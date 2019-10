Advokátka soudu EU: Česko nesplnilo unijní povinnosti, když odmítlo uprchlické kvóty

Česko, Polsko a Maďarsko nesplnily povinnosti plynoucí ze smluv Evropské unie, když odmítly uprchlické kvóty. Uvedla to generální advokátka Soudního dvora Evropské unie Eleanor Sharpstonová. Dodala, že dotyčné země nemohou zdůvodňovat odmítnutí kvót obavami o vlastní bezpečnost. Pohled soudního advokáta není závazný a vše bude jasné až po rozsudku soudu. Ten by měl rozhodnout až příští rok.

V době migrační krize před čtyřmi lety Česko odmítlo přijmout unií předepsaný počet uprchlíků. Stejně postupovaly také Maďarsko a Polsko. Trojici visegrádských zemí proto zažalovala Evropská komise. Jednorázové opatření mělo Itálii a Řecku pomoct snížit počet tamních žadatelů o azyl. Pro členské země bylo povinné. V současnosti už neplatí, protože program přerozdělování skončil předloni.

Česká republika stanovisko generální advokátky Soudního dvora Evropské unie studuje a analyzuje. ČTK to sdělil premiér Andrej Babiš (ANO). Nutné je podle něj vyčkat na rozhodnutí soudu, které je na rozdíl od stanoviska generálního advokáta závazné. ČR chce využít všechny možnosti obrany a koordinovat postup s Polskem a Maďarskem. Babiš dodal, že čeští občané při vstupu do unie nikdy nesouhlasili s tím, že EU bude rozhodovat, kdo bude v ČR žít a pracovat. "S takovým výkladem smluv nebudu nikdy souhlasit. Azylová politika je věcí každého členského státu a přerozdělování uprchlíků, kteří vstoupili do EU nelegálně, rozhodně nepatří mezi naše povinnosti," konstatoval.

Dluhy českých domácností u bank v září stouply na 1,721 bilionu

Dluhy českých domácností u bank a družstevních záložen v září meziměsíčně stouply zhruba o 8,7 miliardy korun na více než 1,721 bilionu Kč. Ve srovnání s loňským zářím byly vyšší o 101,4 miliardy korun. Zadlužení nefinančních podniků vzrostlo proti srpnu také asi o 8,7 miliardy korun na 1,153 bilionu korun, meziročně bylo vyšší o 37 miliard korun. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila Česká národní banka (ČNB). Dluhy domácností rostou nepřetržitě od února 2016. Nejvíce si lidé půjčují na bydlení. Úvěry na bydlení dlouhodobě tvoří zhruba tři čtvrtiny dluhů domácností. Zadlužení firem většinu letošního roku rostlo, výjimkou byl únor a červen, kdy meziměsíčně kleslo. Centrální banka zveřejňuje statistiku každý měsíc. Odvozuje se z bilancí měnových finančních institucí, které zahrnují vedle centrální banky, obchodních bank a poboček zahraničních bank v Česku také fondy peněžního trhu, úvěrní a spořitelní družstva.

Sdružení samospráv chce pro obce peníze podle počtu seniorů

Sdružení místních samospráv České republiky navrhuje, aby obce dostávaly do svého rozpočtu 5000 korun na každého obyvatele nad 65 let. Obcím by tak stát ročně poslal navíc asi 2,5 miliardy korun. Sdružení chce i další změny zákona o rozpočtovém určení daní. Všechny návrhy, které ve čtvrtek schválilo republikové shromáždění Sdružení v Havlíčkově Brodě, by ještě ten den měly zamířit k vládě. Předseda Sdružení Stanislav Polčák čeká, že parlament by se jimi mohl zabývat na začátku příštího roku. "Chceme tím reagovat na demografický vývoj. Populace stárne, přibývají velmi výrazně senioři zejména v nejmenších obcích, a zároveň se obce vylidňují, protože lidé odcházejí do aglomeračního zázemí největších čtyř měst nebo přímo do těch měst, " řekl Polčák. Nejvíc lidí starších 65 let přibývá podle Sdružení v obcích mezi 5000 a 10.000 obyvateli. V roce 2016 tam pětašedesátiletých a starších žilo asi 181.000, nyní už přes 202 tisíc.

