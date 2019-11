Počet Čechů pozitivně vnímajících EU vzrostl na 31 procent

Počet Čechů, kteří vnímají pozitivně Evropskou unii, vzrostl podle agentury Kantar CZ na aktuálních 31 procent. Před dvěma lety to byla jen necelá pětina Čechů. Ze dvou pětin rovněž na 31 procent se snížil za dva roky počet dotázaných, kteří na EU nahlížejí negativně. Neutrálně na EU nahlíželo nadále 37 procent dotázaných. Výsledky průzkumu dnes zveřejnila Česká televize v pořadu Otázky Václava Moravce.

Pozitivně EU vnímají podle analytika Kantar CZ Pavla Ranochy hlavně voliči TOP 09, STAN, KDU-ČSL a Pirátů. Pozitivní vnímání převažuje ale také mezi voliči ODS, uvedl Ranocha. Negativně na EU nahlíží voliči KSČM, SPD a Trikolóry, dodal. Pozitivnější postoj k unii mají mladí lidé, osoby s vyšším vzděláním a obyvatelé větších měst.

Průzkum Kantar CZ se uskutečnil mezi 1200 respondenty v době od 12. října do 1. listopadu.

Evropská komise zaplatí 20 tisícům osmnáctiletých občanů cestování po Evropě

Evropská komise (EK) rozdá v rámci programu DiscoverEU dalším 20 000 mladým lidem bezplatné jízdenky na poznávací cesty po Evropě. O proplacení cestovních nákladů se mohou přihlásit všichni občané zemí EU, kteří letos oslavili nebo oslaví 18. narozeniny. O tom, kdo z nich nakonec jízdenky zdarma získá, rozhodne po vyplnění kvízu hodnoticí komise.

Od loňska se o bezplatné jízdné v několika kolech přihlásilo celkem 275 000 čerstvě plnoletých lidí, 50.000 jich nakonec jízdenky získalo. Při rozhodování o úspěšnosti žadatelů bere komise v potaz i kvóty stanovené podle počtu obyvatel pro jednotlivé členské státy, v Česku je přitom poměr mezi přihlášenými a úspěšnými žadateli jeden z nejpříznivějších. Od loňska se o jízdenky přihlásilo 3697 mladých lidí, 1030 jich uspělo.

O jízdenky se lze přihlásit do 28. listopadu prostřednictvím Evropského portálu pro mládež.

ČSSD a SPD by se v říjnu do Sněmovny nedostaly

ČSSD a SPD by podle říjnového volebního modelu agentury Kantar CZ zůstaly před branami Sněmovny. Volby by tradičně vyhrálo ANO před Piráty a ODS. Poslance by měly také KSČM, TOP 09, KDU-ČSL a STAN. Volební model dnes zveřejnila Česká televize v pořadu Otázky Václava Moravce.

ANO si oproti zářijovému šetření polepšilo na 31,5 procenta, Piráti na 17 procent. ODS si naopak pohoršila na 12,5 procenta. Komunisté by získali sedm procent hlasů, TOP 09 šest procent. Lidovce a Starosty by volilo shodně pět procent dotázaných.

ČSSD a SPD by by získaly podle modelu 4,5 procenta hlasů. Podle analytika Kantar CZ Pavla Ranochy preference SPD klesají už čtvrtý měsíc. Největší část voličů přešla k hnutí Trikolóra, které by obdrželo 3,5 procenta hlasů, nebo k ANO. Preference ČSSD dlouhodobě pozvolna klesají také hlavně ve prospěch ANO, dodal Ranocha.

Octavia je nejprodávanější značkou Škody

Škoda Octavia je dlouhodobě nejprodávanějším modelem mladoboleslavské automobilky a v současnosti je také nejdéle vyráběným vozem značky. Představena byla již v září 1996 a dosud bylo těchto vozů vyrobeno přes 6,5 milionu kusů. Čtvrtou generaci modelu představí automobilka Škoda ve světové premiéře 11. listopadu.

Octavia je prvním modelem značky, který využil strategii sdílených společných modulů koncernu VW. Tento automobil nižší střední třídy, pro jehož výrobu byl v Mladé Boleslavi vybudován nový montážní závod, slavil hned po svém uvedení na trh velký úspěch. Proslulejším značkám koncernu VW i dalších renomovaných výrobců dokázal konkurovat jak kvalitou, důrazem na bezpečnost a řadou moderních řešení, tak, zvláště na západoevropských trzích, cenou. Úspěch vozu výrazně napomohl rozvoji automobilky, která je již řadu let největším výrobním průmyslovým podnikem v ČR i největším exportérem. Kromě českých závodů sjíždějí octavie z výrobních linek také v Rusku, Číně, Kazachstánu, Indii, na Ukrajině či v Alžírsku.

