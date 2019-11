Odbory: Do stávky se zapojila, či ji podpořila víc než půlka škol

Kvůli stávce zůstalo dnes zavřeno 1221 škol. Více než 2700 škol omezilo provoz. Téměř tři tisícovky dalších institucí sice nestávkovaly, stávku ale nějak podpořily. Na tiskové konferenci to řekla místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová. Do protestu se tak podle ní zapojila víc než polovina škol v Česku. Podle odborářů vláda neplní slib o růstu učitelských platů, který dala. Odbory proto chtějí ještě jednat ve Sněmovně, aby se ve druhém čtení státního rozpočtu zvýšilo množství peněz určených pro učitele.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) označil dnešní stávku za debakl odborů. Nevidí k ní důvod. Počty zapojených škol, o nichž odboráři mluví, podle ministra neodpovídají obrazu, který odbory o svém protestu vytvářejí. "Odmítám, že stávka je zpackaná, že neměla žádný důvod a že nic neovlivní. Není to pětina nebo desetina škol, o kterých hovoří pan ministr (školství Robert Plaga, ANO)," řekla Seidlová. Upozornila, že se do stávky zapojila i řada škol, kde neexistuje odborová organizace. Seidlová také odmítla kritiku, že se stávka uskutečnila velmi krátce po jejím vyhlášení. Podle ní na odbory tlačil čas, chtěly akci prosadit ještě předtím, než vláda schválí nařízení o zvýšení platů. To, že kabinet příslušné nařízení neplánovaně zařadil už na své pondělní jednání a následně schválil, označila Seidlová za podpásovku.

Vláda počítá v navrženém rozpočtu s navýšením sumy na učitelské platy o deset procent, tedy o 11 miliard korun. Ministr uvedl, že jednání se nevedla o této částce, ale jen o jejím rozdělení mezi základ platu a odměny. Zopakoval, že k protestu tedy nevidí důvod. Odboráři odmítají, že by stávku vyhlásili jen kvůli rozložení přidání do tarifů a odměn. Poukazují na to, že jim vláda na jaře původně slíbila růst částky na učitelské platy o 15 procent. Místo 11 miliard mělo být na přidání tedy přes 15 miliard.

Babiš: Odbory bojují víc za sebe a svoji image než za učitele

Odbory ignorují to, že učitelé dostanou příští rok přidáno dalších 11 miliard korun, a bojují víc za sebe a za svoji image než za učitele. Na dotaz ČTK to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Nechápe, proč dnešní stávku ve školách kvůli růstu učitelských platů odboráři vyhlásili. Podle předsedy vlády se ukázalo, že podobně je na tom i většina učitelů. "Doteď jsem nepochopil, proč tu stávku odboráři vlastně vyhlásili a dnes se ukázalo, že podobně je na tom i většina učitelů. Logicky. Za poslední roky jim platy rostou jako nikdy v historii a ani o milimetr nehodlám uhnout ze slibu, že v roce 2021 budou mít průměrný plat přes 45.000 korun," napsal Babiš.

Státní zástupce obžaloval bývalého imáma Shehadeha

Vrchní státní zastupitelství v Praze podalo obžalobu na bývalého pražského imáma Samera Shehadeha, jeho bratra a švagrovou viněné z podpory terorismu. Shehadeh je od loňského listopadu ve vazbě. Byl dopaden v cizině, podle médií v Jordánsku. Další dva obžalovaní jsou stíháni jako uprchlí. Bývalý pražský imám se ocitl v hledáčku tuzemských tajných služeb a policie už před lety kvůli obavám z radikalizace. Podezření vyvolala například výzva určená jeho souvěrcům, aby se neúčastnili akce proti terorismu spolu s křesťany. Z podpory terorismu byl obviněn před dvěma lety poté, co jeho bratr a švagrová vycestovali do Sýrie, kde se účastnili bojů v sesterské teroristické organizaci Al-Káidy. Imám jim podle obvinění pomáhal. Shehadeh podle vyšetřovatelů teroristy i financoval, peníze měl získat ze sbírek organizovaných mezi českými a slovenskými muslimy.

