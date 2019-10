Arcibiskup Duka: Gott uznával hodnoty, které činí lživot krásný a bohatý

V chrámu svatého Víta skončila zádušní mše za zesnulého zpěváka Karla Gotta. Příslušníci Hradní stráže vynesli rakev s ostatky z katedrály za zvuků zvonu Zikmund, největšího v zemi, který zvoní jen při výjimečných příležitostech. Chvíli poté se z reproduktorů rozezněla Gottova píseň Už z hor zní zvon. Liturgického obřadu, který sloužil kardinál Dominik Duka, se zúčastnily vdova Ivana, Gottovy dcery Charlotte Ella, Nelly Sofie, Dominika a Lucie a stovky pozvaných hostů - prezident Miloš Zeman, český a slovenský premiér Andrej Babiš a Peter Pellegrini, Gottovi přátelé, spolupracovníci, zpěváci, herci, sportovci a další osobnosti veřejného života. Zpěvák zemřel v kruhu své rodiny po těžké nemoci 1. října, bylo mu 80 let. Pohřební vůz s ostatky Gotta odjel do motolského krematoria, kde se rozloučili se zpěvákem jehon nejbližší.

Pražský arcibiskup Dominik Duka při zádušní mši uvedl, že Gott proslavil Česko po celém světě a lidé budou ještě léta naslouchat jeho písním. Poukázal na to, že zpěvák vstoupil do uměleckého života a rozvinul talent v 60. letech, tedy letech uvolnění. "O to těžší pak bylo vyrovnávat se s marasmem normalizace," zdůraznil kardinál. Gott byl podle něho štědrý a rád pomohl lidem v tísni a nedostatku. "Uznával hodnoty, které činí lidský život krásný a bohatý," řekl. Gott měl podle něho rád své přátele a miloval svou rodinu. "Dokázal spojovat lásku s úctou a respektem," řekl Duka. Připomněl i biblická slova Ježíše Krista o tom, aby lidé nesoudili, aby nebyli souzeni. Dotkl se v souvislosti s tím Gottových kritiků, kteří zpěvákovi vyčítají například podpis takzvané anticharty, když uvedl, že nahrazují boží soud vlastním soudem, který jim dovoluje zneuznávat všechny zásady slušnosti a spravedlnosti. Přímluvné modlitby za Karla Gotta pronesli v chrámu sv. Víta i Dagmar Havlová a Jiří Bartoška, zazpívali Lucie Bílá, Štefan Margita a Eva Urbanová.

Herečka Jiřina Bohdalová vyzdvihla v proslovu při zádušní mši za zesnulého zpěváka Karla Gotta jeho talent, pracovitost i to, že dával lidem radost a chuť do života. Řekla, že Gott si vážil vrozeného talentu a díky své pracovitosti nepromarnil ani minutu. Poukázala také na jeho slušnost, noblesu a gentlemanství. "Častokrát pomohl potřebným, aniž čekal na poděkování," poznamenala Bohdalová, podle níž zesnul vyrovnaný a smířený a odešel od uklizeného stolu, s čistým štítem, obklopen silou lásky svých vůbec nejbližších. Úkol přednést smuteční proslov Bohdalové, jak uvedla, přidělil sám Gott, s nímž se desetiletí přátelila. Nápad byl ale původně její. Herečka řekla, že zpěváka žádala, aby promluvil na jejím pohřbu. Jednalo se podle Bohdalové o jediný slib, který Gott nesplnil. Na závěr Bohdalová Gotta obrazně požádala, aby jí "tam" držel místo. "Mám pro tebe jeden opravdu báječný židovský fór," dodala.

Na zádušní mši za Gotta dorazily do katedrály stovky pozvaných hostů včetně politických špiček. Smutečního obřadu se účastní prezident Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš (ANO), členové jeho vlády, předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS), šéf Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) a další politici včetně například slovenského premiéra Petera Pellegriniho. Do katedrály přišli i Gottovi blízcí a kamarádi, spolupracovníci, kolegové ze showbyznysu, sportovci i další osobnosti veřejného života. Veřejnost mohla mši sledovat na velkoplošných obrazovkách na hradním nádvoří a na Hradčanském náměstí.

