Daňový balíček budou poslanci řešit na mimořádné schůzi. Svolaná je na příští pátek

Poslanci v pátek schválili mimořádnou schůzi Sněmovny na 25. října kvůli vládnímu daňovému balíčku. Prosadila to vládní koalice hnutí ANO a ČSSD a taky KSČM, která kabinet podporuje. V pátek se totiž poslanci k hlasování o návrhu nedostali. Především opoziční poslanci celé dopoledne přednášeli návrhy na změny v programu schůze a Sněmovna pak o nich hlasovala. Koaliční strany proto sesbíraly dostatek podpisů ke svolání mimořádné schůze. Součástí návrhu daňového balíčku je zdanění technických rezerv pojišťoven. A taky zvýšení spotřební daně z lihu, tabákových výrobků a vyšší zdanění hazardu - a to od ledna. Vláda tvrdí, že zvýšením daní chce bojovat se závislostmi a jejich negativními dopady. Balíček ale odmítá podpořit většina opozičních stran. Podle zástupců ODS, TOP 09 nebo Starostů a nezávislých chce kabinet za každou cenu zvyšovat daně a hlavně získat peníze do rozpočtu, které teď chybí.

Čeští politici chtějí další tlak na Turecko, i ze strany EU

Pětidenní klid zbraní v severní Sýrii, na kterém se ve čtvrtek dohodly Turecko a Spojené státy, řeší situaci v aktuální chvíli. Důležité je však dál vyvíjet tlak na Turecko, aby s agresí přestalo definitivně. ČTK to dnes řekl předseda zahraničního výboru Sněmovny Ondřej Veselý (ČSSD). Šéf evropského výboru Ondřej Benešík (KDU-ČSL), který považuje za jediné dlouhodobé řešení trvalý mír, apeluje na to, aby do jednání aktivně vstoupila i Evropská unie, tlačit by na to podle něj měl premiér Andrej Babiš (ANO). Pirátský poslanec Jan Lipavský vnímá příměří čistě jako humanitární akt, který dává šanci obyvatelstvu opustit oblasti bojů. "Pokud Kurdové přistoupí na podmínky a stáhnou se, tak je to jejich prohra. Dlouhodobě je naprosto nepřijatelné, aby Turecko okupovalo sever syrského území. Evropa musí pokračovat v hledání jednotného postoje k agresivnímu tureckému režimu prezidenta Erdogana," napsal Lipavský ČTK. Podle předsedkyně výboru pro obranu Jany Černochové (ODS) je pozitivní, že dohoda na určitý čas zastavila krveprolití. "Za dostatečnou ji nepovažuji, neboť není trvalým mírovým řešením, je však pravděpodobně maximem možného za dané situace. Turecko by mělo dát jasné záruky, že nebudou pokračovat útoky na civilní obyvatelstvo a jeho decimace," sdělila ČTK.

Sněmovna v úterý tureckou invazi do Sýrie odsoudila jako porušení mezinárodního práva. Babiš má podle usnesení, pro které hlasovalo všech 147 přítomných poslanců, prosazovat v Evropské unii ekonomicko-politická opatření proti Turecku. Opatření by měla být taková, aby donutila Turecko vojenské operace zastavit.

ČR uspěla ve sporu s insolvenčním správcem Viktoriagruppe

Česko uspělo v mezinárodním sporu s insolvenčním správcem zkrachovalé společnosti Viktoriagruppe. Informovalo o tom ministerstvo financí. Odvolací soud v Mnichově potvrdil, že správce musí respektovat postavení České republiky. Daňové pohledávky českých orgánů musí splácet přednostně. Česko tak bude i nadále v rámci insolvenčního řízení vystupovat jako zajištěný věřitel. V zástavě má stát nemovitosti, které zajistily úpadkem česká finanční a celní správa po brankrotu Viktoriagruppe v roce 2014. Správce tyto zástavy zpochybnil a obrátil se na Zemský soud v Mnichově, který měl podle žaloby nařídit, aby české zástavy vymazal. Vrchní zemský soud v Mnichově nyní potvrdil prvoinstanční rozsudek z dubna letošního roku, podle kterého německý soud nemůže rozhodovat o zástavách, jež byly zřízeny českými správními orgány na území České republiky. Takový zásah by byl podle soudu v rozporu s principem imunity státu v mezinárodním právu a narušoval by suverénní výkon moci na českém území, uvedlo MF.