Průmysl i stavebnictví v září rostly, pomohlo více pracovních dní

V Česku v září meziročně stoupla průmyslová i stavební výroba a dařilo se také zahraničnímu obchodu. Jeho přebytek stoupl podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) meziročně o 14,4 miliardy na 25,1 miliardy korun, což je nejvyšší hodnota letošního roku. Analytici ale upozornili na vliv pracovních dní, po očištění byla průmyslová produkce meziročně nižší o 0,6 procenta a stavební výroba vzrostla o 0,2 procenta. Tuzemský průmysl stagnuje podle analytiků pod vlivem poklesu v Německu, nepropadá se díky výrobě automobilů. V září výroba aut meziročně stoupla o 2,7 procenta, růst ale pozvolna zpomaluje. Analytička ČSOB Irena Procházková podotkla, že automobilovému průmyslu k výborným výsledkům pomáhá ofenziva nových úspěšných modelů. V září se také dařilo výrobcům elektrických zařízení, naopak pokles zaznamenala výroba strojů a také počítačů.

Vzhledem k exportní orientovanosti českého průmyslu a jeho provázanosti s německým průmyslem není podle analytika Generali Investments Radomíra Jáče dost dobře možné, aby se tuzemští výrobci dopadu nepříznivých vnějších vlivů vyhnuli. Analytik Deloitte David Marek očekává, že letos se průmyslová výroba zvýší asi o 0,5 procenta, což je nejméně od roku 2013.

Stavebnictví táhla v září hlavně bytová výstavba. Analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek podotkl, že firmy dále utlumují zahraniční aktivitu a orientují se na domácí stavby. "Přesto stavebnictví není v takové kondici, abychom s ním mohli počítat jako s tahounem růstu ekonomiky při očekávané recesi v průmyslu," míní Sobíšek. Loni stavebnictví meziročně vzrostlo o 9,2 procenta, letos analytici očekávají růst o tři až čtyři procenta. Důvodem zpomalení je podle nich hlavně nedostatek pracovníků.

Ombudsmanka chce přístup ke stanoviskům policie a tajných sužeb

Ombudsmanka Anna Šabatová chce získat přístup ke stanoviskům policie a tajných služeb, které slouží ministerstvu vnitra jako podklad při rozhodování o státním občanství. Jde o utajované informace, které vnitro veřejné ochránkyni práv v plném rozsahu zpřístupňovat nechce. Šabatová se proto obrátila na Ústavní soud (ÚS) s návrhem na zahájení kompetenčního řízení. K žádostem o udělení občanství se vyjadřují policie a tajné služby. Pokud jejich negativní stanovisko obsahuje utajované informace, neúspěšný žadatel se k němu nedostane, a v důsledku tak nezjistí přesné důvody, proč občanství nezískal. Rozhodnutí také nelze soudně přezkoumat, což v minulosti označil ÚS za legitimní opatření sledující bezpečnostní zájmy státu.

Podle Šabatové by bylo vhodné, aby řízení včetně všech podkladových materiálů mohla přezkoumat alespoň ombudsmanka, a přinejmenším tak zjistit, zda vnitro postupovalo podle zákona. K cizincům by se utajované skutečnosti přes ombudsmanku nedostaly. Šabatová v roce 2017 obdržela podnět cizinců, kteří nezískali občanství kvůli možnému ohrožení bezpečnosti. Chtěla se seznámit se stanovisky policie a tajných služeb. Vnitro konstatovalo, že ombudsmanka sice má seznamovat se s utajovanými informacemi všech stupňů, ovšem jen pokud to potřebuje nezbytně k výkonu své funkce, což prý není tento případ. Podle Šabatové vnitro není oprávněno jakkoliv posuzovat, co potřebuje ombudsmanka ke své práci. Je prý absurdní, aby úřad jako subjekt kontrolovaný veřejnou ochránkyní práv sám definoval její kontrolní kompetence. Soudcem zpravodajem se stal předseda soudu Pavel Rychetský, rozhodovat bude plénum, tedy sbor všech souců.

