Schillerová: Návrh rozpočtu je kvalitní, má rekordní investice

Návrh rozpočtu na příští rok je kvalitní a přináší rekordní investice na nedostatečnou infrastrukturu i rekordní objem peněz do vzdělávání. Poslancům to při představování návrhu státního rozpočtu řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Před poslanci nejprve vystoupil prezident Miloš Zeman. Slíbil, že pokud Sněmovna rozpočet schválí, podepíše ho. Opoziční strany již dříve vyslovily své výhrady vůči rozpočtu a dá se očekávat, že ho během rozpravy zahrnou kritikou stejně jako v předchozích letech. Podle předsedy poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska rozpočet neobsahuje výdaje na nutné reformy penzí a zdravotního systému a je v něm málo peněz na investice. Rozpočet pokládá za nepřijatelný.

Česká ekonomika má podle prezidenta rezervy 318 miliard korun, které by byly využitelné pouze tehdy, kdyby se podařilo zrušit veškeré daňové výjimky. Za každou z nich ale podle Zemana stojí lobbistická skupina, která bude o tuto výhodu bojovat. Prezident připomněl, že na "batoh" dotací na obnovitelné, zejména solární zdroje energie z dob vlády Mirka Topolánka, upozorňuje neustále. Řešení je podle Zemana několik, zmínil solární daň nebo snížení výkupních cen této energie. Ohledně počtu státních úředníků Zeman poukázal na letošní zrušení Fondu dalšího vzdělávání, který působil pod ministerstvem práce a sociálních věcí a zaměstnával šest stovek lidí. Měly by tak podle prezidenta postupovat i další resorty. Zeman se krátce zmínil také o sociálních dávkách. Zopakoval svůj názor, že lidé, kteří odmítnou nabízenou práci, by žádné dávky dostávat neměli.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová za ČSSD označila navrhovaný rozpočet za dobrý kompromis. Připomněla, že ČSSD odmítla ve vládě podpořit první verzi rozpočtu, neboť nemandatorní výdaje byly v něm byly "osekány až na kost". Při dalších jednáních se ale povedlo odvrátit kolaps některých služeb a faktickou likvidaci dotačních programů v sociální oblasti, uvedla ministryně. Na základní priority jejího úřadu se povedlo získat navíc 5,9 miliardy korun, důchody se zvýší v průměru o 900 korun měsíčně, rodičovský příspěvek o 300 korun, řekla Maláčová. Předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM), která je současně zpravodajkou k rozpočtu, řekla, že rozpočet není dokonalý. Chybí jí v něm témata, jako je efektivnost sociálního státu nebo promyšlenější vládní výdaje do investic. Za důležité však považuje, že návrh podpořili zaměstnavatelé a odbory. SPD podle svého předsedy Tomia Okamury vládní návrh státního rozpočtu na příští rok nepodpoří. Návrh je málo investiční, výdaje směřuje na okamžitou spotřebu a plánovaný deficit ve výši 40 miliard korun zbytečně zadluží Českou republiku, uvedl ve Sněmovně Okamura.

Zdražování nových bytů v Praze meziročně zrychlilo na 11,5 pct

Zdražování nových bytů v Praze na konci září zrychlilo meziročně zhruba o tři procentní body na 11,5 procenta. Metr čtvereční stojí 106.713 korun. Počet prodaných bytů za tři čtvrtletí meziročně vzrostl o čtyři procenta na 3950. Vyplývá to z údajů developerských firem Trigema, Skanska Reality a Central Group, které zveřejnily na tiskové konferenci. "Pro nadcházející období očekáváme už jen pozvolný růst cen. V některých lokalitách si budou držet svou úroveň. Prostor pro zlevňování však nevidím. Aby nastalo, musela by se snížit cena stavebních prací a materiálů a zároveň by musela výrazněji vzrůst nabídka na trhu," uvedl generální ředitel Skanska Reality Petr Michálek.

"Nezdravá situace na pražském rezidenčním trhu se neprojevuje jen v rostoucích cenách. Její dopad je zřejmý i při detailním pohledu na aktuální nabídku jednotlivých dispozic. Zatímco ještě v roce 2013 se podíl malých bytů 1+KK a 2+KK pohyboval pod 50 procenty, dnes tvoří již 63 procent," doplnil předseda představenstva Central Group Dušan Kunovský. Podle statistik developerů zároveň klesá průměrná velikost nabízených bytů. Dnes je zhruba 65 metrů čtverečních. Ještě v roce 2015 to bylo o deset metrů čtverečních více. "Troufám si tvrdit, že kvůli vysokým cenám bytů a omezení dostupnosti hypoték bude tento trend nejspíš pokračovat i nadále," dodal Kunovský.

