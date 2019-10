Devět stovek nových vojáků složilo přísahu u Pražského hradu

Devět stovek vojáků české armády a nastupujících studentů brněnské univerzity obrany složilo slavnostní vojenskou přísahu před prezidentem Milošem Zemanem a dalšími státníky. Tradiční ceremoniál se konal na pražském Hradčanském náměstí u příležitosti nadcházejícího 101. výročí vzniku samostatného československého státu. Zeman vojákům popřál, aby byli hrdí na svou zemi. Ve slunečném počasí, které připomínalo spíše pozdní jaro než konec října, přísahalo 886 vojáků a vojákyň. Nástupu přihlížel premiér Andrej Babiš (ANO), ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO), náčelník generálního štábu Aleš Opata či kardinál Dominik Duka. Už hodinu před začátkem ceremoniálu se za přenosnými zábranami tísnily stovky rodinných příslušníků a dalších diváků, kteří na složení přísahy reagovali potleskem. Následovala státní hymna doprovázená salvami.

Zeman v projevu připomněl působení českých vojáků v operacích proti teroristům v Afghánistánu nebo Čadu. "Bohužel jsme ztratili 14 vojáků v Afghánistánu. Poslednímu z nich udělím zítra (v pondělí) medaili za hrdinství," řekl prezident. Ocenil také rozhodnutí velení armády ohledně vytvoření praporu bezpilotních letadel, tedy dronů. Celkem 538 z přísahajících nováčků nastoupilo počátkem října do kurzu základní přípravy ve Vyškově, 12,6 procenta z nich jsou ženy. Dalších 348 účastníků ceremoniálu byli studenti univerzity obrany, podíl žen je u nich 19 procent.

Armáda chce mít v roce 2030 až 10.000 příslušníků aktivních záloh

Česká armáda by měla mít v roce 2030 k dispozici až 30.000 profesionálních vojáků a 10.000 vojáků aktivní zálohy. Počítá s tím koncepce výstavby armády do roku 2030 (KVAČR), kterou má ČTK k dispozici. Vláda ji bude schvalovat příští týden. Rozpočet ministerstva obrany by podle koncepce měl dosáhnout dvou procent HDP v roce 2024. Podle současných odhadů by to mohlo znamenat výdaje na obranu zhruba 133 miliard korun, nyní to je 66,7 miliardy. Na začátku tohoto roku v armádě sloužilo 21.500 vojáků z povolání, při plné naplněnosti útvarů by měla armáda mít k dispozici až 25.000 profesionálů. Už dříve politici rozhodli, že se tento počet postupně zvýší až na 30.000. Nábor nových rekrutů označuje dokument za jedno z rizikových míst naplňování koncepce. Aby se armáda dostala na požadované počty, bude potřebovat ročně získat asi 2400 nových vojáků.

Armáda v příštích deseti letech plánuje nákup nových pandurů a tanků, samohybných minometů, děl nebo lehkých útočných vozidel pro výsadkáře. Nakoupí i vrtulníky a bezpilotní prostředky. Chtěla by také pořídit zbraně, které jsou schopné zasahovat proti raketám či dělostřeleckým granátům i proti dronům. Koncepce se zabývá i rozvojem speciálních sil, které mají být schopny plnit celou škálu operací a úkolů od speciálního průzkumu, ofenzivních operací, záchrany rukojmí nebo odsunu lidí z nebezpečných oblastí.

Pravděpodobnost přímého vojenského napadení českého území je nízká. Nelze ale vyloučit napadení spojence, kterému by pak česká armáda musela jít na pomoc. Vznik takového konfliktu je obtížně předvídatelný a může nastat rychle a neočekávaně, uvádí koncepce armády do roku 2030. Podle dokumentu se výrazně zkracuje varovací doba pro přípravu a nasazení české armády. Je proto nezbytné, aby měla už v míru lidské zálohy a materiální rezervy. Materiál zdůrazňuje důležitost úspěchu operace kolektivní obrany, která má pro bezpečnost ČR největší, potenciálně až existenční význam.

Zeman gratuloval velvyslancům v Praze, že jsou v úspěšné zemi

Prezident Miloš Zeman na schůzce se zahraničními velvyslanci pogratuloval diplomatům, že byli vysláni do úspěšné země a nejkrásnějšího města na světě. Na tradiční akci v předvečer státního svátku 28. října se setkání s lídry diplomatických misí zúčastnila i Zemanova manželka Ivana. Apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo, který mluvil za diplomaty, poděkoval Zemanovi za milé přivítání a slova. "Pro mnohé z nás, včetně mě, je to první příležitost účastnit se tohoto každoročního setkání," řekl. Zmínil svou víkendovou procházku po pražské Letné a Petříně, kdy se mohl přesvědčit, že prezidentovy názory na krásy Prahy sdílejí lidé z celého světa.

