BIS: Čína se snaží oslovovat příslušníky bezpečnostních složek ČR

Čína se v poslední době snaží oslovovat a získávat pro spolupráci i příslušníky českých bezpečnostních složek. České televizi to řekl mluvčí Bezpečnostní informační služby (BIS) Ladislav Šticha. Hlavní zájem ale mají čínští zpravodajci v Česku o průmyslové informace, uvedl. Podle něj se čínské tajné služby zajímají především o průmyslové informace. "Snaží se dostat do kontaktu s nejrůznějšími vědeckými pracovníky, s lidmi z univerzit, ale také samozřejmě kontaktovat naše politiky. Velmi nebezpečné podle našeho názoru je, když jsou tito lidé od nás zváni na výlety do Čínské lidové republiky, tam jsou hoštěni, všechno je to čínskou stranou placeno a potom na konci přijde nabídka na spolupráci. My se snažíme nejen vědeckou obec, ale také univerzity a také politiky varovat před tím, že toto nebezpečí hrozí. V poslední době cítíme tento trend bohužel i u bezpečnostních složek a snažíme se o tom velmi nahlas mluvit," řekl.

Ředitel BIS Michal Koudelka v říjnu označil tajné služby Číny a Ruska za nejpodstatnější dlouhodobá rizika pro bezpečnost ČR.

CRIF: V ČR letos zanikne 17 tisíc společností, nejvíce od roku 1989

V ČR letos zanikne téměř 17.000 obchodních společností, což je výrazně více než v předešlých letech a nejvíce od roku 1989. Odhad vychází z analýzy portálu společnosti CRIF. Během prvních tří čtvrtletí 2019 zaniklo v ČR téměř 12.000 společností, což je pouze o 1500 méně, než kolik jich zaniklo v loňském roce. V posledním čtvrtletí roku jich přitom zpravidla zaniká více než ve zbytku roku. "Očekáváme proto, že do konce roku může zaniknout dalších 5000 firem, takže se celkový počet zaniklých může dostat k 17.000," odhadla analytička CRIF Věra Kameníčková. Podle odhadu CRIF zároveň ale vznikne kolem 31.000 nových firem. Jejich počet bude o dvě procenta nižší než v předešlém roce a o čtyři procenta nižší než v rekordním roce 2017, kdy vzniklo 32.500 společností. Přesto půjde o třetí nejvyšší počet nově vzniklých firem od roku 1989.

Piráti chtějí nastavit automatické zvyšování platů učitelů

Platy učitelů by se měly každý rok navyšovat automaticky, jako to funguje například u důchodů. Pirátská strana chce návrh představit do konce roku. V České televizi to řekl předseda pirátských poslanců Jakub Michálek. Návrh podpořil i předseda lidoveckých poslanců Jan Bartošek. Vládní ANO je podle šéfa svého poslaneckého klubu Jaroslava Faltýnka ochotné o návrhu Pirátů jednat. Jakub Michálek chce návrhem zabránit každoročním hádkám o platech a podobným stávkám jako plánují učitelské odbory na středu.

Stávku vyhlásily odbory po tom, co vláda nechtěla přistoupit na desetiprocentní zvýšení tarifní složky platů učitelů. Místo toho ministerstvo školství navrhuje 8 procent do tarifů a zbytek do nenárokové složky.

Elektronické občanské průkazy fungují více než rok, využilo jich přes sto tisíc lidí

Už přes sto tisíc lidí se přes elektronické občanské průkazy přihlásilo do státních informačních systémů. Vyplývá to z údajů ministerstva vnitra. E-občanky fungují už od loňského července. Lidé se s ní můžou přihlásit třeba do Portálu občana, který jim umožňuje požádat o výpis z bodového systému řidičů nebo rejstříku trestů. Průkazem s čipem se lidé dostanou taky do Daňového portálu Finanční správy.