ČSA koupí od Airbusu 7 nových letadel, první dostane příští rok

České aerolinie (ČSA) odeberou od společnosti Airbus sedm nových letadel, čtyři stroje A220-300 a tři letouny A321XLR s delším doletem. První dvě letadla dopravce zařadí do své flotily příští rok, další stroje obdrží v letech 2021 a 2025. Předseda představenstva ČSA Petr Kudela uvedl, že "letouny díky zcela novému uspořádání kabiny nabízí nejvyšší možnou úroveň kvality pohodlí ve své třídě i na dlouhých letech". Podle obchodního ředitele Airbusu Christiana Scherera má letoun A321XLR nejdelší dolet z řady A320 Family a umožňuje lidem cestovat pohodlně. ČSA zároveň bude při rozšiřování sítě svých linek těžit z výrazně nižší spotřeby paliva.

Flotilu ČSA nyní tvoří 14 letadel a dopravce nabízí letecká spojení do desítek destinací v zemích Evropy, Blízkého východu a Asie. Většina linek ČSA je provozována ve spolupráci s mateřskou společností Smartwings letouny z flotily Smartwings Group, jejíž ČSA jsou součástí. Samotná společnost Smartwings čelí potížím s letadly Boeing 737 MAX, jejichž provoz kvůli březnové nehodě v Etiopii zakázala Evropská agentura pro bezpečnost létání (EASA). Smartwings mají sedm těchto letounů.

Toyota oznámila, že jednala s Babišem o možné spolupráci v ČR

Společnost Toyota Motor Corporation oznámila, že její zástupci s českým premiérem Andrejem Babišem jednali o možné spolupráci v Česku. S vedením automobilky se ministerský předseda setkal v rámci tokijského autosalonu, kde si také prohlédl druhou generaci vozu na vodíkový pohon Mirai, uvedla Toyota v tiskové zprávě. Toyota je také výrobcem prvního sériového vozu na vodíkové palivové články. Právě rozvoj vodíkové infrastruktury pro dopravu nedávno označil český ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček jako jednu z priorit v této oblasti. V České republice Toyota vyrábí minivozy Aygo v kolínském závodu TPCA, který by měla v blízké době zcela převzít od partnerů z koncernu PSA. V současnosti jde o jeden z nejmodernějších automobilových závodů v Evropě.

Předseda české vlády se v úterý zúčastnil slavnostního ceremoniálu intronizace nového japonského císaře. Vedle toho absolvoval bilaterální jednání se zástupci japonské vlády i představiteli dalších zemí a také s reprezentanty místních firem.

Ministr: Výdaje na zdravotní péči vzrostou o 8 až 12 procent

Platby do jednotlivých oblastí zdravotní péče se příští rok podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) meziročně zvýší o 8 až 12 procent. Výraznější nárůst platů čeká sestry poskytující domácí péči, a to zhruba 41 procent. Ministr to řekl poslancům při informování o situaci ve zdravotnictví, které má dostat v příštím roce rekordních 350 miliard korun. Úhradová vyhláška počítala podle ministra původně s navýšením plateb o 24 miliard korun. Po jednání premiéra Andreje Babiše (ANO) s poskytovateli péče i s KSČM přibylo dalších 4,9 miliardy korun. "Ještě nad rámec těch 29 miliard půjde šest miliard korun, které budou obsaženy v rámci zdravotně pojistných plánů všech zdravotních pojišťoven," řekl Vojtěch. Tyto peníze budou určeny na podporu regionálních nemocnic, primární péče, zajištění dostupnosti kvalitní péče, dodal.

Odbory původně požadovaly, aby se z rezerv zdravotních pojišťoven využilo příští rok až 25 miliard korun. Ministr to odmítal s tím, že rezervy budou potřeba při zhoršení ekonomiky. Nejvíce si podle ministra polepší sestry v domácí péči, které byly v posledních letech opomíjeny. Měsíčně sestra v domácí péči bude mít mzdu vyšší o 10.000 korun v rámci superhrubé mzdy, uvedl Vojtěch. Dodal, že to snad bude dostatečně motivační a stabilizační.

