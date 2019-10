Prezident Zeman nastoupil do střešovické nemocnice na rekondiční pobyt

Prezident Miloš Zeman přijel ve čtvrtek odpoledne doprovodu ochranné služby a dcery Kateřiny na interní kliniku Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích (ÚVN). Podle Hradu v ní zůstane kvůli takzvanému rekondičnímu pobytu do neděle. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček řekl deníku Blesk, že hospitalizace nesouvisí s žádným akutním či vážným zdravotním problémem, který by si vyžádal lékařský zákrok. "Čekají ho rehabilitace a infuze, které mu minule velmi pomohly, to znamená vitaminy, minerály," řekl mluvčí. Pobyt zdůvodnil přípravou na státní svátek 28. října, při kterém chce být Zeman "absolutně fit". "Po zkušenosti z minulé návštěvy ÚVN se ukázalo, že takový krátký rekondiční pobyt je žádoucí a pomůže mu načerpat nové síly," dodal Ovčáček.

Současná vláda asi nestihne prosadit zákon o dostupném bydlení, MMR ho předloží v prosinci 2020

Nový zákon o dostupném bydlení v Česku v tomto volebním období platit zřejmě nezačne. Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje návrh paragrafů vládě předložit v prosinci příštího roku. Sněmovna pak za tři čtvrtě roku do podzimních voleb 2021 normu nejspíš přijmout nestihne, takže by ji měl schvalovat až povolební kabinet a noví poslanci. ČTK to řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO). Podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) je ale nutné problém s bydlením v Česku řešit rychle. Situaci v Česku ministryně označuje za bytovou krizi. Šéfky obou resortů se už několikrát sešly a o zákonu jednaly, kupředu se ale neposunuly, řekla ČTK Maláčová. Norma má mimo jiné usnadnit přístup k bydlení lidem se středním příjmem.

Podle statistického úřadu se ceny bydlení a energií od loňského září za rok v ČR zvedly o pět procent a nájemné o téměř čtyři procenta. V Praze se nájmy podle studie poradenské společnosti KPMG přiblíží v příštích letech cenám ve větších městech v Německu či Rakousku. Ceny nových bytů v metropoli od poloviny roku 2015 vzrostly podle údajů trojice developerů zhruba o 90 procent. Metr čtvereční v hlavním městě stál na konci června v průměru 107.700 korun, zjistila společnost Deloitte. Částky se zvedají i jinde v republice.

Babišova vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů ve svém programu slíbila zákon o sociálním bydlení. Loni od něj upustila a nahradila ho dotačním programem Výstavba. Obce od konce května do začátku října podaly 13 žádostí o celkem 114,4 milionu korun na sociální a dostupné byty. Podle odborníků na sociální problematiku se bytová nouze v Česku bez zákona nevyřeší.

Mezinárodní komise: Média a svoboda tisku v Česku jsou pod tlakem

Média a svoboda tisku v Česku jsou podle nové zprávy mezinárodní komise pod tlakem. Čtrnáctičlenný tým z Evropské federace novinářů, Evropské vysílací unie a dalších několika institucí mimo jiné varuje před příliš úzkými vazbami českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO na některá média. Mezinárodní experti mají za to, že stále má vliv na média, která převedl do svěřenského fondu. Navrhují proto upravit a důrazněji vymáhat zákony, které by znemožnily politikům vlastnit média.

Komise také dospěla k závěru, že politici mohou vyvíjet příliš velký tlak na veřejnoprávní média třeba neschvalováním výročních zpráv a následným převolením členů kontrolních rad.

Ústavní soud se už podruhé zastal muže, který kvůli chybě exekutora přišel o byt

Ústavní soudci se zastali muže, který kvůli chybě exekutora přišel o družstevní byt. Už v roce 2014 ústavní soud rozhodl, že exekutor chyboval a má nahradit škodu. Krajský soud v Českých Budějovicích ale označil nárok za promlčený. To v dnešním nálezu ústavní soud odmítl. Podle soudců se muž o svůj případ zajímal a promlčení nezavinil. Rozhodnutí krajského soudu označili ústavní soudci za porušení základních práv.

Muž měl uhradit náklady na exekuci, zhruba 16 tisíc korun, srážkami z invalidního důchodu. Kvůli špatnému variabilnímu symbolu ale peníze exekutorovi nepřicházely. Muž tak přišel o byt za téměř 1,7 milionu korun. Legislativa se před časem změnila, zvolený postup exekutora by už dnes nebyl možný.

Prezident Zeman v dopise požádal čínského prezidenta o další spolupráci

Prezident Miloš Zeman požádal dopisem čínského prezidenta Si Ťin-pchinga o pokračování česko-čínské spolupráce. Hrad o tom informuje na svém webu. Zeman zmínil třeba rozvoj přímých leteckých spojení mezi oběma zeměmi a požádal obnovení plnohodnotné spolupráce v oblasti kultury. Pražští radní minulý týden rozhodli, že vypoví sesterskou smlouvu s Pekingem. Ten nechtěl jednat s Prahou o vyškrtnutí pasáže, která uznává politiku jedné Číny. Pekingský magistrát pak smlouvu vypověděl sám. Zeman v dopisu uvedl, že Česko a jeho vláda politiku jedné Číny plně respektují.

Prezident se dopisem obrátil taky na předsedu představenstva společnosti CITIC Group. Toho vyzval k dalšímu rozvoji aktivit společnosti CITIC Group v České republice, včetně pokračování podpory pro fotbalový klub SK Slavia Praha.

