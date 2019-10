Vztah ČR ke krajanům se možná přizpůsobí jejich generační obměně

Strategie vztahu českého státu vůči Čechům v zahraničí by podle zmocněnce ministerstva zahraničí pro krajany Jiřího Krátkého měla být rozšířena. K tématům patří korespondenční volba poslanců, která by se mohla uskutečnit už přespříští rok, nebo vzdělávání vzhledem ke generační obměně Čechů v cizině. Krátký to řekl při senátní debatě o roli zahraničních Čechů. "Potřebujeme strategii na oslovení veřejného prostoru a získat důvěru mladých v dynamický a moderní stát," řekl zmocněnec. Zmínil v této souvislosti přípravu nového pětiletého Programu podpory českého kulturního dědictví na roky 2021 až 2025, který by měl vycházet z co nejpřesnějšího zmapování a respektování skutečných potřeb krajanů podle místa a složení jejich komunity.

Předseda senátního zahraničního výboru Pavel Fischer označil krajany za "rodinné stříbro, které se musí opečovávat". Vyzdvihl jejich roli například při vstupu ČR do NATO a poukázal na to, že mnozí potomci českých migrantů zastávají významné posty. Kvůli zachování jejich vazeb na zemi předků zdůraznil nutnost podpory České školy bez hranic, která pro děti krajanů v cizině nabízí výuku češtiny a českých reálií. V nich vidí budoucnost českého krajanství i Krátký. Krajani dlouhodobě zmiňují jako neuspokojivě dořešenou korespondenční volbu a přístup k získání českého občanství. Od září mohou občanství díky poslední novele získat i děti bývalých českých občanů, kteří se v době jejich narození nemohli dokladem o českém občanství prokázat. Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích bude také tématem dvoudenní konference, kterou na příští rok chystá senátní komise pro krajany.

Zeman by prezidentem volil Babiše, pokud by kandidoval

Prezident Miloš Zeman by volil současného premiéra Andreje Babiše (ANO), pokud by se rozhodl v příštích volbách kandidovat na prezidenta republiky. Zeman to řekl v rozhovoru pro rádio Frekvence 1. "Ano, zcela určitě, ale on zatím odmítá kandidovat," řekl Zeman na dotaz, zda by podpořil současného premiéra. Zeman s Babišem dobře vychází především od posledních sněmovních voleb, opozice jejich vztah často označuje za mocenský pakt. Babiš možnou kandidaturu na Hrad odmítl letos například v rozhovoru pro Blesk. Ve čtvrtek Zeman označil za dobré potenciální kandidáty do voleb odborového předáka Josefa Středulu a šéfa Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého. Druhý pětiletý mandát současného prezidenta vyprší v roce 2023. Podle ústavy už nemůže znovu kandidovat.

Miloš Zeman příští rok udělí zesnulému zpěvákovi Karlu Gottovi Řád bílého lva první třídy, nejvyšší český řád. Udělit řád již letos u příležitosti 28. října by podle Zemana bylo příliš krátce po pohřbu, který se koná v sobotu 12. října. Zeman tomu nechce vystavit zpěvákovu rodinu. Zeman řekl, že se velmi rád zúčastní Gottova pohřbu. Pokud bude požádán, přednesl by i projev.

Jourová sklidila pozitivní reakce, za otázky byla ráda

Navržená česká místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová ocenila, že dotazy při jejím slyšení v Evropském parlamentu se až na výjimky netýkaly české politiky, ale obsahu jejího portfolia. Dosavadní eurokomisařka doufá, že během tříhodinového vystoupení se jí podařilo přesvědčit členy parlamentních výborů, aby ji podpořili. Řekla to českým novinářům krátce po slyšení. Z reakcí poslanců je patrné, že Jourové v cestě do nové funkce nestojí zásadní překážky. Jourová má mít v komisi vedené Ursulou von der Leyenovou na starosti evropské hodnoty a transparentnost. Europoslancům odpovídala na 25 dotazů, z nichž většina se týkala vlády práva, nezávislosti médií či snahy o větší transparentnost unijních orgánů.

