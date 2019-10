Nový trestný čin má řešit působení v cizím ozbrojeném konfliktu

Zapojení do činnosti nestátní ozbrojené skupiny, která se zaměřuje na působení v ozbrojeném konfliktu na území cizího státu, by nově mělo být samostatným trestným činem. Pachateli za něj má hrozit až pětileté vězení. Počítá s tím návrh ministerstva spravedlnosti, který příští týden projedná vláda. Novela trestního zákoníku jde na jednání kabinetu bez rozporu, a lze tak očekávat její schválení. Český trestní zákoník zná trestný čin služby v cizích ozbrojených silách. Ten se však týká pouze českých občanů a navíc jej nelze aplikovat na působení v nestátních skupinách, tedy například v povstaleckých silách.

Stejně tak jej není možné použít na působení u útvarů, které se sice za stát označují, ale nejsou jím - třeba v případě Islámského státu. Trestný čin účasti na teroristické skupině lze zase použít jen tehdy, jestliže se prokáže teroristický charakter uskupení. "To může v určitých případech narážet na obtíže, zvláště za situace, kdy se aktivity takové skupiny budou odehrávat daleko od území České republiky v místě ozbrojených konfliktů," podotklo ministerstvo.

Šéf VW: Škoda má největší potenciál růstu, dostane vyšší kapacity

Škoda Auto má ze všech značek koncernu Volkswagen největší potenciál růstu, koncern jí proto chce poskytnout větší výrobní kapacity. Agentuře Reuters to řekl šéf Volkswagenu Herbert Diess. Reagoval tak na spekulace o budoucím směřování značky. Volkswagen chce podle médií Škodu směřovat na východ, přinutit ji vyrábět levná auta a být konkurencí značce Dacia. Ke spekulacím se už dříve vyjádřily odbory ve Škodě Auto, které proti směřování značky připravují celozávodní petici. Odborářům se kromě možného směřování značky nelíbí ani skutečnost, že nová továrna koncernu, která se má stavět v Turecku, měla být původně určena pro značku Škoda, později kombinovaně pro značky Škoda a Volkswagen a nyní přímo pro Volkswagen.

Šéf Škody Bernhard Maier v dopise zaměstnancům už dříve napsal, že v koncernu zahrnujícím více značek je prověřování produktového směřování jedním z pravidelných úkolů oddělení strategie. Jde podle něj o běžný postup. Maier uvádí, že Škoda už několik let naplňuje jasně nastavenou strategii značky a produktovou strategii, která je celosvětově velice úspěšná. "A na tom se ani v budoucnosti nic nezmění," uvedl Maier.

Češi v zahraničí se chtějí připojit k listopadovým demonstracím

Češi v nejméně desítce převážně evropských měst se hodlají v polovině listopadu připojit k demonstracím pod hlavičkou Milionu chvilek pro demokracii. Vyplynulo to z bruselské debaty krajanů žijících v zahraničí se šéfem spolku Milion chvilek Mikulášem Minářem. Při hlavní akci na pražské Letné podle Mináře organizátoři přijdou se zásadní změnou přístupu oproti dosavadním demonstracím. Spolek Milion chvilek, který v červnu přivedl na Letnou podle vlastních odhadů na čtvrt milionu lidí, hodlá znovu dostat občany na pláň nedaleko Hradu 16. listopadu při příležitosti 30. výročí sametové revoluce. "Chceme nabídnout vizi, začít víc říkat, pro co jsme, nejenom proti čemu jsme," řekl ČTK Minář.

Debaty se kromě Čechů žijících v Bruselu zúčastnili také krajané z Německa či Nizozemska, kteří probírali plány svého zapojení do protestů. Ve stejný den jako v Praze se mají konat demonstrace mimo jiné v Bruselu, Berlíně, Londýně, Lisabonu, Kodani, ale i v americkém Chicagu, kde je silná česká komunita. Podle zahraniční koordinátorky Milionu chvilek pro demokracii Michaely Lebeda již projekt podpořili lidé v pěti desítkách zemí a téměř ve dvou stovkách měst.