Cenu Michala Velíška obdržel muž, který se zastal napadené ženy

Cenu Michala Velíška letos obdržel Ladislav Bezděk, který se v srpnu v Praze zastal napadené ženy. Sám skončil vážně pobodaný v nemocnici. Hlasující veřejnost vybírala také mezi podobným příběhem muže, který se zastal žen napadených vandalem, a třemi zdravotními sestrami, které odzbrojily pacienta s pistolí. Televizní střihač Velíšek, po němž je cena pojmenovaná, v roce 2005 bránil mladou ženu v centru metropole před mužem, který ho zastřelil. Ocenění letos Nadace ADRA a televize Nova udělily počtrnácté. Bezděk svůj vlastní čin nepovažuje za hrdinství. "Žijte celý život s tím, že půl metru od vás někdo zabil ženu a vy jste proti tomu nic neudělali," dodal.

Bezděk se letos v srpnu v parčíku nedaleko metra Luka zastal škrcené starší ženy. Mladého útočníka-cizince zahnal, ten se ale vrátil s nožem a zachránce pobodal. Jen těšně minul jeho krční tepnu. Veřejnost letos navrhla 103 příběhů, šestnáct navržených byly děti. Ocenění získala například šestiletá Martina, která po pádu do studně zachránila sebe i tříletého bratra. Organizátoři vyzdvihli také příběhy dětí, které například pomohly topícím se, přivolaly první pomoc nebo pomáhaly při nehodě školního autobusu. Trojici finálových příběhů dospělých vybrala porota. O vítězi rozhodovali svými hlasy lidé na internetu.

Na základě eurozatykače bylo v ČR zadrženo 4400 lidí

Za 15 let uplatňování evropského zatýkacího rozkazu (EZR) bylo v Česku na jeho základě zadrženo 4400 lidí. Za stejnou dobu bylo v zahraničí na základě takzvaného eurozatykače chyceno 3700 Čechů. ČTK to sdělil mluvčí policejního prezidia David Schön. EZR nahradil zdlouhavé postupy vydávání, které mezi státy Evropské unie existovaly dříve. V Česku funguje od 1. listopadu 2004. Takzvaný eurozatykač byl v Evropské zaveden jako reakce na teroristické útoky ve Spojených státech v září 2001. Evropský zatýkací rozkaz se týká závažných deliktů, například podezření z terorismu, pedofilie, vražd, rasismu nebo obchodů se zbraněmi či drogami.

Zařazení eurozatykače do českého trestního řádu schválil parlament v roce 2004 přes veto prezidenta Václava Klause. Poslanci ODS se kvůli zatykači obrátili na Ústavní soud, ten ale začátkem května 2006 stížnost zákonodárců odmítl.

Život se za 30 let zlepšil, vztahy lidí jsou horší, soudí senioři

Většina seniorů tvrdí, že se v uplynulých 30 letech v porovnání s dobou před listopadem 1989 zlepšila životní úroveň jejich rodin, na druhou stranu se podle nich zhoršily vztahy mezi lidmi a horší je i politická kultura a chování politiků. Co se týče možnosti vyjadřovat svobodně své názory, zhruba čtvrtina lidí starších 60 let nezaznamenala v tomto ohledu změnu. Podle 65 procent je ale situace proti době před sametovou revolucí lepší. Vyplynulo to z ankety portálu zaměřeného na seniory i60.cz, který jej provedl mezi 552 lidmi v průměrném věku 67 let.

Více než polovina seniorů rovněž ocenila, že se zlepšilo životní prostředí v místě jejich bydliště i samotná kvalita života v jejich obci či městě. Téměř 70 procent si totéž myslí o dostupnosti vzdělání. O lepší kvalitě zdravotní péče a dostupnosti zdravotní péče je přesvědčeno méně lidí, 42, resp. 35 procent. Zhruba třetina si dokonce myslí, že se zhoršily. Pokud jde o kvalitu zboží, ta se podle 48 procent dotázaných zhoršila, u potravin si to myslí 56 procent. Opačný názor má zhruba čtvrtina seniorů. Nicméně 84 procent starších je přesvědčeno o tom, že nabídka zboží a služeb je lepší než před sametovou revolucí a je lepší i jejich dostupnost s ohledem na vlastní příjmy. Většina seniorů kvitovala také možnost cestování po roce 1989.