Jméno Octavia nesl již úspěšný model automobilky z let 1959 až 1964.

Zeman: Pád berlínské zdi byl impulzem pro sametovou revoluci

Pád berlínské zdi je podle českého ministra zahraničí Tomáše Petříčka jedním z mezníků na cestě k naší vlastní svobodě. Šéf české diplomacie to řekl českým veřejnoprávním médiím v Berlíně, kde se v sobotu zúčastnil oslav 30. výročí pádu berlínské zdi. Prezident ČR Miloš Zeman zase vyjádřil přesvědčení, že konec berlínské zdi byl impulzem pro sametovou revoluci.

"Jako Čech, který se aktivně účastnil listopadové revoluce, mohu prohlásit, že právě pád berlínské zdi byl výrazným impulzem pro tuto revoluci," řekl v sobotu Zeman v Berlíně na společném obědě s německým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem a hlavami států Slovenska, Polska a Maďarska. "Já si myslím, že po třiceti letech se nad tím vším už můžeme ohlédnout s úsměvem, protože i úsměv patří k hodnocení", uvedl také podle přepisu projevu, který v sobotu večer zveřejnil Hrad.

Českou technologii na přeměnu plastových odpadů na olej využijí Britové

Česká firma Pol Oil bude dodávat svou technologii Optimus na výrobu oleje z plastového odpadu do Velké Británie. Její mateřská společnost ADI obdržela povolení na provoz čtyř zařízení v Norfolku na východu země. ČTK to řekl Martin Hodan z firmy ADI. Během dvou let by podle něj společnost chtěla v Británii spustit až 70 podobných zařízení, které denně přemění zhruba 70 tun plastového odpadu na 70.000 litrů oleje, které budou odebírat tamní petrochemické závody. Realizační náklady projektu jsou přibližně 32 milionů liber (asi 950 milionů korun).

Čeští hráči sudoku patří v týmových soutěžích ke světové špičce

Čeští reprezentanti se v týmových soutěžích sudoku pravidelně umisťují na předních místech, na letošním mistrovství světa v Německu český tým získal bronzovou medaili. Nejsilnější skupinou tuzemské Hráčské asociace logických her a sudoku (HALAS) jsou podle jejího předsedy Jana Novotného lidé mezi 30 a 40 lety. Sudoku se většinou věnují od studentských let, kdy se tato hra objevila, řekl v rozhovoru s ČTK.

Česká republika se mistrovství světa v sudoku zúčastňuje od prvního ročníku v roce 2006 pravidelně. "V měřítku medailové sbírky patříme k nejúspěšnějším státům," uvedl Novotný. O prvenství na světovém mistrovství letos český tým připravily Čína a Japonsko. Mistrovský titul český tým získal v roce 2008 a 2016.

Překážkářka Hejnová je potřetí českou Atletkou roku

Překážkářka Zuzana Hejnová je potřetí českou Atletkou roku. Pátá žena světového šampionátu v Dauhá, jež se pravidelně na trati 400 metrů překážek umisťovala na pódiových příčkách v Diamantové lize, zvítězila před oštěpařem Jakubem Vadlejchem a koulařem Tomášem Staňkem. Hejnová navázala na úspěchy z let 2013 a 2015, kdy v anketě Českého atletického svazu triumfovala vždy po zisku světového titulu.

Tentokrát tak zářnou sezonu neměla, ale nikdo z reprezentačních kolegů ji nepředčil. Na mistrovství světa žádný Čech medaili nezískal a Hejnová společně s Vadlejchem dosáhla nejlepšího českého umístění.

Počasí

Předpověď na pondělí: Zpočátku na většině území mlhy, zejména v Čechách ráno ojediněle mrznoucí, nebo zataženo nízkou oblačností s ojedinělým mrholením, která se místy udrží po celý den. Jinak jasno až polojasno. Večer přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 5 až 9 °C, při celodenní nízké oblačnosti kolem 2 °C, v 1000 m na horách kolem 3 °C. Slabý, během dne mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s, večer na jižní Moravě a Českomoravské vrchovině čerstvý 4 až 8 m/s a na horách na severu a východě s nárazy kolem 20 m/s.