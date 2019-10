Čeští politici litují odložení schválení brexitové dohody

Premiér Andrej Babiš (ANO) lituje sobotního rozhodnutí britského parlamentu, který odsunul schválení brexitové dohody, dokud její obsah nebude převeden do britského práva. Doufá, že britská vláda co nejdřív vyjasní další postup. Předseda opoziční ODS Petr Fiala rovněž lituje, že se v sobotu situaci nepodařilo vyřešit. "Toho velmi lituji a doufám, že britská vláda nyní co nejdřív vyjasní další postup. A Boris Johnson trvá na tom, že o prodloužení nepožádá, takže nezbývá než doufat, že britský parlament za týden stihne domácí legislativu k brexitu i odsouhlasení dohody. EU chce brexit s dohodou a ne tvrdé vystoupení na Halloween," sdělil ČTK premiér Babiš. "Věřme, že Boris Johnson nakonec prosadí své řešení," uvedl předseda ODS Fiala. I podle něj Česko potřebuje brexit s dohodou. Předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil na twitteru uvedl, že rozhodnutí britského parlamentu opět potvrdilo, že nekonečný příběh brexitu pokračuje dalšími peripetiemi.

Zaorálek chce, aby zprávu komise k OKD posoudil státní zástupce

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), který se dlouhodobě angažuje v kauze privatizace těžební společnosti OKD, se chce obrátit na státní zastupitelství v souvislosti s nedávno prezentovanými výsledky sněmovní vyšetřovací komise. Jako někdejší člen komise nesouhlasí s podáním trestních oznámení na aktéry sporné privatizace, jak je komise avizovala. Chce, aby zprávu i s odbornými stanovisky dostalo k přezkumu státní zastupitelství. Státním zástupcům se chystá předložit i analýzu, kterou připravuje. "Jsem přesvědčen, že státní zástupce dokáže na rozdíl od poslanecké komise odborně a apoliticky posoudit, zda je trestní oznámení adekvátní. Svou zprávu předám státnímu zástupci v nejbližších týdnech," sdělil ČTK.

Sněmovní vyšetřovací komise podá trestí oznámení například na expremiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD), na bývalého ministra ČSSD Milana Urbana a bývalého ministra za ODA Vladimíra Dlouhého. Trestnímu oznámení budou čelit také podnikatelé Zdeněk Bakala a Viktor Koláček, kteří byli s OKD spojeni, i další lidé. Sobotka, Urban, nynější prezident Hospodářské komory Dlouhý i Bakala tvrdí, že se ničeho nezákonného nedopustili. Celkem komise podle Zaorálka počítá se 14 trestními oznámeními.

Zádušní mše ve svatovítské katedrále připomněla oběti heydrichiády

Zástupci církví, armády, válečných veteránů, sokolů a dalších organizací se v sobotu v katedrále svatého Víta poklonili památce tří stovek příbuzných a spolupracovníků parašutistů, kteří se v květnu 1942 podíleli na provedení atentátu na zastupujícího říšského prorektora Reinharda Heydricha. Podobně jako v předchozích letech za ně v chrámu arcibiskup Dominik Duka sloužil zádušní mši. Zdůraznil hrdinství popravených a konstatoval, že se na ně zapomíná. Chtěl bych poděkovat za to, že můžeme tímto způsobem vzpomenout těch, na které se zapomínalo, a přiznejme si, že zapomíná. A mnozí se domnívají, že je to opravdu dobře," uvedl Duka. Účastníci mše zaplnili lavice přední části katedrály, její zbytek byl poloprázdný.

Atentát na Heydricha provedli 27. května 1942 výsadkáři Jozef Gabčík a Jan Kubiš v pražských Kobylisích. Gabčíkovi v rozhodné chvíli selhal samopal, Kubišovi se však podařilo odpálit granát, který Heydricha vážně zranil, 4. června zemřel. Následovala krutá odplata nacistů. Po rozsáhlém pátrání se Němcům kvůli zradě výsadkáře Karla Čurdy podařilo najít úkryt atentátníků v kryptě chrámu Cyrila a Metoděje, kde Kubiš s Gabčíkem a pěti dalšími výsadkáři po urputném boji padli. Někteří v přestřelce, jiní zvolili dobrovolnou smrt.

Hospodářská komora ocenila nejlepší absolventy odborných škol

Hospodářská komora ocenila nejlepší absolventy středních odborných škol. Ocenění jim vedle prezidenta komory Vladimíra Dlouhého předával i premiér Andrej Babiš (ANO) s ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem (za ANO). Vyjádřili přesvědčení, že absolventy čeká dobrá budoucnost a že nebudou mít problém najít si práci. Ocenění získalo 250 absolventů škol z celé ČR. Podle Dlouhého je to poprvé, co ocenění předával premiér. V sobotu dopoledne přebírali ocenění například absolventi kadeřnických, oděvnických nebo gastronomických oborů. "Vás čeká skutečně skvělá budoucnost, protože jste nejlepší ve vašich oborech. Jsem přesvědčen, že budete úspěšní," řekl Babiš studentům. Poznamenal, že absolventi mají možnost vyrazit na zkušenou do zahraničí, vyzval je ale, aby se poté vrátili domů. Připustil, že stát v minulosti ve školství poněkud selhal a není schopen dodat firmám lidi, které potřebují.

