Odbory: Stávku podporuje přes 50 procent škol. Podle Babiše je zbytečná

Ke stávce kvůli platům učitelů se zatím přihlásilo přes 6000 škol, které se chtějí k protestu nějak připojit. Na tiskové konferenci to v pondělí řekla místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová. Je to víc než polovina z těch, které zřizují obce nebo kraje. Podle statistik ministerstva školství v minulém školním roce kraje a obce zřizovaly celkem 9748 mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol. Pokud se škola do stávky zapojí, automaticky to neznamená, že bude úplně zavřená. Výuka může vypadat jen jinak, nebo se omezí. Školy budou podle Seidlové označeny buď logem, že stávkují, nebo že stávku podporují. Některé už oznámily, že se nezavřou.

Podle odborářů vláda neplní slib o růstu učitelských platů, který dala. Na jaře původně plánovala zvýšení o 15 procent. V navrženém rozpočtu na příští rok nakonec počítá s růstem platů o deset procent, tedy zhruba o 11 miliard korun. Spor se teď vede o rozdělení přidávané sumy do tarifů a do odměn. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO se minulý týden dohodl s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO, že se základ navýší o osm procent a zbývající část peněz určených na přidání se využije na odměny. Odbory požadují minimálně deseti procentní růst tarifní složky mzdy.

Ministr školství Robert Plaga i premiér Andrej Babiš trvají na tom, že pro stávku není důvod. Podle Babiše je zbytečná. Vláda na ni reagovat nebude a nebude měnit plán růstu platů, na kterém se Babiš s Plagou dohodli.

Podle NKÚ Česku chybí opatření pro boj se suchem, ministerstva to odmítají

V Česku chybí opatření pro boj se suchem a nedostatkem vody, stejně jako potřebná právní úprava. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Škody způsobené suchem přitom podle něj v loňském roce vzrostly na 24 miliard korun. Úřad se zaměřil na opatření ministerstva životního prostředí a zemědělství. Oba resorty podle NKÚ například vypracovaly některé analýzy, do praxe se ale jejich závěry už nepřenesly, nedostatečné jsou také současné dotační programy.

Ministerstva se závěry kontroly nesouhlasí. MŽP tvrdí, že uskutečňuje tisíce opatření. "Od roku 2014 jsme investovali do více než 14.000 projektů zaměřených na sucho téměř 11 miliard korun. Založili jsme také Národní koalici boje proti suchu, kde všechny naše stávající i navrhované programy konzultujeme se špičkovými experty z akademické sféry i z praxe," řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Úředníci z NKÚ podle něj nerozumějí základním principům fungování krajiny a boje se suchem. Výsledky zkoumání kontrolorů odmítá i ministerstvo zemědělství. Podle resortu předkládá úřad veřejnosti zavádějící a zkreslené údaje. Ministerstvo upozornilo, že od roku 2016 spustilo například dotační program Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží. Z něj podpořilo rekonstrukci či stavbu více než 530 obecních rybníků.

Ředitelství silnic a dálnic ruší zakázku na dostavbu dálnice D1

Stavba nového úseku dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem se zdrží, Ředitelství silnic a dálnic ruší zakázku na zhotovitele. Silničáři nestihli včas vyřídit stavební povolení, důvodem byly podle ŘSD mimo jiné stižnosti ekologických aktivistů. Silničáři teď očekávají, že se jim stavební povolení podaří získat do června příštího roku. Desetikilometrový úsek je poslední částí nejstarší české dálnice, který se zatím nestaví. Naváže na téměř 14 kilometrů mezi Lipníkem nad Bečvou a Předmostím u Přerova. Tato část by měla být řidičům k dispozici ještě letos.

