Zemanův expertní tým řešil vztah k EU či tureckou ofenzivu

Expertní tým prezidenta Miloše Zemana na zámku v Lánech za účasti premiéra Andreje Babiše (ANO) řešil postavení České republiky vůči Evropské unii. Zabýval se například strategií visegrádské čtyřky při dalších vyjednáváních s Evropskou komisí. Babiš v České televizi znovu odsoudil tureckou vojenskou operaci na severovýchodě Sýrie. Je ale přesvědčen o tom, že situaci bylo možné předejít, kdyby s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem světové mocnosti aktivně vyjednávaly. Účastníci schůzky diskutovali i o postavení nové Evropské komise, jejíž fungování od 1. listopadu je ohroženo po neschválení kandidátů Francie, Maďarska a Rumunska.

Expertní tým se zabýval také strategií visegrádské čtyřky při dalších vyjednáváních s Evropskou komisí. Země V4 také chtějí, aby i ve víceletém finančním rámci Evropské unie na léta 2021 až 2027 bylo zachováno současné množství peněz na politiku soudržnosti i na společnou zemědělskou politiku. Za důležité Zeman považuje, aby si členské státy mohly samy stanovovat priority, na co použijí evropské peníze, a aby se v tomto směru snížil vliv Evropské komise.

Čaputová do Prahy nepřijde, ze zdravotních důvodů zrušila program

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová se nezúčastní mezinárodní konference Forum 2000 v Praze, kde měla v pondělí pronést projev. Ze zdravotních důvodů zrušila svůj program na nejbližší dny, sdělil agentuře TASR její mluvčí Martin Strižinec. Čaputová měla být jedním z hlavních řečníků konference. Návštěvu Prahy chtěla slovenská prezidentka využít i k tomu, aby uctila památku zpěváka Karla Gotta a herečky Vlasty Chramostové, kteří začátkem měsíce zemřeli.

Letošní 23. ročník konference Forum 2000 se hlásí k odkazu demokratických změn ve světě v roce 1989. Debaty pořádané především na Žofíně se budou věnovat připomínání událostí z doby před 30 lety, boji za svobodu v současném světě nebo společenským změnám, které přinášejí nové technologie či změny klimatu. V pondělí se bude debatovat mimo jiné o lidských právech v české zahraniční politice, kdy se na pódiu sejdou ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) a někdejší disident, pozdější ministr pro evropské záležitosti a nynější europoslanec Alexandr Vondra (ODS). Debatovat se bude i o stavu demokracie a lidských práv na Kubě či v Číně a o aktuálních demonstracích v Hongkongu proti omezování právního státu.

Kantar CZ: ČSSD v září klesla na hranici vstupu do Sněmovny

Podpora vládní ČSSD v září o jeden procentní bod klesla, menší vládní strana se podle modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi dostala na pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny. Naopak o dva procentní body na 6,5 procenta posílila od srpna KSČM, která vládu hnutí ANO a sociálních demokratů toleruje. Ve volbách by zvítězilo ANO, udrželo podporu 30 procent. Podle volebního modelu, který zveřejnila Česká televize, by se do Sněmovny dostalo devět stran.

Piráti by v září dostali 15,5 procenta hlasů, meziměsíční pokles činí 1,5 procentního bodu. ODS zůstala na podpoře 14,5 procenta. O dva procentní body si pohoršilo hnutí SPD, získalo v září by získalo šest procent hlasů. Podpora STAN vzrostla o půl procentního bodu na 5,5 procenta. Na pěti procentech byly vedle ČSSD také TOP 09 a KDU-ČSL. Lidovcům se zisk v porovnání se srpnem nezměnil, TOP 09 si polepšila o půl procentního bodu. Nezměnila se podpora nového uskupení Václava Klause mladšího Trikolóra. Získalo by 3,5 procenta hlasů, což by na vstup do Sněmovny nestačilo.