Nejlepší absolventy vyznamenává Hospodářská komora od roku 1995 a za tuto dobu ocenila na 7000 studentů. Podle Národního ústavu pro vzdělávání nastoupilo loni do učebních oborů s výučním listem zhruba 29 procent žáků a necelých šest procent si vybralo maturitní učební obory. Zhruba 22 procent dětí zamířilo na gymnázia a 38 procent na střední odborné školy. Zatímco zájem o gymnázia se zvyšuje, učební obory s maturitou zaznamenávají pokles.

Tisíce stromků vysadili dobrovolníci v rámci akce Den za obnovu lesa

Na 14 místech po celé republice v sobotu lidé vysazovali stromy a stavěli oplocenky. Akci Den za obnovu lesa uspořádal kvůli zmírnění kůrovcové kalamity státní podnik Lesy České republiky. Lidé, jimž není lhostejný osud přírody, vysázeli tisíce stromů. Seznámili se také s budoucí podobou českých lesů. Ty mají mít jiný charakter a druhovou skladbu než současné porosty. Na místech uhynulých porostů nyní vzniká smíšený les, který je složený z několika desítek původních druhů českých dřevin a který bude přizpůsobený měnícímu se klimatu, bude schopný zadržet vodu a bude odolnější vůči škůdcům. V lesích mají převažovat listnaté dřeviny a bude i více lesního plevele. Státní podnik Lesy ČR akci pořádal v každém regionu vyjma Prahy, v Jihočeském kraji se koná na dvou místech.

Lesům ČR patří téměř polovina lesů v zemi a podnik nyní čelí dosud největší kůrovcové kalamitě. Počet vysázených stromků při zalesňování chce proto letos zvýšit na nejméně 55 milionů z loňských 46 milionů. Loni podnik investoval do pěstebních prací a obnovy lesa 2,15 miliardy korun, v plánech pro letošní rok měl 2,4 miliardy korun a v roce 2020 zhruba 3,2 miliardy. Skutečné investice do pěstebních prací ale budou zřejmě vyšší.

Škody způsobené převážně kůrovcem a suchem v českých lesích podle think tanku Czech Forest za letošek dosáhnou 40 miliard korun. V budoucnu jsou ohroženy smrkové lesy za 600 miliard, uvedla v říjnu organizace. Šlo by tak o polovinu všech smrkových lesů v ČR.

Šímův obraz Revoluce ve Španělsku se prodal za 12 milionů

Obraz Revoluce ve Španělsku autora Josefa Šímy se v sobotu na pražské aukci společnosti 1. Art Consulting prodal za vyvolávací cenu deseti milionů korun. Včetně aukční přirážky tedy nový majitel za dílo zaplatí 11,8 milionu Kč. Šímův olej na plátně z roku 1933 pochází podle katalogu z významné sbírky, má za sebou mnohačetnou publicitu a výjimečný je i tím, že jde o první autorův obraz inspirovaný konkrétní historickou událostí - svržení španělské monarchie roku 1931 a nastolení nového republikánského režimu. Druhou nejdražší položkou se stal obraz Mikuláše Medka Festival kruhu, vydražen byl za více než 8,5 milionu korun. Ani v jednom případě se ale nejednalo o autorský rekord. Celkem bylo v sobotu prodáno 170 děl za 54 milionů Kč, řekl ČTK jednatel aukční Jiří Rybář.

Ve skiareálu na Monínci začali zasněžovat sjezdovky

Skiareál Monínec zahájil jako první v zemi zasněžování sjezdovek. Využívá přitom speciální technologii, která umožňuje vyrábět sníh i při teplotách nad nulou. Sníh je bez jakýchkoliv chemických přísad a je založený pouze na dvou hlavních zdrojích - vodě a vzduchu. Vyrobené ledové šupinky mají teplotu -5 °C. Vzhledem k této nízké teplotě tak vytváří vlastní chlazení, díky čemuž výsledný sníh taje velmi pomalu. Zahájení sezony je naplánováno na sobotu 16. listopadu.

Česko výrazné ochlazení nečeká, do poloviny listopadu budou teploty spíše nadprůměrné

Českou republiku zatím výrazné ochlazení nečeká. V příštím týdnu by podle dlouhodobého výhledu Českého hydrometeorologického ústavu mělo být až 22 stupňů. Období do poloviny listopadu pak bude teplotně spíše nadprůměrné. Srážek bude o něco méně, než je v tomto období obvyklé. Nejvíce pršet by mělo v týdnu od 28. října. Nejteplejší by měl být příští týden. Minimální noční teploty se budou pohybovat většinou kolem devíti stupňů, při zmenšené oblačnosti kolem pěti stupňů. Maximální denní teploty budou většinou 17 až 22 stupňů, při nízké oblačnosti 11 až 16 stupňů Celsia.

Počasí na neděli

Jasno až polojasno, na severu a severozápadě zpočátku oblačno. Místy, odpoledne postupně jen ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 17 až 21 °C, při déletrvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 15 °C, na horách kolem 16 °C, na Šumavě kolem 20 stupňů Celsia.