Policie nacvičuje znovuzavedení kontrol na česko-slovenské hranici

Téměř 300 policistů, vojáků, celníků, hasičů a příslušníků vězeňské služby nacvičuje znovuzavedení kontrol na hranici mezi Českem a Slovenskem. Pohlídají 49 kilometrů dlouhý úsek v Moravskoslezském kraji a pět hraničních přechodů. V Mostech u Jablunkova postaví registrační místo pro nácvik migrační krize. Informovali o tom ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a zástupci zúčastněných složek. Podle ministra nelegální migrace zatím stagnuje a počty záchytů jsou na úrovni před migrační krizí. Česko ale podle něj musí být připraveno i na možnost, že se tato situace změní. "Cvičení samozřejmě nejsou samoúčelná," uvedl Hamáček. Dodal, že ozbrojené složky budou simulovat opravdové podmínky, které by nastaly v případě nutnosti kontroly zavést. Policisté plánují nacvičit registraci 80 cizinců. Bude se provádět také zjednodušená zdravotní prohlídka migrantů. Naposledy procvičovaly ozbrojené složky ochranu hranic letos v květnu na hranicích s Německem. Kontrolovaly 12 hraničních přechodů v Plzeňském kraji, včetně Rozvadova.

Policie odložila trestní oznámení na bývalé ředitele Muzea umění

Policie odložila trestní oznámení na dva bývalé ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa a Pavla Zatloukala. Řekl to policejní mluvčí Libor Hejtman s tím, že podle policie nedošlo ke spáchání trestného činu. Trestní oznámení podal v dubnu na bývalé ředitele instituce někdejší ministr kultury Antonín Staněk z ČSSD. Zdůvodnil to okolnostmi přípravy stavby Středoevropského fóra v Olomouci. Trestní oznámení souviselo hlavně s nákupem pozemků pro budovu - podle ministra byly předražené. Bývalí ředitelé Muzea umění Soukup i Zatloukal pochybení už dříve odmítli. A výsledek vyšetřování uvítali. Současný ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD se za podané trestní trestního oznámení v září oběma bývalým ředitelům omluvil. A už dřív dodal, že je přesvědčený, že se žádného trestného činu nedopustili.

Zimní údržbu bude na dálnicích zajišťovat 183 sypačů

Ředitelství silnic a dálnic zajistí zimní údržbu dálnic 183 sypači, 45 nakladači soli a 599 řidiči. Ve skladech středisek správy a údržby dálnic už leží asi 45.000 tun soli a solného roztoku. Informoval o tom mluvčí ŘSD Jan Studecký. Česká dálniční síť má více než 900 kilometrů. Zimní údržba bývá náročná zejména v úseku D1 na Vysočině. Výdaje na loňskou zimní údržbu dálnic překročily 800 milionů korun. Včetně dispečerů se bude o zimní údržbu dálnic starat více než 700 zaměstnanců ŘSD. Dispečeři mají k dispozici online údaje z kamer, jsou informovaní i z meteorologických stanic a ze snímačů umístěných na vozovkách. První technika zmírňující závady ve sjízdnosti musí na dálnice a silnice první třídy vyjet do půl hodiny od zjištění závady, uvedl Studecký. Posypového materiálu je podle něho připraveno podle průměrné zimy.

Eurostat: Počet krádeží aut v EU výrazně klesl, ČR je šestá

Ve většině zemí Evropské unie se v posledních letech krade výrazně méně aut než dříve. Vyplývá to z dat, která zveřejnil unijní statistický úřad Eurostat. V letech 2015 až 2017 se v osmadvaceti členských zemích ukradlo ročně v průměru 697.000 aut, v letech 2008 až 2010 to ale bylo 983.000, tedy zhruba o třicet procent více. Česko se ve statistice počtu krádeží vozů na počet obyvatel umístilo na šestém místě. Zloději zde v letech 2015 až 2017 ukradli ročně v průměru 238 aut na 100.000 obyvatel. Pro srovnání - nejméně krádeží aut zaznamenali v Dánsku, v průměru jen čtyři odcizená auta ročně na 100.000 obyvatel.