Veřejnost se mohla s oblíbeným zpěvákem, který se významně zapsal do historie české populární hudby posledních šesti desítek let, přijít rozloučit v pátek do paláce Žofín. Poklonit se zesnulému mělo možnost 49.000 lidí. V Praze je možné Gotta uctít také na pietním místě v Kinského zahradě, lidé stáli chodí k jeho vile na Bertramce. V pátek se s Gottem lidé loučili také na mnoha dalších místech v ČR. Na dnešek vyhlásila vláda státní smutek.

V Újezdu u Sv. Kříže se rozloučili s Gottem, jezdil sem od mládí

Po svém, nejen jako na slavného zpěváka, ale také jako na mladého kluka s kytarou i na skromného a laskavého zralého muže vzpomínali lidé v Újezdu u Svatého Kříže na Karla Gotta. Do vesničky na Rokycansku zpěvák jezdil od dětství za prarodiči, později za dalšími příbuznými a přáteli. Naposledy tu byl podle některých místních v létě. U Gottovy lípy na návsi u kostelíka se dnes sešli i lidé z blízkého i vzdáleného okolí. Za zvuku devíti Gottových písní asi dvě stovky lidí mlčky vzpomínaly. Místní si ho připomněli také nad fotografiemi, které si s ním v během let pořídili. Od černobílých snímků z mládí po jeho návštěvu dětského karnevalu, věnování jeho obrazu obci nebo otevření dětského hřiště, na které dal před několika lety čtvrt milionu korun.

Lípu vysadili Gottovi v Újezdu před několika lety, když poprvé onemocněl rakovinou. Chtěli mu tak vyjádřit sílu a podporu. Listy stromku, u kterého vzniklo hned po zpěvákově úmrtí malé pietní místo s květinami a svíčkami, už zezlátly a opadávají, ačkoliv ostatní lípy v obci mají stále ještě zelené listy. Zpěvák podle starostky Aleny Mankové zůstane natrvalo v srdcích místních lidí. "Karel Gott si nehrál na nic. Na žádnou celebritu, Karel Gott byl úžasný člověk, který kdykoliv šel po obci, s každým se pozdravil, s každým se zastavil," dodala Manková. S místními se často setkával, chodil na jejich oslavy, povídal si. "Nezpíval, jen vyprávěl, ale bylo to možná lepší. Jeho písničky jsme znali, ale jeho vyprávění, jak sjezdil celý svět, a jeho moudra, to jsme neznali, bylo to jako číst knížku," dodal Václav Krhounek.

Analytik: Za poslední tři roky výrazně stouply hlavně ceny služeb

I když celkově stouply spotřebitelské ceny za poslední tři roky o osm procent, řada položek zdražila výrazně více, především služby. Například tržní nájemné stouplo o 39 procent, brambory o 37 procent, povinné ručení u aut o 24 procent a nafta o 14 procent. Naopak výrazný pokles cen v posledních třech letech zaznamenala především elektronika. Vyplývá to z výpočtů hlavního ekonoma ING Jakuba Seidlera, které poskytl ČTK. Růst cen byl podle něj zmírněn rostoucími výdělky. "Růst některých cen byl tak v posledních letech výrazný, což řada domácností pocítila, ačkoli samotná průměrná inflace vykazuje nadále jednociferný růst. Reálný růst cen byl však mírněn skutečností, že za poslední roky se poměrně svižně zvyšovaly i mzdy a platy - za poslední tři roky se zvýšila průměrná i mediánová mzda o čtvrtinu," uvedl Seidler.

Například denní obědové menu v restauracích zdražilo o 28 procent. Stejně citelně zdražily služby spojené s domácností, jako jsou údržbářské a řemeslné práce, ale i oprava a údržba automobilů. Ceny elektřiny podle jeho výpočtů za poslední tři roky vzrostly o 16 procent. Téměř

Deník N: Peking si stěžoval kvůli Kuberovým vztahům s Tchaj-wanem

Čínská ambasáda v Praze si v Senátu stěžovala na středeční projev předsedy horní parlamentní komory Jaroslava Kubery (ODS) na tchajwanské oslavě, kde vyzdvihl ekonomickou spolupráci a vyfotil se s představiteli Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v ČR. Prezident Miloš Zeman a další ústavní činitelé Kuberu, který má v plánu příští rok i návštěvu Tchaj-wanu, následně varovali, že jeho jednání může zhoršit vztahy s Čínou. Uvedl to server Deníku N.

