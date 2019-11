Celodenní stávka učitelů bude příští středu, školy by podle odborářů měly zůstat zavřené

Školské odbory budou ve středu 6. listopadu stávkovat kvůli sporům s ministerstvem o růst platů. Potvrdila to předsedkyně odborové Krajské rady Olomouc Eva Hrdličková s tím, že by stávka měla být jednodenní. V dopise adresovaném ředitelům zařízení se píše, že by ve středu měly být školy a školská zařízení zavřené. Mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová Českému rozhlasu řekla, že ministr v tuto chvíli nemá další jednání s odbory na téma platů v plánu. Od předsedy školských odborů Františka Dobšíka dostal dopis, na který se chystá odpovědět. Zároveň ale nerozumí požadavku odborů k dalšímu jednání, když už mají rozhodnuto o stávce. Ministr školství Plaga navíc už dříve řekl, že stávka není namístě.

Odboráři nesouhlasí s navrhovaným růstem základů platů o osm procent. Na tom se domluvil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s ministrem školství Robertem Plagou - taky z ANO. Odbory ale trvají na tom, aby se tarify navýšily o deset procent. Plaga už dříve řekl, že dojednaný nárůst je tím nejvyšším ve veřejné sféře. A zároveň nejvyšším, jaký učitelé za posledních 15 až 20 let měli.

Schodek státního rozpočtu klesl na zhruba 19 a půl miliardy korun

Schodek státního rozpočtu ke konci října klesl na 19,6 miliardy korun ze zářijových 21 miliard korun. Loni ke konci října rozpočet vykázal přebytek 5,7 miliardy korun. V tiskové zprávě o tom informovalo ministerstvo financí. Pro letošní rok je rozpočet schválen se schodkem 40 miliard korun. Meziroční srovnání je podle úřadu ovlivněno mimo jiné faktem, že v loňských prvních měsících získal rozpočet z EU mimořádně 21 miliard korun jako část závěrečných plateb vztahujících se k unijnímu programovému období 2007 až 2013. Bez započítání těchto mimořádných jednorázových příjmů 21 miliard Kč byl meziroční schodek vyšší o 4,2 miliardy Kč. Schodek rozpočtu po očištění celkového vlivu peněz z EU a finančních mechanismů, tedy příjmů i výdajů na tyto projekty, dosáhl ke konci října 10,9 miliardy Kč. Ve stejném období roku 2018 představoval takto očištěný výsledek přebytek 2,4 miliardy, což znamená meziročně horší saldo o 13,3 miliardy korun.

Obcím i krajům ke konci září stoupl přebytek hospodaření

Obce letos ke konci září hospodařily s přebytkem 30,5 miliardy korun, tedy meziročně o 12,1 miliardy korun více. Kraje vykázaly přebytek 11,2 miliardy korun, meziročně o 7,4 miliardy korun více. Vyplývá to z údajů zveřejněných ministerstvem financí. Celkové příjmy obcí, kterých je v Česku zhruba 6250, činily ke konci září 264,2 miliardy korun, což je meziroční růst o 24,2 miliard korun. Výdaje obcí meziročně stouply o 12,1 miliardy na 233,7 miliardy korun. Celkové příjmy krajů meziročně stouply o 28,6 miliardy na 189,3 miliardy korun, výdaje vzrostly o 21,2 miliardy na 178,1 miliardy korun. Za vyššími příjmy krajů i obcí byl především růst daňových příjmů. Za celý loňský rok obce hospodařily s přebytkem 8,3 miliardy korun a kraje vykázaly přebytek 82 milionů korun.

Příjmy obcí a krajů jsou tvořeny například penězi ze sdílených daní, mezi které patří daň z přidané hodnoty, daně z nemovitosti nebo daně z příjmu. Dále dostávají peníze ze státního rozpočtu například na činnosti související s rozšířenou působností obcí nebo kraje na financování sociálních služeb nebo školství.