Detenčními ústavy prošlo za 10 let 139 lidí, chystá se zvýšení počtu míst

Detenčními ústavy pro společensky nebezpečné pachatele s psychickými poruchami prošlo za deset let od zřízení detence v ČR 139 lidí. Kapacity jsou dlouhodobě naplněné, Vězeňská služba ČR chce proto počet míst zvýšit. ČTK to při příležitosti výroční konference o detenci v Brně řekl generální ředitel Vězeňské služby Petr Dohnal. V Česku jsou dvě detenční zařízení, a to v Brně a Opavě. V brněnském ústavu mohou být i ženy, má kapacitu 45 míst, opavský má 50 míst. "Detencí za deset let prošlo 139 chovanců z toho 32 chovanců bylo soudem přeloženo do psychiatrických léčeben a už se v detenci nenachází. Za celou dobu existence detence nevznikla žádná mimořádná událost, dílčí problémy, který přináší běžný život, dokážeme řešit za chodu," řekl Dohnal. Současná kapacita detence podle něj dlouhodobě nedostačuje. Nyní je z 95 míst obsazeno 93, dvě volná místa jsou v Brně. Vězeňská služba by proto podle Dohnala chtěla zbudovat nový ústav. Vytipovány má dvě lokality, a to Jiřice ve Středočeském kraji a Rapotice na Vysočině.

Vědci vytvořili na Sokolovsku experimentální povodí, třetí na světě

U Vintířova na Sokolovsku vytvořili vědci experimentální povodí, na kterém zkoumají výměnu vody v krajině. Více než stovka senzorů monitoruje srážky, výpar, povrchový i podpovrchový odtok vody. Zařízení je teprve třetím svého druhu na světě, řekl novinářům vedoucí projektu Jan Frouz z přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Uměle vytvořená zmenšenina krajiny se skládá ze čtyř polí, každé o rozloze čtvrt hektaru, která jsou umístěna na jílovém podloží. Čidla z nich posílají stovky údajů za minutu. Pochopení mechanismu koloběhu vody, oxidu uhličitého a energie v krajině pak může pomoci například v boji se suchem nebo naopak při povodních. Podobná zařízení jsou na světě jen v Německu a v Číně. I z nich čerpali čeští vědci inspiraci a zároveň se učili z chyb, které tamní vědci při stavbě experimentálních povodí udělali.

Export českého piva roste, letos pivovary vyvezly zboží za víc než pět miliard

O české pivo je v zahraničí stále větší zájem. Od začátku roku do konce letních prázdnin pivovary vyvezly zboží za víc než pět miliard korun. Během deseti let tak vzrostl export piva skoro o polovinu. A nejde už jen o tradiční evropské trhy. Český ležák získává na popularitě třeba i ve Spojených státech nebo v Jižní Koreji, prodává se i třeba v Brazílii, Vietnamu nebo v Keni. "Pivovary hledají různá zahraniční teritoria a to i ve vzdálenějšách lokalitách, loni jsme zaznamenali, že je naše pivo i na Antarktidě," říká výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová. Češi spíš než čepovanému pivu dávají přednost lahvovému. Více než 60 procent piva se v Česku vypije v plechovkách, lahvích a plastu.

Iniciativa Prázdné domy: V Česku jsou desetitisíce opuštěných staveb

V Česku jsou desetitisíce opuštěných a chátrajících budov. Odhaduje to iniciativa Prázdné domy, která ve své webové databázi zmapovala zatím asi čtyři tisíce takových staveb. Cílem je motivovat majitele chátrajících nemovitostí nebo informovat o historické a architektonické hodnotě takových domů. Podle Asociace vlastníků nemovitostí jsou domy často opuštěné kvůli sporům majitelů nebo kvůli tomu, že se vlastníci bojí domy pronajímat. V některých lokalitách je navíc obtížné domy prodat, protože o ně nikdo nemá zájem.

Iniciativa Prázdné domy taky zveřejňuje příběhy staveb, které se podařilo opravit.