Průzkum MPSV: V ČR je 24 tisíc bezdomovců

V Česku žilo letos na jaře téměř 24 tisíc bezdomovců, z toho 2600 dětí. Vyplývá to z průzkumu ministerstva práce a sociálních věcí. Nejvíc lidí bez domova je v Moravskoslezském kraji a v Praze. Převažují mezi nimi muži. Zhruba polovina bezdomovců žije venku nebo využívá přechodné noclehárny. Průzkum provedl Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ve 403 obcích letos v dubnu.

Za naftu a benzin zaplatí řidiči v Česku o pár haléřů méně než minulý týden

Ceny pohonných hmot v Česku oproti minulému týdnu mírně klesly. Vyplývá to z údajů firmy CCS, která ceny sleduje. Benzin Natural 95 zlevnil v průměru o sedm haléřů na 32 korun a 48 haléřů za litr. Nafta je levnější o devět haléřů, stojí necelých 32 korun. Za palivo řidiči nejvíc zaplatí na Vysočině, naopak nejlevnější pohonné hmoty jsou na jihu Čech.

Soud potvrdil podmínku a peněžitý trest muži za hajlování na demonstraci

Půlroční podmínka a pokuta 30 tisíc korun za hajlování na dubnové demonstraci hnutí SPD pro závozníka z Kladna platí. Potvrdil to odvolací soud. Rozhodnutí je pravomocné. Muž odmítal, že by zdviženou pravicí vyjadřoval podporu neonacismu. Podle svých slov jen uklidňoval rozepře mezi odpůrci a příznivci SPD. K téhle verzi se ale soud nepřiklonil. Podle něj šlo prokazatelně o hajlování.

Akademie ocenila historiky za rozsáhlé publikace o Československu

Autoři rozsáhlých publikací o Československu či vědec s neobvyklým výzkumem na pomezí archeologie a ekologie převzali ve čtvrtek v pražské vile Lanna ceny Akademie věd (AV). Instituce ocenila také úspěšné popularizátory, včetně filosofky, která propojila svůj obor s divadlem. ČTK to řekla mluvčí AV Markéta Růžičková. Ocenění za mimořádné výsledky výzkumu letos putují k dvěma týmům historiků. Za knihou Československo - Dějiny státu stojí čeští a slovenští badatelé pod vedením Jindřicha Dejmka. Obsáhlá publikace, mapuje období od první světové války po rok 1992 a přináší nové poznatky z výzkumů v českých i zahraničních archivech. O první republice pojednává další oceněný počin Republika československá 1918-1938, editory knihy jsou Dagmar Hájková a Pavel Horák. Obě publikace vyšly loni, každá má zhruba tisíc stran. Ocenění historici podle mluvčí dostanou každý 200.000 korun.

Policie navrhla obžalovat pražského imáma z podpory terorismu

Policie navrhla obžalovat bývalého pražského imáma Samera Shehadeha, jeho bratra a švagrovou z podpory terorismu. Hrozí jim pět až 15 let vězení, uvedl to server SeznamZprávy.cz. Žalobce Marek Bodlák z Vrchního státního zastupitelství v Praze o případné obžalobě rozhodne do tří týdnů. Z policejního spisu podle serveru vyplývá, že Shehadeh řídil komunikaci mezi jednotlivými obviněnými i dalšími lidmi v Sýrii. Údajně se také podílel na cestě tří lidí do Sýrie, z nichž jeden byl později zabit v bojích. Shehadech podle vyšetřovatelů teroristy i financoval, peníze měl získat ze sbírek organizovaných mezi českými a slovenskými muslimy.

Shehadeh opustil ČR v roce 2017, loni byl dopaden v Jordánsku a převezen zpět do Česka. Od loňského listopadu ve vazbě. Policie ale neví, kde jsou další dva obvinění. Kriminalisté je stíhají kvůli tomu, že se údajně podíleli na činnosti jedné ze sesterských organizací Al-Káidy v Sýrii.

Letiště Praha odbavilo v létě 5,8 milionu cestujících, o 6 procent více než vloni

Pražským letištěm prošlo v létě celkem 5 812 597 cestujících, což je o šest procent více než loni. Nejvíce cestujících za sledované období, červenec až září, směřovalo již tradičně do Londýna. Z dovolenkových destinací vedla Antalya. Na dovolenou letělo 1,69 milionu lidí, tedy o devět procent více. Letiště to oznámilo v tiskové zprávě. Nejvytíženějším měsícem byl srpen, nejvyšší meziroční nárůst počtu odbavených cestujících zaznamenalo letiště v září. "Na provozních výsledcích letiště mají podíl nově otevíraná letecká spojení, navyšování počtu linek do stávajících destinací i navyšování kapacit na existujících linkách," uvedl předseda představenstva Václav Řehoř.

Zatímco počty odbavených cestujících v meziročním srovnání na Letišti Praha rostly, v případě leteckých pohybů zaznamenalo letiště ve sledovaném období opačný trend. V třetím čtvrtletí meziročně klesl počet leteckých pohybů o procento. Největší pokles byl v srpnu, a to o 1,5 procenta.

Letiště již dříve uvedlo, že je ohledně provozu na hraně své kapacity. V budoucnu ji chce navýšit investicemi za zhruba 27 miliard korun. V plánu je zejména výstavba nové paralelní ranveje a rozšíření terminálu 2.

Počasí na pátek

Oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno. Na severozápadě místy, jinde jen ojediněle slabý déšť nebo mrholení. Ráno a dopoledne na Českomoravské vrchovině místy, jinde jen ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 15 až 19 °C, při déletrvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 13 °C, na horách kolem 11 stupňů Celsia.