Babiše přijme lucemburský velkovévoda

Premiér Andrej Babiš zakončí dvoudenní oficiální návštěvu Lucemburska. Nejdříve se v sídle Evropského účetního dvora (EÚD) setká se zástupci této kontrolní unijní instituce. Poté předsedu vlády přijme lucemburský velkovévoda Henri a v parlamentu pak jeho předseda Fernand Etgen. Babiš už ve čtvrtek v Lucemburku jednal se svým protějškem Xavierem Bettelem, který ho bude doprovázet i během některých částí dnešního programu návštěvy, včetně společného oběda. Český premiér při jednání zdůraznil, jaký význam pro země ze středu a východu Evropské unie stále mají peníze z unijních fondů soudržnosti.

Babiš položí kytici u pamětní desky Jana Palacha na náměstí pojmenovaném po českém studentovi, který v lednu 1969 sebeupálením protestoval proti poměrům v Československu okupovaném vojsky Varšavské smlouvy. V katedrále Notre-Dame v Lucemburku Babiše odpoledne přivítá lucemburský kardinál Jean-Claude Hollerich. V ní pak premiér navštíví místní kryptu a položí květiny ke hrobu českého krále Jana Lucemburského (vládl 1310-1346).

Zeman by asi vetoval zákon, který zkracuje volby na jeden den

Prezident Miloš Zeman nesouhlasí s tím, aby se volby konaly jen jeden den, zatímco nyní mohou čeští voliči hlasovat v pátek i sobotu. Tvrdí, že tato změna by snížila volební účast. Pokud by tento návrh parlament schválil, zřejmě by takovou změnu zákona vetoval. Zeman tos řekl v rozhovoru pro TV Barrandov. Znovu zopakoval, že je zastáncem volební povinnosti. Ministerstvo vnitra v návrhu zákona o správě voleb plánuje, že se hlasovat bude jen v pátek. Mezi další změny patří korespondenční hlasování v zahraničí a také zrušení povinného doručování volebních lístků. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) zatím poslal předlohu do připomínkového řízení, teprve poté zamíří do vlády a parlamentu.

Nezaměstnanost podle analytiků dosáhla dna, příští rok poroste

Nezaměstnanost v říjnu dosáhla svého letošního dna a od příštího roku začne v souvislosti se zpomalováním ekonomiky růst, vyplývá z komentářů analytiků. Říjnové snížení počtu nezaměstnaných je podle ekonomů způsobeno čistě sezónními faktory. Nezaměstnanost v Česku v říjnu klesla na 2,6 procenta. Předtím se tři měsíce za sebou držela na úrovni 2,7 procenta. Bez práce bylo v říjnu 196.500 lidí, což je nejnižší říjnová hodnota od roku 1996. Zaměstnavatelé nabízeli více než 337.000 volných pracovních míst. Hlavní ekonom Deloitte David Marek upozornil, že ochlazení ekonomiky se na trhu práce projeví se zpožděním. "Nejdříve bude ubývat počet volných pracovních míst, než dojde k citelnějšímu poklesu zaměstnanosti. S nezaměstnaností pohnou až sezónní faktory související s příchodem zimy. Přesto se může podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu udržet mezi dvěma až třemi procenty ještě řadu měsíců," uvedl.

Nejnižší míra nezaměstnanosti byla v říjnu v Jihočeském a Pardubickém kraji, a to shodně 1,8 procenta. V Praze činil podíl nezaměstnaných 1,9 procenta. Naopak v Moravskoslezském kraji bylo bez práce 4,1 procenta lidí, což je nejvíce v ČR. Nejnižší podíl nezaměstnaných má tradičně Praha-východ, a to 1,1 procenta. Nejhůře je na tom Karvinsko s nezaměstnaností 6,4 procenta. V žádném jiném okrese se podíl nezaměstnaných nedostal přes pět procent.

Odbory a podnikatelé vyzvali poslance, aby přidali školství 5 mld

Odbory a zaměstnavatelé vyzvali vládu a poslance, aby ve Sněmovně v projednávaném rozpočtu na příští rok přesunuli do školství dodatečně pět miliard korun. Peníze se podle nich mají využít hlavně na platy učitelů. V dopise premiérovi Andreji Babišovi (ANO), který má ČTK k dispozici, to uvedli šéfové Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula a Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. Ministr školství Robert Plaga (ANO) novinářům řekl, že by navýšení sumy na platy v rozpočtu neodmítl. "Nestává se často, že by odbory a zaměstnavatelé měli v otázce odměňování společný postoj. Žádáme, aby se poslanci vrátili k vyřčenému slibu a přidalo se na platy (pedagogů) 15 procent," řekl ČTK Středula.

