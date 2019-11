Ministerstvo financí i ČNB zhoršily odhad růstu ekonomiky v roce 2020

Ministerstvo financí v nové prognóze zhoršilo odhad růstu ekonomiky v příštím roce na dvě procenta. Letos počítá s růstem o 2,5 procenta. Ministerstvo o tom informovalo v tiskové zprávě. V červencové prognóze úřad počítal letos s růstem o 2,5 procenta a příští rok o 2,3 procenta, následně v srpnu ministerstvo odhad upravilo na 2,4 procenta letos a 2,2 procenta příští rok. Zhoršení odhadu pro příští rok souvisí podle prognózy s rizikem ohledně ekonomického vývoje v zahraničí. Letos i příští rok by přitom měl být ekonomický růst podle MF tažen výdaji domácností na spotřebu podpořených rychlým růstem mezd. Odhad inflace MF v nové prognóze zvýšilo. Inflaci letos nově čeká 2,8 procenta a příští rok 2,6 procenta. V červencové prognóze počítalo letos s inflací 2,5 procenta a příští rok 2,2 procenta.

Česká národní banka v nové prognóze ponechala odhad růstu české ekonomiky v letošním roce na 2,6 procenta. Pro příští rok odhad také zhoršila na 2,4 procenta ze srpnových 2,9 procenta. Na tiskové konferenci po jednání bankovní rady to uvedl guvernér Jiří Rusnok. Pro rok 2021 ČNB počítá s růstem ekonomiky o 2,8 procenta, v srpnu odhadovala růst na tři procenta.

Evropská komise snížila odhad růstu české ekonomiky na letošní rok na 2,5 procenta. Ve své makroekonomické prognóze uvedla, že slabší budou i následující léta. V příštím roce zpomalí tempo růstu hrubého domácího produktu (HDP) na 2,2 procenta, což je o tři desetiny procentního bodu méně než při červencové předpovědi. V roce 2021 by pak české hospodářství mělo růst tempem 2,1 procenta, předpovídá komise.

Soud: Antimonopolní úřad nemusí řešit námitky Kapsche proti mýtnému tendru

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se nemusí zabývat námitkami firmy Kapsch proti mýtnému tendru. Rozhodl tak krajský soud v Brně. V případu jde o rozhodnutí předsedy antimonopolního úřadu Petra Rafaje zastavit řízení o námitkách firmy Kapsch. Ten tak rozhodl potom, co ministerstvo dopravy podepsalo smlouvu na mýto s konsorciem CzechToll/SkyToll. Mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda Českému rozhlasu řekl, že rozhodnutí soudu vítají.

Krajský soud v Brně řeší i druhou část případu mýtného tendru. V té se řeší samotná platnost smlouvy. Soud rozhodl, že není platná, antimonopolní úřad rozsudek napadl kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu. Zároveň ale úřad na konci září vydal zákaz plnění smlouvy na mýtný systém s odkladem na rok. Proti tomu podal rozklad resort dopravy.

Předseda ČMKOS a prezident svazu průmyslu žádají o další peníze pro školství

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula a prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák vyzvali ve čtvrtek vládu a poslance všech politických stran, aby při projednávání rozpočtu na příští rok posílili rozpočet školství o dodatečných pět miliard korun. V dopise, který Středula s Hanákem adresovali premiérovi Andreji Babišovi (ANO), uvedli, že peníze jsou třeba na růst platů učitelů a další investice do vzdělávání. Dopis má ČTK k dispozici. Z jakých částí rozpočtu by se měly peníze přesunout, z dopisu nevyplývá.

Návrh rozpočtu na příští rok počítá nyní pro školství se zhruba 214 miliardami korun, což je zhruba o 18 miliard korun víc než letos. Platy učitelů by se podle platového nařízení, který v pondělí schválila vláda, měly od ledna 2020 zvýšit o osm procent a další peníze by měly jít na odměny a příplatky. Celkem vláda na výdělky pedagogů počítá s růstem o 11 miliard korun. Průměrný učitelský plat byl v letošním prvním pololetí 37.235 korun, průměrná mzda v ČR činila ve stejném období 33.297 korun.

