. Resort čerpání prověří

Ministerstvo průmyslu a obchodu platilo podle Nejvyššího kontrolního úřadu z evropských dotací i společenské akce. Vydávalo je ale za vzdělávací semináře. Podle kontrolorů to byla celkem tři školení za více než milión a 200 tisíc korun. Peníze ale směřovaly na zaplacení restaurace, zajištění občerstvení, DJe nebo fotokoutek. Kontroloři tak oznámili finančnímu úřadu podezření z porušení rozpočtové kázně. NKÚ zkoumal operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Jde o program, ve kterém Evropská komise v dubnu 2018 rozhodla o pozastavení proplácení peněz, které trvalo rok a půl. Důvodem byla vysoká chybovost v projektech. Ministerstvo v reakci na zprávu MKÚ uvedlo, že náprava byla zajištěna a zpráva úřadu je neaktuální. Mluvčí Štěpánka Filipová Českému rozhlasu řekla, že ministr Karel Havlíček (za ANO) nechá kompletně prověřit čerpání evropských dotací resortu na vzdělávací semináře.

NKÚ šetřil dotace z Evropské unie pro rozvoj malých a středních podniků a na zvýšení inovace na období 2014 až 2020. Konkrétně se zaměřovali na to, jak ministerstvo průmyslu a obchodu spravuje celý program. Jde o třetí nejvýznamnější program v Česku. Mimo jiné zjistili, že čerpání peněz vázne a resort proplatil je asi 22 procent přichystaných peněz. Ministerstvo taky neprovedlo dostatek kontrol. Plánovalo 2 400 prověření, ukončilo jich ale jen asi 360.

Jaderná elektrárna Temelín odpojila neplánovaně 1. blok, chvěje se turbína

Jaderná elektárnra Temelín odpojila neplánovaně první blok. Příčinou je chvění turbíny, pravděpodobně kvůli kolísání venkovních teplot. Reaktor je na 30 procentech výkonu. Kdy blok znovu připojí k přenosové soustavě, nelze předjímat. ČTK to v pondělí řekl temelínský mluvčí Marek Sviták. Zvýšené chvění některých částí parní turbíny prvního bloku zaznamenali energetici o víkendu. Turbogenerátor je teď odstavený. "Kdy blok znovu připojíme, nejde v této chvíli předjímat. Konkrétní termín se bude odvíjet od výsledku kontrol," řekl mluvčí.

Milion chvilek dá na Letné Babišovi ultimátum

Při sobotní demonstraci na Letné chce spolek Milion chvilek dát premiérovi Andreji Babišovi (ANO) ultimátum. Buď vyřeší svůj střet zájmů, zbaví se holdingu Agrofert a médií a odvolá ministryni spravedlnosti Marii Benešovou (za ANO), anebo ať sám odstoupí. V opačném případě vypukne další vlna protestů. Na tiskové konferenci to řekl předseda spolku Mikuláš Minář. Na sobotním protestu vystoupí biskup Václav Malý, signatářka Charty 77 Dana Němcová či Jana Filipová, která Babiše žalovala kvůli výroku o demonstrantech. Soud nepravomocně rozhodl o omluvě, Babiš se proti verdiktu odvolal. Demonstraci podpoří také sedláci, kteří přijedou do Prahy na traktorech. Babiš neuvažuje, že by vyhověl ultimátu Milionu chvilek a odstoupil. Demonstraci nechápe, organizátoři jen využívají atmosféru 17. listopadu, uvedl.

Babiš začátkem roku 2017 převedl akcie svých firem kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů. Podle svých kritiků se ale od holdingu Agrofert, který dříve vlastnil, neodstřihl, stále jej ovlivňuje a má zájem na jeho výsledcích.

Dosavadní protesty, které Milion chvilek pořádal proti Babišovi a za nezávislost justice, vyvrcholily červnovou demonstrací na Letné, která byla největší od roku 1989. Podle organizátorů na ni dorazilo čtvrt milionu lidí, podle policie zhruba 200.000 lidí.

