BIS a centrála proti organizovanému zločinu loni rozbily síť vytvořenou ruskými zpravodajci

Bezpečnostní informační služba (BIS) a Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) loni odhalily a rozbily síť, kterou v Česku vytvářela ruská zpravodajská služba FSB. Na bezpečnostní konferenci ve Sněmovně o tom informoval ředitel BIS Michal Koudelka. Aktivity ruských a čínských zpravodajských služeb označil za nejpodstatnější dlouhodobá rizika pro bezpečnost Česka. Z krátkodobého hlediska je největším rizikem islámský terorismus, BIS ale nyní nemá informaci o přímé hrozbě teroristického útoku. Koudelka uvedl, že síť v České republice budovala ruská Federální bezpečnostní služba (FSB). Síť byla financována z Ruska a ruské ambasády a měla prostřednictvím sítě serverů útočit na cíle v Česku i na české zahraniční partnery. "Síť byla totálně rozbita a zdecimována díky výborné práci NCOZ. Vyšetřování dále pokračuje. Zabránili jsme této aktivitě z území České republiky, která byla součástí dalšího řetězce, který Rusové využívali a připravovali k využití v jiných zemích Evropy," řekl Koudelka. Podle ředitele Jiřího Mazánka je kauza pořád v trestním řízení. "Ttudíž se v této chvíli nemůžeme k podrobnostem blíže vyjadřovat," uvedl. Potvrdil pouze, že NCOZ spolupracuje na kauze s kontrarozvědkou.

Ruská ambadása nařčení BIS odmítá. "Naprosto to neodpovídá skutečnosti. Velvyslanectví nemá nic společného s jakousi agenturní sítí," citovala agentura TASS reakci ruského diplomatického zastoupení v ČR.

Šéf BIS varoval před pravicovým extremismem v Česku

Ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka na konferenci ve Sněmovně varoval před hrozbou pravicového extremismu. Aktivních extremistů podle něj sice v Česku ubylo, ale není vyloučeno, že se situace změní. Poukázal přitom na letošní teroristické útoky pravicových extremistů v Německu a na Novém Zélandu. Koudelka uvedl, že extrémně pravicové scéně se v Česku dlouhodobě věnují BIS i policie. Díky jejich působení, ale i díky velké roztříštěnosti extremistické scény podle něj ubývá aktivních extremistů. Varoval ale, že se situace může změnit. V této souvislosti připomněl nedávný útok na synagogu v německém Halle nebo březnovou střelbu na mešity v novozélandském Christchurchi. Podle něj by podobné útoky mohly některým pravicovým radikálům sloužit jako motivace k vlastnímu činu. Koudelka také upozornil, že případný extremistický čin zaměřený proti české muslimské komunitě by mohl vést k její radikalizaci. V důsledku toho by se podle něj mohlo zvýšit riziko islámského terorismu v Česku, který BIS považuje za nejvážnější krátkodobou bezpečnostní hrozbu pro zemi.

NKÚ: Dotace pro malé IT firmy čerpaly i nadnárodní korporace

Ministerstvo průmyslu a obchodu podle Nejvyššího kontrolního úřadu nedostatečně kontrolovalo rozdělování dotací. Ten našel problémy v oblasti informačních a komunikačních technologií. Unijní dotace měly podpořit malé a střední podniky, ale více než třetina jich směřovala k velkým podnikům i nadnárodním korporacím. Podpora z EU, rozdělovaná ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), měla firmám pomoci třeba ke vzniku datových center. Firmy si ale z peněz pořídily třeba fotoaparát, dron nebo letadlo s hangárem. Z celkových více než 7 miliard směřovalo k velkým podnikům 2,5 miliardy korun. Resort zjištění kontrolorů potvrdil, jejich zpráva se však podle mluvčí MPO Filipové vztahuje zejména k letům 2012 až 2018, kdy ministerstvo už dříve přijalo nápravná opatření.

Do nového mýtného systému je zatím přihlášeno 82 tisíc vozidel, čeká se 450 tisíc

Do nového systému na výběr mýta se za první měsíc zaregistrovalo 82 tisíc vozidel, celkem se očekává 450.000 vozů. Informoval o tom ministr dopravy Vladimír Kremlík za hnutí ANO. Většinu z registrovaných tvoří velcí dopravci, z jejich očekávaného počtu je evidována přibližně polovina. Z menších dopravních firem, které v současném systému tvoří v souhrnu až 85procentní většinu, se zaregistrovalo pouze pět procent. Podle Kremlíka je problém hlavně u zahraničních přepravců. Konsorcium CzechToll/SkyToll má obavy zejména z nedostatečného zájmu o registrace u polských dopravců. Problémy jsou ale i u dopravců z Rumunska, Bulharska a dalších zemí východní Evropy. Kremlík proto tento týden pošle dopis ministrům dopravy těchto států, ve kterém je požádá o spolupráci.