Osudy advokátů, kteří se vzepřeli totalitě

Česká advokátní komora (ČAK) zahájila výstavu věnovanou desítce statečných osobností z řad advokacie, které působily v dobách nacistické okupace a komunismu. Mezi představenými bojovníky proti totalitě jsou známí právníci jako ombudsman Otakar Motejl, ale také polozapomenutá jména včetně Jaroslava Borkovce - jediného zástupce advokátního stavu popraveného v zinscenovaných politických procesech 50. let. V poúnorových procesech byl odsouzen i advokát a odbojář Jiří Křížek, a to ke 22 letům vězení za velezradu a vyzvědačství. Dodatečně byl zařazen do skupiny obžalovaných v čele s Miladou Horákovou, ačkoliv nikoho z obviněných neznal. Záminkou pro jeho potrestání byl fakt, že poskytoval právní služby šlechtě a západním, a tím pádem nepřátelským ambasádám.

Odvážným advokátem a odbojářem byl i Rastislav Váhala. Jeho životní kauzou se stala obhajoba generála Heliodora Píky, kvůli níž v roce 1950 advokacii opustil a poté pracoval manuálně. Další vzpomínanou osobností je loni zesnulá Dagmar Burešová, která zastupovala i matku Jana Palacha. ČAK vzdala výstavou poctu i Kamillu Reslerovi, jenž byl po válce ustanoven obhájcem nacisty Karla Hermanna Franka. Předtím zastupoval desítky lidí popravených Němci a pozůstalým doručoval poslední vzkazy jejich blízkých. Často také - a mnohdy bezplatně - poskytoval právní služby umělcům, například Bohuslavu Reynkovi, Toyen nebo Jaroslavu Seifertovi.

Výstava se věnuje advokátům, kteří důsledně obhajovali klienty proti totalitním režimům a riskovali tím nejen své profesní postavení, ale často i vlastní život. Součástí expozice umístěné v sídle ČAK, tedy v Kaňkově paláci na Národní třídě, jsou osobní předměty z pozůstalostí i faksimile dobových dokumentů. K vidění je tak například Motejlův soudcovský talár, bible představitele katolického disentu Jána Čarnogurského, dýmky, brýle nebo kádrové posudky.

Národní archiv výstavou mapuje život Václava Havla v roce 1989

Cestu Václava Havla z disentu do funkce prezidenta na pozadí událostí konce 80. let představuje výstava Havel na Hrad. Příběh roku 1989, kterou pořádá Národní archiv v Praze. Ode dnešla jsou k vidění například dokumenty a fotografie z vězeňského spisu Václava Havla, originál petice za jeho propuštění, ale i počítač, který Havlovi zabavila Státní bezpečnost (StB). Výstava potrvá do 15. prosince. "Jeho dramatická cesta od uvězněného disidenta, kterým byl na začátku roku 1989, až po jeho jmenování prezidentem v prosinci téhož roku se mi zdálo vhodnou paralelou k důležitým společenským událostem, jež vyústily v přerod naší společnosti z totalitní na demokratickou," uvedla na vernisáži kurátorka Zora Machková k tomu, proč pro výstavu k 30. výročí sametové revoluce zvolila právě Havlův příběh.

Fond kinematografie usiluje o dalších 500 mil. na filmové pobídky

Už v polovině letošního roku tvůrci vyčerpali 800 milionů korun, které Česko ročně prostřednictvím Státního fondu kinematografie poskytuje na filmové pobídky. Fond proto od 15. července další zájemce o natáčení nemůže přijímat. Důsledkem této nejisté situace může být podle šéfa produkční společnosti Milk and Honey Radomíra Dočekala odchod světových producentů s miliardovými investicemi do sousedních zemí. Návrh na navýšení částky určené na pobídky pro letošní rok o půl miliardy korun je podle ředitelky fontu Heleny Fraňkové aktuálně v připomínkovém řízení. Pokud se stihne schválit, mělo by se ještě pro letošek přijímání žádostí otevřít. Zahraniční filmové štáby loni přinesly do České republiky téměř pět miliard korun.