V Brně dostali první dva pacienti nový typ srdeční pumpy

První dva pacienti se srdečním selháním dostali v brněnském Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie nový typ levostranné mechanické srdeční podpory. Podporuje či plně nahrazuje funkci levé komory, která pumpuje krev přes aortu do celého těla. Jelikož pumpa nemá ložiska a funguje v magnetickém poli, není třeba ji udržovat a její funkčnost je časově neomezená, řekl novinářům ředitel centra Petr Němec. Pro pacienty jde o výrazné zlepšení kvality života, což potvrdil i jeden z pacientů Jan Sadílek. "Před operací jsem sotva dýchal a chodil. Teď normálně dýchám, spím i chodím, můžu fungovat v podstatě normálně," řekl Sadílek. Nesmí se jen koupat a sprchovat se může se speciálním vakem. Ze srdce totiž vede přes kůži kabel k řídicí a informační jednotce a k bateriím. Díky ní vidí pacient, jak pumpa funguje, jakou kapacitu má baterie a jsou v ní i alarmy, které signalizují případné problémy. Baterie vydrží deset hodin a napojené jsou dvě, navíc má pacient náhradní. U části pacientů, u kterých to lze a stojí-li o to, následuje po nalezení vhodného dárce transplantace, někteří fungují s pumpou do konce života.

Slovanská epopej Alfonse Muchy se na 5 let vrátí do Moravského Krumlova

Slovanskou epopej Alfonse Muchy Praha zapůjčí zámku v Moravském Krumlově. Přemístění pláten na pět let schválilo pražské zastupitelstvo. Hlavní město dílo převeze, protože pro něj zatím nemá místo, kde by ho mohlo vystavovat trvale. S dočasným přemístěním souhlasí i vnuk Alfonse Muchy, který s Prahou vede soudní spor o vlastnictví celého díla. Obrazy byly v Moravském Krumlově vystavené od 50. let minulého stoleté až do roku 2011, kdy je tehdejší vedení Prahy odvezlo.

Cyklus obrazů tvoří 20 velkých pláten. Od roku 2010 je epopej kulturní památkou. Obrazy jsou teď v depozitáři Galerie hlavního města.

Po téměř 60 letech bude opět vystaven kompletní Svitavský betlém

Po téměř 60 letech budou mít lidé možnost opět vidět kompletní Svitavský betlém. Radnice jej nechala postupně zrestaurovat a bude vystaven přibližně od poloviny listopadu v městském muzeu. Zatím nebude pohyblivý, chybějící mechaniku bude dalších několik let vyrábět Kamil Andres, který opravil a "rozhýbal" známý třebechovický betlém, řekl ČTK starosta David Šimek (Sdružení pro město Svitavy). "Všechny figurky, budovy a dáliny (pozadí) jsou už ve Svitavách a několik týdnů se budou sestavovat do podoby, jakou bude v budoucnu mít. Podle výsledního tvaru se později vyrobí pohybový aparát," uvedl Šimek. Lidé se již nyní mohou v muzeu dívat, jak betlém roste. Proti původním předpokladům se dílo zvětšilo. Původně měl být dlouhý asi 11 metrů, ve skutečnosti dosáhne kolem 15 metrů, výška narostla z 1,5 na 2,5 metru. "Betlém byl jako celek naposledy vystaven v roce 1961. Pak byla budova napadena dřevomorkou, sbírky se deponovaly do okolních muzeí," řekla ČTK ředitelka Městského muzea a galerie ve Svitavách Blanka Čuhelová.

Celý betlém s bohatou architekturou je souborem prací několika betlémářských spolků z let 1826 až 1942. Do svitavského muzea se dostal po roce 1945, kde ze zřejmě čtyř betlémů vznikl jeden velký. Původně byla venkovská část pohyblivá a městská statická.

Počasí na sobotu

Oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno. Ráno a dopoledne zejména v jižních Čechách, na Moravě a Českomoravské vrchovině místy mlhy a ojediněle mrholení. Na západě a severu Čech místy, postupně jen ojediněle, déšť nebo přeháňky. Nejvyšší teploty 15 až 20 °C, při déletrvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 13 °C, na horách kolem 13 stupňů Celsia.