Sdružení místních samospráv má přes 1900 členských obcí z celé ČR, což představuje asi třetinu obcí.

Soud uložil v kauze Viktoriagruppe tříletou podmínku bývalému šéfovi SSHR

Soud potrestal bývalého šéfa Správy státních hmotných rezerv Tomáše Perutku tříletým podmíněným trestem. Navíc má zaplatit náhradu škody ve výši skoro 50 milionů korun. Pozdějšího předsedu Správy státních hmotných rezerv Ondřeje Páleníka soud osvobodil. Kauza se týká smluvního dodatku s německou firmou Viktoriagruppe. Ta měla Správě hmotných rezerv platit skoro pět milionů korun měsíčně za pronájem nádrže ropy v Nelahozevsi. V roce 2012 se ale Perutka písemně domluvil se zástupci Viktoriagruppe, že firma už pronájem nebude muset platit. Samotný smluvní dodatek pak podepsal Páleník jako nový předseda. Oba muži vinu od začátku odmítají. Rozhodnutí není pravomocné. Perutka se k možnému odvolání zatím nevyjádřil, Páleník se nároku na něj vzdal.

Senát: Rozšíření bezzásahových území na Šumavě by se odkládat nemělo

Rozšiřování bezzáshových zón na Šumavě by se podle senátorů odkládat nemělo. Senát projednal petici, kterou podepsalo přes 11 tisíc lidí. Ti požadovali, aby stát rozšíření bezzásahových zón kvůli boji se suchem a s kůrovcem odložil. Odklad doporučily i zemědělský výbor a ten pro životní prostředí. Týkat se měl oblastí, kde víc než pětinu plochy lesů tvoří smrky. Ministerstvo životního prostředí už dřív žádost o odklad odmítlo a navrhlo vyhlášku, podle které by bezzásahové zóně měly na Šumavě být na větším území než je teď.

Odpůrci těžby uhlí už tři dny protestují na rypadle na Mostecku

Už třetím dnem pokračují odpůrci těžby uhlí v protestu na velkorypadle v lomu ve Vršanech u Mostu. Ve výšce 30 metrů strávilo osm ekologických aktivistů další mrazivou noc. Jedna z aktivistek ČTK řekla, že všichni jsou v pořádku. Rypadlo obsadili v úterý ráno na protest proti zvažovanému prodeji elektrárny Počerady firmě Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače. Policie po dohodě s těžařem přistavila k rypadlu plošinu, aby mohli lidé slézt, pokud budou chtít. Aktivisté z hnutí Against Coal vedle zastavení těžby uhlí žádají po ministerstvu životního prostředí, aby zamítlo výjimku z emisních limitů pro hnědouhelnou elektrárnu Chvaletice, která stejně jako lom Sev.en Energy patří.

Elektrárna Chvaletice si zažádala o výjimku na budoucí evropské limity emisí rtuti a oxidů dusíku. Pardubický kraj jí v tom v létě vyhověl, stanovil ale omezující podmínky. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Elektrárna uvedla, že nově stanovené limity by ji stály 1,4 miliardy korun. Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979.

Pohonné hmoty v Česku dál mírně zlevňují

Pohonné hmoty minulý týden mírně zlevnily. Cena benzínu Natural 95 klesla o osm haléřů na průměrných 32 korun a 25 haléřů za litr. Nafta zlevnila o čtyři haléře na 31 korun a 83 haléřů. Informovala o tom firma CCS, která ceny sleduje. Nejlevnější paliva natankují řidiči v jižních Čechách. Naopak nejdražší benzín a nafta jsou na čerpacích stanicích v Praze. Natural 95 zdražoval v Česku od poloviny dubna do počátku června, od té doby se jeho průměrná cena postupně snižuje. U nafty rostla do počátku října, v jehož první dekádě se dostala nad 32 Kč/l. V posledních třech týdnech průměrná cena dieselu klesá.