ČR se díky novým mobilním tarifům přiblížila ostatním zemím EU

Česká republika výrazně srovnala krok se zeměmi EU a OECD v nabídce dat v tzv. neomezených tarifech. Operátoři na konci prázdnin spustili neomezené datové tarify a při srovnání, kolik GB dat si zákazník pořídí za 50 eur, se ČR za půl roku posunula z 37. na 14. místo mezi 41 zeměmi. V levnějších tarifech ČR ale ještě nadále zaostává. Oznámilo to ministerstvo průmyslu a obchodu na základě analýzy společnosti Rewheel.

"Opět zdůrazňuji, že dokud nebudeme na úrovni jiných států, například Dánska, Anglie, či Finska, kde neomezené volání a SMS včetně až do 40 GB dat stojí do 600 korun, tak ve svém úsilí za levnější data nepolevíme. Máme další možnosti, jak přitlačit na operátory. Jsem rád, že poslanecká sněmovna jednohlasně přijala změnu zákona o elektronických komunikacích, díky které budou moci zákazníci daleko jednodušeji a rychleji přecházet k jinému operátorovi a nebudu muset hradit poplatky a pokuty za změnu operátora," uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) operátoři stále neposkytují, tak jako jinde ve světě, jednoduchou, transparentní nabídku s rozumným objemem dat i u nižších tarifů. To by mohla změnit chystaná aukce kmitočtů pro rychlé sítě 5G, která by měla začít na začátku příštího roku.

Plaga: Platy učitelů by mohly růst procentně, ne o pevnou částku

Základ platu učitelů by v příštím roce mohl růst o určité procento místo původně navrhovaného přidání všem stejně o 2700 korun. Novinářům to po jednání s odbory, zaměstnavateli a premiérem Andrejem Babišem (ANO) řekl ministr školství Robert Plaga (ANO). Zmínil případné navýšení tarifů o sedm až osm procent. Podle předsedy vlády by se výdělky učitelů měly zvednout spíš o procento než o pevnou částku. Odbory požadují zvýšení základu platu o deset procent. Jsou kvůli tomu ve stávkové pohotovosti. Zaměstnavatelé jejich požadavek podpořili.

Podle ministra by se při plošném přidání o 2700 korun učitelům jejich tarify zvedly o 7,2 až 9,9 procenta. Víc by si přilepšili lidé bez praxe s nižší kvalifikací, zkušeným odborníkům by plat rostl procentně méně. Podle odborářů by plošné navýšení nemotivovalo dobré pedagogy a bylo by nižší, než učitelům vláda slibovala. Při desetiprocentním zvýšení by se tarify upravily zhruba o 1360 až 4420 korun podle praxe a kvalifikace. Víc by dostali odborníci se zkušenostmi, méně začínající pracovníci s nižší odborností.

Pomahačův tým v USA transplantoval obličej prvnímu černochovi

Tým českého chirurga Bohdana Pomahače v nemocnici v americkém Bostonu poprvé transplantoval celý obličej černošskému pacientovi. Osmašedesátiletý Robert Chelsea, který utrpěl těžké poranění obličeje při požáru, se stal zároveň nejstarším člověkem, který takovou operaci podstoupil, uvedla televize NBC News. Operace se uskutečnila již v červenci, výsledek ale nemocnice oznámila až nyní. Zákrok, který trval 16 hodin, vedl Pomahač, podílelo se na něm ale více než 45 dalších lékařů, sester, anesteziologů a dalších odborníků. Pro bostonskou nemocnici, kde Pomahač působí, to byla v pořadí devátá takováto transplantace.

Chelsea měl v roce 2013 těžkou autonehodu způsobenou opilým řidičem, při které utrpěl popáleniny na 60 procentech těla včetně obličeje. Od té doby absolvoval na tři desítky operací, ale plastičtí chirurgové ani tak nedokázali rekonstruovat rty, nos a levé ucho. Na operaci čekal od roku 2018, kdy byl zařazen na seznam. Nemocnice poté hledala dárce, jehož odstín kůže se co nejvíce shodoval s Chelseaho.