Obsah i způsob výuky by se měl v následujícím desetiletí změnit tak, aby se děti učily méně dat a faktů a lépe je chápaly. Zlepšit by se mělo také vzdělávání dětí z chudších rodin a jejich šance na úspěch ve škole i životě. Vyplývá to z návrhu strategie vzdělávací politiky do roku 2030, který na konferenci v Praze představili zástupci ministerstva školství a expertní tým, který návrh vytvořil. Dokument ještě není finální, ministerstvo by ho mělo dokončit na jaře příštího roku. Podle vedoucího expertního týmu Arnošta Veselého musí vzdělávání reagovat mimo jiné na změny na trhu práce, který od zaměstnanců dnes nevyžaduje tolik konkrétních dovedností, ale stále více spíše schopnost rozhodování, organizování či komunikace. Žáci by se proto podle Veselého měli přestat přetěžovat daty a rozvrh by se neměl rozšiřovat o nové předměty. Financování školství by se podle návrhu strategie mělo zvýšit na průměr zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Zatímco výdaje na veřejné vzdělávání v ČR činily v roce 2016 zhruba 3,5 procenta hrubého domácího produktu, průměr zemí OECD byl kolem pěti procent.

Startuje festival kosmické vědy a průmyslu Czech Space Week

V Praze a Brně startuje festival kosmické vědy a průmyslu Czech Space Week - jde o sérii akcí pro veřejnost, studenty, start-upy i průmyslové podniky zaměřené na vesmírnou tématiku. Druhý ročník akce zahájí v Brně soutěžní Startup weekend, v Praze otevře své dveře agentura pro evropský navigační systém GSA. V úterý bude například na brněnském Kosmickém průmyslovém dni představen projekt AIDA (Asteroid Impact and Deflection Assessment), v rámci kterého chystají americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) a Evropská kosmická agentura (ESA) výpravu za asteroidem 65803 Didymos, který směřuje k Zemi. "Cílem společné výpravy je k asteroidu doletět a tvrdě do něj narazit, aby bylo následně možné zkoumat, jak změnil svou dráhu letu," uvedli organizátoři. K vidění bude také maketa družicového dispenseru (nosiče) rakety Vega, který staví brněnská firma SAB aerospace. Jde o největší kus rakety, který kdy v Česku vznikl. Samotný nosič, který nyní v brněnské hale čeká, až ho inženýři z ESA zapasují do špičky rakety, by se spolu s Vegou měl na svou kosmickou cestu vypravit z Francouzské Guyany v příštím roce.

Česko si připomene památku válečných veteránů

Česko si v příštích dnech připomene památku válečných veteránů. Již dnes se za oběti válečných konfliktů uskuteční ve vojenském kostele na pražských Hradčanech ekumenická bohoslužba a v Rudolfinu zahraje Ústřední hudba AČR. Hlavní akce se tradičně uskuteční v pondělí 11. listopadu. Právě 11. listopadu se každoročně připomínají oběti účastníků válečných bojů. V tento ten bylo v roce 1918 podepsáno příměří, které ukončilo první světovou válku. Symbolem Dne válečných veteránů je vlčí mák, květina, která jako první vyrostla na polích zničených při bojích. Česká republika se k oslavám tohoto dne poprvé připojila v roce 2001.

Michael Kocáb v knize Vabank nabízí dosud nezveřejněné dokumenty

S dosud nezveřejněnými dokumenty pracuje hudebník a bývalý politik Michael Kocáb ve své knize Vabank. Věnuje se zejména rokům 1989 až 1991, od založení iniciativy MOST až po odchod posledního sovětského vojáka z území Československa. Knihu za přítomnosti aktérů listopadových událostí Michala Horáčka, Oskara Krejčího, Jana Urbana a dalších pokřtili v Galerii paláce Lucerna. Kocáb popisuje všechna zásadní jednání s komunistickými vládci, s generalitou československé i sovětské armády, se sovětskou stranou včetně zástupců KGB, která vedl či se jich účastnil za iniciativu MOST nebo Občanské fórum. Průběh sametové revoluce popisuje na pozadí připravované akce Zásah, kterou se armádní složky ve spolupráci s StB snažily zabránit demokratizačním změnám.