Výbuch v pardubické továrně Explosia zranil čtyři lidi, vyšetřují ho čtyři komise

Čtyři lidé byli v pátek zraněni při ranním výbuchu v pardubické továrně na výbušniny a střelivo Explosia. Jeden má popáleniny na 90 procentech těla a jeho stav je více než kritický, spolu s dalšími dvěma zraněnými byl přepraven na popáleninové centrum do vinohradské nemocnice. Čtvrtý popálený utrpěl také zranění hlavy a byl převezen do nemocnice v Hradci Králové. Výbuch nastal po požáru ve výrobě střelného prachu. Provoz je zničený. Příčinu neštěstí zjišťují čtyři komise. Okolí firmy nebezpečí nehrozí. Hořet začalo kolem 07:20, po požáru následovala takzvaná deflagrace, menší forma výbuchu doprovázená tlakovou vlnou. V areálu bylo v té době 500 zaměstnanců. Hasiči zásah ukončili zhruba po hodině. Provozu společnosti se exploze výrazně nedotkla.

Společnost Explosia vyrábí výbušniny a střeliva. Firma existuje od roku 1920, od roku 2002 ji stoprocentně vlastní stát. V říjnu 2018 v areálu Explosie zničila exploze málo používaný mostek. Výbuch nikoho nezranil. Nehoda mírně omezila provoz firmy, společnost za ni dostala později pokutu od báňského úřadu.

Případů nelegálního zaměstnávání v České republice přibývá

Celníci odhalili v Holešově na Kroměřížsku ve spolupráci s příslušníky cizinecké policie 31 zahraničních zaměstnanců vykonávajících pracovní činnost v rozporu s platnými právními předpisy. Jejich šesti zaměstnavatelům hrozí pokuta až deset milionů korun, zjistila ČTK na webových stránkách Celního úřadu pro Zlínský kraj. Mezi cizinci podle mluvčího úřadu Dušana Janiše figurovalo 11 občanů Evropské unie, u nichž zaměstnavatelé nesplnili zákonnou ohlašovací povinnost, a dále 20 cizinců ze země, která není členem EU. "U jedné protiprávně zaměstnávané osoby byl již v minulosti vysloven zákaz pobytu, dva zahraniční občané pobývali na území České republiky zcela nelegálně," uvedl Janiš.

Případů nelegálního zaměstnávání v České republice přibývá. Inspektoři práce v minulém roce odhalili 4600 lidí, kteří pracovali na černo, meziročně jich bylo o 1665 více. Výrazně se zvýšil hlavně počet nelegálně zaměstnaných cizinců ze zemí mimo EU, především z Ukrajiny, vyplývá ze zprávy o potírání nelegálního zaměstnávání cizinců za rok 2018.

Místo Letňan by mohla vládní čtvrť být v Malešicích

Místo na okraji hlavního města v Letňanech by nová vládní čtvrť, o kterou usiluje premiér Andrej Babiš (ANO), mohla vzniknout v pražských Malešicích. Premiér na twitteru uvedl, že mu tamní areál nabídl ředitel České pošty Roman Knap. Dodal, že 15. listopadu se na místo pojede podívat s šéfkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kateřinou Arajmu. Letňanské pozemky vlastní hlavní město a s premiérem vede o záměr spor. Zvažovaná čtvrť ministerských budov by podle Babiše pomohla vyřešit současný neefektivní stav, kdy stát platí za pronájem v hlavním městě přes 378 milionů ročně soukromým subjektům. Magistrát chce své pozemky pro Babišův projekt uvolnit pouze za splnění podmínek, u kterých se premiér názorově rozchází s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti). Město chce, aby stát dostavěl jeho vnější okruh, přispěl na vnitřní okruh a postavil nemocnici. Babiš v červencovém dopise Hřiba ubezpečil, že stát výstavbu vnějšího okruhu bude financovat, místo nemocnice ale preferuje traumacentrum. Pro vnitřní okruh se podle něj nabízí forma PPP projektu, tedy spolupráce se soukromým investorem. Podle Hřiba ale stát PPP projekty stavět neumí.