V souvislosti se svou plánovanou cestou na Tchaj-wan Kubera uvedl, že to "není nic protičínského". "Tchaj-wan je třetí největší obchodní partner z Asie. Asijští velvyslanci si velice stěžovali na naši jednostrannou orientaci," odůvodnil svou cestu Kubera. Čína kvůli Tchaj-wanu tlačila na české představitele už v minulosti. Počátkem roku například tehdejší ministryně průmyslu Marta Nováková (za ANO) na popud čínského velvyslance nechala vykázat zástupce Tchaj-wanu z jednání zahraničních investorů se zástupci ministerstva.

Zpráva: V ČR bylo loni podle odhadů 830 ghett se 127.000 obyvatel

V Česku existovalo loni přes 830 chudinských domů, ulic a čtvrtí. V těchto ghettech žilo víc než 127.000 lidí. Uvádí to zpráva o stavu romské menšiny za loňský rok. Vychází z odhadů krajských koordinátorů a romských poradců. Dokument, který má ČTK k dispozici, by měla v pondělí projednat vláda. V roce 2015 bylo v ČR podle odborné analýzy 606 vyloučených lokalit s asi 115.000 obyvateli a v roce 2006 kolem 300 ghett s 80.000 obyvateli. "Kritická zůstává situace v Karlovarském a Ústeckém kraji, kde se na území všech obcí s rozšířenou působností vyskytuje alespoň jedna sociálně vyloučená lokalita," uvádí zpráva.

V Česku jsou po zrušení okresů dvě stovky takzvaných obcí s rozšířenou působností. Svou chudinskou lokalitu má podle zprávy každé z těchto měst v Ústeckém a Karlovarském kraji. Nejlepší je situace v Jihomoravském kraji, kde má vyloučené místo třetina měst. Autoři dokumentu podotýkají, že loňský počet vychází z hrubých odhadů a subjektivního vnímání romských poradců a koordinátorů z regionů.

V Moskvě si připomněli protest proti okupaci ČSSR v roce 1968

Prohlídku míst spojených s demonstrací osmi sovětských občanů protestujících v srpnu 1968 proti okupaci Československa dnes v Moskvě uspořádalo ruské sdružení Mezinárodní memorial. Podle rozhlasové stanice Echo Moskvy měli účastníci exkurze možnost seznámit se s životem a osudy lidí, kteří se veřejně postavili proti invazi vojsk Varšavské smlouvy a tankům v ulicích Prahy.

Konstantin Babickij, Vadim Delone, Vladimir Dremljuga, Viktor Fajnberg, Natalja Gorbaněvská, Pavel Litvinov, Larisa Bogorazová a Taťjana Bajevová přišli 25. srpna 1968 na Rudé náměstí s transparenty. Během několika minut byli zatčeni a většina z nich byla odsouzena k několika letům vězení nebo umístěna v psychiatrických ústavech. Akce byla uspořádána v rámci projektu nazvaného "Je to přímo tady", jehož součástí je i interaktivní mapa Moskvy s 30 místy spojenými s událostmi kolem srpna 1968.

Čech odsouzený v Turecku byl převezen do mírnějšího vězení

Čech Miroslav Farkas, který byl odsouzený v Turecku za spolupráci s bojovníky kurdských milicí YPG, byl převezen do věznice s mírnějším režimem. ČTK to oznámil europoslanec Tomáš Zdechovský, který případ dlouhodobě sleduje. Přesun podle něj Farkasovi umožní lepší léčbu jeho zdravotních problémů a pomůže i k lepšímu kontaktu s rodinou. Farkase a Markétu Všelichovou zadržely turecké úřady na hraničním přechodu s Irákem v listopadu 2016. Při kontrole u nich Turci našli letáky a fotografie, které podle turecké strany svědčily o tom, že oba Češi patří ke kurdským milicím YPG. Tuto organizaci Turecko považuje za teroristickou. Soud v srpnu 2017 oba odsoudil na šest let a tři měsíce. Loni v červenci verdikt potvrdil turecký nejvyšší soud.

