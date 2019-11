Stát by příští rok do rozpočtu mohl jednorázově získat 16 miliard - změnou daňového řádu

Státní rozpočet si příští rok možná jednorázově přilepší o 16 miliard korun. A to díky jednoduché změně. Úřady totiž podnikatelům možná nevrátí část přeplatků na DPH v posledních týdnech roku 2020, ale až na začátku roku 2021. Novelu zákona navrhuje ministerstvo financí - podle něj je odklad nutný kvůli snazší kontrole plátců. Podle opozice ale vláda jen hledá způsoby, jak sehnat peníze na další výdaje a nezvýšit schodek rozpočtu. Vláda už návrh schválila. Na některé z příštích schůzí ho v prvním čtení začnou řešit poslanci.

Ministr Petříček navštíví v rámci české národní poutě Vatikán

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v rámci české národní poutě do Říma navštíví 10. a 11. listopadu Vatikán a setká se s diplomatickými představiteli katolické církve. Program jeho návštěvy v pondělí projedná vláda. Společně s Petříčkem navštíví Vatikán také delegace senátorů. Národní pouť do Říma se koná u příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky České. Ministr Petříček se 11. listopadu zúčastní úvodní pobožnosti v bazilice svatého Klimenta s procesím k hrobu svatého Cyrila. Český ministr po návštěvě Vatikánu bude pokračovat na další zahraniční cestu do Keni a Etiopie. Návštěva obou afrických zemí potrvá do 14. listopadu.

Lidé po celém Česku uctívají památku zesnulých

Lidé si dnes připomínají Památku zesnulých, lidově Dušičky. Věřící se v tento den scházejí na bohoslužbách za zemřelé, hroby se plní svíčkami, věnci a květinami. Zvýšenému zájmu lidí o návštěvu hrobů svých blízkých tradičně vycházejí vstříc správci hřbitovů, jejichž otvírací doba bývá na počátku listopadu delší než obvykle. Tradici svátku zemřelých každoročně nějakým způsobem udržují čtyři pětiny Čechů, zjistila v průzkumu agentura STEM/MARK. Památku zesnulých většina uctí při návštěvě hřbitova, ale jen zhruba pětina lidí se na něj vydá přesně 2. listopadu. Tradici Dušiček častěji dodržují lidé na Moravě než v Čechách. Na Moravě v tomto období vzpomíná na zemřelé podle průzkumu 88 procent lidí, v Čechách je to 77 procent. Pokud jde o výzdobu hrobů, Češi o Dušičkách příliš neexperimentují, vyplývá z ankety ČTK mezi majiteli zahradnictví a zástupci obchodů. Zákazníci preferují živé květiny před umělými, na špičce popularity se drží chryzantémy a vřes. Roste však obliba LED svíček.

Mezi zahraničními vysokoškoláky roste zájem o krátkodobé pobyty v Česku

Zájem zahraničních vysokoškoláků o krátkodobé studijní pobyty v Česku roste. Přes program Erasmus k nám v minulém akademickém roce přijelo přes 10 tisíc studentů. To je téměř o čtvrtinu víc, než před pěti lety. Ukazují to data Domu zahraniční spolupráce, který má program na starosti. Vůbec nejvíc vysokoškoláků z ciziny studuje na pražské Univerzitě Karlově. Na druhém místě je brněnská Masarykova univerzita. Podle Lucie Durcové z Domu zahraniční spolupráce může za vyšší zájem vysokoškoláků třeba víc předmětů vyučovaných v cizím jazyce nebo atraktivní poloha České republiky v srdci Evropy. Do Česka nejčastěji míří studenti ze Španělska, Francie a Slovenska.

Dobrovolníci od roku 2006 vysbírali u Sázavy 376 tun odpadků

Tradiční akci Čistá řeka Sázava čeká v příštím roce již patnácté pokračování. Od prvního ročníku do letošního čištění břehů Sázavy a jejích přítoků se podařilo vysbírat asi 376 tun odpadků. Do úklidu se zapojilo zhruba 15.500 dobrovolníků, řekla ČTK Jaroslava Tůmová z obecně prospěšné společnosti Posázaví. Historie akce se začala psát v roce 2006, kdy zástupci Posázaví přemýšleli, co udělat s řekou zanesenou po povodních tunami odpadků. Tenkrát se Sázava uklízela 14 dní každý den od rána do večera, nyní už je podle Tůmové logistika mnohem dokonalejší a dobrovolníci pomáhají přírodě od odpadků dva, jinde tři dny, podle potřeby. Zatímco v roce 2007 se do úklidu zapojilo 450 lidí, letos jich bylo 2565. "Dobrovolníků neubývá, naopak. Letos jsme si i trošku vybírali a udělali jsme stop stav," uvedla Tůmová. Příští ročník akce Čistá řeka Sázava je naplánován od 3. do 5. dubna.

Česká obchodní inspekce darovala dětským domovům zabavené oblečení

Západočeská pobočka České obchodní inspekce rozdala přes 1500 kusů padělků. O oblečení, obuv, batohy a hračky projevily zájem dětské domovy a výchovné ústavy z Ústeckého a Královéhradeckého kraje. Padělané zboží zabavili inspektoři loni a letos na západočeských tržnicích. Většinou jde o příhraniční oblasti v Plzeňském a Karlovarském kraji. Například v Železné Rudě, Folmavě, Svaté Kateřině, či na Ašsku a Chebsku. Zboží se často zabavuje i ve vnitrozemí u větších supermarketů, které provozují vietnamští podnikatelé.

