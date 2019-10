Mzdy v Česku rostou od roku 2000 mnohem rychleji než v Německu

Mzdy v Česku rostou od roku 2000 mnohem rychleji než v Německu. Loni byla průměrná mzda v ČR více než dvakrát vyšší než v roce 2000. Pokud by se převedla na eura, měli by Češi každý měsíc k dispozici třikrát více než před 18 lety. Němcům se průměrná mzda proti roku 2000 zvedla o 44 procent. Vyplývá to z analýzy společnosti Purple Trading, kterou má k dispozici ČTK.

"U průměrné mzdy sice za Německem ještě pořád výrazně zaostáváme, ale tempo jejího růstu je poměrně zajímavé o to víc, pokud bychom díky posilující koruně mzdu směňovali a chtěli utrácet v eurech," uvedl výkonný ředitel Purple Trading David Varga. Průměrná hrubá měsíční mzda v Česku v letošním druhém čtvrtletí vzrostla meziročně o 7,2 procenta na 34.105 korun. Poprvé ve čtvrtletním sledování tak překonala 34.000 korun. Dvě třetiny zaměstnanců ale na tento průměr nedosáhnou. Reálně, tedy při zohlednění inflace, stoupla mzda o 4,3 procenta.

Premiér Babiš i ministryně Schillerová považují zvýšení ratingu republiky za obrovský úspěch

Za skvělý úspěch pro české hospodářství označil premiér Andrej Babiš (ANO) rozhodnutí mezinárodní ratingové agentury Moody's Investors Service zlepšit hodnocení úvěrové spolehlivosti České republiky o jeden stupeň na úroveň Aa3. Babiš to uvedl na twitteru.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) na facebooku napsala, že jí rozhodnutí agentury dává "neskutečnou sílu do další práce". "Čím vyšší známku země obdrží, tím více je považována za spolehlivějšího dlužníka a může si pak na trhu půjčovat za výhodnějších podmínek. Díky tomu můžeme ušetřit na financování státního dluhu nemalé peníze, které následně můžeme použít tam, kde jsou nejvíce potřeba," uvedla v tiskové zprávě ministryně.

České letecké společnosti Smartwings a ČSA přeruší provoz na linkách do Velké Británie

Smartwings přeruší provoz na lince na londýnské letiště Gatwick, České aerolinie dočasně přestanou létat do Birminghamu. Provoz bude přerušen od listopadu do začátku dubna. Mluvčí obou majetkově propojených společností Vladimíra Dufková ústup z britského trhu vysvětluje nejistotou spojenou s brexitem a nedostatkem letadel v souvislosti s dlouhodobým zákazem provozu pro stroje Boeing 737MAX. Společnosti Smartwings/ČSA očekávaly, že v tomto období budou využívat 16 letadel tohoto typu.

Národní divadlo uctí Gottovu památku minutou ticha

Ke státnímu smutku za Karla Gotta se příští sobotu přidá i Národní divadlo v Praze. Zpěvákovu památku uctí minutou ticha před představeními. Na všech budovách Národního divadla budou vlát smuteční prapory, uvedl dnes mluvčí scény Tomáš Staněk. Gott zemřel po těžké nemoci 1. října ve věku 80 let.

Minutu ticha budou divadelníci a diváci držet před představeními v historické budově divadla na vltavském nábřeží a ve Stavovském divadle. Na programu je v sobotu repríza opery Příhody lišky Bystroušky a baletu Valmont.

Státní smutek za Karla Gotta vyhlásí vláda na sobotu 12. října. Připadne na den, kdy se uskuteční v katedrále svatého Víta zádušní mše za zesnulého zpěváka. O den dříve se s Gottem rozloučí veřejnost na Žofíně. Poslední rozloučení připravuje vdova Ivana Gottová ve spolupráci s pražským arcibiskupstvím, úřadem vlády a prezidentskou kanceláří. Detaily pohřebního obřadu by měly být známy v úterý 8. října.

Česko a další státy V4 prosadily mírnější cíle pro klimatickou konferenci

Evropská unie nebude na prosincové klimatické konferenci v Chile prezentovat přísnější závazek omezení zplodin k roku 2030. ČTK to řekl český ministr životního prostředí Richard Brabec po dnešním jednání zástupců vlád unijních zemí, které bylo v Lucemburku věnováno dlouhodobým klimatickým plánům. Některé státy chtěly ambicióznější cíl zařadit do závěrů dnešního jednání, Česko a další země však prosadily, aby EU jako svůj závazek ponechala dříve schválený cíl omezit do roku 2030 zplodiny o 40 procent proti hodnotám z roku 1990.