"Nemyslel jsem si, že někdy napíšu takovou knihu. Domníval jsem se, že tu složitost nebudu schopen zmapovat. Ale chtěl jsem to sepsat pro své děti, aby věděly, co vlastně jejich táta v té době dělal. Nejhlavnější důvod k napsání knihy ale byl v tom, že jsem chtěl ukázat, že sametovou revoluci udělaly statisíce našich občanů," uvedl Kocáb. V následné besedě připomněl velký význam Václava Havla v listopadových jednáních. Na křest knihy Kocáb pozval i Oskara Krejčího, někdejšího poradce komunistického premiéra Ladislava Adamce. "Důležité je, co se nestalo. Podívejte se na fotografie pověšených lidí na kandelábrech v Budapešti v roce 1956 nebo na hrůzy na stadionu v Chile, kde zemřel Víctor Jara. V listopadu 1989 se v Praze podařilo zabránit krveprolití, důležitou úlohu v tom sehrály i osobnosti jako Horáček a Kocáb," řekl Krejčí, který se označil za zástupce "strany poražených".

Na soše svaté Anežky pro papeže pracoval Daniel Trubač půl roku

Na soše svaté Anežky České, kterou věřící příští týden předají při národní pouti v Římě papeži, pracoval Daniel Ignác Trubač z Polešovic na Uherskohradišťsku půl roku. Socha je darem českého národa Svatému otci jako výraz vděku, řekl ČTK Trubač. Připomíná 30 let od chvíle, kdy jen pět dní před začátkem sametové revoluce papež Jan Pavel II. svatořečil Anežku Českou v Římě. Z vyhlášené celostátní sbírky se podaří zaplatit nejen sochu, ale zbývající část peněz předají věřící papeži jako dar pro chudé. Každý dárce navíc dostane pamětní medaili s portrétem svaté Anežky. Podle Trubače se díky sbírce podařilo získat přes dva miliony korun. Pouť do Říma se skuteční 11. až 13. listopadu. Kardinál Dominik Duka v říjnu ČTK řekl, že očekává účast zhruba 3000 poutníků.

Socha je odlita z bronzu, ze stříbra a jsou tam fragmenty skleněných sklíček v barvách národní trikolóry," řekl Trubač. Spodní část sochy zdobí naznačené stuhy s částí otisků prstů dárců, další z nich otištěné na papíře vloží sochař do těla plastiky. Nechybí nápisy Humilitas, Caritas a Victoria, tedy Pokora, Láska a Vítězství, nebo provaz se třemi uzly symbolizující řeholní povolání. V horní části sochy si lze přečíst slova básně Jaroslava Seiferta, kterou památce svaté Anežky věnoval. Vrcholek díla tvoří koruna, jeden z atributů světice. Celá socha je koncipována jako relikviář, schránka pro relikvii se nachází pod korunou.

Sport

Čeští hokejisté porazili na úvod turnaje Karjala i celé série Euro Hockey Tour v Leksandu domácí Švédsko 3:1. V prvním utkání sezony se národnímu týmu podařilo uspět poprvé po sedmi letech. V roce 2012 zdolali Češi shodným výsledkem rovněž Švédy. V pátek se český tým přesune do Helsinek, kde ho v dalším pokračování turnaje čeká v sobotu duel proti domácímu Finsku, které dnes porazilo Rusko 4:3. Sborná bude soupeřem Čechů v neděli.

Plavec Jan Micka obsadil na Světovém poháru v Dauhá třetí místo v závodě na 400 metrů kraul. Český specialista na dlouhé tratě zopakoval v padesátimetrovém bazénu bronz z říjnového závodu v Budapešti. V katarské metropoli postoupil do finále ze sedmého místa a v souboji o medaile nestačil jen na vítězného Litevce Danase Rapšyse a Michajla Romančuka z Ukrajiny. Časem 3:50,20 zaostal Micka o necelé dvě sekundy za svým národním rekordem.

Počasí

Oblačno až zataženo, ojediněle mlhy nebo mrholení, během dne místy polojasno. Maximální teploty 10 až 14 °C, na západě kolem 8 °C.