Turecká ofenziva podle Petříčka jen zhorší situaci civilistů

Turecká ofenziva proti kurdským milicím YPG na severu Sýrie jen zhorší situaci civilistů a uprchlíků v regionu. ČTK to napsal ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v reakci na informace o zahájení operace turecké armády. Podle Petříčka je nutné situaci řešit diplomaticky, ministr chce, aby Evropská unie přijala společný postup. Vyzval k diplomatickému tlaku na Ankaru. K řešení by měly přispět i Spojené státy. Také ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) vyzval k diplomatickému řešení situace. Rozhlasové stanici Frekvence 1 řekl, že Turecko by mělo vojenskou akci zastavit.

Česká republika se ztotožňuje se společným postojem Evropské unie, která tureckou vojenskou operaci na severovýchodě Sýrie odsoudila. ČTK to napsal premiér Andrej Babiš (ANO). Zároveň je přesvědčen o tom, že situaci bylo možné předejít, kdyby s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem světové mocnosti aktivně vyjednávaly. Turecko zahájilo operaci v příhraničí Sýrie ve středu. Šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker poté vyzval Ankaru k zastavení operace, Francie tureckou ofenzivu odsoudila a spolu s Británií a Německem vyzvala ke svolání Rady bezpečnosti OSN. Na dotaz ČTK Babiš uvedl, že osobně po jednání s Erdoganem podpořil pouze plán zajistit až dvěma milionům uprchlíků lepší život doma v Sýrii. "Vystavět domy, školy a nemocnice," poznamenal. "Součástí toho ale nikdy nebyla diskuse o vojenské okupaci severovýchodu Sýrie," doplnil.

Představitelé sněmovních stran odsuzují tureckou ofenzivu proti syrským Kurdům. Vojenskou operaci, kterou Ankara obhajuje vytvořením bezpečnostní zóny pro uprchlíky v severní Sýrii, označují čeští politici za zradu a za porušení mezinárodního práva. "Útok na jiný suverénní stát je nepřípustný, doufám, že RB OSN najde cestu jak věc řešit a místo zbraní budou mluvit diplomaté. Turecko nemůže doložit žádný legitimní důvod ke vstupu svých vojsk na území Sýrie," reagoval na tureckou ofenzivu předseda KSČM Vojtěch Filip. "Je to odporná zrada spojenců, kteří prokázali neuvěřitelnou statečnost v boji s Islámským státem. Teď USA ženou Kurdy do náruče Asada, Ruska a Íránu. Ani tehdy, když USA ustoupily Putinovi a vzdaly v ČR radar, jsem nebyl tolik rozhořčen a znechucen," uvedl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Kurdské milice YPG bojovaly proti teroristickému uskupení Islámský stát (IS), Ankara zahájila ofenzivu proti nim poté, co se z oblasti stáhli američtí vojáci.

Čínská ambasáda: Peking vypověděl sesterské partnerství s Prahou

Peking s okamžitou platností vypověděl sesterské partnerství s Prahou. Pozastaví s ní veškeré oficiální styky. Ve vyjádření, které ČTK poskytlo čínské velvyslanectví v Česku, to uvedla kancelář pro mezinárodní záležitosti pekingského magistrátu. Představitelé pražské koalice se podle ní hrubě vměšovali do vnitřních záležitostí Číny a záměrně porušovali sesterské partnerství s Pekingem. Vedení Prahy vypovědělo smlouvu s Pekingem už na začátku týdne. Důvodem byla neochota čínské strany jednat s pražským vedením o vyškrtnutí klauzule o uznání jedné Číny. Vypovězení smlouvy mají ještě projednat zastupitelé. Čínské velvyslanectví v ČR označilo v úterý tento krok radních za narušení důvěry a poškození čínsko-českých vztahů.