Všelichová je ve věznici v Izmiru, Farkas byl dosud ve Vanu na jihovýchodě Turecka. Podle Zdechovského si nyní trest odpykává ve městě Silivri na západním předměstí Istanbulu. Počátkem září navštívil Turecko premiér Andrej Babiš, který s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem jednal mimo jiné i o situaci dvou vězněných Čechů. Babiš pak novinářům řekl, že česká strana usiluje o předčasné propuštění vězňů či o zlepšení podmínek jejich věznění. Zdechovskému a českým diplomatům už v červnu přesun Farkase přislíbili zástupci tureckého ministerstva spravedlnosti. "V současné době probíhají s Tureckem další jednání o budoucnosti obou odsouzených," uvedl europoslanec v informaci pro ČTK.

Češi přijdou kvůli krádežím dat k účtům ročně o desítky milionů

Češi kvůli krádežím údajů k bankovním účtům a kartám přijdou ročně o desítky milionů korun. Do jejich e-mailových schránek během roku přijdou miliony podvodných zpráv, nejčastěji z Afriky a Číny. Vyplývá to z údajů projektu Digitální pevnost. Tento tzv. phishing je druh spamu, který se z adresátů snaží získat osobní údaje, jako je například heslo k internetovému bankovnictví, nebo je navádí na škodlivé webové odkazy. Čechům podle odhadu odborníků na kyberbezpečnost denně do schránek přichází desetitisíce podvodných e-mailů. Odborníci v posledních letech evidují vyšší výskyt podvodů na sociálních sítích, které častěji slouží k cíleným útokům na předem vybrané oběti.

Policie v Praze zadržela před zápasem s Anglií desítky výtržníků

Policisté po pátečním zápase české fotbalové reprezentace s Anglií v pražském Edenu zadrželi na Vinohradech dvacetiletého českého fanouška, který na ně zaútočil pěstmi. Mladý muž je stíhaný pro trestný čin násilí proti úřední osobě, hrozí muž až čtyřleté vězení, informoval na webu mluvčí pražské policie Jan Daněk. Už večer před zápasem policisté v centru Prahy zadrželi ve dvou restauracích třicítku fotbalových výtržníků, z toho 14 cizinců. První konflikt se stal ve Veleslavínově ulici, kde do restaurace vběhlo několik maskovaných mužů, kteří zaútočili na hosty i za použití pyrotechniky, poškodili přitom zařízení restaurace, uvedl Daněk. Druhý incident se stal v Týnské ulici, kde před restaurací dělali podle policie angličtí příznivci výtržnosti.

Britská policie dokonce neúspěšně žádala evropskou fotbalovou asociaci UEFA o odložení kvalifikačního zápasu v Edenu na jiný den než pátek večer, kdy podle dosavadních zkušeností dělají chuligáni největší problémy. Například loni při přípravě proti Nizozemsku zadržela v Amsterodamu policie víc než 100 anglických rowdies.

Fotbalisté porazili Anglii 2:1 a udělali velký krok k postupu

Čeští fotbalisté v šestém z osmi utkání evropské kvalifikace po jednom z nejlepších výkonů za poslední roky překvapivě porazili po obratu Anglii 2:1 a udělali velký krok k postupu na šampionát. Čtvrtý tým loňského mistrovství světa poslal v Edenu v páté minutě do vedení Harry Kane z penalty, ale za čtyři minuty srovnal Jakub Brabec a v 85. minutě při premiéře v reprezentačním áčku rozhodl střídající Zdeněk Ondrášek. V dalším zápase kvalifikace český celek 14. listopadu v Plzni přivítá Kosovo a skupinu zakončí o tři dny později v Bulharsku. V pondělí reprezentanti v Praze změří síly v přípravě se Severním Irskem.

Fotbalová asociace se před zápasem rozloučila se čtyřmi bývalými reprezentanty brankářem Čechem a hráči Plašilem, Lafatou a Kolářem, kteří nedávno ukončili kariéru. Všichni dostali pamětní obraz.

Počasí

Polojasno až oblačno, na severozápadě a severu až zataženo a ojediněle slabý déšť. K večeru ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 18 °C, v 1000 m na horách kolem 10 °C.

Teplé a slunečné počasí o víkendu neskončí, i příští týden se budou teploty pohybovat kolem 20 stupňů. V dalších týdnech se má postupně ochlazovat.