Výstava ČTK v centru Prahy připomíná události sametové revoluce

V centru Prahy je od pátku k vidění fotografická výstava Okamžiky sametové revoluce, kterou ke 30. výročí listopadových událostí roku 1989 připravila Česká tisková kancelář (ČTK). Historické fotografie budou k vidění celý listopad na pěší zóně v ulici Na Příkopě. Lidé si mohou prohlédnout 157 fotografií nejen z archivu ČTK, ale i ze soukromých sbírek nebo muzejních fondů. Veřejnoprávní agentura do přípravy výstavy zapojila i veřejnost. Autoři tak mohli vybírat nejen z bohatého agenturního archivu, ale i ze zhruba 1300 dalších snímků z více než 30 krajských a okresních měst i vesnic. Fotografie ze Slovenska zapůjčila tisková agentura TASR.

Výstava kromě revoluce zachycuje i některé předrevoluční události, fotografie studentů, divadelníků nebo členů Občanského fóra. Převrat v tehdejším Československu ukazují nejen masové demonstrace a stávky, ale také plakáty, letáky a slogany z revolučních dnů. Série fotografií s disidentem a budoucím prezidentem Václavem Havlem je pak určitým přechodem ke snímkům věnovaným dozvukům revoluce, pádu komunistických symbolů až k prvním svobodným volbám po více než 40 letech totalitního režimu.

V polovině listopadu dorazí do kin film Amnestie, inspirovaný vzpourou ve věznici v Leopoldově

Složitost období po roce 1989 popisuje film Amnestie režiséra Jonáše Karáska, který se odehrává v době největší vzpoury ve vězeňské historii bývalého Československa. Na pozadí dramatických událostí ve věznici pro nejtěžší případy v Leopoldově z roku 1990, kdy vyhlásil nový prezident Václav Havel rozsáhlou amnestii, se odehrává příběh o manipulaci, násilí a zradě. Thriller líčící dramatické události doby a ukazující dopad vzpoury na svět mimo oblast věznice dorazí do tuzemských kin 14. listopadu. "Je konec 80. let, doba nebývalých změn a jeden zloděj, ambiciózní manželská dvojice, mladá manipulátorka a vězněný disident se zapletou do událostí, které oproti označení revoluce jako sametové nebyly tak sametově hebké, čisté a nevinné," podotkl k filmu režisér Karásek. Hrají v něm Aňa Geislerová, Roman Luknár, Ján Jackuliak, Filip Kaňkovský, Norbert Lichý nebo Marek Vašut. Snímek se z části natáčel přímo v autentickém prostředí Leopoldova, stejně jako ve věznici v Mladé Boleslavi, točilo se i v Praze v Národním divadle nebo v bytě Václava Havla. Výrazná část filmu vznikala na Slovensku, kde Leopoldov leží.

Uvedení snímku Amnestie bude doprovázet vernisáž naplánovaná na 17. listopadu do pražské Lucerny, která otevře výstavu děl malíře Jozefa Danglára Gertli. Stejnojmenná kniha Amnestie s podtitulem Svoboda jako tlustá čára za minulostí vyšla v polovině října v nakladatelství Slovart

V Leteckém muzeu v Kunovicích se natáčí film o Zátopkovi

V Leteckém muzeu v Kunovicích v těchto dnech filmaři natáčí snímek věnovaný osobnosti legendárního československého běžce a několikanásobného olympijského vítěze Emila Zátopka. V letadle Tupolev známém jako Naganský expres, které dopravilo z Nagana hokejové olympijské vítěze, vzniknou scény příletu a odletu Zátopkova přítele Rona Clarka. Toho hraje australský herec James Frecheville. Film natáčí režisér David Ondříček podle scénáře, na kterém spolupracoval s Janem P. Muchowem a Alicí Nellis. Do hlavních rolí manželů Zátopkových obsadil Václava Neužila a Marthu Issovou. Oba představitelé museli projít náročnou sportovní přípravou. Film by měl přijít do kin v létě příštího roku.

Počasí na sobotu

Zataženo až oblačno, místy občasný déšť. Nejvyšší teploty 8 až 12 °C, v Čechách až 15 °C, na horách kolem 7 °C, na Šumavě kolem 10 stupňů Celsia.