Vnitro chce rozšířit důvody pro neudělení azylu

Ministerstvo vnitra plánuje zpřísnit udělování azylu. V novele azylového zákona, kterou zaslalo do připomínek, navrhuje dva nové důvody pro neudělení mezinárodní ochrany - spáchání zvlášť závažného zločinu a ohrožení bezpečnosti státu. Lidé, kteří z těchto důvodů nedostanou status uprchlíka, ale nemohou se vrátit domů kvůli pronásledování a ohrožení ve své vlasti, budou moci podle návrhu využít takzvaný institut strpění. Poté, co si odpykají trest, nebudou vyhoštěni až do doby, než se situace v jejich zemi změní. Nové důvody pro neudělení azylu zavede Česko podle ředitelky odboru azylové a migrační politiky Pavly Novotné v reakci na květnový rozsudek Soudního dvora Evropské unie, na který se český Nejvyšší správní soud obrátil kvůli řízení s recidivistou z Čečenska.

Novelu kvůli institutu strpění kritizoval na svém facebookovém profilu Tomio Okamura (SPD). Podle něj "znamená nemožnost okamžitě vyhostit migranta, který nemá nebo pozbyl nárok na azyl. Fakticky na našem území bude zůstávat každý migrant včetně zločinců, který se k nám dostane," napsal. Proti Okamurovu vyjádření se v otevřeném dopise ohradil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). "Vždy jsem se domníval, že SPD nesouhlasí s tím, aby zločinci dostávali azyl. Tento zákon udělení azylu zločincům znemožňuje, nechápu proto Váš nesouhlas," uvedl. Lidem, kteří využijí institut strpění, totiž po změně situace v jejich zemi nebude muset vnitro dlouze odebírat status uprchlíka, ale bude ho moci poslat rovnou pryč.

Pro Čechy žijící v Británii by se s 31. říjnem nic měnit nemělo

Češi aktuálně žijící v Británii zde budou moci i po letošním 31. říjnu bydlet a pracovat, a to i v případě brexitu bez dohody. Za takového vývoje by pro ně stejně jako pro přistěhovalce z dalších zemí Evropské unie bylo klíčové datum 31. prosince 2020, po kterém chce současná britská vláda začít uplatňovat nový imigrační režim. Nejméně do konce příštího roku také lidé z EU budou moci Británii navštěvovat pouze s občanským průkazem. Ochrana práv unijních občanů v Británii a Britů žijících ve zbytku unie byla jedním ze tří hlavních témat při vyjednávání o brexitové dohodě, vedle finančního vyrovnání obou stran a problému kolem irské hranice. V Británii podle zpravodajské společnosti BBC žije přibližně 3,3 milionu přistěhovalců z evropského bloku. Přesný počet českých usedlíků není znám. Britský statistický úřad jej v roce 2017 odhadl na 49.000, podle posledního odhadu českého velvyslanectví v Londýně přesahuje 100.000.

Londýnská ambasáda ČR uvádí, že Češi pobývající ke dni brexitu v Británii legálně, budou mít nadále přístup k sociální podpoře a službám, "a to za přibližně stejných podmínek jako nyní". "To znamená, že jim bude zachován nárok na zdravotní péči, vzdělání, sociální podporu a sociální bydlení, včetně podporovaného bydlení a pomoci v případě bezdomovectví, na stejném základě jako dnes," dodává velvyslanectví. Na požádání o povolení k pobytu budou mít usedlíci z EU čas do 31. prosince 2020. Do té doby jim bude k prokázání oprávnění k pobytu stačit pas či národní průkaz totožnosti. Lidem, kteří mezi tímto datem a dnem odchodu z EU přicestují do Británie s cílem usadit se zde natrvalo, bude vydáváno povolení na tři roky. Na krátkodobé návštěvy Spojeného království bude do konce příštího roku občanům unijních zemí stále stačit občanský průkaz. Jaký režim nastane poté, není v tuto chvíli jasné. Do konce září přijal nový systém britského ministerstva vnitra skoro 1,9 milionu žádostí o povolení k pobytu, z toho 22.200 od českých žadatelů.

