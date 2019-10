Petříček vyzval Turecko k zastavení vojenských operací v Sýrii

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD) si v pondělí předvolal tureckého velvyslance. Zopakoval mu, že prioritou Evropské unie je diplomatické řešení situace v Sýrii. Vyzval Turecko k zastavení vojenské akce. Setkání Petříčka s velvyslancem proběhlo těsně před odletem na Radu EU pro zahraniční záležitosti, která se bude zabývat právě situací v severní Sýrii. Ministr uvedl, že ČR sice respektuje právo Turecko na ochranu své hranice, ale silně nesouhlasí s masivní vojenskou intervencí, která již nyní vedla k mnohým ztrátám na civilních životech, uvedla desítky tisíc uprchlíků do pohybu a vede k úniku na svobodu bojovníků, tzv. Islámského státu, které doposud zadržovaly kurdské jednotky. "Jsme zvláště znepokojeni zprávami o násilné smrti političky Hevrin Khalafové a dalších civilistů," uvedl ministr. Na Radě EU bude podporovat výzvu ke klidu zbraní a zasednutí všech klíčových představitelů přítomných sil k jednání o politickém řešení situace.

Turecko zahájilo operaci v příhraničí Sýrie ve středu. Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli po schůzce expertního týmu prezidenta Miloše Zemana na zámku v Lánech před novináři tureckou operaci v Sýrii znovu odsoudil. Evropa podle něj kromě výzev a odsouzení vojenské akce neudělala nic. Předseda vlády je přesvědčen o tom, že situaci bylo možné předejít, kdyby s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem světové mocnosti aktivně vyjednávaly.

Vývoz vojenského materiálu z ČR do Turecka dvojnásobně stoupl

Vývoz vojenského materiálu z Česka do Turecka stoupl loni na 5,4 milionu eur (139,4 milionu korun), meziroční růst byl dvojnásobný. Vyplývá to z výroční zprávy o kontrole vývozu vojenského materiálu pro civilní použití v ČR, kterou každoročně zpracovává ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Země Evropské unie by se v pondělí měly shodnout na zastavení vývozu zbraní do Turecka, a to kvůli jeho vojenským operacím v Sýrii. Uvedl to finský ministr zahraničí Pekka Haavisto, jehož země Radě EU nyní předsedá. Šéf české diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD) uvedl, že státy EU by měly omezení vývozu zbraní do Turecka koordinovat. Vládě navrhne, aby se ke zbrojnímu embargu připojila i ČR, dodal.

Export vojenského materiálu z Česka do Turecka v posledních letech roste. Ještě v roce 2011 byl 95.000 eur (2,5 milionu korun), největšího objemu dosáhl v roce 2015, kdy činil 6,2 milionu eur (160 milionů korun). Do země se podle zprávy z ČR kromě zbraní s ráží menší než 20 milimetrů vyváží střelivo, pozemní vozidla a jejich součásti nebo letecká technika.

MF: Za dva roky rok se do účtenkovky zapojil zhruba milion lidí

Do účtenkové loterie k elektronické evidenci tržeb (EET) se za dobu jejího fungování od předloňského října zapojilo 978.860 lidí, kteří zaregistrovali zhruba 380 milionů účtenek. Na dotaz ČTK to sdělilo ministerstvo financí. Ročně MF vyplácí výhry za 64,8 milionu korun. Další slosování, a to účtenek vydaných v září, se uskuteční v úterý 15. října. Průměrně se každý měsíc zúčastnilo slosování zhruba 380.000 hráčů s 16 miliony zaregistrovaných účtenek, vyplývá to z údajů MF. Do zatím posledního 11. slosování v polovině září se zapojilo podle statistik MF 346.599 aktivních hráčů. Ti zaregistrovali 16,2 milionu účtenek, z nichž do slosování bylo zařazeno 14,2 milionu. "Účtenkovku považujeme vzhledem k počtu hráčů i registrovaných účtenek za úspěšný projekt. Za úspěch považujeme také minimální pokles počtu hráčů, který je v čase nevyhnutelný u každé loterie či obdobné hry. Neoddiskutovatelný je přínos pro motivaci hráčů přebírat účtenky, což je standardem v ostatních vyspělých zemích. To se podle průměrného počtu zaregistrovaných účtenek okolo 16 milionů měsíčně daří," uvedl Tomáš Weiss z tiskového oddělení ministerstva financí.

MŽP: Na podporu a rozvoj obcí v národních parcích je k dispozici 100 milionů

Ministerstvo životního prostředí uvolnilo z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na rozvoj obcí ležících na území národních parků dalších 100 milionů korun. Obce či správy národních parků tak mají šanci investovat do oprav svých komunikací a veřejných prostranství, snížit světelné znečištění, spolufinancovat nákladnější projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí nebo zlepšit povědomí o ochraně životního prostředí. Žádosti o dotace přijímá Státní fond životního prostředí ČR od pondělí 18. listopadu. "Příspěvky se mohou pohybovat od 50 tisíc do pěti milionů korun, a to v závislosti na typu aktivity, přičemž dotace může pokrýt většinu, tedy až 85 procent uznatelných výdajů na projekt," uvedl ředitel SFŽP Petr Valdman.