Česko dnes podle Brabce vysvětlovalo, proč se v přístupu k cíli vztaženému k polovině století drží spíše zpět: "Řekl jsem, co všechno odlišuje Českou republiku od některých ambiciózních zemí a proč nemůžeme s lehkým srdcem kývnout na klimatickou neutralitu," uvedl ministr, podle něhož je Česko prokazatelně nejprůmyslovější zemí EU. Náklady na přechod k uhlíkové neutralitě zde budou i kvůli značné závislosti průmyslu na fosilních zdrojích daleko větší než v jiných státech. Část zemí podle něho dnes na tyto argumenty slyšela a uznala, že některým zemím včetně ČR bude potřeba při přechodu ke klimaticky šetrnému hospodářství finančně pomoci.

Knihovna Václava Havla spouští dárcovský portál

Knihovna Václava Havla spustí v sobotu, na kdy připadají nedožité 83. narozeniny bývalého prezidenta, dárcovský portál www.havelnavzdy.cz. Cílem kampaně je shromáždit finanční prostředky na vytvoření vlastní internetové televize, rozšíření publikačního programu či pořádání workshopů pro učitele. ČTK o tom dnes informoval Pavel Hájek z knihovny.

"Název dárcovského portálu - www.havelnavzdy.cz - odkazuje nejen k jednomu z hlavních poslání knihovny, jímž je péče o odkaz prvního polistopadového prezidenta, ale též podtrhuje skutečnost, že myšlenky Václava Havla o univerzálním významu lidských práv, demokracii nebo občanské společnosti jsou stále aktuální. Možná, že víc než kdy dříve," uvedl Hájek.

Knihovna Václava Havla pořádá diskuse, autorská čtení, koncerty, divadelní představení nebo happeningy. Zájemci mohou prostřednictvím jejích webových stránek www.vaclavhavel.cz

Humanitární pomoc české vlády Africe jako prostředek boje proti migraci

Česko by mělo v příštích třech letech poskytnout 300 milionů korun na humanitární pomoc v afrických zemích. Navrhuje to ministerstvo zahraničí v materiálu, který v úterý projedná vláda. Česká pomoc by měla přispět k odstraňování příčin migrace z Afriky do Evropy.

Na podporu míru, bezpečnosti a stability je určeno 141 milionů korun. Peníze poslouží na posílení ochrany hranic, na pomoc lidem, kteří utekli z domovů, ale zůstali ve své zemi, a na pomoc uprchlíkům, kteří se do vlasti vrátili. Program pro hospodářský rozvoj má mít rozpočet 120 milionů korun a má zahrnovat projekty na zlepšení životní úrovně, aby se snížila motivace lidí opouštět zemi. Ke stejnému cíli má vést i program pro sociální rozvoj, na který je určeno 30 milionů korun. Z geografického hlediska se česká pomoc zaměří na severní a západní Afriku, na oblast Afrického rohu a na region Sahelu, tedy jižního okraje Sahary.

V zápase NHL Philadelphia porazila v Praze Chicago 4:3

Hokejisté Philadelphie porazili v zápase NHL Global Series v pražské O2 areně Chicago 4:3. V utkání se představili tři čeští útočníci - na straně vítězných Flyers Jakub Voráček a v dresu Blackhawks David Kämpf a Dominik Kubalík, který si odbyl premiéru v zámořské soutěži. Další Čech Libor Suchánek řídil duel jako čárový rozhodčí. Utkání sledovalo 17.463 diváků, kteří stanovili rekord na hokejovém zápasu v O2 areně.

NHL se do Prahy vrátila po devíti letech. Duel mezi Flyers a Blackhawks byl pátým zápasem základní části NHL v české metropoli. Poprvé se zde v roce 2008 představili ve dvou utkáních New York Rangers proti Tampě Bay Lightning a o dva roky později dvakrát Boston Bruins a Phoenix (dnes Arizona) Coyotes.

Počasí

Předpověď na neděli: Převážně oblačno, na severovýchodě zpočátku místy přeháňky, nad 700 m sněhové. Později večer na jihozápadě ojediněle déšť, nad 1000 m sněžení. Nejnižší noční teploty 5 až 1 °C, při déletrvající zmenšené oblačnosti a slabším větru ojediněle až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 11 °C.