V Boršicích je nové chráněné bydlení,v tak malé obci je ojedinělé

V Boršicích na Uherskohradišťsku se otevřelo nové chráněné bydlení. Bude jej obývat šest žen se zdravotním postižením, které přejdou z domovů pro osoby se zdravotním postižením ve Velehradě a Medlovicích. Zřízení chráněného bydlení v tak malé obci a její aktivní přístup je ojedinělý, řekla ČTK krajská radní Michaela Blahová (KDU-ČSL). V Boršicích žije asi 2200 obyvatel. Chráněné bydlení je součástí běžné zástavby obce, klientky budou žít v rodinném domě se zahradou. Obec v roce 2016 dům koupila a zrekonstruovala jej. Projekt si vyžádal necelých 12 milionů korun, 90 procent pokryly evropské dotace, necelé dva miliony dala obec. "Není to běžné, ve výzvě jsme byli jediná obec z republiky," uvedl místostarosta Boršic Petr Dula.

Impulsem pro obec zřídit chráněné bydlení byla podle něj snaha v budoucnu nabídnout svým občanům, dnešním dětem s mentálním postižením, chráněné bydlení v Boršicích. Tamní obyvatelé podle něj proti zřízení služby nic nenamítali. "Je zde velice pozitivní nálada, lidé to vítají, sousedé nemají problém, již se s klientkami znají," uvedl místostarosta. Obyvatelky boršického zařízení, kterým je od 37 do 50 let, docházejí do sociálně terapeutických dílen, jsou zaměstnané. K dispozici jim však jsou neustále odborné pracovnice. Klientky získaly přestěhováním z domovů zejména velkou svobodu.

Ve věku 95 let zemřel dirigent a houslista Břetislav Novotný

Ve věku 95 let zemřel 22. října někdejší dirigent Jihočeské filharmonie, zakladatel Kvarteta města Prahy a houslista Břetislav Novotný. ČTK to potvrdil houslista Václav Hudeček. Uznávaný hudebník Novotný působil jako sólista symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, byl dirigentem Sukova komorního orchestru Praha a Jihočeské komorní filharmonie i primáriem Kvarteta města Prahy. S Kvartetem města Prahy koncertoval ve 43 zemích a pořídil soubornou nahrávku Dvořákova kvartetního díla. Pro Supraphon natočil též kompletní nahrávku sólových sonát a partit Johana Sebastiana Bacha.

Nejlepší raketová modelářka světa je z Krupky na Teplicku

Nejlepší raketovou modelářkou světa za rok 2018 se stala studentka ústecké univerzity Viktorie Tržilová z Krupky na Teplicku. Svůj první vesmírný stroj postavila v šesti letech. Do krupského modelářského klubu ji v první třídě přivedla její učitelka, manželka několikanásobného mistra světa v raketovém modelářství Bedřicha Pavky. První raketka Viktorie byla malá papírová, její poslední je velká složitá raketa Ariane z mnoha materiálů a s několika motory.

Na modelářství studentku, která patří na světových soutěžích mezi nejmladší v seniorské kategorii, baví hlavně samotné konstruování. Tomu předchází přepočítání originálních plánů do menšího měřítka. Cílem je postavit co nejvěrnější kopii. Modely mají motory naplněny střelným prachem, jednotlivé části padají pomocí padáku. Kromě znalosti fyziky a matematiky se modeláři musí umět orientovat i v meteorologii.

Sport

Tenistka Karolína Muchová porazila na Elite Trophy v Ču-chaji 6:4, 4:6, 6:3 favorizovanou Sofii Keninovu z USA a při premiérové účasti na "malém Turnaji mistryň" vydřela postup do semifinále. Třiadvacetiletá Češka se nechala během zápasu ošetřovat a rozhodující zápas Kaméliové skupiny končila na hranici fyzického vyčerpání.

Počasí

Jasno až polojasno. Maximální teploty 17 až 21 °C °C.

Teplotní rekordy pro pátek byly vytvořeny nebo vyrovnány na 23 ze zhruba 150 stanic, které měří alespoň 30 let. Teplo bylo hlavně na východě země. V Olomouckém kraji naměřili více než 21 stupňů. Nejtepleji bylo na dvou místech na Jesenicku. Babí léto by v Česku mělo vydržet ještě o víkendu.