Ekologického oskara letos získala aplikace Nesnězeno.cz

Ekologického oskara letos získala aplikace Nesnězeno.cz zachraňující jídlo z českých restaurací. Pomocí mobilní aplikace mohou lidé koupit neprodané jídlo, které by jinak bylo vyhozeno do odpadkových košů. Vítězná aplikace má v současnosti asi 50.000 uživatelů, kteří si mohou vybírat z nabídky 270 provozoven z celého Česka. Podle zakladatelů projektu se díky ní už podařilo zachránit více než 17.000 porcí jídla.

Výsledky soutěže Energy Globe ČR oznámili její organizátoři. Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo celkem 273 projektů, z nichž deset vybrala odborná porota do finálního hlasování. V pěti soutěžních kategoriích - Obec, Firma, Produkt, Vzdělávání a Stavba - proti sobě stály vždy dva nominované projekty.

V kategorii Obec zvítězil Vsetín s projektem zaměřeným na omezení spotřeby jednorázových plastů. Prvenství v kategorii Stavba získala energeticky úsporná mateřská škola v Sedlejově na Jihlavsku. V kategorii Vzdělávání získal nejvíce hlasů veřejnosti projekt Včelí stráž, který se věnuje vzdělávání dětí i vedoucích kroužků zaměřených na včelařství. Vítězem v kategorii Firma je brněnský Institut cirkulární ekonomiky. Ten představil unikátní technologii úpravy bioplynu z čistírenských kalů na biometan, který následně slouží jako palivo pro vozidla městské hromadné dopravy.

S Rohlik.cz chceme expandovat do Vídně, říká majitel Čupr

Internetový obchod s potravinami Rohlik.cz chce příští rok expandovat do Vídně a výhledově i do Bukurešti. Začátkem letošního prosince vstoupí na maďarský trh a bude rozvážet nákupy po Budapešti a okolí. Raději hledám zákazníky v mnohamilionovém městě než ve statisícovém, řekl v rozhovoru s ČTK majitel a podnikatel Tomáš Čupr. Například Bratislava není podle něj pro firmu zatím tak lákavá. Rohlik.cz by měl podle Čupra letos dosáhnout až 4,5miliardového obratu, který by se tak měl meziročně zvýšit o 80 procent. Sázet bude i na maďarskou vinařskou tradici a spolupracovat bude s místními producenty. Jedním z dalších cílů Rohlik.cz je vstup na rakouský trh, konkrétně do Vídně, která je podle něj zajímavější než ostatní větší města ve středoevropském regionu.

Bárta by měl obdržet cenu Česká hlava, projedná to vláda

Uznávaný český egyptolog a archeolog Miroslav Bárta by mohl letos dostat národní ocenění Česká hlava. Vládě, která to v pondělí projedná, to doporučila Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Bárta vede několik let práce na vykopávkách v archeologické lokalitě v egyptském Abúsíru a má za sebou řadu významných archeologických objevů i publikací. Laureát získá finanční odměnu milion korun.

Ceny Česká hlava se udělují od roku 2002. V minulosti je získali například chemik Antonín Holý, lékař Pavel Klener, který se zasloužil o zavedení chemoterapie do léčby zhoubných nádorů, nebo zakladatel dětské onkologie Josef Koutecký. Loni převzal cenu rostlinný genetik Jaroslav Doležel, předloni odborník na středověkou duchovní kulturu Petr Sommer.

Porota festivalu Prix Europa ocenila Projekt 68 Českého rozhlasu

Projekt 68 Českého rozhlasu vyhrál na festivalu Prix Europa v kategorii nejlepší evropský digitální audio projekt roku. Porota ocenila unikátní dokumentární rekonstrukci událostí z noci 20. na 21. srpna 1968. Český rozhlas v kategorii porazil i taková média jako je například britská BBC nebo Bavorský rozhlas. Moderátoři s pozvanými hosty provedli posluchače jednou z nejtemnějších nocí novodobé historie Česka až do úplného konce tehdejšího vysílání. Základem úspěchu byla podle autora projektu a šéfredaktora Radiožurnálu Ondřeje Suchana absolutní historická přesnost. Český rozhlas proto rekonstrukci vysílání zopakuje a to příští rok 5. května v bitvě o rozhlas z roku 1945.