Muž v Praze 4 ukradl auto s kojencem uvnitř

Před školou v Mikulově ulici v Praze 4 ukradl neznámý muž nastartované auto, ve kterém byla šestiměsíční holčička. Na webu to uvedl pražský policejní mluvčí Jan Daněk. Auto zastavila v ulici jedenačtyřicetiletá žena, která si šla vyzvednout dceru ze školy. Během pěti minut, kdy byla pryč, nasedl do nastartovaného auta muž a odjel. "Ve vozidle však byla na zadní sedačce dětská sedačka i s druhou šestiměsíční dcerou, která spala. Toho si pachatel zřejmě zprvu nevšiml a ujel skoro pět kilometrů, kde dítě i se sedačkou z auta vyndal a nechal na zemi na parkovišti," uvedl mluvčí. Dítě odnesla kolemjdoucí žena na policejní stanici.

Před 65 lety byla slavnostně otevřena Slapská přehrada

Slapská přehrada, ve své době unikátní vodní dílo se špičkovou elektrárnou, byla otevřena před 65 lety, 7. listopadu 1954. Stavba vznikla na řece Vltavě v úzké soutěsce na konci Svatojánských proudů. Přehrada byla první velkou stavbou Vltavské kaskády po druhé světové válce a její realizace trvala pět let. V dubnu 1954 se Slapská přehrada začala napouštět a v říjnu pak technici spustili první ze tří turbín elektrárny. Na výrobu elektřiny zde vůbec poprvé na světě použili Kaplanovu turbínu pro mimořádně velký spád více než 50 metrů. I stavební řešení je zajímavé - voda na Slapské přehradě teče přepadem po střeše elektrárny. Slapy jsou i vyhledávaným místem pro sport a rekreaci. Slapská přehradní nádrž je dlouhá 44 kilometrů a obsahuje 270 milionů metrů krychlových vody.

Na tohle jsem čekal celý život, řekl obránce Frydrych po Barceloně

Slávistický obránce Michal Frydrych si v úterý v Barceloně odbyl premiéru ve skupině Ligy mistrů a pomohl k nečekané remíze 0:0. Devětadvacetiletý fotbalista bral zápas na stadionu Camp Nou jako splněný sen a hodně si oddechl, když po jeho zaváhání domácí kapitán Lionel Messi trefil břevno. Bod za bezbrankovou remízu ze hřiště Barcelony přinesl podle španělských médií fotbalistům Slavie odvážný výkon podložený promyšlenou taktikou trenéra Jindřicha Trpišovského a výborným brankářem Ondřejem Kolářem. Naopak domácí ve čtvrtém duelu základní skupiny Ligy mistrů předvedli impotentní fotbal, podle komentátorů jsou zralí na elektrošok, který ale nepřichází.

Katalánský deník Sport připomněl předzápasový výrok trenéra Trpišovského, že se kvůli opatřením způsobeným přítomností španělského krále musel v hotelu při kontrole svléknout téměř do naha. "Pomstil se tím, že svléknul do naha Barcelonu," píše list. El País označil Slavii za optimistický tým. "Je na poslední místě skupiny, ale doma i venku hraje, jako kdyby už byla jistým postupujícím ze skupiny. Do zápasu jde bez pochyb a obav. Je to jednoduše optimistický tým, který těší, když ho srovnávají s Liverpoolem," uvádí s odkazem na podobnosti Trpišovského stylu s taktikou kouče vítěze Ligy mistrů Kloppa.

Slavia získala druhý bod ve skupině F a před závěrečnými duely s Interem Milán a v Dortmundu udržela naději na postup do osmifinále. "Potřebovali bychom sbírat víc bodů. Ale myslím, že bod na Barceloně je pro nás určitě dobrý, když v Lize mistrů tady neprohráli snad od roku 2013," řekl Frydrych.

Počasí

Oblačno až polojasno, v čechách ojediněle mlhy. Na západě a na severozápadě zataženo, místy přeháňky. Maximální teploty 7 až 13 °C °C.