Věra Jourová nesouhlasí s tvrzením, že v Česku je možné objednat si trestní stíhání, jak loni v lednu prohlásil premiér Andrej Babiš. Odpovídala na dotaz českého europoslance Jiřího Pospíšila z lidovecké frakce, který padl v souvislosti s dodržováním principů právního státu, za něž má být česká místopředsedkyně v nové komisi odpovědná. Jourová připomněla, že se sama v roce 2006 ocitla ve vazbě na základě nepravdivého obvinění, které bylo součástí "špinavé politické hry". "Domnívám se, že od toho roku 2006 česká justice vykonala velkou cestu," uvedla členka Babišova hnutí ANO s tím, že nevěří tvrzení "kohokoli, ať by to byl premiér nebo kdokoli jiný" o možnosti objednat si trestní stíhání. Evropská komise podle ní podobné výroky politiků nekomentuje a jedná až v případě, že dochází ke skutečným změnám ohrožujícím nezávislost justice.

Podle europoslanců během slyšení, na něž dorazila vyzdobená broží ve tvaru lipového listu v českých národních barvách, Jourová působila jistě a odpovídala většinou bez zaváhání. Politici dávali již při dotazech najevo, že oceňují její dosavadní působení v komisi. Šéfové dvou výborů - pro ústavní záležitosti a občanské svobody - Antonio Tajani a Juan Fernando López Aguilar hodnotili její slyšení pozitivně. Definitivní potvrzení celé komise bude v rukou pléna EP za dva týdny.

V Brně začal strojírenský veletrh, věnovat se bude digitalizaci

Na brněnském výstavišti začal 61. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV), na kterém se představí 1660 vystavovatelů z 30 zemí světa. Hlavním tématem veletrhu je digitalizace, v pavilonu A bude expozice digitální továrny, na které se podílelo přes 20 firem. Letos je obsazeno 41.000 čtverečních metrů výstavní plochy. Přibližně polovina vystavovatelů je ze zahraničí, nejhojněji je zastoupeno Německo a Slovensko, 97 firem přijede z Číny. Poprvé je zastoupeno i Maďarsko svou oficiální národní expozicí.

Po 91 letech se na brněnské výstaviště vrátila socha Tomáše Garrigua Masaryka z dílny sochaře Otakara Španiela. Poprvé tam v podobě sádrového modelu stála při otevření areálu výstaviště v roce 1928. Současná socha začala vznikat loni na 60. Mezinárodním strojírenském veletrhu. V první den letošního veletrhu ji odhalil premiér Andrej Babiš (ANO) se zástupci vlády. Španielova socha je nejcitovanější sochu prvního československého prezidenta. Posloužila jako model pro sochu umístěnou na Hradčanském náměstí v Praze, její odlitek v nadživotní velikosti stojí v Mexico City a další kopie je umístěna ve Washingtonu. Model umístěný v Národním muzeu se stal podkladem pro 3D sken, na jehož základě hliněný model sochy vytvořil přímo na loňském strojírenském veletrhu robot. "Poté bylo potřeba sochu dokončit. Sochař Ladislav Jezbera nejen zapravil jemné linie od frézky, ale vtiskl soše i lehký autorský otisk, proto je jejím spoluautorem," uvedl mluvčí brněnských veletrhu Jiří Smetana.

Analytici: Český průmysl stále odolává obchodním válkám i brexitu

Český průmysl stále odolává obchodním válkám i brexitu, analytici oslovení ČTK se v srpnu obávali hlubšího poklesu. Letní čísla podle nich bývají zkreslená dovolenými. Průmyslová výroba v srpnu klesla o 3,8 procenta po červencovém růstu 5,6 procenta. Letošní srpen měl ale o jeden pracovní den méně než loňský, po očištění tak byla průmyslová produkce meziročně nižší o 1,2 procenta. "Srpnová čísla naznačují, že recese německé ekonomiky dopadá i na část tuzemského průmyslu. Není to však nijak drtivý dopad, který by mohl českou ekonomiku zastavit nebo dokonce nasměrovat do útlumu," uvedl analytik ČSOB Petr Dufek. Čísla z průmyslu podle něj stále kontrastují nejen s vývojem v Německu, ale i s dlouhodobými náladami tuzemských průmyslníků. Přesto si od průmyslu už nelze slibovat takový tah na branku jako ještě v první polovině roku, dodal. Analytik Czech Fund Lukáš Kovanda připomněl, že relativně vysokou odolnost nyní vykazuje automobilový průmysl. Výroba aut meziročně vzrostla o 4,5 procenta a výrobcům aut navíc meziročně přibylo nových zakázek, a to navzdory poklesu objemu nových zakázek v průmyslu jako celku o takřka jedno procento, poznamenal.

