Babišovy svěřenské fondy přezkoumá soud, žalobu podal pirátský senátor

Senátor Lukáš Wagenknecht (Piráti) se obrátil na civilní soudy s žádostí o posouzení neplatnosti založení svěřenských fondů premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Vychází z toho, že podle občanského zákoníku je svěřenský fond nástrojem pro správu cizího majetku, nikoli vlastního majetku. Podle něho je Babiš prostřednictvím svěřenských fondů s vlastním majetkem úzce spojen. Zřízením svěřenských fondů pro sebe samého Andrej Babiš podle Wagenknechta obchází nejen účel občanského zákoníku, ale i účel zákona o střetu zájmů, aby mohl pokračovat v čerpání veřejných prostředků. Mluvčí Pirátů Karolína Sadílková ČTK řekla, že se Wagenknecht obrátil na obvodní soud pro Prahu 8 a okresní soud v Rožnově pod Radhoštěm podle místa bydliště správců fondu.

Andrej Babiš vložil holding Agrofert kvůli českému zákonu o střetu zájmů do svěřenského fondu předloni a tvrdí, že na něj nemá žádný vliv. Podezření, že Babiš porušuje evropské nařízení o střetu zájmů, vznesla Transparency International ČR (TI), připojili se k ní opoziční Piráti. Případný střet zájmů prověřují na základě podnětu od TI od poloviny ledna auditoři Evropské komise.

Holding Agrofert podle výročních zpráv získal předloni na zemědělských a dalších dotacích 1,95 miliardy korun, o rok dříve zhruba 1,5 miliardy Kč. Přislíbeny měl v daných letech dotace přibližně o sto milionů vyšší.

Důvěra v ekonomiku v říjnu opět klesla, nižší byla naposledy v srpnu 2014

Důvěra v českou ekonomiku v říjnu, stejně jako v září, klesla o jeden bod a dostala se na hodnotu 93,6 bodu. Nižší byla naposledy v srpnu 2014. Příčinou je pokles důvěry mezi podnikateli, která se snížila o 1,3 bodu na 91,6 bodu. U spotřebitelů se důvěra naopak zvýšila o 0,3 bodu na 103,6 bodu. Oznámil to Český statistický úřad (ČSÚ). Proti loňskému říjnu je důvěra spotřebitelů i podnikatelů nižší. Mezi podnikateli se důvěra v ekonomiku proti září snížila v průmyslu a obchodu, ve stavebnictví a službách byla vyšší. Mezi spotřebiteli se pro období příštích 12 měsíců téměř nezměnily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace i jejich vlastní finanční situace. Přibližně stejné jako v září zůstaly také obavy ze zvýšení nezaměstnanosti a obavy z růstu cen. Naopak úmysl spořit se v meziměsíčním srovnání mírně zvýšil.

UNESCO: Praze hrozí zápis na seznam památek v ohrožení

Historickému centru Prahy, které je zapsané od roku 1992 na seznam UNESCO, hrozí zařazení mezi památky v ohrožení. Informuje o tom zpráva Centra světového dědictví UNESCO a centrála Mezinárodní rady pro památky a sídla. Podle komisařů institucí, kteří na jaře navštívili Prahu, město i český stát málo chrání hodnoty, pro které byla historická část Prahy na seznam světového dědictví zapsána. Komisaři upozorňují na současné i plánované výškové stavby v Praze. Varují taky před připravovaným stavebním zákonem, který nepočítá se závaznými stanovisky památkářů. Komisaři tak požadují přepracování Metropolitního plánu města. Podle zprávy nyní je na Praze a České republice, aby započaly s nápravou tohoto stavu. To, jak se k tomu postaví, vyhodnotí Výbor pro světové dědictví na svém 44. zasedání příští rok.

Seznam ohrožených památek UNESCO zahrnuje ty památky, kterým hrozí akutní nebezpečí zániku. Podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) je předčasné mluvit o tom, že by se centrum Prahy mohlo dostat na seznam ohrožených památek UNESCO. Se světovou organizací se vede jednání a situace se dá zvládnout, řekl novinářům ve Sněmovně. Podle Zaorálka se bude reakce České republiky v UNESCO řešit během příštího roku.

21. srpen nejspíš bude pamatným dnem, schválili to poslanci

Česko si zřejmě bude 21. srpen připomínat jako Den obětí invaze. Ve čtvrtek to schválila Poslanecká sněmovna zrychleně v prvním čtení. Pro bylo 130 poslanců, z KSČM předlohu podpořil Jiří Dolejš. Novelu teď posoudí Senát. Noc z 20. na 21. srpna 1968, kdy do tehdejšího Československa vtrhla vojska armád Varšavské smlouvy, patří podle autorů předlohy k nejtragičtějším datům československé moderní historie. Sněmovna nedávno mezi významné dny zařadila taky 8. říjen jako Památný den sokolstva.