STEM: Babiš zůstává nejoblíbenějším politikem

Nejlépe hodnoceným politikem mezi členy vlády a předsedy parlamentních stran zůstává premiér a šéf ANO Andrej Babiš, jehož popularita se po několikaměsíčním poklesu opět zvýšila. V říjnovém průzkumu agentury STEM ho kladně hodnotilo 52 procent lidí, tedy o sedm procentních bodů více než v červnu. Na druhém místě opět skončila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) s podporou 43 procent občanů. Třetí místo s 39 procenty pozitivních hodnocení nově obsadili ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) a ministr kultury Lubomír Zaorálek. V porovnání s červnem si mírně polepšila ještě ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO), kterou kladně vnímá 36 procent Čechů. Naproti tomu obliba předsedy Pirátů Ivana Bartoše, ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) a šéfa komunistů Vojtěcha Filipa klesla. Bartoš kvůli poklesu popularity vypadl i z pětice nejlépe hodnocených politiků, v červnu byl s 39 procenty pozitivních hodnocení na třetím místě, nynějších 34 procent, což je nejméně v časové řadě, mu stačilo na šesté až sedmé místo. Hodnocení ostatních politiků se příliš nezměnilo.

STEM provedl průzkum od 11. do 25. října mezi tisícovkou lidí.

Soud osvobodil v kauze zprávy BIS Nečasovou i Rittiga

Soud osvobodil někdejší šéfku premiérova kabinetu Janu Nečasovou, dříve Nagyovou, v případu údajného vyzrazení utajované informace od Bezpečnostní informační služby. Městský soud v Praze nepravomocně zprostil obžaloby taky dva další obviněné - lobbistu Iva Rittiga a jeho právníka Davida Michala. Podle soudkyně Moniky Křikavové se v případě Jany Nečasové neprokázalo, že měla příležitost se s utajovanými informacemi seznámit. Rittigovo a Michalovo chování pak podle senátu nebylo trestným činem. Přesto soudkyně trojici i její chování kritizovala jako nemravné a neetické. Rozhodnutí není pravomocné. Obhájci obžalovaných verdikt přivítali, protože trojice od začátku vinu odmítá. Státní zástupce už podal v případě všech tří odvolání.

Podle obžaloby se lobbista Rittig v roce 2012 dozvěděl od tehdejší šéfky premiérova kabinetu Nagyové o utajeném materiálu určeném pro premiéra Petra Nečase. Rittig prý dovodil, že se informace týkají právě jeho, a proto za Nečasovou poslal svého právníka Davida Michala. Premiérova partnerka pak podle obžaloby obsah dokumentu prozradila a Rittig údajně mohl pracovat na zakrytí svého vlivu na státní orgány a instituce.

Soud rozhodoval v případu podruhé. Už v lednu před dvěma lety dostali Nagyová, Rittig i Michal podmíněné tresty. Odvolací senát ale následně vrátil kauzu k dalšímu projednání.

Český rozhlas pořádal unikátní konferenci k 30. výročí revoluce, sezval významné osobnosti roku 1989

Evropa bez Železné Evropy aneb 30 let svobody - byl název unikátní konference, kterou v nové budově pražského Národního muzea pořádal Český rozhlas. Pozval na ni významné postavy konce osmdesátých let minulého století, kdy ve střední a východní Evropě padl komunismus. Cílem konference bylo přiblížit události roku 1989 zejména mladému publiku, které nemá s pádem komunistického režimu osobní zkušenost. Přímý přenos vysílal Český rozhlas Plus.

Dopolední část o roku 1989 zahájil Michael Žantovský připomínkou Václava Havla. "Václav Havel byl výjimečný nejen statečností, ale také pokorou, s kterou dokázal 40 let snášet příkoří, křivdy a status občana 2. kategorie bez hněvu a nenávisti," uvedl. Po něm na konferenci vystoupila jedna z klíčových postav polského přechodu od totality k demokracii Adam Michnik. Další osobnosti pak vzpomínaly na průběh revolucí v jednotlivých zemích střední Evropy.

Český exprezident Václav Klaus ve svém projevu označil pád komunismu za pozitivní a nejdůležitější událost moderních českých dějin. Připomněl, že rok 1989 přinesl svobodu, demokracii, suverenitu a volný trh. Všechny tyto hodnoty ale podle něj nyní ohrožují nové ideologie. Mluvil o nebezpeční multikulturalismu, genderismu a transnacionalismu. Podle něj je obtížné proti těmto ideologiím bojovat, protože nemají jednotící jméno. Bývalý polský prezident Lech Walesa apeloval na hledání nového uspořádání v době globalizace. Komunismus se podařilo porazit, ale je třeba vyřešit nové výzvy jako základy Evropy, její ekonomika a nalezení odpovědi na populismus, řekl Walesa. Diplomatka Magda Vášáryová připomněla, že prožila 40 let v totalitě a 30 v demokracii. „Kolem roku 1980 jsem udělala největší chybu svého života, ztratila jsem naději," řekla. "Mladým lidem a studentům vzkazuji: Ať se děje cokoli, nikdy neztraťte naději, že je možný svobodný život a svobodná existence," vzkázala Vašáryová.