Koalice, odbory a podnikatelé se dohodli na novele zákoníku práce

Zástupci vládních stran, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí dohodli na podobě změn zákoníku práce. Podepsali dohodu, že do navržené novely kodexu už nebudou při jejím projednávání v Parlamentu zasahovat a umožní její hladší schvalování. ČTK o tom informovala tisková oddělení ministerstva práce a Svaz průmyslu a dopravy. "Všechny strany se dohodly, že budou podporovat návrh právě v této aktuální podobě. Jedná se o čestnou dohodu a její plnění není právně vymahatelné," uvedlo ministerstvo. Podepsání dohody má zabránit případným průtahům a doplňování dalších změn ve Sněmovně. Podle prezidenta zaměstnavatelského Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka je to poprvé, co sociální partneři takovou "gentlemanskou dohodu" podepsali. Šéf Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner už dřív řekl, že se sporné body z návrhu vypustily a zůstalo v něm jen to, na čem byla shoda.

Soud: Stát se zatím nemusí omlouvat za výroky prezidenta Zemana o Peroutkovi

Stát se zatím nemusí omlouvat vnučce Ferdinanda Peroutky Terezii Kaslové za výroky prezidenta Miloše Zemana, které o novináři řekl. Rozhodl o tom Obvodní soud pro Prahu 1. Verdikt není pravomocný. Prezident Zeman řekl v lednu 2015 při projevu k výročí konce holokaustu, že Peroutka napsal v časopisu Přítomnost článek s titulkem "Hitler je gentleman". Článek v Přítomnosti se Hradu nalézt nepodařilo, podle historiků neexistuje. Peroutkova vnučka žádala, aby omluvu zveřejnil na webu jak Hrad, tak i ministerstvo financí - právě tento rezort podle Nejvyššího soudu zodpovídá za škody, které způsobí státní správa. Podle soudu ale nedoložila, jaké konkrétní zákonné normy stát porušil. Prezident teď ve sporu vystupuje jako vedlejší účastník. Advokátka Jana Bendová, která ho u soudu zastupovala, je s rozsudkem spokojená.

Terezie Kaslová se proti verdiktu odvolá. Novinářova vnučka původně zažalovala prezidentskou kancelář a soudy jí právo na omluvu částečně přiznaly. Po zásahu Nejvyššího soudu musela žalobu přesměrovat na ministerstvo financí. Nově se tak nevede spor o ochranu osobnosti, ale o odškodnění za nezákonný úřední postup. Kaslová řekla, že věří, že to ještě dobře dopadne.

Ratingová agentura Moody's zhoršila výhled českého bankovnictví

Mezinárodní ratingová agentura Moody's Investors Service zhoršila výhled českého bankovního sektoru z pozitivního na stabilní. Zdůvodňuje to zejména zpomalením hospodářského růstu. Agentura uvedla, že po letech rychlého růstu půjček očekává v České republice mírné zhoršení kvality úvěrového portfolia. Výkon českých bank v příštích 12 až 18 měsících zůstane zdravý, ale stabilní, neboť růst ekonomiky postupně zpomaluje. Kvalita úvěrů v Česku zůstává podle Moody's jednou z nejlepších ve střední a východní Evropě, po několika letech svižného růstu úvěrů ale mírně oslabí.

Moody's očekává, že růst hrubého domácího produktu (HDP) České republiky v letošním roce zpomalí na 2,7 procenta z 2,9 procenta loni. Příští rok čeká další zvolnění tempa, a to na 2,5 procenta.

Vybraná částka na nové varhany ve svatovítské katedrále je téměř kompletní

V barcelonské dílně se poprvé v pondělí rozezní nové varhany pro katedrálu svatého Víta v Praze. Nástroj už je skoro hotový. Vůbec poprvé si na něj zahraje varhaník ze svatovítské katedrály Josef Kšica. Kvůli velikosti nebudou varhany zapojené úplně celé. Nové varhany mají šest a půl tisíce píšťal, o dva tisíce víc než současný nástroj ve svatovítské katedrále. V Praze oficiálně poprvé zazní 15. června příštího roku.

Osmdesát milionů se na nové varhany vybírá ve veřejné sbírce. Dárci už předali církvi skoro 79 milionů.

Praha vypíše na dostavbu vyhořelé části Průmyslového paláce nové výběrové řízení

Pražský magistrát vypíše nové výběrové řízení na dostavbu vyhořelého křídla Průmyslového paláce na Výstavišti. Původní tendr zrušili pražští radní. Podle náměstka primátora Pavla Vyhnánka z Prahy Sobě ale nový tendr plánované opravy nezpozdí. Předchozí výběrové řízení vyhlásilo minulé vedení města pod vedením Adriany Krnáčové z ANO bez projektové dokumentace. Stavební společnosti se tak předběžně hlásily do soutěže bez jasných podmínek.

Průmyslový palác stojí na Výstavišti od roku 1891. Jeho levé křídlo vyhořelo v roce 2008. Projektová dokumentace byla dokončená letos v létě. Projekt počítá se stavbou repliky a dobudováním nového zázemí a technických prostor.