ÚS: Soudy porušily právo lobbisty Romana Janouška na spravedlivý proces

Lobbista a podnikatel Roman Janoušek má šanci na nový proces. Dali mu ji ústavní soudci. Justice podle nich musí znovu rozhodnout o návrhu na obnovu Janouškova řízení. Pražské soudy původně návrhu nevyhověly. Podnikatel ale podal stížnost a Ústavní soud ve čtvrtek potvrdil, že pražské soudy tím porušily Janouškovo právo na soudní ochranu. Za sražení ženy autem v opilosti si má lobbista odpykat celkem 4 a půl roku. Aktuálně má trest až do jara příštího roku přerušený kvůli zdravotním důvodům.

Podle posudku olomoucké fakultní nemocnice u Janouška po operaci hlavy existuje riziko těžkého poranění mozku a pobyt ve vězení by ho ohrožoval na zdraví i na životě. Sledování nařízené pražským vrchním soudem ale ukázalo, že Janoušek sportuje a navštěvuje kulturní akce.

Předváděcí akce jsou v Česku na ústupu. Stoupá ale počet stížností na prodejce energií

Předváděcí akce z Česka postupně mizi. Česká obchodní inspekce na ně přijala v letošním roce 19 stížností od spotřebitelů. V porovnání s rokem 2014 jde ale jen o zlomek. Před pěti lety přijali inspektoři bezmála tisícovku podnětů. Naopak rychle přibývá lidí, kteří si stěžují na tak zvané energetické šmejdy - tedy nepoctivé zprostředkovatele energií. Písemných podání za poslední rok poslali lidé České obchodní inspekci dva tisíce.

Průzkum: Děti v ČR jsou ve volném čase aktivnější než jinde

České děti patří ve srovnání se svými vrstevníky z jiných států světa ve svém volném čase k nejaktivnějším. Sportu, umění či dalším kroužkům se jich věnuje zhruba 86 procent ve věku mezi 11 a 15 roky, zatímco například v Polsku je to 70 procent. Část dospívajících zároveň tráví čtyři a více hodin denně před obrazovkou počítačů, televizí či chytrých telefonů. Způsob využití volného času závisí výrazně na postavení rodiny. Vyplývá to z mezinárodní studie o zdraví a životním stylu školáků, jejíž výsledky v ČR představili zástupci výzkumného týmu z Univerzity Palackého v Olomouci.

Kvitová podlehla Bartyové a na Turnaji mistryň končí bez výhry

Tenistka Petra Kvitová na Turnaji mistryň nepostoupila ze skupiny. V čínském Šen-čenu prohrála i třetí zápas, světové jedničce Ashleigh Bartyové z Austrálie ve čtvrtek podlehla jednoznačně 4:6 a 2:6. Bartyová se díky tomu dostala do semifinále. O druhé postupové místo z Červené skupiny se v přímém souboji utkají Belinda Bencicová ze Švýcarska a nizozemská náhradnice Kiki Bertensová.

Z českých hráček tak má šanci na semifinále dvouhry jen Karolína Plíšková, která se v pátek utká o postup s Rumunkou Simonou Halepovou. V semifinále čtyřhry je Barbora Strýcová s tchajwanskou parťačkou Sie Šu-wej.

Počasí na pátek

Jasno až polojasno, ojediněle, v západní polovině Čech zpočátku na většině území, zataženo nízkou oblačností. Ráno ojediněle mrznoucí mlhy. Odpoledne a večer od západu přibývání frontální oblačnosti a v Čechách později místy slabý déšť. Nejvyšší teploty 5 až 9 °C, na horách kolem 3 °C, na Šumavě kolem 8 stupňů Celsia.