Politici i veřejnost přišli na Bratislavský hrad na mši za Gotta

Za účasti slovenských politiků i předsedy české Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka se uskutečnila v Bratislavě mše za zpěváka Karla Gotta, který zemřel na začátku října ve věku 80 let. Bohoslužbu v kapli na Bratislavském hradě sloužil biskup František Rábek. Mši nechal zorganizovat šéf slovenské sněmovny Andrej Danko. Ten se spolu se slovenským premiérem Peterem Pellegrinim v sobotu účastnil už zádušní mše za zesnulého zpěváka ve svatovítské katedrále na Pražském hradě. Slovenští politici ale i řada obyvatel Slovenska dříve vyjádřila soustrast nad jeho úmrtím také zápisem do kondolenční knihy na českém velvyslanectví v Bratislavě. Lidé u budovy ambasády rovněž zapalovali svíčky, položili květiny nebo fotografie zpěváka.

CK: Podzimní prázdniny a svátek lákají na zahraniční dovolenou

Až o 50 procent vzrostly některým cestovním kancelářím prodeje zájezdů do zahraničí kolem 28. října. Na tento termín připadá státní svátek, na který navazují podzimní prázdniny. Například CK Exim Tours má v tomto termínu téměř vyprodané zájezdy do Egypta, Tuniska a na Kapverdské ostrovy. Zvýšený zájem zaznamenala i cestovní agentura Invia, podle níž značnou část zájemců tvoří rodiny s dětmi. Oblíbeným místem pro podzimní dovolené jsou například i maďarské termální lázně. Více než polovina klientů preferuje podle mluvčí Invia Andrey Řezníčkové jako dopravní prostředek letadlo a ze 45 procent volí služby typu all inclusive ve čtyřhvězdičkových hotelech.

Říp a Blaník propojuje téměř 190 kilometrů dlouhá poutní cesta

Poutní horu Říp a bájnou horu Blaník propojuje nová poutní cesta, dlouhá téměř 190 kilometrů. Otevřel ji spolek Cesta Česka, na přípravě se podílel i Klub českých turistů. Trasa je rozdělena do sedmi etap, každá z nich má vlastní téma k zamyšlení. Důležitým aspektem cesty je i poznání sebe sama, řekl ČTK předseda spolku Cesta Česka Jindřich Chmelař. Začátek poutní cesty je v Louňovicích pod Blaníkem, poutníci mohou postupně dojít do Českého Šternberku, Sázavy, Kouřimi, Sadské, Staré Boleslavi a Mělníku. V každém z těchto míst je spolupracující informační centrum nebo městský úřad, případně jiná partnerská organizace, kde je možné nakoupit poutnickou mapu a také Poutníkův deník.

Strážníci v Brně naháněli hbitého ptáka emu, prchal týden

Strážníci v Brně v tomto týdnu několikrát naháněli hbitého ptáka emu, který prchl chovateli, na svobodě si užíval asi týden. Lapili jej nakonec v sobotu u základní školy v Líšni. Emu je po pštrosovi druhý největší nelétavý pták. Na zemi je velmi rychlý, tedy nesnadno polapitelný, dokáže běžet rychlostí až 48 kilometrů za hodinu. Kromě běhu i dobře plave. "Do vody prchl i v Mariánském údolí, kde byl spatřen ve chvíli, kdy se polekal koně. Vodní nádrž potom přeplaval a podle dalšího telefonátu se objevil u Velké Klajdovky, kde kličkoval mezi projíždějícími auty," uvedl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Brněnští strážníci v minulosti už odchytávali třeba i klokana, dželadu (pavián), bobra, hady nebo jezevce. Například v červnu 2017 odchytávali velblouda, který prchl ze svatby.