Poslední potlesk. Lidé se v Národním divadle rozloučili s Vlastou Chramostovou

Státní hymna a poslední několikaminutový potlesk publika v Národním divadle vyprovodily v pondělí na poslední cestu herečku Vlastu Chramostovou, která zemřela v neděli 6. října ve věku nedožitých 93 let.

Veřejnosti se Zlatá kaplička otevřela v půl jedenácté. Na otevření historické budovy čekala ve frontě asi stovka lidí. Na jeviště ozdobené portrétem Vlasty Chramostové pak přinášeli květiny, poklonili se herečce a zapsali vzkaz do kondolenční knihy. Na piazzetě vedle divadla můžou lidé až do večera zapálit svíčku.

Smuteční obřad na pódiu první scény začal v 11 hodin. Zúčastnili se ho umělečtí kolegové Vlasty Chramostové, přátelé z disentu, vedení Národního divadla i někteří politici. U rakve se postupně střídala čestná stráž složená především z hereckých osobností a také ze signatářů Charty 77. Byli to mimo jiné Jiřina Bohdalová, Miroslav Donutil, Bolek Polívka, David Prachař, David Matásek, Jak Hrušínský, Zuzana Stivínová či Karel Schwarzenberg.

Nad rakví se pak vystřídalo několik řečníků. První smuteční projev pronesl ředitel Národního divadla Jan Burian. Připomněl bohatou hereckou kariéru Vlasty Chramostové a její významné role na prknech Národního divadla. I její filmové role, mezi nimiž nemohla být opomenuta zmínka o Spalovači mrtvol, kde se objevila po boku legendy Rudolfa Hrušínského. Svůj projev pak Burian ukončil slovy: "Vážena paní Vlasto Chramostová, ať se Vaše čestná památka nikdy neztratí z našich divadel i duší."

Na kolegyni a přítelkyni zavzpomínal také David Prachař. „Vlasta Chramostová by byla ráda, že je vyprodáno, že jsou všechna místa obsazená. Byla by plná humoru, což byla do poslední chvíle," uvedl.

Jednotlivé řečníky střídaly záznamy nejen fotografií Vlasty Chramostové, ale i ukázek z její divadelní a filmové práce. Na závěr obřadu zazněla česká státní hymna, při níž celé Národní divadlo povstalo a smuteční hosté herečku na poslední cestu doprovodili několikaminutovým potleskem.

Vlasta Chramostová patřila k prvním signatářům Charty 77. Byla výraznou postavou disentu, předtím ale podepsala souhlas se spoluprací s komunistickou Státní bezpečností, což upřímně popisovala ve svých pamětech.

V 60. letech byla jmenována zasloužilou umělkyní, po podpisu Charty 77 měla zakázáno veřejné vystupování, založila proto se svým manželem, kameramanem Stanislavem Milotou bytové divadlo doma na pražských Vinohradech. Ještě na jaře 1989 byla odsouzena za opoziční činnost. Po sametové revoluci byla dvě desítky let členkou Národního divadla. V roce 1998 jí prezident Václav Havel za zásluhy o demokracii a lidská práva udělil Řád Tomáše Garrigua Masaryka.

„Měla jsem tři životy. Herecký, disidentský a život návratu," charakterizovala kdysi Vlasta Chramostová svoji životní pouť.

Termín úklidu svíček u Gottovy vily v Praze na Bertramce je odložený

Svíčky, obrázky, fotografie a další stovky předmětů z ulice před vilou Karla Gotta na Bertramce v pondělí správci komunikací uklízet nebudou. Termín úklidu je na přání rodiny odložený. Svíce lidé nosí před dům od 2. října, kdy rodina oznámila úmrtí osmdesátiletého zpěváka. Místo lidé postupně zaplnili předměty, které zcela pokryly ulici i před sousední vilou. Přicházeli a stále přichází lidé z celé republiky a všech věkových kategorií. Gott podlehl těžké nemoci 1. října před půlnocí. Léčil se s akutní leukemií. Z Prahy.

Deblistky Siniaková s Krejčíkovou se dostaly na Turnaj mistryň

České deblistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková si podruhé zahrají tenisový Turnaj mistryň. Na vrcholu sezony budou obhajovat účast ve finále. V soutěži čtyřhry doplnily Barboru Strýcovou, která se kvalifikovala spolu s tchajwanskou partnerkou Sie Šu-wej. Turnaj mistryň s rekordní dotací 14 milionů dolarů se letos poprvé uskuteční v čínském Šen-čenu. Hrát se bude od 27. října do 3. listopadu. Ve dvouhře jsou z Česka Karolína Plíšková a Petra Kvitová.

Počasí na úterý

Jasno až polojasno, ráno a dopoledne zejména v Čechách a na západě Moravy místy nízká oblačnost nebo mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 °C, ve Slezsku ojediněle až 25 °C, při déletrvající nízké oblačnosti kolem 16 °C, na horách kolem 16 °C, na Šumavě až 20 stupňů Celsia.