Druhá část konference byla věnovaná třiceti letům, které následovaly po listopadu 1989. Politolog Jacques Rupnik například varoval před ústupkem od demokracie. "Vidíme návrat k nacionalismu, migrační krize není příčinou, ale zviditelnila to," řekl. Visegrád se podle něj obrátil proti svému původnímu záměru návratu do Evropy.

Festival svobody obsadí 17. listopadu takřka celé centrum Prahy

Festival svobody připomene v neděli 30. výročí sametové revoluce takřka v celém centru Prahy, od Albertova přes Výtoň a náplavky po Národní třídu a Jungmannovo a Václavské náměstí. Uskuteční se pochody, přednášky, koncerty a řada výstav pod širým nebem. Část akcí bude mít multimediální formu, například vzpomínky účastníků pochodu studentů z Albertova budou znít z desítek megafonů, stejně tak na Výtoni zazní komunikace tehdejších bezpečnostních složek. Připraveno je několik promítání na budovy včetně instalace Milana Caise Noční hlídač, kterou autor v minulosti představil na chladicích věžích temelínské elektrárny. Červené oči se objeví na křídlech Národního muzea. Scénář programu pořadatelé Festivalu svobody představili novinářům spolu s primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti). "Jsem rád, že je tu řada iniciativ, které jsme mohli podpořit," uvedl Hřib. Na organizaci se podle něj podílí řada mladých lidí, což svědčí o tom, že fandí demokratickým hodnotám. Protože připomínky budou rozsáhlé, chystá Praha podle primátora na neděli dopravní omezení a bezpečnostní opatření.

V centru Prahy se letos propojí několik akcí. Studenty organizovaný Svobodný listopad na Albertově, Koncert pro budoucnost, který obsáhne celý prostor Václavského náměstí, Korzo Národní se protáhne z Národní třídy na Jungmannovo náměstí. Večer oslavy završí předávání Cen Paměti národa. Slavnost, na které budou ceněny osobnosti z Česka, Maďarska, Slovenska, Polska a Německa, doprovodí projekce na domy na Národní třídě. První promítání tam začne po 17:11 po odeznění zvonů, které mají ve stejný čas znít po celém Česku. K akci se přidala většina rozhlasových stanic tím, že ve stejný čas pustí píseň Modlitba pro Martu. I letos 17. listopad v Praze doprovodí satirický průvod masek Sametové posvícení, připomene ho jako Mezinárodní den studentstva.

Začala národní pouť do Říma k výročí svatořečení Anežky České

V Římě začala třídenní česká národní pouť k příležitosti 30. výročí kanonizace Anežky České. Do italské metropole vyrazili všichni čeští a moravští biskupové, ministr zahraničí Tomáš Petříček, delegace senátorů, dvě stovky muzikantů a přes dva tisíce poutníků z Česka. Anežku Českou svatořečil papež Jan Pavel II. 12. listopadu 1989 ve vatikánské bazilice svatého Petra za přítomnosti 10 000 věřících z Československa a krajanů, žijících v exilu. Její svatořečení bylo spojeno s převratnými změnami konce roku 1989.

V rámci středeční generální audience se poutníci z Česka setkají také s papežem Františkem. Při této příležitosti mu předají pamětní dar - Korunu svaté Anežky České. Jedná se o umělecké dílo sochaře Daniela Ignáce Trubače. Měří 230 centimetrů, váží téměř 400 kilogramů a počítá ve svém středu i s možným umístěním relikvie, ostatku sv. Anežky, pokud po více jak 700 letech bude nalezen její hrob. Kromě sochy bude papeži Františkovi předáno také 1,2 milionu korun pro chudé. Peníze byly vybrány během sbírky od 1. června do 31. srpna.

Meteorologové varovali před sněžením v Čechách a na Vysočině

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v pondělí varoval, že během úterý a středy může v některých místech Česka napadnout od středních poloh 5 až 10 centimetrů mokrého těžkého sněhu. Varování se vztahuje na Jihočeský kraj a části Plzeňského, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje a rovněž na některé okresy na Vysočině. Sníh může zkomplikovat dopravu nebo poškodit elektrické vedení, upozornili meteorologové. Sněžení se podle předpovědi bude objevovat i v dalších dnech.

Počasí na úterý

Většinou zataženo. Zpočátku místy, odpoledne od jihozápadu na většině území déšť. Později odpoledne a večer v Čechách a na Českomoravské vrchovině nad 700 m postupně nad 400 m srážky smíšené nebo sněhové. Nejvyšší teploty 3 až 7 °C, na východě 8 až 12 °C, na horách kolem 1 stupně Celsia.