Hnědák Theophilos vyhrál s Bartošem Velkou pardubickou

Devítiletý hnědák Theophilos vyhrál při své premiéře 129. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou. Potřetí v kariéře ovládl nejslavnější český překážkový dostih Josef Bartoš a pojedenácté trenér Josef Váňa starší. Bartoš náročnou cross country na 6900 metrů vyhrál poprvé před třinácti lety s Decent Fellowem a pak o dva roky později se Sixteen. Před čtrnácti dny Bartoš navíc ovládl největší překážkový dostih v Itálii Gran Premio di Merano. "Děkuju šéfovi (Josefu Váňovi) a pani (Pavle) Váňové, jakou s ním udělala práci. Z nevyzpytatelného zmetka teď je šampion," řekl osmatřicetiletý Bartoš v České televizi. "Taxis skočil perfektně, dobře připravený kůň to skočí jak malinu, jak říká pan Váňa. Jel jsem trošku defenzivně, jak mě to šéf učil celé roky," dodal Bartoš. V cílové rovince se před Theophilose na chvilku dostal Stretton, ale brzy se znovu ujal vedení. "Křičel jsem na něj: 'Theo, běž! Theo, běž!', jak mi to říkala paní Váňová," jmenoval Bartoš Pavlu Váňovou, která se o Theophilose hlavně stará.

Na Taxisově příkopu skončil obhájce prvenství Tzigane Du Berlais. Před osmiletým hnědákem v sedle s Janem Faltejskem neustál doskok Ribelino a Tzigane Du Berlais spadl přes něj. Nejtěžší skok byl konečnou i pro další dva koně. V čele se dlouho držel Bridgeur s žokejem Jaroslavem Myškou, ale osudným se jim stal Havlův skok. Po něm se do čela dostal Theophilos. V cílové rovince svěřenec Dostihového klubu iSport-Váňa, který vlastní syndikát s více než stovkou členů, bojoval a o délku a čtvrt za sebou nechal druhého Strettona. Třetí doběhl Chicname de Cotte. Po devatenácti letech nejel Velkou pardubickou žádný žokej se jménem Váňa. Osminásobný vítěz Josef Váňa starší chyběl popáté za sebou, ale v budoucnu by chtěl ještě startovat. Jeho syn Josef Váňa po minulé sezoně skončil a trénuje.

Sport

Adéla Citová obhájila titul mistryně světa ve sportovním aerobiku. V nizozemském Leidenu, kde vloni triumfovala poprvé, zopakovala prvenství a zvítězila před Australankou Steph Keilyovou. Třetí skončila další česká reprezentantka Viktorie Prokopová, obě české cvičenky navázaly na shodná umístění z červnového mistrovství Evropy.

Barbora Seemanová vyhrála na plaveckém Světovém poháru v Berlíně závod na 200 metrů volný způsob a zopakovala páteční úspěch z dvojnásobné trati. Devatenáctiletá reprezentantka se tentokrát časem 1:58,78 minuty tolik nepřiblížila k vlastnímu českému maximu (1:57,16), ale stačilo jí to k triumfu o dvě setiny před Michelle Colemanovou ze Švédska. Třetí s odstupem 62 setin dohmátla zkušená maďarská plavkyně Zsuzsanna Jakabosová, jež dvoustovku ovládla na předminulém dílu SP v Singapuru.

Počasí

Jasno až polojasno. Na jihozápadě Moravy a na Českomoravské vrchovině místy mlhy nebo nízká oblačnost, které se ojediněle udrží po většinu dne. Nejvyšší teploty 19 až 23 °C, v Čechách ojediněle až 25 °C, v místech s déletrvající nízkou oblačností kolem 15 °C.

Na 17 stanicích panoval dnes letní den, kdy teploty přesáhly 25 stupňů Celsia. Nejtepleji bylo v Neumětelech ve Středočeském kraji a jihočeském Husinci, kde shodně naměřili 26,4 stupně. Rekordy přepsala asi třetina stanic, které měří alespoň 30 let. Nové maximum pro 13. říjen si zapsalo i pražské Klementinum, kde padl rekord z roku 1791. Na informačním webu Českého hydrometeorologického ústavu to uvedl meteorolog Martin Tomáš. Letní počasí bylo dnes stejně jako v sobotu typické pro západní polovinu republiky, zatímco v části Vysočiny, na Moravě a ve Slezsku kvůli mlhám a nízké oblačnosti zažili o dost chladnější víkend. Teploty mohou nad 20 stupňů vystoupat ještě i na začátku příštího týdne, pak se mírně ochladí a mohou se přidat srážky.