Srpnová bilance zahraničního obchodu překonala očekávání analytiků, když dosáhla přebytku 8,6 miliardy korun, přestože trh počítal s mírným schodkem. Podle analytiků je trh zatím odolný vůči zhoršující se mezinárodní situaci i ztrátě dynamiky průmyslové výroby. Loni ve stejném období vykázal export schodek 6,8 miliardy Kč. Pozitivní vliv na výsledek měl zejména vyšší přebytek Česka v obchodu s auty spolu s poklesem dovozů. Objemy exportu a importu ale podle místopředsedy Asociace exportérů Otto Daňka ukazují na zpomalující poptávku u zahraničních odběratelů, a ještě výrazněji u těch domácích. "V případě pozitivního vývoje ve světě si tuzemský export může udržet dosavadní tempo okolo čtyř procent i do konce roku," uvedla analytička Eliška Jelínková z Raiffeisenbank. Upozornila, že Mezinárodní měnový fond (MMF) ale nedávno varoval, že současná protekcionistická opatření světových velmocí se výrazně podepisují na růstu globálního obchodu.

Svaz průmyslu: zahraniční poptávka slábne, růst ekonomiky zpomalí

Zpomalení ekonomického růstu už začíná být v českém průmyslu cítit, první náznaky přicházejí ze zahraničí, uvedl Svaz průmyslu a dopravy. Vyjádření ČTK poskytl v souvislosti s Mezinárodním strojírenským veletrhem. Podle svazu přibývá firem, které pozorují slábnoucí zahraniční poptávku. Uvedly to v pravidelném průzkumu, který svaz pořádá společně s Českou národní bankou. Průmyslová výroba v Německu se drží pod úrovní roku 2018 a německé firmy hlásí od začátku roku pokles zakázek. "Česká a německá ekonomika jsou obchodně a vlastnicky provázané. Dopady vývoje v Německu tak pocítíme i u nás. Naše ekonomika ale zatím roste stále rychleji než německá," uvedl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

Ochlazování německé ekonomiky tak nevyhnutelně dorazí i do Česka a tuzemské firmy by se na tuto situaci měly připravovat. Svaz průmyslu doporučuje, aby například investovaly do digitalizace výroby, která může pomoci s úsporou nákladů a zvýšením produktivity práce. Výhodou českých firem je to, že tuzemská ekonomika i v prvním pololetí letošního roku rostla, stejně jako export, který byl za prvních pět měsíců letošního roku o 5,6 procenta meziročně vyšší. Většina exportu z Česka ale nadále míří na vnitřní trh Evropské unie, což se může podle Svazu průmyslu v souvislosti se slábnoucí evropskou ekonomikou ukázat jako rizikové. Situaci navíc komplikují i obchodní spory mezi USA a Čínou, USA a Evropskou unií, hrozba tvrdého brexitu a sankce proti Rusku či Íránu, upozornil svaz