Kupkův obraz se v aukci prodal za téměř 20 milionů

Obraz Františka Kupky z raného období Pískaři na Seině ze sbírky prezidenta Edvarda Beneše, datovaný do roku 1907, se v sobotu na aukci v Praze prodal za 16 milionů korun. I s aukční přirážkou kupec za dílo zaplatí 19,84 milionů korun. ČTK to sdělil Miloš Svoboda za pořádající společnost European Arts. Vyvolávací cena byla 15,5 milionu korun. Obraz Pískaři na Seině představuje vyvrcholení Kupkova prvního pařížského období, kdy byl silně přitahován realitou na pozadí rozšířených postimpresionistických motivů. Prvním majitelem obrazu Pískaři na Seině byl prezident Edvard Beneš, s nímž byl Kupka v kontaktu díky své výrazné legionářské činnosti během prvé světové války. Do Čech se obraz vrátil zpět v roce 2008 z Chicaga.

Kupkova díla patří k nejdražším na českém aukčním trhu, do nedávna držel rekord českých aukcí jeho obraz Plochy příčné II., který se v květnu v Praze prodal včetně aukční přirážky za 78 milionů korun. Zhruba před 14 dny se ale dráže prodal obraz Oskara Kokoschky z roku 1934 s názvem Praha - Pohled z křižovnického kláštera. Včetně aukční přirážky stál téměř 78,5 milionu Kč, což je tedy nyní český aukční rekord.

Nová výstava v pražské zoo popisuje návrat divokých koní do přírody

Cestu koní Převalského do Mongolska mapuje nová výstava v pražské zoo. Její vernisáž byla v sobotu. Autor výstavy, malíř Jan Sovák, ve svých skicách zaznamenal jak průběh červnového převozu, tak i nejdůležitější aktéry. V zoo v sobotu začal taky tradiční program Ohřejte se v zoo. Bude každou listopadovou sobotu v pavilonu šelem a plazů.

Strýcová postoupila na Turnaji mistryň do finále čtyřhry, Plíšková skončila v semifinále

Tenistka Barbora Strýcová postoupila na Turnaji mistryň do finále čtyřhry a poprvé ukončí sezonu na pozici světové deblové jedničky. Druhé nasazené Strýcová a Sie Šu-wej z Tchaj-wanu zdolaly v semifinále v čínském Šen-čenu Němku Annu-Lenu Grönefeldovou s Nizozemkou Demi Schuursovou jasně 6:1 a 6:2. V nedělním finále se letošní wimbledonské vítězky Strýcová a Sie Šu-wej utkají s obhájkyněmi titulu Maďarkou Tímeou Babosovou a Francouzkou Kristinou Mladenovicovou. Český tenis má ve finále čtyřhry na Masters zastoupení počtvrté za sebou. Loni hrály o titul Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, předloni se z trofeje Martiny Navrátilové radovala Andrea Sestini Hlaváčková s Babosovou. V roce 2016 si o titul zahrála Lucie Šafářová s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou.

Tenistka Karolína Plíšková skončila na Turnaji mistryň i potřetí v semifinále. Česká jednička letos nestačila na Ashleigh Bartyovou z Austrálie a světové jedničce v Šen-čenu podlehla 6:4, 2:6 a 3:6. O účast ve finále Masters Plíšková neúspěšně bojovala v minulých dvou letech v Singapuru. Předloni skončila na raketě pozdější šampionky Caroline Wozniacké z Dánska a loni prohrála s Američankou Sloane Stephensovou. Poslední českou vítězkou Masters je Petra Kvitová, která vyhrála v roce 2011. Dvouhru na Turnaji mistryň ovládly také Jana Novotná v roce 1997 a rekordně osmkrát Martina Navrátilová, ale ta už jako americká občanka.

Listopad bude podle meteorologů teplotně i srážkově průměrný

Deštivé počasí by v Česku mělo vydržet ještě příští týden. Zbytek měsíce bude ale spíš srážkově podprůměrný. Vyplývá to z měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu. Podle něj se v příštích dvou týdnech budou průměrné teploty pohybovat kolem osmi až deseti stupňů Celsia. Ve druhé polovině listopadu pak bude kolem pěti až osmi stupni. Průměrné noční teploty klesnou nejdříve ke dvěma, ve třetím předpovědním týdnu pak k nule.

Dlouhodobá průměrná teplota pro období od 4. listopadu do 1. prosince je 2,8 stupně Celsia. Nejtepleji bylo podle záznamů vedených od roku 1951 v roce 2006 s průměrem 6,7 stupně, zatím nejnižší průměr minus 0,8 stupně Celsia zaznamenali meteorologové v roce 1965

Počasí na neděli

Oblačno až zataženo, ojediněle déšť. Místy přechodně polojasno. K večeru od západu občas déšť na většině území. Nejvyšší teploty 11 až 15 °C, na Moravě a ve Slezsku 14 až 18 °C, na horách kolem 9 °C, v Jeseníkách a Beskydech kolem 12 stupňů Celsia.