Zájem farmaceutických firem o testování léků v klinických studiích v Česku klesá

Farmaceutické firmy přestávají mít zájem teszovat v Česku nové léky. Podle dat Státního ústavu pro kontrolu léčiv počet žádostí o klinické studie v posledních letech klesá. Zatímco v roce 2017 jich evidoval skoro 380, loni to bylo 366 a letos zatím přes 290. Firmy se podle Asociace inovativního farmaceutického průmyslu stále častěji obracejí na Rakousko, Německo nebo Polsko. V těchto zemích se totiž daří studie rychleji schvalovat a odstartovat, a to o týdny až měsíce. Každoročně také úbývá pacientů, kteří se k moderní léčbě v rámci klinických studií dostanou. Zatímco před čtyřmi lety jich bylo podle dat Asociace skoro 27 tisíc, o dva roky později to bylo o zhruba 6 tisíc míň.

Domácnosti a podniky loni v Česku vytvořily přes 28 milionů tun odpadů

Domácnosti a firmy v Česku vytvářejí rok od roku více odpadu. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Podle něj loni meziročně vzrostlo množství odpadů o 14 procent na téměř 28 a půl milionu tun. Na každého Čecha připadalo přes 290 kilogramů komunálního odpadu, meziročně o tři kilogramy více. Na domácnosti ale připadá jen zhruba 13 procent z celkového množství odpadu, které v Česku vznikne. Většinu ho produkují podniky, vůbec nejvíc odpadu pak pochází ze stavebnictví.

Lidé ale také více třídí. V roce 2002 každý Čech v průměru roztřídil 16 kilogramů odpadků, loni to už bylo 57 kilogramů.

Světová aukční síň Sotheby's bude dražit moderní české umění

Aukční síň Sotheby's zahájí v pondělí on-line dražbu moderního umění ze střední a východní Evropy, v níž budou moci zájemci během nadcházejícího týdne přihazovat i na dvě desítky děl českých umělců. Do svého výběru letos odborníci zařadili jak obrazy známých meziválečných malířů, tak zcela současnou tvorbu mladých výtvarníků jako jsou Pasta Oner či Patrik Hábl. Sotheby's pořádá aukce věnované středoevropským výtvarníkům pravidelně, letos se do prodeje dostalo 61 položek od umělců z Česka, Maďarska, Polska, ale i z Řecka, Ruska či Německa. Z děl české provenience přisoudila aukční síň nejvyšší odhad plátnu Jana Kubíčka, jednoho z předních představitelů racionálního geometrického umění. Obraz z roku 1989 nazvaný Progrese (Variace II) se bude prodávat za odhadovanou cenu 16.000 až 18.000 liber (až 530.000 Kč). V rozmezí 15.000 až 18.000 liber se pak má pohybovat cena malby Pravoslava Kotíka z roku 1942 nazvané Sedící akt s kaktusem. Až do skončení aukce 12. listopadu lze skrze webové stránky přihazovat například na díla představitelů české avantgardy jako jsou Josef Čapek, Václav Špála, Alois Wachsmann, Alfréd Justitz, František Kupka či Antonín Procházka. Prodávat se ale budou rovněž fotografie Josefa Sudka.

Strýcová deblový titul na Turnaji mistryň nevybojovala, kariéru nekončí

Tenistka Barbora Strýcová deblový titul na Turnaji mistryň nezískala. Společně s Tchajwankou Šich Su-Wej prohrály v Číně finále s obhájkyněmi titulu Maďarkou Tímeou Babosovou a Francouzkou Kristinou Mladenovicovou 1:6 a 3:6. Vítězky v turnaji ani jednou neprohrály a rozdělí si milion dolarů, nejvyšší odměnu v historii čtyřhry. Třiatřicetiletá Strýcová i přes porážku v posledním zápase sezony zakončí kalendářní rok jako světová deblová jednička. Plzeňská rodačka v dějišti turnaje také oznámila, že bude pokračovat v kariéře i po novém roce. Zatím je rozhodnutá jet do Austrálie na první grandslam sezóny.

Počasí na pondělí

Převážně oblačno, ojediněle přeháňky, na východě zpočátku zataženo, občas déšť. Večer v Čechách přeháňky místy. Nejvyšší teploty 10 až 14 °C, na jižní Moravě až 16 °C, na horách kolem 6 °C, v Jeseníkách a Beskydech kolem 9 stupňů Celsia.