Na Žofíně se lidé rozloučí s Gottem, v sobotu bude státní smutek

Deset dní po úmrtí zpěváka Karla Gotta se budou moci rozloučit lidé v Praze na Žofíně. Palác nad Vltavou a poblíž Národního divadla se otevře v 8:00. Lidé budou moci přicházet až do 22:00, v případě velkého zájmu bude otevřeno do půlnoci. Čeká se účast desítek tisíc lidí. Veřejné rozloučení s oblíbeným zpěvákem budou provázet bezpečnostní opatření a omezení dopravy, posily chystá policie i zdravotníci. Pro uzavřenou společnost pak bude sobotní zádušní mše ve svatovítské katedrále, na kterou dostalo pozvánky několik set lidí. Vláda vyhlásila na den Gottova pohřbu státní smutek. Vlastní rozloučení s Gottem připravují i některá města i obce po celém Česku, do Prahy se chystá také řada německých fanoušků. Spoje posilují mnozí dopravci.

Karel Gott zemřel po těžké nemoci 1. října ve věku 80 let. Jeho pražské bydliště od té doby obklopují stovky svíček, které tam nosí jeho fanoušci. Soustrast rodině vyjádřili mnozí Gottovi kolegové i politici. Přípravu pátečního i sobotního loučení s Gottem má na starosti především jeho rodina. Prezident Miloš Zeman uvedl, že by se rád pohřbu zúčastnil a pokud bude požádán, přednesl by i projev. Sobotní mše v katedrále je pro veřejnost uzavřena, lidé ale budou moci přenos z chrámu sledovat na venkovních obrazovkách. Během obřadu vystoupí Štefan Margita, Lucie Bílá a Eva Urbanová, s proslovem zřejmě vystoupí údajně na Gottovo přání Jiřina Bohdalová. Rakev po obřadu vynese čestná stráž za doprovodu největšího zvonu v zemi Zikmunda.

Na budování urgentních příjmů nemocnic chce vláda podporu z EU

Evropská unie by mohla v příštím programovém období podpořit stavby urgentních příjmů velkých i okresních nemocnic v ČR. Usilují o to ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Ministerstvo zdravotnictví chce, aby bylo v ČR 15 urgentních příjmů prvního stupně zejména při fakultních nemocnicích a dalších 80 menších, alespoň jeden v každém okrese. Při otevření urgentního příjmu Fakultní nemocnice Plzeň to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Ředitelky školek: Vláda protěžuje dětské skupiny na úkor kvality

Na 500 ředitelek mateřských škol si stěžuje otevřeným dopisem premiérovi Andreji Babišovi (ANO) na zanedbávání mateřských škol ministerstvem pod vedením Robera Plagy (ANO). Kvalita předškolního vzdělávání je ohrožena, varují v dopise, který má ČTK k dispozici. Vláda podle ředitelek samostatných mateřských škol nepostupuje koncepčně, když podporuje skrz ministerstvo práce a sociálních věcí provoz a zřizování dětských skupin, které jsou určeny především pro děti do tří let, a neinvestuje do školek.

"Dětské skupiny navštěvuje více než 14.000 dětí, v mateřských školách je 45.000 dětí do tří let," uvádějí s tím, že školky mají oproti dětským skupinám daleko horší podmínky. Na jednu učitelku tam připadá až 28 dětí, v mateřských skupinách musí být od 13 dětí minimálně tři dospělé osoby. Ředitelky si stěžují také na nízké ohodnocení práce učitelů a to, že stát neřeší úbytek příjmů mateřských škol za děti v povinném předškolním vzdělávání a ze sociálně slabých rodin, které jsou od placení školkovného osvobozeny. V ČR bylo v uplynulém školním roce podle statistik ministerstva školství 5287 školek, do kterých chodilo 363.776 dětí.