Přípravu nového mýtného systému provázejí právní spory. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v září zatím nepravomocně zakázal plnění mýtné smlouvy, a to s ročním odkladem. Stát proti tomu podal rozklad. Kremlík v této souvislosti zopakoval, že přípravy nového mýta pokračují a systém bude spuštěn včas.

Konsorcium CzechToll/SkyToll vystřídá na pozici správce mýta firmu Kapsch. Konsorcium loni uspělo v tendru s nabídkou 10,75 miliardy korun za desetiletý provoz.

Ceny bytů v ČR ve 2. čtvrtletí vzrostly o deset procent na 60.700 za metr čtvereční

Ceny bytů v Praze a krajských městech ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostly v průměru o deset procent na 60.700 korun za metr čtvereční. Tempo růstu cen bylo zhruba stejné jako před rokem, kdy byty podražily o 10,8 procenta. Ve druhém čtvrtletí letošního roku byla nejdražší Praha (84.200 korun za metr čtvereční), nejlevnější Ústí nad Labem (17.000 Kč/m2). Vyplývá to ze studie poradenské společnosti Deloitte, která prostřednictvím portálu cenovamapa.org zpracovává informace o prodejních cenách z kupních smluv evidovaných v katastru nemovitostí. Meziročně nejvíce zdražily byty v Českých Budějovicích (o 21,8 procenta), Praze (o 17,3 procenta) a v Brně (o 13,1 procenta). Naopak ve Zlíně ceny o 4,1 procenta klesly, v Hradci Králové se zvýšily o 0,9 procenta, v Karlových Varech o 2,2 procenta.

Na čtvrtině území Česka se hladina podzemních vod vrátila do normálu

Hladina podzemních vod se v Česku oproti loňsku mírně zlepšila, na čtvrtině území se vrátila do normálu. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu, který porovnal letošní a loňské září. Situace s podzemní vodou se podle ČHMÚ zlepšila hlavně na severovýchodě Moravy a v jihozápadních Čechách, ale taky v povodí horního Labe. Pomohly tomu nižší teploty a větší množství dešťových i sněhových srážek.

Kromě hladiny podzemních vod se zlepšil i stav svrchní vrsty půdy. Stav zemědělského sucha zasahuje pouze tři procenta území, přičemž třemi nejhoršími stupni trpí necelé procento. Zatímco na Moravě je dostatečně naplněná nejen horní vrstva půdy, ale i spodní vrstva od 40 centimetrů do jednoho metru, v Čechách jsou místa, kde přetrvává nedostatek vláhy ve spodní vrstvě, řekl bioklimatolog a jeden z tvůrců projektu InterSucho Miroslav Trnka.

Pražské letiště se do roku 2035 rozšíří na 23 milionů cestujících

Pražské letiště Václava Havla se dostalo na hranu svých svých limitů. Počet cestujících roste nepřetržitě od roku 2013. Letos letiště odbaví 17,7 milionu lidí, což je meziroční nárůst o 5,8 procenta. To je také maximální limit, který letiště ještě zvládne. Podle předsedy představenstva Václava Řehoře muselo letos v létě odmítnout deset procent příletů na terminál 1. Vedení letiště teď proto přišlo s novou strategií. V nadcházejících patnácti letech díky ní chce navýšit kapacitu letiště tak, aby pojalo další čtyři miliony cestujících ročně. Do roku 2035 by tak mělo zvýšit kapacitu až na 23 milionů odbavených cestujících ročně. Podmínkou navýšení kapacity letiště je výstavba paralelní dráhy, centralizace bezpečnostní kontroly a vybudování nových nástupních prstů D a E.

Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) doplnil, že do roku 2028 by měla na letiště a dále na Kladno vést elektrifikovaná dvoukolejná železniční trať. Plánuje se vybudování několika mimoúrovňových křižovatek na pražském okruhu a komunikacích směřujících na letiště. Cesta z centra Prahy na Letiště Václava Havla v Ruzyni by měla po připravované železniční trati trvat 25 minut.

Stát zaplatil přes 70 tisíc korun jako pokutu za nezákonný postup kanceláře prezidenta

Přes 70 tisíc korun zaplatil stát jako pokutu za nezákonný postup kanceláře prezidenta republiky. Ta podle Hospodářských novin neposkytla v lednu 2015 na žádost seniora ze Zlína informace o výši platu a odměn několika hradních úředníků. Muž o údaje žádal podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Hrad mu ale nevyhověl. Případ šel k soudu, kancelář nakonec údaje vydala v srpnu 2016 pár dní před verdiktem. Ministerstvo financí ale stejně zaplatilo pokutu a náklady na řízení. Celkovou sumu přes 70 tisíc pak mělo vymáhat po úředníkovi z kanceláře. Konkrétní viník ale podle ministerstva není. Kancelář navíc odmítala pochybení a případ už je promlčený.