Kvůli nespokojenosti s výsledky vyjednávání o růstu učitelských platů v příštím roce se ve středu konala ve školách stávka, do které se podle školských odborů různým způsobem zapojila víc než polovina škol. Předseda školských odborů František Dobšík pak uvedl, že bude ještě jednat ve Sněmovně o možné úpravě státního rozpočtu, aby bylo pro učitele vyčleněno více peněz.

Bankovní rada ČNB nechala úrokové sazby beze změny

Bankovní rada České národní banky ve čtvrtek ponechala úrokové sazby beze změny. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak zůstává na dvou procentech. Informovala o tom mluvčí centrální banky Markéta Fišerová. Důvodem rozhodnutí je podle ekonomů nadále především nejistý vývoj v zahraničí. Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.

Maloobchodní tržby v září zrychlily růst na 7,3 procenta

Maloobchodní tržby bez prodejů aut v září zrychlily meziroční růst na 7,3 procenta ze srpnových 3,7 procenta. Tradičně nejvyšší růst zaznamenal prodej zboží po internetu, vyšší byly také tržby v prodejnách počítačů, zdravotnického a kosmetického zboží nebo oděvů a obuvi. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad. Letošní září mělo více pracovních dní než loňské, po očištění o kalendářní vlivy byly proto tržby meziročně vyšší o 5,1 procenta. Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 12,3 procenta, za pohonné hmoty o 3,2 procenta a za potraviny o 2,2 procenta.

Sněmovna schválila vysílání českých vojenských letadel na Slovensko

Česko a Slovensko si budou moct vypomáhat při hlídání vzdušného prostoru. Návrh schválila ve čtvrtek Poslanecká sněmovna. Obě země tak budou moct navzájem vysílat do vzdušného prostoru vojenská letadla. Až deset pilotů z jedné země pak může zasáhnout na území druhého státu proti případnému narušiteli vzdušného prostoru. Mohlo by se to stát třeba při únosu civilního letadla, kterým by se teroristé chystali zaútočit. Země by si taky mohly pomoct při ochraně vzdušného prostoru, pokud by to nezvládaly vlastními silami.

Návrh už dřív schválil český Senát i slovenská Národní rada.

ÚZSVM: Přes 185 tisíc nemovitostí v Česku má neznámého vlastníka

V katastru nemovitostí bylo k 1. srpnu 2019 evidováno celkem 184 945 nemovitostí, které neměly dostatečně identifikovaného nebo neznámého vlastníka. Z toho je 179 267 pozemků a 5 678 staveb Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) o tom informoval v tiskové zprávě. Do konce září roku 2019 zahájil šetření u 61 259 položek zapsaných v katastru nemovitostí na nedostatečně identifikované vlastníky, z toho již prošetřil 30 453 nemovitostí. Nejčastějším výsledkem šetření bylo podání podnětu k zahájení dědického řízení, a to ve zhruba dvou třetinách případů. "Prošetřování jednoho případu mnohdy trvá řadu měsíců nebo let, obzvlášť v případě, kdy musíme spolupracovat se zahraničními úřady. S ohledem na tuto mimořádnou časovou a odbornou náročnost každého případu považuji přes třicet tisíc vyřešených případů za mimořádný úspěch," uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. „Doporučuji každému podívat se na naše stránky, jestli on nebo jeho předci nevlastní nemovitost, o které neměli doposud tušení,“ dodala generální ředitelka. Nejvíce takových nemovitostí je v příhraničních oblastech Jihomoravského a Zlínského kraje, dále ve středních Čechách, části Královéhradeckého kraje a na Olomoucku. Majetek, který do konce roku 2023 nebude mít konkrétního vlastníka, připadne státu.