Třeboňští rybáři čekají na podzim 2400 tun ryb, ceny drží loňské

Rybářství Třeboň, největší producent sladkovodních ryb v Evropě, chce od října do listopadu vylovit z 250 rybníků 2400 tun ryb, především kaprů. Při podzimních výlovech bude na hrázích prodávat kilogram kapra za 85 Kč, stejně jako loni. Třídenní výlov největšího českého rybníka Rožmberk, z nějž čeká výnos 150 tun, zahájí 11. října. ČTK to řekl předseda představenstva Rybářství Třeboň Josef Malecha. Podzimní výlovy zahájili i další rybáři.

O2 na konci roku zruší většinu telefonních budek

Operátor O2 ke konci letošního roku ukončí provoz všech veřejných telefonních automatů mimo ty, které musí povinně mít v nejmenších obcích. Z nyní provozovaných 3900 telefonních budek jich příští rok zbude 1150 v obcích do 200 obyvatel. ČTK to řekla mluvčí O2 Lucie Jungmannová. Důvodem rušení je fakt, že z budek téměř nikdo nevolá, protože všichni mají mobily. "V posledních letech se výrazně navýšilo pokrytí mobilní sítí 4G, které je v České republice dostupné na 96,9 procenta území, a je tak jedno z nejlepších v Evropě. Většina lidí používá mobilní telefon nebo pevnou linku a telefonní budky tak postupně ztrácí svůj smysl," uvedla mluvčí s tím, že z některých automatů volají lidé méně než jednou za měsíc. Rušené telefonní automaty budou funkční do posledního dne letošního roku. O2 spolupracuje také s projektem Knihobudky, kdy se z nevyužívaných budek stávají malé veřejné knihovny. Nejvíce telefonních automatů provozovala O2 na přelomu století, kdy fungovalo přes 30.000 budek. Od té doby se jejich počet kvůli klesajícímu využití v souvislosti s nástupem mobilních technologií snižuje.

Cena Littera Astronomica za rok 2019 patří Peteru Zamarovskému

Ocenění Littera Astronomica za rok 2019 získal Peter Zamarovský z Českého vysokého učení technického za literární činnost propojující přírodní vědy s filozofií. Cenu si převezme v pátek na 29. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě, sdělil místopředseda České astronomické společnosti Pavel Suchan. Zamarovský je pražským rodákem a absolventem Univerzity Karlovy. Přednáší filozofii, externě vyučuje i fyziku a příležitostně také digitální fotografii. "Zkonstruoval několik replik historických astronomických dalekohledů. Věnuje se též popularizaci filozofie, fyziky a astronomie," uvedl Suchan.

Ve španělské dílně se poprvé rozezní nové varhany pro sv. Vít

V barcelonské dílně Gerharda Grenzinga, který vyrábí nové varhany pro svatovítskou katedrálu, se v pondělí nový nástroj poprvé rozezní. Slavnostní koncert bude v režii varhaníka Josefa Kšici, který je regenschorim svatovítské katedrály a na nové varhany bude hrát i v Praze. Varhany jsou už téměř celé hotové a sestavené. Po koncertě, který ověří všechny možnosti nástroje, se rozmontují, povezou do Prahy a postaví se na kůru pražské katedrály, který ještě čekají stavební úpravy. V Praze se nástroj rozezní příští rok. ČTK o tom za organizátory informoval Šimon Slavík. Na barcelonském koncertě ale nebude nástroj zapojen celý, prostor dílny to neumožní. "Kdyby se rozezněly kompletně, nešlo by v dílně vydržet - je to sice velký prostor, ale není to katedrála," vysvětlil to Štěpán Svoboda, manažer projektu svatovítských varhan.

