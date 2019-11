Německý prezident Steinmeier poděkoval zemím V4 za jejich vklad k pádu berlínské zdi

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier na zámku Bellevue v Berlíně uvítal svého českého kolegu Miloše Zemana i hlavy států Slovenska, Polska a Maďarska, které spolu s Českem tvoří takzvanou visegrádskou skupinu (V4). Společně se prezidenti v sobotu dopoledne zúčastnili oslav 30. výročí pádu berlínské zdi, které si připomíná celé Německo. "Bez odvahy a vůle po svobodě Poláků, Maďarů, Čechů a Slováků by mírové revoluce ve východní Evropě a německá jednota nebyly možné. Bez pochyby to byl velký historický výkon," podotkl také německý prezident u abstraktní skulptury, jež stojí na ulici Bernauer Strasse, která je jedním z hlavních symbolů rozděleného Berlína. Během pracovního obědu prezidenti jednali o zahraničněpolitických tématech. Prezident Zeman po obědě odletěl zpět do Česka, a na večerní oslavě u Braniborské brány tak už zemi bude reprezentovat jen ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Poutníci směřují do Říma na výročí svaté Anežky

Všichni čeští a moravští biskupové, ministr zahraničí Tomáš Petříček, delegace senátorů, dvě stovky muzikantů a přes 2000 poutníků z ČR se zúčastní třídenní národní poutě do Říma. Koná se u příležitosti 30. výročí kanonizace Anežky České. Českou přemyslovskou princeznu svatořečil 12. listopadu 1989 ve vatikánské bazilice sv. Petra papež Jan Pavel II. Událost je považována za předzvěst sametové revoluce započaté pět dnů poté v Československu.

Ačkoliv byla v době komunistického režimu možnost vycestování z Československa do kapitalistických států značně ztížena, umožnily úřady účast při slavnostní bohoslužbě tisícům věřících, podle odhadů jich bylo 7000 až 10.000.

Při středeční audienci 13. listopadu na náměstí sv. Petra, na které budou přítomni poutníci z České republiky, bude papeži Františkovi předán pamětní dar - Koruna svaté Anežky České. Jedná se o umělecké dílo sochaře Daniela Ignáce Trubače.

Skoro pětina českých dětí tráví více než 4 hodiny denně hraním her na počítači

Celkem 17 procent dětí a mladých od 11 do 19 let v Česku tráví hraním digitálních her čtyři a víc hodin denně. Závislost na hraní pak hrozí skoro čtyřem procentům žáků, učňů, středoškoláků a gymnazistů. Ukázala to studie týmu expertů Univerzity Palackého v Olomouci, do níž se v minulém školním roce zapojilo 3950 dětí a mladých od 11 do 19 let ze základních a středních škol, učilišť a gymnázií. Výsledky zveřejnilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

"Průměrný český adolescent hraje digitální hry v pracovní den zhruba 1,60 hodiny a o víkendu přibližně o necelou hodinu více, tedy 2,37 hodiny," uvedlo ve zprávě o studii monitorovací středisko. Zatímco chlapci mají nejraději "střílečky", akční hry a závodění, dívky nejvíc baví simulátory života, akční hry a pak puzzle a webové on-line hry.

Zahraniční vědci zmiňují jako rizikovou dobu pro vznik závislosti víc než dvě hodiny na internetu denně.

Státní výdaje na finanční pomoc pro lidi v nouzi letos výrazně poklesly

Výdaje na dávky pro lidi v nouzi letos dál výrazně klesají a jsou nejnižší za posledních sedm let. Od ledna do září úřady na příspěvcích na živobytí, doplatcích na bydlení a mimořádné okamžité pomoci vyplatily 3,35 miliardy korun, tedy zhruba o pětinu méně než loni. Proti roku 2014 je částka dokonce o tři pětiny nižší. Vyplývá to z údajů ministerstva práce o vyplacených dávkách. Podle nich ubylo příjemců pomoci. Česko má nejnižší nezaměstnanost v EU a výdělky rostou.

Podkarpatší Rusíni se Zemanovi omluvili kvůli Krymu

Světová rada Podkarpatských Rusínů se prostřednictvím svého místopředsedy Mychajla Ťaska omluvila prezidentovi Miloši Zemanovi i české veřejnosti. Zeman podle něj při jednání s delegací Rusínů ani při oslavách 28. října na Pražském hradě nikdy neřekl, že uznává Moskvou obsazený ukrajinský poloostrov Krym za součást Ruska. Ťasko také zdůraznil, že pozvání prezidenta na Hrad se týkala výhradně zástupců Rusínů. Uvedl to na videu, které večer na sociálních sítích sdílel mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Kontakty Zemana s Rusíny musel v poslední době vysvětlovat ukrajinským diplomatům český velvyslanec v Kyjevě Radek Matula. Nejdříve kvůli zářijovému setkání Zemana se zástupci ukrajinských Rusínů na Pražském hradě, poté po zveřejnění informací, že na oslavy 28. října pozval Zeman i prokremelské krymské Tatary. Členové spolku Kyrym birligi (Krymská jednot) fotografie z hradní recepce doprovodili textem, že Zeman uznal Ruskem obsazený ukrajinský poloostrov Krym za součást Ruska.

Ve čtvrtek Zeman na TV Barrandov řekl, že na oslavy 28. října zval jen Rusíny, jejichž předci byli v roce 1918 součástí nově vzniklého Československa, a ne krymské Tatary, kteří tam podle něj přišli jako jejich doprovod.

Pražská zoo slavnostně zahájila stavbu nového pavilonu goril

Pražská zoologická zahrada dnes slavnostně zahájila výstavbu nového pavilonu goril. Učinila tak symbolicky v den 28. narozenin populárního gorilího samce Richarda. Stavba za téměř 210 milionů Kč bez DPH by měla být dokončená do dvou let a stát bude na místě, které nyní slouží jako výběh pro žirafy a další zvířata z africké savany. Podle projektu by převážně přízemní stavba měla co nejvíce splynout s okolním prostředím.

"O novém pavilonu goril jsme mluvili a bojovali za něj víc než šest let," prohlásil ředitel zoo Miroslav Bobek. Přestěhovat gorily bylo podle něho nutné kvůli tomu, že jejich současný příbytek je v záplavové oblasti. "Deklarovali jsme proto nutnost postavit nový pavilon na místě, které bude před povodní naprosto bezpečné," uvedl Bobek. Lokaci vybrali zaměstnanci zoologické zahrady již po záplavách v roce 2013, stavbu ale podle Bobka nejvíce oddálil nesouhlas městské části Troja.

Společnost Priessnitzovy léčebné lázně z Jeseníku přinese zavřeným Lázním Běloves naději na záchranu

Zchátralé bývalé běloveské lázně na předměstí Náchoda koupila společnost Priessnitzovy léčebné lázně z Jeseníku, uvedla v dnešním regionálním vydání MF Dnes s odkazem na záznam o novém majiteli v katastru nemovitostí. Jde o několik domů se zdevastovanou kolonádou, parkem a uzavřeným pítkem minerálky na pravém břehu Metuje.

"S provozem a lázeňstvím mají Priessnitzovy léčebné lázně zkušenosti. Pro mě to jsou po letech asi nejvhodnější kandidáti, kteří se tu ukázali v souvislosti se starými lázněmi," řekl MF Dnes místostarosta Náchoda Jan Čtvrtečka (ČSSD). Běloveské lázně jsou zavřené 23 let a jejich budovy chátrají.

