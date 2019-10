Rada pro výzkum, vývoj a inovace chce vytvořit žebříček českých inkubátorů

Vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace chce příští rok vytvořit žebříček českých inkubátorů. Porovnávat bude jejich výkonnost, nasazení nebo aktivitu v jednotlivých regionech. V současnosti chce Rada definovat kritéria a parametry, podle kterých projekty na podporu začínajících technologických firem bude vyhodnocovat. Na tiskové konferenci po zasedání rady to řekl vicepremiér, ministr průmyslu a místopředseda Rady Karel Havlíček (za ANO). "Přijali jsme závěr vytvoření uceleného koncepčního systému, který zmapuje všechny inkubátory, huby, případně i akcelerátory - inkubátory, které zřizuje vláda pro české podnikatele v zahraničí, například v New Yorku," řekl Havlíček. "Příští rok připravíme první žebříček českých inkubátorů, kde budeme porovnávat jejich výkonnost, nasazení, aktivitu v regionech, abychom si mohli říct, které splňují náročná kritéria," doplnil. Podle Havlíčka se Česko inspirovalo ve Spojených státech. Slibuje si od tohoto kroku posun od kvantity k jasně definované kvalitě. "Chceme ukazovat tyto inkubátory drobným podnikatelům, případně zájemcům nikoli jen ve světle, že se mohou zúčastnit té aktivity v inkubátoru, ale současně...že například získají investiční prostředky nebo že prostředí, ve kterém se budou moci rozvíjet, jim dá určitý základ k tomu, že budou úspěšní," poznamenal.

Odvolací soud potvrdil zastavení trestního stíhání náměstka Grygárka

Zastavení trestního stíhání Libora Grygárka je pravomocné. Potvrdil to ve čtvrtek pražský vrchní soud. Bývalý náměstek vrchního státního zástupce v Praze čelil obžalobě kvůli zneužití pravomoci v souvislosti s odsouzeným podnikatelem Romanem Janouškem. Trestní stíhání už v červenci zastavil městský soud v Praze s tím, že se bývalý náměstek nedopustil trestného činu, a taky kvůli promlčení. Proti verdiktu tehdy podalo stížnost Vrchní státní zastupitelství v Olomoucí. Tu ale teď pražský soud zamítl.

LN: Ze státní části maturit zřejmě zůstane jen didaktický test z češtiny

Ze státní části maturit zřejmě zůstane jen didaktický test z češtiny. Lidové noviny to zjistily z materiálů ministerstva školství. Ústní část maturity i slohová práce z češtiny by od příštího školního roku měly být v kompetenci jednotlivých škol. Má zmizet i povinná maturita z matematiky. Údaje vyplývají z hotové novely předmětného zákona, kterou mají Lidové noviny k dispozici. Ministerstvo školství se pro změny rozhodlo i kvůli tomu, že po zavedení povinné maturity z matematiky by jí podle odhadů neprošla třetina všech studentů gymnázií. Na netechnických učilištích by to bylo dokonce 70 procent. Resort chce proto pokračovat v systémově proměně výuky matematiky a zavedení povinné zkoušky odkládá na neurčito.

I nadále tak bude platit model povinné češtiny a výběr z matematiky nebo cizího jazyka. Jazykové zkoušky navíc čekají další změny. Ústní zkouška z cizího jazyka a sloh z češtiny totiž budou mít nově na starost školy. Podle ministerstva je to kvůli tomu, že je čím dál větší rozdíl mezi jednotlivými vzdělávacími programy. S tím ale nesouhlasí třeba Českomoravská konfederace odborových svazů a Asociace ředitelů gymnázií. Podle nich jde o nekoncepční řešení, píší Lidové noviny.

Česká zbrojovka měla loni rekordní tržby 4,66 miliardy korun

Česká zbrojovka z Uherského Brodu zaznamenala loni rekordní tržby přesahující 4,66 miliardy korun. Šlo o meziroční nárůst o více než 564 milionů korun. Čistý zisk společnosti činil zhruba 710,8 milionu korun, o rok dříve přesáhl 625 milionů korun. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou firma zveřejnila na svých webových stránkách. Za rostoucími tržbami i zisky stojí nárůst výroby. Podnik v poslední době každoročně prodá přes 300.000 zbraní. Export se na jeho loňských prodejích podílel téměř 72 procenty, v roce 2017 přesáhl 87 procent. Firma obchoduje s více než 100 zeměmi.

Čína se stala jedním z hlavních odběratelů kůrovcového dřeva z Česka

Lesníci našli odběratele pro kůrovcové dřevo, kterého je v Česku nadbytek. V kontejnerech ho vozí do Číny. Od začátku letošního roku do konce srpna tam vyvezly podniky dřevo za více než dvě miliardy korun. To je třináctkrát větší suma než loni. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Čína se tak pro Českou republiku stala třetím nejvýznamnějším exportním trhem, hned za Rakouskem a Německem.

Ještě před kůrovcovou kalamitou se v Česku ročně vytěžilo kolem patnácti milionů kubíků dříví, loni se objem skoro zdvojnásobil. Průměrná prodejní cena dřeva klesla od roku 2014 skoro o třetinu. Aktuálně stojí kubík kolem šesti set korun.