Česká centra po celém světě připomínají 30. výročí sametové revoluce

Česká centra po celém světě letos připomínají 30. výročí sametové revoluce řadou projektů, aktivit a doprovodných programů napříč žánry se zaměřením na téma „svoboda“ a „osobnost Václava Havla“. V České národní budově v New Yorku vystoupí 8. listopadu před krajany, diplomaty, umělci, vědci i studenty, kteří mají vztah k České republice kapela Spirituál kvintet. Zahraje své nejslavnější písně i ty, které v jejím podání zněly během sametové revoluce v Československu.

České centrum Londýn připravilo na celý listopad festival umění, filmu, hudby a divadla Czech Velvet 1989 - 2019. Zahrnuje kabaretní muzikál Velvet Havel, diskusi s Jacquesem Rupnikem nebo sérii dokumentárních filmů Heleny Třeštíkové. Festival zahájí výstava Sametová revoluce 1989 - Konec totalitního režimu v Československu. Projekt Touching 1989 kombinuje videozáznamy osobních příběhů Čechů, Slováků, Poláků a Britů všech povolání a věkových skupin, žijících ve Velké Británii, kteří se dívají na tyto historické okamžiky a jejich následky z dnešní perspektivy.

V italském Miláně připomene návrat svobody a demokracie řada kulturních a společenských akcí, na Milánské státní univerzitě bude 13. listopadu za přítomnosti Dagmar Havlové odhalena lavička Václava Havla. České centrum Paříž připomnělo již na jaře osobnost Václava Havla výstavou Samizdat se symbolickým podtitulem „Moc bezmocných“. Téma svobody a výročí 1989 se mimo jiné propsalo také do programu festivalu Czech Film Week v Izraeli, nebo do filmové prezentace názvem Czech Moment - Velvet, kterou chystá na prosinec letošního roku České centrum Soul.

Česká centra připravila pro své zahraniční pobočky také fotografickou výstavu kurátorky Dany Kyndrové 1989 Sametová revoluce - konec totalitarismu v Československu uvádějící kolekci slavných snímků 15 předních českých fotografů dokumentujících přelomové okamžiky kolem listopadových událostí. Další výstavu připravilo Národní muzeum, přibližuje konec totality a jejího konce, osobnost Václava Havla, Alexandra Dubčeka i následný vývoj po otevření hranic. Okamžiky Sametové revoluce přibližuje smyčka fotografií z archivů ČTK. Snímky pořízené v roce 1989 zachycují momenty převratných dnů v Praze i dalších regionech ČR.

Kromě základní programové nabídky česká centra v zahraničí organizují celou řadou dalších akcí přímo v místech a regionech svého působení. Celoroční připomínání významného historického mezníku má v zahraničních centrech desítky podob, od besed, kolokvií a workshopů až po rozsáhlé hudební, divadelní a taneční produkce.

Jako nejlepší projekt na zvládání klimatu lidé zvolili ptačí park

Ptačí park Josefovské louky na Náchodsku zvítězil v celostátní anketě Nadace Partnerství o nejsympatičtější projekt pomáhající přizpůsobit města, domy a krajinu změnám klimatu. O vítězství se ucházelo 12 projektů například ozelenění budov, ulic nebo zlepšení krajiny a ptačí park získal v hlasování veřejnosti 40 procent všech hlasů. Výsledky prvního ročníku soutěže Adapterra Awards vyhlásili pořadatelé v Praze na konferenci Jak na sucho a horko - ve městě i v krajině. V dalších čtyřech kategoriích soutěže bodovaly přeměna krajiny na farmě Blatnička v Zálúčí na Hodonínsku, komunitní centrum Všichni spolu v Ostravě - Porubě, výrobní hala společnosti Železný u Prahy a dům s mokřadní střechou v Praze. Ceny jim udělila odborná porota v kategoriích Volná krajina, Zastavěná území, Pracovní prostředí a Náš domov.

Nadace Partnerství uspořádala soutěž s cílem pomoci obcím a městům přejít od plánů ke konkrétním projektům a jejich uskutečnění. Projekty sbírala nadace letos na jaře a následně odborná komise vybrala z 25 projektů 12 finalistů.