Podle experta na poskytování informací Oldřicha Kužílka teď hrozí pokuta úředníkům na ministerstvu financí za ztrátu pro státní rozpočet. Ta může být víc než čtyřnásobně větší než jejich mzda.

Lékaři z IKEMu použili novou metodu pro transplantaci srdce

Nová metoda s pomocí přístroje simulujícího tep umožnila převézt pro transplantaci bijící srdce. Na začátku října ji použili lékaři z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). V Česku se ročně transplantuje přes 70 srdcí, v IKEM letos už 33. Operací není podle přednosty Kardiocentra IKEM potřebný počet zejména kvůli nedostatku dárců, nový přístroj by to mohl zlepšit."Odebrané srdce se napojí na přístroj, který simuluje fyziologické prostředí člověka. Srdce začne znovu tepat a my jsme schopni ho dostat do metabolicky optimální kondice a posoudit jeho použitelnost," uvedl přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM Ivan Netuka. Přístroj umožňuje delší transport včetně leteckého. "Srdce musíme nejprve vyjmout z těla dárce, pak ho musíme zchladit a zastavit. Následně napojíme na přístroj, aby se znovu roztepalo. Před transplantací je třeba je zase zchladit a zastavit," popsal Netuka. Srdce je uvnitř promýváno teplou plně okysličenou krví. "Pasivně bije, ale nemusí čerpat krev, což umožňuje, aby si srdce odpočinulo," dodal.

Srdce, na kterém si lékaři z IKEM novou metodu vyzkoušeli, patřilo mladé ženě z jedné z nemocnic v Ústeckém kraji. Srdce nebylo metabolicky zcela ideální a bylo za hranicí standardních medicínských kritérií. Během čtyř hodin se zotavilo a mohlo být transplantováno pětašedesátiletému muži. "Pacient, který srdce dostal, je ve velmi dobré kondici, probíhá u něj standardní rekonvalescence a v blízké budoucnosti bude z IKEM propuštěn domů," doplnil Netuka.

Za 35 let lékaři v Česku transplantovali přes 2000 srdcí. Asi 40 procent pacientů se nyní dočká nového orgánu díky mechanické srdeční podpoře, dříve jich téměř třetina na čekací listině zemřela.

Cestující v regionální dopravě čekají od prosince změny

Cestující vlakem čekají od prosince s novým jízdním řádem i změny v jízdenkách. V některých krajích přestanou v osobních a spěšných vlacích platit jízdenky Českých drah a dalších dopravců. Lidé tak budou muset cestovat jen s krajskou jízdenkou. Samosprávy totiž chtějí mít kontrolu nad tržbami. Kromě Ústeckého kraje se změna týká ještě cestujících v Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém kraji. V dálkově dopravě se nákup jízdenek nemění, protože ji objednává ministerstvo dopravy.

Na Šumavě roste počet usmrcených zvířat po střetu s auty

V šumavském národním parku stoupá počet případů, kdy po střetu s autem zahyne zvíře. Letos takto zahynulo 18 zvířat, ve dvou případech šlo o vzácného rysa. ČTK to řekl mluvčí šumavského národního parku Jan Dvořák. Dosavadní letošní statistika podle něj vykazuje například proti celému roku 2015 stoprocentní nárůst. Nejčastěji takto zahynou srny, jeleni, prasata nebo jezevci. "Každý rok sledujeme nárůst zvířat, která byla sražena nějakým motorovým vozidlem. V roce 2017 jsme evidovali 23 mrtvých zvířat, loni 27. Letos už jich je ke dvaceti a to ještě není konec roku. Nutno ale dodat, že toto nejsou konečná čísla, protože určitě nenajdeme všechna zvířata, která uhynou při srážkách s motorovými vozidly, a navíc máme přehled pouze za naše režijní honitby," uvedl Adam Jirsa ze Správy Národního parku Šumava.

Místa, kterými zvěř ve zvýšené míře prochází, prý zůstávají prakticky stejná. "Migrační koridory zvěře se mění jen málo a jsou pro ně životně důležité. Proto nepoužíváme pachové plašiče, které zabraňují přirozené migraci. Pokud bychom použili nějaká zařízení, mohla by to být taková, co upozorní zvěř na právě projíždějící auto a to buď nějakým zvukovým nebo světelným signálem. Přesněji řečeno odrazem od světel automobilů," řekl Jirsa.

Počasí na úterý

Na většině území mlhy nebo zataženo nízkou inverzní oblačností. Ojediněle mrholení. Zpočátku ojediněle, postupně místy jasno nebo skoro jasno, zejména na horách a na severovýchodě území. Nejvyšší teploty 12 až 16 °C, při malé oblačnosti kolem 19 °C, na horách kolem 14 °C, v Beskydech až 17 stupňů Celsia.