Rada Prahy schválila vypovězení smlouvy s Pekingem

Rada hlavního města rozhodla vypovědět sesterskou smlouvu s Pekingem. Důvodem je neochota čínské strany jednat s pražským vedením o vyškrtnutí klauzule o uznání jedné Číny. Smlouvu s Pekingem schválila Praha pod vedením primátorky Adriany Krnáčové (ANO) v únoru 2016. Proti znění smlouvy byla tehdejší opozice. Vypovězení smlouvy musí ještě projednat zastupitelé. Čína postoj Prahy opakovaně kritizovala diplomatickou cestou. Současné vedení Prahy vyzvalo Peking k jednání o vyškrtnutí zmíněné části letos v lednu. Vyjednávání se vedlo korespondenčně. Čínská strana na opakované návrhy o vyjmutí článku tři reagovala odmítavě, na poslední urgenci pak vůbec, což vedlo vedení města k návrhu celou smlouvu vypovědět. Zástupci Číny několikrát uvedli, že postoj Prahy poškozuje česko-čínské vztahy.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) ČTK řekl, že rozhodnutí rady respektuje, jde o záležitost samosprávy. Za zahraniční politiku ale zodpovídá vláda a na její pozici se nic nemění. Praha by podle něj neměla mít ambice zasahovat do české zahraniční politiky. Prezident Miloš Zeman v neděli na Frekvenci 1 poznamenal, že Praha má víc než dost problémů, kterými by se měl primátor Zdeněk Hřib (Piráti) zabývat. Na postup Prahy Čína zareagovala kromě veřejných deklarací i tím, že začala rušit domluvená vystoupení pražských souborů, například Pražské komorní filharmonie. Jednalo se však i o rušení vystoupení souborů, které Praha nezřizuje a její jméno mají pouze v názvu.

Odborníci: Kůrovec letos způsobí škody za 40 miliard Kč

Škody způsobené převážně kůrovcem a suchem v českých lesích podle think tanku Czech Forest za letošek dosáhnou 40 miliard korun. V budoucnu jsou ohroženy smrkové lesy za 600 miliard, uvedla organizace. Šlo by tak o polovinu všech smrkových lesů v ČR. Nárůst škod na výnosech proti předchozím odhadům pro letošní rok vzroste asi o čtyři miliardy korun kvůli dalšímu propadu cen dříví. Prohlubují se tak existenční problémy vlastníků, dodala organizace. Plocha lesů, která byla letos zdevastovaná suchem a kůrovcem, se odhaduje na 66.000 hektarů, náklady na zalesnění by činily zhruba 7,3 miliardy korun. "V přímém ohrožení je aktuálně zhruba 450 milionů metrů krychlových smrkového dříví, tedy polovina porostů v ČR," uvádí studie.

Česko se s kůrovcovou kalamitou potýká několik let. Podle odborníků je situace nejhorší v historii českého lesnictví. Na konci srpna rozšířilo ministerstvo zemědělství nejpostiženější oblasti kůrovcem, lesníci v některých nových lokalitách západních a jižních Čech tak můžou omezit obranná opatření proti kůrovci, aby měli kapacity na zpracovávání již napadených lesů.

Postoloprty žádají od státu pět milionů za poškození pověsti

Postoloprty žádají od státu pět milionů korun za poškození pověsti. Stíháno a následně soudem osvobozeno bylo deset zastupitelů. Požadavek na náhradu škody odeslalo město na ministerstvo spravedlnosti. ČTK o tom informovala advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, která Postoloprty zastupuje. "Pověst města medializací trestních stíhání velmi utrpěla," uvedl starosta Zdeněk Pištora (Občané pro město a venkov). Podle Hamplové jde o první požadavek tohoto druhu v České republice. Zatím žádaly odškodnění jen fyzické osoby.

Desítka zastupitelů z Postoloprt na Lounsku čelila téměř tři roky trestnímu stíhání za to, že v minulém volebním období schválili prodej obecního objektu údajně za nevýhodnou cenu. Revizní posudek prokázal, že cena nevýhodná nebyla, a Okresní soud v Chomutově devět zastupitelů letos v březnu osvobodil. U desátého, poslance Pavla Růžičky (ANO), následně lounské státní zastupitelství stáhlo obžalobu. Město bylo zmiňováno podle advokátky u každé zmínky o trestní kauze. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (ANO) už podala kárnou žalobu na dvě státní zástupkyně, které měly kauzu zastupitelů Postoloprt na starosti.