Vláda projedná návrh na dar 40 milionů korun Afghánistánu

Česko pravděpodobně poskytne Afghánistánu finanční pomoc 40 milionů korun na podporu tamních bezpečnostních sil a na rozvoj zemědělství. Návrh ministerstva zahraničí na uvolnění peněz z jeho rozpočtové kapitoly ve středu projedná vláda. Rozhodnutí o pomoci vychází z usnesení vlády z roku 2016, podle něhož by Česko mělo dávat Afghánistánu v letech 2018 až 2020 každoročně 40 milionů korun. Vyplacení peněz musí kabinet každoročně znovu schvalovat.

Zaměstnanci státu by si měli přilepšit o 2379 korun na 38.285 Kč

Průměrný plat všech zaměstnanců státu, od úředníků po učitele, by se měl v příštím roce zvýšit v průměru o 2379 korun na 38.285 korun hrubého měsíčně. Uvádí to návrh státního rozpočtu na příští rok. Počet státem placených míst by se měl zvýšit o 5632 a stát by měl zaměstnávat 475.369 lidí. Platy všech zaměstnanců by si měly vyžádat 227,4 miliardy korun. Průměrná hrubá měsíční mzda v Česku vzrostla podle posledních údajů Českého statistického úřadu letos ve 2. čtvrtletí na 34.105 korun. Nejvyšší nárůst platů má nastat u státních zástupců a od nich odvozených profesí, které si mají v průměru polepšit měsíčně o 11.079 korun na 121.486 korun hrubého. Úředníci zaměstnaní podle služebního zákona by měli dostat přidáno 1408 korun na 39.388 korun.

Celkové výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci se mají meziročně zvýšit o 17,6 miliardy na 227,4 miliard korun. Výdaje na platy učitelů v regionálním školství vzrostou o deset procent. Školské odbory požadovaly navýšení o 15 procent.

KSČM projedná Grospičova slova o okupaci ve straně

KSČM projedná ve stranických orgánech, zda bylo vhodné prohlášení místopředsedy komunistů Stanislava Grospiče o tom, že obsazení Československa v roce 1968 nebylo okupací a lidé, kteří v důsledku invaze zahynuli, byli většinou oběti dopravních nehod. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekl předseda KSČM Vojtěch Filip. Podle předsedy poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjury byla Grospičova slova skandální, byť z jeho strany nijak překvapivá. Poslanec by podle něj měl skončit v čele mandátového a imunitního výboru.

Grospič o událostech z roku 1968 hovořil pro Český rozhlas před hlasováním, kterým ve čtvrtek Sněmovna podpořila vyhlášení 21. srpna významným dnem. Jeho slova poté odsoudila řada představitelů stran.

Průzkum: Polovina Čechů je ochotná se kvůli práci přestěhovat

Polovina Čechů je ochotná se kvůli práci přestěhovat, možnosti kariérního růstu a rovnováha mezi soukromým a pracovním životem je pro 52 procent Čechů argumentem pro stěhování za prací, a to i do zahraničí. Nejlákavější jsou pro většinu Čechů pracovní nabídky z Německa. Vyplývá to z průzkumu personálně poradenské společnosti Randstad. Na 43 procent českých zaměstnanců by se za prací stěhovalo jen v případě výrazně vyšší mzdy a 35 procent v případě nabídky smysluplné práce. V případě práce v zahraničí by Češi nejradši volili nejbližší sousedy Česka, na prvním místě Německo, následované Rakouskem a Slovenskem. V celosvětovém měřítku respondenti průzkumu označili jako tři preferované země Spojené státy americké (28 procent), Německo (25 procent) a Austrálii (22 procent).

"V některých oborech již cizinci tvoří podstatné procento zaměstnanců, je proto s podivem, že mezi Čechy stále vládne jakási zdrženlivost a uzavřenost. Radost z práce s lidmi z jiných zemí a kultur u nás projevil druhý nejnižší počet respondentů ze všech zkoumaných zemí a i ochota pracovat v zahraničí je o desítky procent nižší než v okolních zemích," upozornil generální ředitel Randstadu Jacek Kowalak. Průzkum společnosti Randstad zahrnuje 34 zemí po celém světě. Minimální velikost zkoumaného vzorku je 400 respondentů za každou zemi.

Roztroušenou sklerózou trpí více ženy, průměrně začne v 31 letech

V Česku je asi 20.000 pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Více než 70 procent jsou ženy. Nemoc se u nich projevila v průměru již v 31 letech. Příčina tohoto chronického zánětlivého onemocnění centrálního nervového systému zatím nebyla odhalena, včasná a správná léčba ale může pacientům podle lékařů zachránit i 30 let aktivního života. Pacientům pomáhají i moderní léky, takzvaná biologická léčba, která je finančně náročná. Data do registru ReMus posílá asi 15 center, která se na léčbu nemoci specializují. "Téměř 75 procent pacientů do 65 let je práceschopných a pracuje na plný nebo částečný úvazek. Třetina je v invalidním důchodu. V roce 2018 porodilo 149 pacientek s roztroušenou sklerózou," uvádí závěrečná zpráva registru za loňský rok.