Myšlenka vybavit katedrálu odpovídajícím nástrojem, který by svým zvukem obsáhl celý prostor, je stará téměř sto let. Až v roce 2017 vznikla nadace na dostavbu nástroje. Po výběrovém řízení se nástroj zhotovuje v barcelonské dílně. Varhany poprvé oficiálně zazní 15. června 2020 na svátek sv. Víta, hlavního patrona katedrály, kdy budou při slavnostní liturgii požehnány pražským arcibiskupem, kardinálem Dominikem Dukou. Na získání peněz pro vznik nových varhan nadační fond vyhlásil sbírku. Trvá téměř tři roky a za tu dobu se většími i drobnými dary podařilo získat 98 procent stanovené částky, tedy 79 milionů korun. Varhany také dostanou ozdobu v podobě skleněných prvků, které budou umístěny mezi píšťalami. Autorem designu je Peter Olah, který mnoho let pracuje v automobilovém průmyslu. Inspiroval se tvarem Panské skály mezi Novým Borem a Kamenickým Šenovem, v regionu spojeném s výrobou skla. Čedičové skále se přezdívá kamenné varhany.

Festival Koma v Brně připomene mezníky v komiksové tvorbě

Téma pátého ročníku brněnského komiksového festivalu Koma jsou žánrové i historické mezníky. Ve čtyřech festivalových dnech představí čeští i zahraniční autoři svou aktuální tvorbu. Přehlídka potrvá do 13. října v industriálních prostorách Malé Ameriky. Připraveny budou vernisáže, besedy s autory, živé malování, koncerty, divadlo nebo dílny vedené zkušenými lektory, uvedli organizátoři festivalu. Letos přijede například Martin Šinkovský a Ticho762, kteří tvoří historické komiksy, a prezentovat budou komiks Trikolora zabývající se obdobím normalizace," řekla ČTK Andrea Stašková z festivalového týmu.

Důležitý milník českého a slovenského komiksu připomene ve čtvrtek výstava Generace 89 zahrnující autory, kteří mohli po letech restrikcí náhle svobodně publikovat. Výstava představí 14 autorů a předznamená souhrnné vydání děl, které vyjde letos v listopadu. Další tematická výstava nese název Batman slaví osmdesátku! Studenti plzeňské, ústecké a zlínské univerzity pro výstavu vytvořili práce odrážející fenomén superhrdinů, a hlavně samotného Batmana.

V Praze začíná Signal Festival, potrvá do neděle

Na pražském Smetanově nábřeží bude večer zahájen Signal Festival, který potrvá do nedělní půlnoci. Začne u největší z 18 uměleckých instalací, kromě toho jsou na programu také tři videomappingy a další doprovodné akce. V pátek se bude festival překrývat s veřejným rozloučením se zesnulým Karlem Gottem, které se uskuteční na Žofíně. Festival po dohodě s pozůstalými vzdá zpěvákovi hold minutou ticha. Sjednocujícím tématem sedmého ročníku festivalu je revoluce. Mezi nejvýraznější jména letošního ročníku patří architektka Eva Jiřičná a její instalace ve Vojanových sadech. Organizátoři s ohledem na minulé ročníky očekávají návštěvnost kolem 600.000 diváků.

Petr Čech si v Anglii vyzkouší kariéru hokejového brankáře

Brankář Petr Čech se po ukončení úspěšné fotbalové kariéry vrhl na hokej. Sedmatřicetiletý bývalý reprezentant se v Anglii dohodl na angažmá do konce sezony v týmu Guildford Phoenix z třetí ligy. Někdejší opora Chelsea a Arsenalu by se v brance mohla poprvé představit v neděli. Čech, jenž v současnosti působí jako poradce sportovního a technického úseku v Chelsea, své brankářské umění na ledě a s hokejovou výstrojí otestoval už v létě při tréninku v prvoligovém týmu Guildford Flames. Nyní bude sbírat zkušenosti v nižší soutěži.

Počasí

Převážně oblačno, místy přeháňky, na horách četnější, ojediněle i bouřka. Nejvyšší denní teploty 10 až 14 °C, na jihovýchodě až 16 °C.