K dalším významným dnům by v budoucnu podle návrhů poslanců mohl patřit taky 17. leden jako Den mateřských škol. Poslanci hnutí STAN předložili návrh, podle kterého by se 1. květen slavil nejen jako Svátek práce, ale i jako Den vstupu Česka do Evropské unie.

Aktivisté vyzvali poslance, aby jednali o manželství pro všechny

Aktivisté z organizací na podporu gayů a leseb vyzvali dnes poslance, aby pustili návrh o manželství pro všechny v brzké době do dalšího projednávání a umožnili o něm hlasovat. Výzvu českým politikům přednesli na mezinárodní konferenci o rovném přístupu k sexuálním menšinám. Sněmovna novelu občanského zákoníku, podle níž by mohli sňatek uzavírat i homosexuálové, začala projednávat loni v listopadu. Vrátila se k ní letos v březnu. Ani po dvou pokusech úvodní debatu neukončila. "Míč je nyní na straně Poslanecké sněmovny, zejména koaličních stran a také Pirátů. Je to rok a půl, co byl zákon předložen. Dvakrát se o něm jednalo, ještě se ani jednou nehlasovalo... To zdržování, kterého jsme svědky, je možná důsledkem obav, že by zákon mohl projít," řekla ČTK Adéla Horáková z Koalice za manželství. Podotkla, že ve stranách je volné hlasování, poslanci se tedy mohou k novele postavit podle svého přesvědčení.

Novelu s manželstvím pro všechny předložilo 46 poslanců a poslankyň ze šesti sněmovních klubů. Podle nich má změna zajistit gayům a lesbám i jejich dětem stejná práva a důstojnost, jako mají manželé a jejich potomci. Současně dolní komora začala projednávat protinávrh 37 zákonodárců na výslovné ústavní ukotvení manželství jako svazku muže a ženy. Podle předkladatelů by se tak ochránila rodina.

Od července 2006 mohou stejnopohlavní páry uzavírat v Česku registrované partnerství. Registrovaní mohou získat třeba informace o zdravotním stavu svého protějšku či po něm mohou dědit stejně jako v manželství. Nemají ale společné jmění a po ztrátě partnera či partnerky nemají nárok na vdovecký či vdovský důchod. Sirotčí důchod nemusí získat ani jejich potomek. Registrované dvojici zákon adopci zakazuje. V Česku takzvané duhové rodiny s dětmi už žijí. Oficiálně mohou mít děti dvou matek a dvou otců ale jen jednoho rodiče.

Babiš jednal v Tokiu s premiérem Abem, pozval ho do Prahy

Český premiér Andrej Babiš se ve čtvrtek v Tokiu sešel se svým japonským protějškem Šinzóem Abem a pozval ho do Prahy. Vhodnou příležitostí k návštěvě by mohlo být stoleté výročí navázání diplomatických vztahů obou zemí, které Praha a Tokio oslaví příští rok. Babiš uvedl, že by Česká republika chtěla během návštěvy japonského premiéra dokončit a podepsat dohodu o strategické spolupráci s Japonskem. V japonské metropoli se prý také snažil přesvědčit japonskou stranu o zavedení přímého leteckého spojení Prahy a Tokia. "Považujeme Japonsko za velice důležitého ekonomického partnera a investora... V Česku máme 266 japonských firem, které zaměstnávají asi 51.000 našich lidí, takže je tady obrovský potenciál spolupráce," podotkl český premiér.

Pohonné hmoty v Česku zlevnily, benzin je nejlevnější od poloviny dubna

Benzín u českých čerpacích stanic je nejlevnější od letošního dubna. Informovala o tom společnost CCS. V průměru teď litr stojí 32 korun a 33 haléřů. Je to o 15 haléřů méně než minulý týden. Mírně - ve srovnání s minulým týdnem - zlevnila taky nafta. Řidiči za litr aktuálně zaplatí v průměru 31 korun a 87 haléřů. Nejlevnější jsou pohonné hmoty na jihu Čech, nejdražší naopak na Vysočině a v Praze. Podle ekonomů se v příštím týdnu řidiči v Česku dočkají dalšího zlevnění pohonných hmot, v průměru kolem pěti haléřů na litr. Poté lze čekat stagnaci až mírný růst cen pohonných hmot. hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda řekl, že momentálně je benzin v Česku levnější než v okolních zemích, s výjimkou Polska.

Odborníci: V Česku musí vzniknout lesy s bohatou strukturou

Budoucí lesy, které v Česku vyrostou na holinách či zbytcích uschlých a kůrovcem zničených lesů, musí mít bohatou strukturu. Dnes takových lesů není ani jedno procento, na přelomu tisíciletí to přitom byla procenta čtyři, řekl na konferenci ve Křtinách na Blanensku Jan Kadavý z Lesnické a dřevařské fakulty Masarykovy univerzity. Jde podle něj o les, který bude mít bohatou druhovou skladbu, stromy budou různě staré, budou mít různou výšku a porost se bude obnovovat především přirozeně. Těžit se v něm bude výběrným způsobem, a nebudou tak vznikat holoseče. Konferenci pro své členy uspořádalo Sdružení místních samospráv ČR, protože obce jsou dohromady jedním z velkých vlastníků lesů v Česku a velmi silně se potýkají s rozpadem svých porostů.

