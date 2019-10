Stát vybral na daních ke konci září meziročně více

Finanční úřady vybraly za tři čtvrtletí na dani z přidané hodnoty (DPH) 307,1 miliardy korun, meziročně o 14 miliard korun více. Na dani z příjmu právnických osob stát vybral o zhruba 12 miliard více, celkem 145,2 miliardy korun. Vyplývá to z dat zveřejněných Finanční správou na internetu. Výběr stoupl za tři čtvrtletí i u dalších daní kromě daně z technických her a spotřebních daní. Celkové příjmy státu z daní bez pojistného na sociální zabezpečení za tři čtvrtletí stouply meziročně o 6,5 procenta, tedy o 47,8 miliardy, na 786,9 miliardy korun. DPH, daň z příjmu právnických osob i daň z příjmu fyzických osob patří mezi takzvané sdílené daně, jejichž výnosy putují do státního rozpočtu i do pokladen měst a krajů. Samotný státní rozpočet za tři čtvrtletí z DPH získal 207,7 miliardy korun, meziročně o 9,3 miliardy korun více. Na firemních daních do státní pokladny putovalo 98,2 miliardy korun, meziročně o devět procenta více.

Zvýšení daní se podle KSČM stihne schválit. Podle Starostů daňový balíček neprojde přes Senát

Daňový balíček zvyšující zdanění alkoholu nebo tabáku je podle KSČM reálné schválit s platností od ledna. V České televizi to řekl místopředseda KSČM Jiří Dolejš, podle kterého chtějí komunisté daňový balíček podpořit na páteční mimořádné schůzi sněmovny. Na té se poslanci budou muset vypořádat s padesáti pozměňovacími návrhy, některé z nich se ale překrývají. Podle Dolejše je možné celý návrh projednat během jednoho dopoledne. Předseda STAN Vít Rakušan ale Dolejšovi oponoval, že v současné podobě daňový balíček pravděpodobně neschválí Senát. A předseda Pirátů Ivan Bartoš dodal, že vláda se snaží balíček schválit ve Sněmovně, aniž by reflektovala opoziční návrhy.

Prezident Zeman ukončil rekondiční pobyt v nemocnici a odjel na zámek v Lánech

Prezident Miloš Zeman v neděli po čtyřech dnech opustil Ústřední vojenskou nemocnici (ÚVN) v pražských Střešovicích. Novinářům, kteří na něj na místě čekali, zamával. Doprovázela ho dcera Kateřina. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček na twitteru uvedl, že prezident odpoledne zamíří do Lán a ve středu pak promluví ve Sněmovně ke státnímu rozpočtu. Podle ÚVN je Zeman v dobré kondici, v nemocnici nepodstoupil žádný zákrok. Hrad již dříve sdělil, že prezident absolvoval takzvaný rekondiční pobyt. "Péče byla zaměřena na rekonvalescenci dlouhodobě přetěžovaného organismu. Absolvoval rehabilitační cvičení zaměřená na posílení pohybových stereotypů, byla mu aplikována intenzifikovaná výživa," uvedla na webu mluvčí ÚVN Jitka Zinke. Ovčáček prezidentův pobyt v nemocnici zdůvodnil přípravou na státní svátek 28. října, při kterém chce být Zeman "absolutně fit". Podle serveru Blesk.cz je Zemanova zdravotní dokumentace přísně střežena. Není kvůli tomu vedena elektronicky, ale pouze papírově. Vedení nemocnice navíc kontroluje i lékaře, kteří se ke složce dostanou, napsal Blesk.

Podle Pražského hradu prezident špatně chodí kvůli diabetické polyfunkční neuropatii. Na veřejnosti někdy působí unaveně. Problémy má také s nízkým tlakem a hůř slyší. Kvůli svému zdraví omezil kouření.

Eurostat: Riziko chudoby je v Česku nejnižší v Evropě

V Česku je nejméně lidé z celé Evropské unie ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením. Vyplývá to z nejnovějších čísel Evropského statistického úřadu Eurostat. Podle něj chudoba nebo sociální vyloučení hrozí hrozí u 12,2 procenta české populace. Nejvíce ohroženou skupinou jsou ženy, lidé nad 65 let nebo lidé bez práce. Evropská komise letos na jaře ve zprávě upozornila, že podíl chudých a vyloučených je v Česku sice nízký, rozdíly mezi skupinami obyvatel a regiony se ale prohlubují. Praha a Brno se vzdalují venkovských oblastem, které jsou chudší, je v nich nižší produktivita, méně inovací, větší zadluženost či větší nerovnosti mezi muži a ženami.