Cenu Přátelé českého umění dostali lidé pečující o český folklor

Za péči o nemateriální kulturní dědictví, za niž Česko sklízí i mezinárodní úspěchy, dostali cenu Artis Bohemiae Amicis (Přátelé českého umění) Zuzana Malcová z ministerstva kultury a etnolog Jan Krist. ČTK to řekla Iva Awwadová z ministerstva kultury. I díky oběma oceněným má Česko úspěchy se zápisy nemateriálního kulturního dědictví na příslušný seznam UNESCO. V prosinci se bude jednat o možném dalším, jímž jsou tradiční skleněné vánoční ozdoby. Malcová je ředitelkou ministerského odboru regionální a národnostní kultury a cenu dostala za péči o český folklor, který dlouhodobě zprostředkovává veřejnosti. Emeritní ředitel Národního ústavu lidové kultury Krist byl oceněn za koncepci péče o tradiční lidovou kulturu a přínos k rozvoji mezinárodní spolupráce v této oblasti s podporou UNESCO.

Ceny se předávaly ve čtvrtek večer v Brně u příležitosti desátého výročí přístupu Česka k Úmluvě UNESCO o zachování nemateriálního kulturního dědictví. Na známějším seznamu stavebních památek má Česko od počátku 90. let 14 zápisů, trvalo však dlouhých 16 let, než byly po Třebíči letos zapsány Hornická krajina v Krušnohoří a Národní hřebčín v Kladrubech. Více úspěchů ČR má v poslední době s nehmotným dědictvím. Zápisů má od roku 2005 do dneška šest, a to slovácký tanec verbuňk, masopustní obchůzky a masky na Hlinecku, sokolnictví, jízdy králů na jihovýchodě země, loutkářství a modrotisk.

Karel Gott bude mít hrob na pražských Malvazinkách

Místem posledního odpočinku zesnulého zpěváka Karla Gotta bude hřbitov na pražských Malvazinkách. Potvrdila to zpěvákova manželka Ivana s tím, že to bylo jeho přání. "Přál si odpočívat tam, kde prožil velkou část svého života, kde to měl rád a kde se cítil doma," uvedla Gottová. Konkrétní místo uložení oznámí později.

Karel Gott zemřel 1. října před půlnocí ve své vile na pražské Bertramce. Léčil se s akutní leukemií. Legendě české populární hudby, která ovlivnila několik generací posluchačů, bylo 80 let. Fanoušci se mohli s oblíbeným zpěvákem rozloučit v pátek 11. října v paláci Žofín, kam přišlo zhruba 49.000 lidí.

Ve věku 95 let zemřel sochař, malíř a grafik Karel Malich

Ve věku 95 let ve čtvrtek zemřel malíř, sochař a grafik Karel Malich. Českému rozhlasu to potvrdila Nikola Bukajová z Galerie Zdeněk Sklenář, která ho dlouhodobě zastupovala. Karel Malich byl jedním z nejvýznamnějších českých umělců druhé poloviny 20. století. Proslavil se hlavně jako autor typických drátěných platik. Malich měl blízko k nezvyklým uměleckým materiálům, jako jsou třeba právě dráty, stejně jako k jasným a pestrým pastelům. Jeho největší inspirací byla krajina. Jeho díla si do svých výstav vybíraly i prestižní galerie například ve Vídni nebo New Yorku.

Anketa: Češi o Dušičkách volí klasiku, roste ale obliba LED svíček

Češi o Dušičkách neexperimentují, pokud koupí dekorace na hrob, potrpí si na klasiku. Vyplývá to z ankety ČTK mezi majiteli zahradnictví a zástupci obchodů. Roste však obliba LED svíček. Podle zástupců obchodů ale parafínové, olejové či malé iluminační svíce v kalíšku dál patří pro nakupující k osvědčené klasice. Co se týče květin, zákazníci preferují živé před umělými, na špičce popularity se drží chryzantémy a vřes. K favoritům se řadí i astry, různé druhy vřesu a dekorativní věnečky. Zájem je o věnce v přírodním stylu, které se zdobí usušenými přebytky - například růžemi. Majitelé zahradnictví se shodují, že zájem o Dušičky klesá. Mladí lidé podle nich na hroby příliš nechodí. A když, tak za dekorace moc neutratí. Hlouběji do kapsy podle nich sáhne spíše starší generace. Většina oslovených zahradnictví nicméně uvedla, že zájem o dušičkový sortiment je stabilní a zatím srovnatelný s předchozími lety.

Plíšková a Kvitová na sebe na Turnaji mistryň ve skupině nenarazí

České tenistky Karolína Plíšková a Petra Kvitová se tentokrát na Turnaji mistryň ve skupině nepotkají. Plíšková je ve Fialové a Kvitová v Červené skupině. Los rozhodl o tom, že Plíšková narazí na vítězku US Open Biancu Andreescuovou z Kanady, Rumunku Simonu Halepovou a ukrajinskou obhájkyni titulu Elinu Svitolinovou. Kvitová bude hrát se světovou jedničkou a vítězkou Roland Garros Ashleigh Bartyovou z Austrálie, Japonkou Naomi Ósakaovou, která ovládla Australian Open, a se Švýcarkou Belindou Bencicovou. Na turnaji se představí ještě tři české deblistky.

Počasí na sobotu

Jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost, která se odpoledne většinou rozpustí. Nejvyšší teploty 17 až 22 °C, při déletrvající nízké oblačnosti kolem 14 °C, na horách 16 stupňů Celsia.