Podle lesnického odborníka Aleše Erbera, který také vystoupil, je potřeba si vytknout na začátku cíl, jak by měl les vypadat. A podle něj to musí být právě trvalý a bohatě strukturovaný les odpovídající podmínkám dané lokality. Za příklad dlouhodobě považuje hospodaření v bavorských lesích. Na dlouhodobé stesky lesníků už se snaží letos reagovat i vláda a chystá novelu zákona, která má myslivcům nařídit snížit stavy zvěře.

Správa KRNAP letos podpořila péči na 43 vzácných loukách

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) letos v rámci projektu Obnovný management krkonošských luk podpořila péči na 43 lučních lokalitách. Ve spolupráci s místními hospodáři se snaží na loukách udržet bezlesí, na které se vážou cenné ekosystémy, uvedli zástupci Správy KRNAP. Správa KRNAP přes několik aktuálních projektů podporuje péči ve zhruba 120 lučních enklávách. Podle mluvčího národního parku Radka Drahného šlo letos na podporu péče o 43 luk asi devět milionů korun. "V Krkonoších máme tři základní fenomény, arkto-alpinskou tundru, lesy a louky. Když se o louky nebudeme starat, zarostou a za několik desítek let by se z Krkonoše tento fenomén vytratil. Pokud je chceme zachovat, musíme o ně pečovat, tak, jak to dělali naši předkové," řekl ČTK Drahný. Péče o louky spočívá také v sekání trávy, pasení dobytka, odstraňování náletů, vláčení nebo v obnovování přehrážek, které mají zadržovat vodu v krajině. Na podzim hospodáři louky hnojí odleželým kompostem.

Česká centra připomenou zahraniční veřejnosti sametovou revoluci

Řadou projektů, aktivit a doprovodných programů napříč žánry se zaměřením na téma „svoboda“ a „osobnost Václava Havla“ připomínají Česká centra 30. výročí pádu komunistického režimu v Československu. Centra tímto způsobem chtějí přiblížit historický význam roku 1989 zahraniční veřejnosti. Česká centra o tom informovala v tiskové zprávě. Jednou z hlavních akcí je fotografická výstava nazvaná 1989 sametová revoluce - konec totalitarismu v Československu. Představuje snímky 15 fotografů z protirežimních demonstrací včetně Palachova týdne z ledna 1989 a studentského pochodu ze 17. listopadu, ale i euforii veřejnosti při následujících protestech, které vedly k ukončení komunistické vlády. Součástí výstavy je i soubor fotografií z odchodu sovětských vojsk z československého území, který sametovou revoluci završil. Výstava se uskuteční v Českých centrech v devíti zemích světa i na českých zastupitelských úřadech. Česká centra nabídnou také výstavu plakátů sametové revoluce nebo projekt Světové stopy V. Havla, což je interaktivní mapa Havlova působení v celosvětovém měřítku.

České centrum New York oslaví listopadové výročí v České národní budově bohatým programovým cyklem. Událost s názvem 30. výročí Sametové revoluce směruje napříč obory a zahrnuje oblast filmu, hudby, ale i vědy. Originální program připravují také v Bruselu ve formě mezinárodního setkání umělců a aktivistů více generací s názvem Revolution is not a garden party/ Revoluce není zahradní slavnost. Ojedinělou sérií akcí pod názvem „Srdce pro Evropu - Václav Havel 2019“ připravilo také České centrum Milán ve spolupráci s místním generálním konzulátem. Návrat svobody a demokracie připomene v italském Miláně a regionu Lombardie řada kulturních a společenských akcí. Pomyslným vrcholem bude odhalení lavičky Václava Havla na Milánské státní univerzitě 13. listopadu 2019 za přítomnosti Dagmar Havlové. České centrum Paříž připomnělo již na jaře osobnost Václava Havla výstavou Samizdat se symbolickým podtitulem „Moc bezmocných“.

Česká centra zřizuje ministerstvo zahraničí, slouží k propagaci Česka v zahraničí zejména prostřednictvím kultury. Zaměřují se také na vědu, výzkum a inovace. Česká centra tvoří síť ve 24 městech, loni uspořádala přes 2000 akcí a přilákala na 2,8 milionu návštěvníků.

Počasí na pátek

Polojasno až skoro jasno, zpočátku místy zataženo nízkou oblačností nebo mlhy a ojediněle mrholení. Nejvyšší teploty 16 až 20 °C, na horách kolem 14 stupňů Celsia.