Roztroušená skleróza patří mezi diagnózy, na které je v Česku možno předepisovat léčebné konopí. Poslanci projednávají novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která by ho umožnila pacientům hradit z pojištění z 90 procent. Většina pacientů ho má na chronickou bolest, na níž nezabírají jiné léky. Předepisuje ho asi 70 vybraných lékařů. Zásadní pro kvalitu života pacientů je kromě správné léčby také cvičení, které zpomaluje postup nemoci. U nemocných se objevují problémy s pohybem, zrakem či řečí, únava a bolesti i deprese.

Dokument o posledních letech Havlova života by měl být příští rok

Dokument o posledních letech života Václava Havla by měl být dokončený v příštím roce, řekl ČTK scénárista a režisér Petr Jančárek. Ukázky ze vznikajícího snímku Tady Havel, slyšíte mě? dnes tvůrčí tým představil divákům festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě. Během téměř tříleté spolupráce ukončené Havlovou smrtí v prosinci 2011 Jančárek natočil okolo 200 hodin materiálu. Téměř veškerý by chtěl zpřístupnit badatelům a studentům.

Festivalové diváky nechal tvůrčí tým nahlédnout do střižny vznikajícího dokumentu. Několik stovek lidí ve zcela zaplněném sále Domu kultury odborů sledovalo ukázky přibližující provoz kanceláře tehdy už exprezidenta Havla nebo natáčení filmu Odcházení, který Havel režíroval podle své divadelní hry. Nejdelší ukázka se týkala příprav Havlem iniciovaného koncertu k 20. výročí pádu železné opony v roce 2009 v prostorách Pražské křižovatky. Na řadu přišly i intimnější chvíle, třeba když Havel doma luxoval, byl u holiče nebo když při návštěvě New Yorku skončil v nemocnici.

Na brněnské výstaviště míří zlato Inků z Jižní Ameriky

Na brněnské výstaviště míří zlato Inků z Jižní Ameriky. Od listopadu zaplní pavilon C veletržního areálu. Na ploše více než 2000 metrů čtverečních uvidí návštěvníci přes 100 originálních rituálních zlatých artefaktů zapůjčených z Peru, oznámil ČTK za pořadatele Martin Zvoníček. Výstava potrvá do konce ledna. "Každý z návštěvníků obdrží u vstupu kartu s příběhem skutečné či bájné postavy z historie amerického kontinentu. Nejzajímavější však bude vidět opravdový zlatý poklad Inků, který má ohromnou materiální i duchovní hodnotu, protože zlato bylo pro Inky esencí samotných bohů," uvedla Květa Havelková za společnost JVS Group.

Kvitová na úvod Turnaje mistryň podlehla Ósakaové ve třech setech

Petra Kvitová vstoupila do tenisového Turnaje mistryň prohrou 6:7, 6:4, 4:6 s Japonkou Naomi Ósakaovou. S bývalou světovou jedničkou odehrála v čínském Šen-čenu druhý vzájemný zápas a stejně jako v letošním finále Australian Open podlehla ve třech setech. Zápas trval dvě hodiny a 39 minut. V Červené skupině čekají Kvitovou ještě zápasy s nejvýše nasazenou Ashleigh Bartyovou z Austrálie a se Švýcarkou Belindou Bencicovou. Světová dvojka Karolína Plíšková je ve Fialové skupině s vítězkou US Open Biancou Andreescuovou z Kanady, rumunskou šampionkou Wimbledonu Simonou Halepovou a ukrajinskou obhájkyni titulu Elinou Svitolinovou, proti níž nastoupí v pondělí.

Z každé skupiny postoupí dvě hráčky do semifinále, což se Plíškové podařilo dvakrát po sobě. Kvitová prošla ze skupiny se štěstím s jednou výhrou naposledy v roce 2015 a nakonec prohrála až ve finále.

Druhý nejlepší deblový pár letošní sezony Barbora Strýcová a Sie Šu-wej vstoupil vítězně do Turnaje mistryň v Šen-čenu. Česká světová jednička porazila spolu s tchajwanskou partnerkou v úvodním utkání Fialové skupiny Samanthu Stosurovou a Čang Šuaj 6:4, 4:6, 10:5. Wimbledonské šampionky zdolaly sedmou nasazenou australsko-čínskou dvojici za hodinu a půl.

Skončil letní čas, hodiny se posunuly o hodinu zpátky

Po sedmi měsících skončil končí letní čas. Ve 03:00 se hodiny posunuly zpátky na 02:00, noc tak byla o hodinu delší. Standardní středoevropský čas (SEČ) bude platit následujících pět měsíců, do 29. března příštího roku. Povinné střídání času má v celé Evropské unii skončit v roce 2021. Členské státy by měly svůj postup koordinovat, aby se předešlo případnému narušení fungování jednotného trhu. Zatím se ale neshodly, který čas chtějí zavést celoročně.

Počasí

Jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, večer od severozápadu občas déšť. Maximální teploty 13 až 22 °C.

Nezvykle teplé počasí trvá už sedm dní, teplotní rekordy padly na 36 ze 154 stanic měřících alespoň 30 let. Na dvou místech bylo nad 23 stupňů.