Betlemářství je na seznamu lidové kultury Královehradeckého kraje

Betlemářství je zapsané na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje. Rozhodla o tom rada kraje, řekla ČTK Martina Svatoňová z kanceláře hejtmana. Zaštiťující organizací je Třebechovické muzeum betlémů. Zápis na seznam je dalším krokem k nominaci na republikový seznam tradiční lidové kultury. Královéhradecký kraj patří k předním regionům ČR s živou betlemářskou tradicí. "Zápisem na krajský seznam kulturních statků chceme rozvíjet a podporovat tuto řemeslnou tradici v našem regionu," uvedla náměstkyně hejtmana pro kulturu Martina Berdychová (Východočeši). V Královéhradeckém kraji je několik tradičních betlemářských oblastí, a to Krkonoše a Podkrkonoší, Královédvorsko, Náchodsko, Broumovsko a oblast Orlických hor. Nejsilnější tradici mělo řezbářství v Orlických horách a Krkonoších, proto je tam známá hlavně výroba vyřezávaných dřevěných betlémů. Nejznámější je třebechovický Proboštův betlém, který byl v roce 1999 prohlášen za národní kulturní památku a Utzův mechanický betlém v Olešnici v Orlických horách.

Zájem Čechů o lyžování na tuzemských horách vzrostl skoro dvojnásobně

Zhruba 43 procent Čechů plánuje o nadcházející zimní sezoně vyjet na hory, z toho konkrétně české hory navštíví 36 procent. Jde téměř o dvojnásobný nárůst za poslední tři roky. Vyplývá to z online průzkumu Asociace horských středisek ČR, který pro ni zpracovala agentura STEM/MARK. Za poslední čtyři roky celkově investovaly podle asociace tuzemské skiareály do svého rozvoje a zkvalitnění služeb zhruba 2,5 miliardy korun, řekl na tiskové konferenci ředitel Asociace horských středisek Libor Knot. Podle tří čtvrtin oslovených respondentů v průzkumu se tuzemské regiony pro zimní dovolenou v posledních letech výrazně zlepšily. "Češi se díky mohutným investicím do českých skiareálů vrací. Jsou pro ně dostupné i logisticky," uvedl ředitel CzechTourism Jan Herget. Dodal, že je rádi navštěvují i lyžaři z Polska a Německa. Výhradně do zahraničí zamíří podle průzkumu sedm procent českých lyžařů.

Návštěvnost horských regionů rostla podle CzechTourismu také v letošní letní sezoně, a to o pět procent. Je to díky novým zážitkovým parkům, stezkám pro cyklisty, půjčovnám a dalšímu vyžití. Celková útrata návštěvníků všech horských středisek v ČR přesáhla vloni 32 miliard korun a do veřejných rozpočtů přinesla 13 miliard korun, dodal Herget.

Strýcová ukončila sezonu jako světová jednička v deblu, Karolína Plíšková jako dvojka mezi singlistkami

Tenistka Barbora Strýcová zakončila tenisový rok jako světová jednička ve čtyřhře. Ceněný primát si zajistila již v sobotu postupem do finále Turnaje mistryň. Sedmadvacetiletá Karolína Plíšková zakončila sezonu jako dvojka mezi singlistkami. Petra Kvitová je sedmá. Strýcová končí sezonu jako deblová jednička poprvé v kariéře a ve 33 letech. Největší letošní úspěch ve čtyřhře vybojovala s tchajwanskou spoluhráčkou Sie Šu-wej triumfem ve Wimbledonu. Společně získaly celkem čtyři tituly. V konečném žebříčku čtyřhry je české jméno nejvýše druhým rokem za sebou, loni to dokázaly společně Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. Před nimi vládly deblu legendární Martina Navrátilová, Helena Suková či Jana Novotná.

Počasí na úterý

Převážně zataženo, v jihovýchodní polovině území během dne občasný déšť nebo přeháňky, večer i trvalejší srážky. Jinde jen ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty 9 až 13 °C, na horách kolem 5 stupňů Celsia.