Právníci doporučili chránit vodu ústavním zákonem, připraví ho MZe

Experti z Právnické fakulty Univerzity Karlovy (UK) ve svém finálním stanovisku doporučili, aby se pro zvýšenou ochranu vody a vodních zdrojů přijal samostatný ústavní zákon. Jejich analýzu má k dispozici ministerstvo zemědělství, řekl ČTK jeho mluvčí Vojtěch Bílý. Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) se podle něj chystá svolat kulatý stůl, na kterém odborníky seznámí s výsledkem studie a navrhne, jak by ústavní zákon o zvýšené ochraně vodních zdrojů mohl vypadat. Ministerstvo ho poté připraví. Vznik samostatného ústavního zákona po vzoru ústavního zákona o bezpečnosti státu doporučovali právníci z UK již v létě. Ústavní ochrana vody podle Bílého existuje v řadě zemí ve světě, i v Evropě. Její rozsah se liší podle podmínek vodních zdrojů a klimatu. Proto je namístě, aby Česko začalo vodu chránit, uvedl.

Kvůli ústavní ochraně vody vznikly i poslanecké návrhy, mimo jiné od STAN a KDU-ČSL. Vláda je ale odmítla, stejně jako dříve návrh KSČM. Lidovci za ústavní ochranu vody spustili v létě petici.

Čeští studenti mají vyšší šanci získat stáž v CERNu. Ministerstvo část nákladů zaplatí

Pro české studenty je jednodušší získat stáž v organizaci CERN ve Švýcarsku. Ministerstvo školství uzavřelo s Evropskou organizací pro jaderný výzkum dohodu a nově zaplatí část nákladů pro české studenty. Studentské programy jsou určené pro všechny stupně vysokoškolského studia a hlásit se můžou zájemci z technických oborů, ale třeba i studenti financí nebo práva. Počet Čechů, kteří pracují v Evropské organizaci pro jaderný výzkum, kde je největší urychlovač částic na světe, se v posledních letech příliš nemění. aktuálně jich je 15. Ubylo ale českých účastníků ve studentských programech. Zatímco před pěti lety jich bylo šest, loni už žádný. Ministerstvo chce v každém roce podpořit zhruba 7 studentů.

Majitel bývalého lomu na kaolín u Vidnavy na Jesenicku uvažuje o obnově těžby

U Vidnavy na Jesenicku by se mohl znovu těžit kaolín. Plánuje to majitel bývalého lomu i areálu tehdejší továrny - tzv. Šamotárny. Výroba v ní skončila na počátku 90. let minulého století, v lomu se poté hromadil odpad. Černou skládku nechal majitel z areálu bývalé Šamotárny už odstranit. Na místě zůstaly už jen ruiny a několik jímek. I s jejich šetrnou likvidací ale investor podle svého zástupce Jana Bergra počítá. Aktuálně prý připravuje projekt rekultivace celého území. Současně s tím podniká kroky k obnově těžby kaolínu. Tato hornina se používá zejména pro výrobu keramiky a papíru.

V ložisku, které je asi 600 metrů od bývalé továrny, v katastru Vidnavy, by měly být podle posledních průzkumů dostatečné zásoby. Přesnější data by měl investor zjistit z výsledků čerstvého průzkumu.

Kokoschkův obraz se v aukci vydražil za 78,5 milionu, jde o český rekord

Za 78 a půl milionu včetně přirážky se v neděli v aukci prodal obraz Oskara Kokoschky Praha - Pohled z křížovnického kláštera. Jde o nový český aukční rekord. Dosavadní rekord držel obraz průkopníka abstraktní malby Františka Kupky Plochy příčné II, za který kupec s dvacetiprocentní přirážkou zaplatil celkem 78 milionů. Kokoschka obraz namaloval po svém příchodu do Prahy v pozdním létě 1934 a patří do cyklu jeho pražských vedut. V říjnu 1934 byl obraz vystaven v Mánesu. Dílo se tak přesně po 85 letech vrátilo zpět do této slavné výstavní síně, tentokrát však na první aukční prodej. Jeho dnešní vyvolávací cena byla 68 milionů korun. Kokoschkovy obrazy malované z různých míst v Praze, například ze Strahovského kláštera, ze zahrady Kramářovy vily, z obou břehů Vltavy a dalších míst, jsou součástí významných sbírek v Česku i zahraničí.

Adam Ondra vyhrál v Číně závod SP v lezení na obtížnost

Lezec Adam Ondra vyhrál v Číně závod světového poháru v lezení na obtížnost. Po zisku titulu mistra světa a Evropy tak český reprezentant v této sezoně ovládl i celkové pořadí světového poháru v disciplíně obtížnost. Další dva čeští reprezentanti v Sia-menu po zvládnuté kvalifikaci vypadli v semifinále. Jakub Konečný skončil patnáctý, Martin Stráník o čtyři místa za ním.

Počasí na pondělí

Na západě a severozápadě většinou oblačno, místy mlhy nebo nízká oblačnost, jinak slunečno. Teploty 18 až 22 stupňů, při inverzi kolem 15, na horách nejčastěji 16, na Šumavě ale až 21 stupňů Celsia.