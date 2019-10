Odboráři a zaměstnavatelé se neshodli na růstu minimální mzdy

Odboráři a zaměstnavatelé nenašli shodu na tom, o kolik by měla od ledna růst minimální mzda. Odbory požadují navýšení o 1650 korun na 15.000 korun. Zaměstnavatelé by přidali nejvýš 700 korun. I když byly obě strany ochotny ustoupit, ke společné částce se jim dostat nepodařilo. ČTK to po jednání řekl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. K nalezení shody do konce října vyzvala odboráře a zaměstnavatele ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). "Rozdíl (mezi představou odborů a zaměstnavatelů) je tak zásadní, tak budeme muset věc předat politikům, aby oni rozhodli," uvedl Rafaj. Minimální mzdu stanovuje vláda svým nařízením.

Zaměstnavatelé dlouhodobě volají po vzorci pro stanovení minimální mzdy, aby byla předvídatelná. Podle Rafaje by se nejnižší výdělek mohl navázat na průměrnou mzdu a mohl by odpovídat 44 procentům její výše z předchozího roku. Se zavedením pravidelné valorizace souhlasí i odbory. Požadují ale vyšší podíl z průměrné mzdy, podle jejich představ by to mohla být polovina.

Na rypadle ve Vršanech protestují druhý den protiuhelní aktivisté

Už druhý den protestuje osm aktivistů na Mostecku proti tomu, aby ČEZ případně prodal elektrárnu Počerady společnosti Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače. Na rypadle v Lomu Vršany, které v úterý kolem 06:00 obsadili, strávili celou noc. Nic se nezměnilo, dosavadní vyjednávání byla neúspěšná. Aktivisté zůstávají na místě. ČTK to řekla severočeská policejní mluvčí Alena Bartošová. Protest se neodehrává v místech, kde se těží uhlí. Bagr, který aktivisté obsadili, těží skrývku na slatinské výsypce, těžbu uhlí tak zásadně neohrozil. Protestující obsadili kolesové rypadlo K800. Obr o hmotnosti 1400 tun je vysoký 31 metrů a 75 metrů dlouhý.

Soud bude jednat o rehabilitaci Milana Píky

Zinscenovaný politický proces s armádním generálem Heliodorem Píkou a jeho následná poprava 21. června 1949 patří spolu s případem Milady Horákové k nejhorším komunistickým zločinům. O záchranu legionáře a respektovaného diplomata se snažil mimo jiné i jeho syn Milan. Městský soud v Praze bude dnes jednat o rehabilitaci Milana Píky kvůli jeho vzetí do vazby v souvislosti s obžalobou z přípravy únosu otce z vězení v roce 1948. Když byl Heliodor Píka popraven, bylo jeho synovi 27 let. Nechybělo mnoho a hrozil mu možná podobný osud.

V listopadu 1948 byl Milan Píka vzat do vazby a obžalován z toho, že chystal otcův únos na Západ. "Byl jsem obviněn z přípravy otcova únosu. S kamarádem Rajmundem, synem generála Mrázka, jsme si povídali o tom, jak by bylo možné vysvobodit otce z vězení. Byly to spíš filmové představy. Vyšetřovatelé obsah našich rozhovorů znali...," vzpomínal Milan Píka v článku na serveru Vojenského historického ústavu. Proces s Heliodorem Píkou v lednu 1949 vyvolal v zahraničí velmi negativní ohlas, Milan byl následně v únoru obvinění zproštěn, formálně pro nedostatek důkazů. Poté byl ale režimem perzekvován, byl vyloučen ze studií a degradován. Někdejší příslušník RAF Milan Píka, který letos ve věku 96 let zemřel v hodnosti brigádního generála, měl zásluhu na tom, že v roce 1968 bylo obnoveno líčení, které jeho otce rehabilitovalo. Tehdy také vyšla najevo fakta o odpovědnosti žalobce Karla Vaše v souvislosti s Píkovou justiční vraždou.

Právo: Žalobce znovu otevřel případ smrti Jana Masaryka

Státní zástupce Michal Muravský minulý týden nařídil znovu otevřít vyšetřování smrti poválečného ministra zahraničí Jana Masaryka. Muravský to řekl pro deník Právo. Důvodem je nedávno objevená nahrávka výpovědi policisty, který byl jako první u Masarykova těla. Podle posledního závěru Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) z roku 2003 byl Masaryk zavražděn, ale není šance vypátrat pachatele.

Nabarvené ptáče získalo cenu za kameru na festivalu v Chicagu

Kameraman Vladimír Smutný získal na filmovém festivalu v Chicagu ocenění za nejlepší kameru filmu Nabarvené ptáče. ČTK to za produkci filmu sdělila Jana Šafářová. Film režiséra a producenta Václava Marhoula také získal amerického distributora IFC Films. Nabarvené ptáče, autorský dlouho připravovaný snímek Václava Marhoula na základě bestselleru Jerzyho Kosińského, měl světovou premiéru v hlavní soutěži na letošním festivalu v Benátkách a uveden byl také na filmovém festivalu v Torontu. Pozvání producentovi podle Šafářové přišlo z festivalů ve Velké Británii, Lucembursku, Turecku, Německu, Polsku, Brazílii, Japonsku, Řecku, Irsku, Španělsku, na Ukrajině či v Egyptě, Bělorusku nebo Indii.

Film i kniha vypráví příběh malého chlapce, kterého v prvních týdnech druhé světové války poslali rodiče z velkého města ve východní Evropě do zdánlivého bezpečí vzdálené vesnice. Za okupace a ve válečném zmatku, kdy docházelo k neustálým přesunům obyvatelstva, však ztratili spojení s člověkem, který jejich dítěti našel prozatímní domov. Mezitím chlapcova pěstounka zemřela a dítě je nuceno putovat samo od vesnice k vesnici. Někdy mu lidé poskytnou přístřeší, jindy ho odeženou.

Ve věku 78 let zemřela herečka a dabérka Jana Drbohlavová

Ve věku 78 let zemřela divadelní a filmová herečka Jana Drbohlavová. Serveru Blesk.cz to potvrdil její bývalý manžel Ladislav Županič. Diváci si herečku asi nejvíce pamatují jako učitelku v komedii Dívka na koštěti. Věnovala se také dabingu, kde například propůjčila svůj hlas indiánské dívce Nšo-či v sérii o Vinnetouovi a později profesorce McGonagallové ve filmech o Harry Potterovi. Podle serveru Drbohlavová zemřela v noci z neděle na pondělí ve spánku v pražské Nemocnici pod Petřínem. V 60. až 80. letech hrála i ve filmech, televizních inscenacích a také v seriálech, například Hříšní lidé města pražského, Arabela a My všichni školou povinní. Účinkovala často v rozhlase.

Sport

Tenistka Barbora Strýcová si spolu se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu zahrají semifinále Turnaje mistryň. Postup jim v Šen-čenu zajistilo vítězství 6:2, 1:6 a 10:5 nad dvojicí Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, které budou muset o místo mezi nejlepšími čtyřmi páry bojovat v posledním utkání Fialové skupiny.

Počasí

Skoro jasno až polojasno. Maximální teploty 5 až 9 °C °C.