Duka děkuje Chramostové za pomoc politickým vězňům

Velký dík za pomoc signatářům Charty 77, které komunistický režim poslal do vězení, vyjádřil zesnulé herečce Vlastě Chramostové pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Ve svém prohlášení vyjádřil lítost nad skonem herečky a poděkoval jí za její statečnost. "Byla to právě ona, která, aby mohla pomáhat chartistům ve vězení - Václavu Havlovi, Jiřímu Dienstbierovi a dalším - posílala balíky na různé vězně, které si adoptovala jako příbuzné," uvedl Duka, který sám byl politickým vězněm. Tito vězni podle Duky pak polovinu balíků odevzdávali Václavu Havlovi a tu druhou si ponechávali. "A pan prezident Havel měl ve vězení takovou svou charitativní organizaci, takže z těchto zásilek potom poděloval vězně, kteří nemohli balíky dostávat. A i já jí musím poděkovat, protože z těch jejích balíčků jsem na korekci dostával přilepšení. Protože tam bachaři byli na naší straně a doručovali nám je. Ať jí bůh přijme k věčnému životu!" uvedl Duka.

Na piazzettě Národního divadla v Praze vzniklo pietní místo, kde se lidé mohou poklonit herečce Vlastě Chramostové. Známá postava české kultury i politiky zemřela v neděli ve věku 92 let, vzpomínají na ni mnozí umělečtí kolegové, politici i lidé z disentu. Poslední rozloučení s herečkou chystá na 14. října pro svoji někdejší členku Národní divadlo, dnes na historické budově vyvěsilo černou vlajku.

Pro Margitu bude vystoupení na rozloučení s Gottem velkou poctou

Pro operního pěvce Štefana Margitu bude vystoupení na zádušní mši za Karla Gotta, kterou bude 12. října v katedrále sv. Víta sloužit arcibiskup Dominik Duka, velkou poctou. Slavný tenorista společně s Evou Urbanovou zazpívá skladbu Panis angelicus (Andělský chléb) od Césara Francka. "Je to veliká zodpovědnost a veliká pocta. Měl jsem Karla Gotta moc rád a velice si ho vážím. Takže samozřejmě udělám vše pro to, abych zazpíval co nejkrásněji," řekl ČTK světově uznávaný pěvec. Panis angelicus je předposlední slokou kostelní písně Sacris solemniis, kterou napsal svatý Tomáš Akvinský. Z její části vytvořil v roce 1872 francouzský skladatel César Franck skladbu pro tenor, harfu, violoncello a varhany. Gott tuto skladbu v roce 1993 nazpíval s Ladislavem Křížkem, k nahrávání společného duetu zpěváky inspirovala verze Luciana Pavarottiho a Stinga.

Rozloučení se zpěvákem, který zemřel po těžké nemoci v úterý 1. října, se uskuteční nejprve 11. října od 08:00 do 22:00 v Paláci Žofín na Slovanském ostrově. Následující den se bude konat od 11:00 zádušní mše pro pozvané hosty ve svatovítské katedrále na Pražském hradě.

Slovanská epopej by mohla být vystavena v M.Krumlově v létě 2020

Starosta Moravského Krumlova na Znojemsku Tomáš Třetina (TOP 09) vítá rozhodnutí pražských radních o zapůjčení Slovanské epopeje od Alfonse Muchy na moravskokrumlovský zámek. Třetina ČTK řekl, že pokud rozhodnutí radních potvrdí zastupitelé hlavního města, Krumlov cyklus vystaví od června nebo července příštího roku. Cyklus dvaceti obrazů byl původně v Moravském Krumlově vystaven zhruba 50 let. Slovanská epopej by mohla být v zámku nejméně pět let do doby, než Praha vybuduje pro cyklus obrazů vlastní budovu. "Jsem samozřejmě rád, protože Slovanská epopej do Moravského Krumlova patří a my ji s pokorou vystavíme a zpřístupníme návštěvníkům v podmínkách, které si zaslouží," uvedl Třetina.

Cyklus obrazů tvoří 20 velkých pláten, která Mucha maloval od roku 1910 dalších 18 let a věnoval je Praze, ovšem pod podmínkou, že pro ni postaví výstavní sál. Od roku 2010 je epopej kulturní památkou. Obrazy jsou nyní v depozitáři Galerie hlavního města. Obrazy byly v Krumlově vystaveny od roku 1963 až do roku 2011, kdy je tehdejší vedení hlavního města dalo odvézt do Prahy.