Zeman: Nemocnice ve čtvrtek zveřejní moji zdravotní dokumentaci

Ředitel Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) Miroslav Zavoral ve čtvrtek zveřejní kompletní zdravotní dokumentaci prezidenta Miloše Zemana. Při odchodu z Poslanecké sněmovny to Zeman řekl novinářům. Zopakoval, že nemá jiný zdravotní problém než bolavé nohy, a na dotaz novináře doplnil, že nemíní kvůli svému zdravotnímu stavu skončit ve funkci. Zeman byl v ÚVN v pražských Střešovicích minulý týden na čtyřdenním pobytu. Ukončil jej v neděli, Hrad jej označil za rekondiční. ÚVN po ukončení pobytu uvedla, že Zeman byl v neděli v dobré kondici a v nemocnici nepodstoupil žádný zákrok. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček prezidentův pobyt v nemocnici zdůvodnil přípravou na státní svátek 28. října, při kterém chce být Zeman "absolutně fit".

Střešovická nemocnice popřela, že by měla zveřejnit kompletní zdravotní dokumentaci Zemana. Půjde o shrnutí stavu a aktuální výsledky, píše Deník N.

Státní památky navštívilo letos 4,6 milionu lidí, méně než loni

Památky ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) přilákaly od ledna do konce září více než 4,6 milionu návštěvníků. Nejsilnějším měsícem byl srpen, v němž na památky zamířilo přes 1,2 milionu zájemců. Hlavní letošní sezona se chýlí ke konci, desítky hradů a zámků otevřou své brány ještě s adventním programem. I přesto, že je letos návštěvnost nižší, rostou NPÚ výnosy. Proti loňsku vzrostly o 7,7 procenta na 543 milionů korun. Peníze se použily na opravy památek, restaurování mobiliáře a odstranění škod v parcích a zahradách, způsobených dlouhodobým suchem a škůdci.

Nejnavštěvovanějším objektem letošní hlavní sezony je zámek Lednice, který do konce září navštívilo bezmála 350.000 lidí. Druhé místo patří zámku Český Krumlov, na který zavítalo téměř 330.000 návštěvníků. Trojici nejnavštěvovanějších památek již tradičně doplňuje zámek Hluboká s návštěvností přesahující 250.000 lidí. K hranici 200.000 návštěvníků se blíží hrad Karlštejn, hranici 100.000 návštěvníků překonaly zámek a zahrady v Kroměříži, zámky Valtice a Konopiště a hrady Trosky a Bouzov.

Státní operu otevře 5. ledna koncert v režii Alice Nellis

Státní opera v Praze se znovu otevře 5. ledna 2020 večerem s podtitulem Státní opera v proměnách času (1888-2018). Slavnostní koncert v režii Alice Nellis diváky provede po historii čtyř zdejších operních souborů. Pod taktovkou hudebního ředitele Státní opery Karla-Heinze Steffense se představí sólisté Opery Národního divadla (ND), čeští i zahraniční hosté, například Lise Davidsen, Pavel Černoch, Eva Urbanová či Kateřina Kněžíková.

"V přímém přenosu České televize zazní Janáček, Smetana, Puccini nebo předehra Wagnerových Mistrů pěvců norimberských, která celý večer otevře. Tato opera zazněla u příležitosti slavnostního zahájení provozu v tehdy Novém německém divadle 5. ledna 1888," uvedl umělecký ředitel Opery ND a Státní opery Per Boye Hansen.

Státní opera se divákům podle plánu znovu otevře 5. ledna 2020, tedy po téměř třech letech rekonstrukce a přesně 132 let od jejího prvního otevření. Původní odhad nákladů rekonstrukce byl přibližně 900 milionů korun. Velké zásahy do ceny znamenala změna technologie jevištní točny za 115 milionů korun a rekonstrukce vzduchotechniky. Cena nakonec vzrostla na 1,3 miliardy korun včetně DPH.

Počasí

Zataženo nízkou oblačností nebo mlhy, postupně místy skoro jasno. Maximální teploty 13 až 17 °C, ojediněle kolem 20 °C.

V Česku v úterý opět padaly teplotní rekordy, zaznamenalo je 45 ze zhruba 150 stanic, které měří alespoň 30 let. Teplo bylo hlavně na východě, ve Strání na Uherskohradišťsku naměřili 23,9 stupně Celsia. ČTK to sdělil František Šopko z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).