Průzkum. Více než polovina rodičů samoživitelů se setkává v práci s předsudky

Zhruba čtvrtina samoživitelek a samoživitelů po rodičovské nastoupila na horší místo, než měli dřív. V lepším uplatnění samotným matkám a otcům brání nemožnost mít částečný úvazek či pružnou pracovní dobu, ale i předsudky o jejich častých absencích a nespolehlivosti kvůli dětem. Ukázal to průzkum mezi 364 samoživitelkami a samoživiteli, jehož výsledky zveřejnila platforma Byznys pro společnost. Nejčastěji si samoživitelky a samoživitelé stěžovali na nemožnost mít pružnou pracovní dobu a zkrácený úvazek. Podle poloviny lidí v získání lepší práce brání předsudky a podle třetiny i finanční důvody. Tři z deseti samotných rodičů poukazovali i na nedostatek jeslí a školek, čtvrtina pak na málo vhodných míst v regionech. Víc než tři čtvrtiny dotázaných si stěžovaly na to, že při hledání místa narážely na nemožnost sladit práci s rodinou.

V Česku se rozpadá téměř polovina manželství. Děti pak většinou zůstanou s matkami. V průzkumu tvořily ženy 97 procent dotázaných.

V Česku loni začalo podnikat o čtvrtinu víc žen než mužů

Už osm let v řadě začíná v Česku nově podnikat víc žen než mužů. Loni byl rozdíl zhruba čtvrtinový. Vyplývá to z údajů Asociace malých a středních podniků a živnostníků. V celkovém počtu živnostníků ale nadále dominují muži, je jich téměř milion tři sta tisíc, zatímco žen jen necelého tři čtvrtě milionu. "Ženy obvykle začínají podnikat z důvodu větší flexibility řízení svého života v době mateřské nebo návratu po mateřské," říká Helena Kohoutová, zakladatelka projektu Ocenění českých podnikatelek. "Je to něco kolem 30 procent. Podobné číslo jsou ty ženy, které se prostě vypracovaly. Menší procento firem je to, kdy ta firma by zanikla a žena přebírá tu roli majitele," dodává Kohoutová.

Policie: Na osmdesát dětí a mladistvých zneužívalo na Přerovsku léky na předpis

Přerovští policisté odhalili rozsáhlý případ zneužívání léků na předpis. Podle policie zhruba osmdesát dětí a mladistvých prodávalo a kupovalo léky pro hyperaktivní děti. Nelegálně distribuované léky mají u zdravých osob podobný účinek jak drogy, mladí je podle kriminalistů nabízeli na sociální síti. Policisté začali stíhat 13 osob ve věku 14 do 20 let, dva případy odložili kvůli příliš nízkému věku. Některé děti z vyšetřované skupiny léky braly svým rodičům a pak je dávaly kamarádům. Případy zneužívání těchto léků kriminalisté zaznamenali na školách na Přerovsku i Olomoucku.

Nálezce na Rychnovsku objevil meč z doby bronzové

Náhodný nálezce objevil na Rychnovsku bronzový meč datovaný do mladší doby bronzové. Zbraň je zdobená jednoduchou rytou linií obíhající kolem ostří, které je stále ostré jako břitva, řekla ČTK archeoložka rychnovského muzea Martina Beková. Nález označila za mimořádný. Pravěký meč byl na Rychnovsku naposledy objeven před 130 lety. "Bronzový meč s jazykovitou rukojetí je datovaný do období kolem roku 1200 před naším letopočtem, náleží kultuře lužické. Nálezy této kultury jsou ve východních Čechách četné, ale neplatí to o mečích," řekla Beková. Podle ní v posledních desetiletích nálezů pravěkých mečů není v celé ČR více než pět. Přesné místo objevu archeologové tají z důvodu ochrany lokality.

Počasí na pátek

Zataženo až oblačno, ojediněle mlhy a mrholení, na východě přechodně polojasno. Později večer od jihu místy déšť. Nejvyšší teploty 10 až 14 °C, na západě kolem 7 °C, na horách kolem 8°C, v Krušných horách a na západě Šumavy kolem 5 stupňů Celsia.