Sport

Adam Ondra se stal poprvé mistrem Evropy v lezení na obtížnost. Favorizovaný český reprezentant vyhrál v Edinburghu před Španělem Albertem Ginésem Lópezem a navázal na triumf na světovém šampionátu, který v srpnu ovládl už potřetí v kariéře. Z mistrovství Evropy měl Ondra dosud tři stříbrné medaile. Ondra zvítězil po dominantním výkonu ve finále, v němž vylezl suverénně nejdál. Týden po triumfu na Světovém poháru v Kranji si připsal další úspěch. Na finálové cestě se Ondra dostal o sedm bodovaných kroků dál než druhý Ginés López, třetí Švýcar Sascha Lehmann byl o jedenáct kroků horší než šestadvacetiletý brněnský rodák. V závěru sezony ho čeká ještě jeden důležitý start. V listopadu bude v Toulouse bojovat o účast na olympijských hrách v kombinaci, která mu na mistrovství světa v japonském Hačiodži nevyšla a postup do Tokia si nevybojoval.

Tenistka Petra Kvitová se stala šestou účastnicí Turnaje mistryň. Vrchol sezony pro osmičku nejlepších hráček roku si dvojnásobná vítězka Wimbledonu zahraje posedmé v kariéře. Stejně jako loni se tak na Masters ve dvouhře objeví dvě české hráčky, před šampionkou Turnaje mistryň z roku 2011 Kvitovou se kvalifikovala Karolína Plíšková. Letošní sezonu Kvitová skvěla rozjela, vyhrála turnaj v Sydney a na Australian Open došla do finále. Pak si podmanila Dubaj a další titul přidala na antuce ve Stuttgartu. Před Roland Garros si ale poranila předloktí levé ruky a omezovala program. Na nedávných čínských akcích ve Wu-chanu a Pekingu už znovu hrála dobře. Turnaj mistryň s rekordní dotací 14 milionů dolarů se letos poprvé uskuteční v čínském Šen-čenu. Hrát se bude od 27. října do 3. listopadu.

Čeští atleti mají za sebou nejhorší mistrovství světa v samostatné historii. Poprvé od vzniku České republiky nezískali medaili, což se naposledy stalo ještě společnému Československu v Tokiu 1991. Nový reprezentační šéftrenér Jan Netscher chystá změny. Chce zavést povinnou zdravotní prevenci pro reprezentanty a bude usilovat o více společných soustředění elitních českých atletů. Vedle medailové sbírky je nejnižší i bodové ohodnocení za umístění do osmé příčky. Tam dokázali proniknout jen Zuzana Hejnová na 400 metrů překážek a oštěpař Jakub Vadlejch, kteří tak za pátá místa získali osm bodů. Českým minimem bylo dvanáct bodů ze Stuttgartu 1993 a Göteborgu 1995, kdy tým podržel vítězný oštěpař Jan Železný. Se zdravotními problémy se potýkaly nejlepší české oštěpařky Barbora Špotáková a Nikola Ogrodníková. Řada předních českých atletů se na šampionát kvůli zranění nekvalifikovala nebo na něj neodjela.

V 71. ročníku plochodrážního závodu Zlatá přilba v Pardubicích obhájil loňské vítězství Australan Jason Doyle. V šestičlenném finále skončili za mistrem světa z roku 2017 Lotyš Andžejs Lebeděvs a Polák Patryk Dudek. Předloňský vítěz Václav Milík byl jako nejlepší z českých závodníků jedenáctý.

Počasí

Polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 8 až 12 °C, v 1000 m na horách kolem 3 °C.

Průměrná teplota v Česku klesla v noci na dnešek na minus 0,6 stupně Celsia. Pod bod mrazu se dostala poprvé od 7. května, uvádí Český hydrometeorologický ústav na svém webu. Nejchladněji bylo dnes v noci na severních horách. Na Jizerce v Jizerských horách naměřili minus 9,5 stupně Celsia, o dvě desetiny stupně mírnější mráz byl na krkonošské Luční boudě. V závěru týdne by se mělo v Česku výrazně oteplit. Na neděli meteorologové předpovídají až 23 stupňů Celsia. Mrznout by o víkendu nemělo ani v noci.