Zemřela Vlasta Chramostová

Ve věku 92 dnes zemřela herečka divadelní a filmová herečka Vlasta Chramostová. ČTK to řekl mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk.

Za své nekonformní postoje po srpnu 1968 měla Chramostová zákaz hrát ve filmu, televizi i rozhlase. V roce 1970 ji Otomar Krejča angažoval do Divadla za branou, po jehož zrušení v roce 1972 se krátce objevila v Západočeském divadle v Chebu v titulní postavě Brechtovy hry Matka kuráž a její děti. Na dalších sedmnáct let pro ni zůstaly všechny oficiální scény i média uzavřeny. Angažovala se v disentu a samizdatu, patřila k prvním signatářům Charty 77 a se svým mužem Stanislavem Milotou se živila výrobou a prodejem lamp. Založila doma režimem sledované a pronásledované bytové divadlo. Ještě na jaře 1989 byla odsouzena za opoziční činnost.

V katolických kostelech proběhlo sčítání věřících

Katolická církev v neděli sčítala návštěvníky bohoslužeb. Poslední sčítání v českých, moravských a slezských kostelech bylo před pěti lety.

Výsledky sčítání slouží biskupům a generálním vikářům k lepšímu přehledu o situaci v diecézích a k poznání struktury účastníků mší například podle věku a pohlaví. "Sčítání je také významným zdrojem informací pro Českou biskupskou konferenci, která tak může lépe sledovat vývoj v diecézích a účinněji soustřeďovat síly i prostředky k pastorační a evangelizační práci v naší zemi," uvádí web pražského arcibiskupství.

Sčítání organizuje česká katolická církev od roku 1999 každých pět let. Podle výsledků posledního průzkumu z října 2014 navštěvovalo mše pravidelně 419.188 lidí.

Rok 2019 poznamenaly silné bouřky a vichřice, tvrdí pojišťovny

Živly řádily v letošním roce více než před rokem. Pojišťovny zaznamenaly dvojnásobný nárůst živelních škod. Nejvíce jich způsobily vichřice a krupobití. Vyplývá to z ankety ČTK mezi největšími pojišťovnami. Výsledkem letošních kalamit jsou tak desetitisíce zdevastovaných střešních krytin, spadlých stromů na domy, auta a kůlny, popadaných plotů a rozbitých skleníků. Například Česká pojišťovna eviduje ve srovnání s loňským rokem téměř dvojnásobný počet živelních škod, uvedla pro ČTK mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková. Za tři čtvrtletí klienti ČP nahlásili více než 35.000 škod za téměř 1,6 miliardy korun. Škodila nejvíce vichřice s 13.200 škodami za 300 milionů korun. Za tři čtvrtletí loni klienti nahlásili 18.000 škod za 1,2 miliardy korun.

Schillerová: Návrh bankovní daně ČSSD by porušil koaliční dohodu

Pokud by ČSSD předložila návrh na zavedení bankovní daně jako poslanecký, porušila by tím koaliční smlouvu. V pořadu Otázky Václava Moravce České televize to dnes uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Dodala, že by pak neviděla jinou cestu než dohodu mezi ANO a ČSSD vypovědět. ANO zavedení daně pro banky odmítá, předložení novely poslanci ČSSD před týdnem připustila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Schillerová také zvažuje, že nepředloží slibovanou novelu o dani z příjmu a daňové změny navrhne jen v "daňových balíčcích".

Maláčová minulou neděli řekla, že pokud by se na zavedení sektorové daně pro banky nedohodla sociální demokracie s ANO, hodlá ho strana navrhnout sama. Novela je podle ní už připravena.

Babiš a další politici: Chramostová byla statečná žena

Premiér Andrej Babiš (ANO) označil úmrtí Vlasty Chramostové za velmi smutnou zprávu. "Odešla vynikající herečka a statečná žena," uvedl na twitteru.

V obdobném duchu jsou i další reakce z politické sféry. "Byla nejen vynikající herečka, ale také statečná žena, kterou osud nešetřil v osobním ani v pracovním životě. Její otevřenost, odvaha a vytrvalost, s nimiž se dokázala postavit nepřízni doby, pro nás zůstávají stejně významné a inspirující jako její umění," uvedl předseda ODS Petr Fiala.

Mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček na twitteru napsal, že Chramostová byla statečná, zásadová a lidská. "Velká umělkyně, velký život, velký osud," uvedl.

Senátor Pavel Fischer připomněl, že herečka byla jednou z prvních signatářek Charty 77. "Měla vnitřní morální pevnost, kterou neotřáslo ani dvacet let zákazů a perzekucí. Takoví lidé jsou vzácní. Čest její památce," napsal.

V Klatovech dokončují opravy barokního refektáře

Klatovská radnice dokončuje opravy bývalého jezuitského refektáře za víc než 35 milionů korun. Veřejnosti ho poprvé představí 29. listopadu. Refektář z druhé poloviny 17. století je nejvýznamnějším sálem klatovského jezuitského komplexu. Po rekonstrukci by měl sloužit ke společenským a kulturním účelům, řekl ČTK klatovský místostarosta Václav Chroust (ODS).

Refektář postavili jezuité v letech 1655 až 1660 podle návrhu architekta Carla Luraga, na přelomu 17. a 18. století byla jezuitská kolej dál upravovaná. Po zrušení řádu v roce 1773 přešly objekty armádě, v Klatovech se usadili dragouni, za druhé světové války německá a poté do začátku 90. let 20. století československá armáda. Objekt si přesto zachoval klenby, cenný strop a bohatou štukovou výzdobu reprezentačních prostor.

Praha nabídla Gottově rodině nasvícení Petřínské rozhledny

Praha nabídla rodině zesnulého zpěváka Karla Gotta, že by příští týden při letošním ročníku Signal Festivalu nasvítila na jeho počest zlatou barvou Petřínskou rozhlednu. V pořadu Partie televize Prima to řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Hlavnímu městu se scházejí návrhy, jaká místa by se měla po Gottovi v Praze jmenovat, místopisná komise vytipuje návrhy, které poté předloží rodině, dodal Hřib.

Počasí

Předpověď na pondělí: Polojasno až skoro jasno. Na jihozápadě a západě Čech místy, jinde jen ojediněle přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 8 až 12 °C, v 1000 m na horách kolem 3 °C. Slabý východní nebo proměnlivý vítr do 3 m/s.