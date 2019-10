Vláda kvůli Gottovi vyhlásí 12. října státní smutek

Veřejnost se s Karlem Gottem rozloučí v pátek 11. listopadu

Lidé se se zpěvákem Karlem Gottem budou moci rozloučit v pátek 11. října v Paláci Žofín v Praze. Následující den se bude konat zádušní mše pro pozvané hosty ve svatovítské katedrále na Pražském hradě, kterou bude sloužit kardinál Dominik Duka. Oznámila to vdova Ivana Gottová, která se rozhodla pro pohřeb se státními poctami. Poděkovala všem za projevy soustrasti a za podporu. I druhý den po smrti nejslavnějšího českého zpěváka populární hudby, který ovlivnil několik generací posluchačů, na něj lidé vzpomínají po celé zemi.

Vedení KSČM doporučilo poslancům podpořit rozpočet

Poslanci KSČM by měli podpořit příští týden v rozpočtovém výboru Sněmovny návrh státního rozpočtu na rok 2020. Doporučil jim to výkonný výbor KSČM. Po jeho pátečním zasedání to uvedl předseda KSČM Vojtěch Filip. Zasedání se zúčastnili premiér Andrej Babiš /ANO/ a ministryně financí Alena Schillerová /za ANO/. Výkonný výbor podle Filipa rozhodl po zhruba dvou hodinách absolutní většinou. O tom, jak budou hlasovat poslanci KSČM v prvním čtení, rozhodne až schůzka o zdravotnictví mezi ANO a KSČM, která se bude konat za týden. Komunisté chtějí změnit úhradovou vyhlášku, to však premiér zatím odmítal. Rozpočet na rok 2020 počítá se schodkem 40 miliard korun,komunisté chtěli schodek snížit na 30 miliard.

Praha vypoví sesterskou smlouvu s čínským Pekingem

Praha vypoví sesterskou smlouvu s čínským Pekingem. Důvodem je neochota čínské strany jednat o vyškrtnutí klauzule o uznání jednotné Číny Prahou. Uvedl to primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Možné vypovězení smlouvy projednají v pondělí na svém zasedání pražští radní. Pokud radní vypovězení smlouvy schválí, musí jej ještě projednat zastupitelé. Smlouvu s Pekingem schválila Praha pod vedením někdejší primátorky Adriany Krnáčové (ANO) v únoru 2016. Proti znění smlouvy byla tehdejší opozice.

Současné vedení Prahy vyzvalo Peking k jednání o vyškrtnutí zmíněné části letos v lednu. Čína podle Hřiba reagovala odmítavě. Začala také rušit domluvená vystoupení pražských souborů, například Pražské komorní filharmonie. Jednalo se však i o souborůy které Praha nezřizuje a její jméno mají pouze v názvu. Rovněž uvedla, že Hřibův postoj poškozuje česko-čínské vztahy.

Vildumetzová skončí v čele Karlovarského kraje

Jana Mračková Vildumetzová (ANO) se do konce roku vzdá funkce hejtmanky Karlovarského kraje. Důvodem je její těhotenství. Hejtmanka to uvedla na svém facebookovém profilu. Mračková Vildumetzová tak přijde i o vedení Asociace krajů. Zůstane však poslankyní a členkou rady Karlovarského kraje. Kdo ji v čele kraje nahradí, se zatím neví. Jako o jejích možných nástupcích se mluví o dvou náměstcích - Petru Kubisovi (ANO), který má na starosti sociální věci nebo Martinu Hurajčíkovi (ANO), náměstkovi pro dopravu. Může ale padnout i jiné jméno.

Mračková Vildumetzová není první hejtmankou, která ve vyšším věku čeká dítě. Letos v březnu se tehdy osmačtyřicetileté středočeské hejtmance Jaroslavě Pokorné Jermanové (ANO) narodila dcera Ema. Pokorná Jermanová se funkce v čele kraje nevzdala, do práce se vrátila zhruba po šestinedělí.

Stát dluží poště 3,3 miliardy

Stát podle premiéra Andreje Babiše /ANO/ dluží České poště 3,3 miliardy korun. Jejich vyplacení je podmíněno souhlasem Evropské komise a očekává se v příštím roce. Babiš to uvedl po jednání s generálním ředitelem pošty Romanem Knapem. Jde o úhradu tzv. univerzální služby, tedy základních poštovních služeb, které si stát u pošty objednává. Za loňský a letošní rok je tato částka okolo 1,5 miliardy za každý rok a z minulých let stát podniku nedoplatil 300 milionů Kč.

Babiš s Knapem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem jednal o chystané restrukturalizaci podniku. Poté by se v roce 2021 měla pošta dostat zpátky k zisku. Podnik by měl snížit počet zaměstnanců z 29.000 až o 7000 a zavést nové formy obsluhy zákazníků a distribuce. Dostupnost služeb by se ale neměla omezovat.

ČEZ chce prodat elektrátnu Počerady

Energetická společnost ČEZ plánuje nyní prodat hnědouhelnou elektrárnu Počerady. Zájem o koupi má společnost Se.ven Energy finančníka Pavla Tykače. Do roku 2040 pak chce odstavit většinu svých uhelných zdrojů. Jejich instalovaný výkon klesne z dnešních 6,2 gigawattu (GW) na 0,7 GW, což je výkon nového bloku v elektrárně Ledvice. Zástupci firmy to uvedli na páteční tiskové konferenci v sídle společnosti v Praze.

Možný prodej Počerad kritizují ekologové. Vadí jim zejména fakt, že by Tykačova firma provozovala elektrárnu do budoucna déle než ČEZ. Podle studie, kterou vypracovala společnost Greenpeace Global Air Pollution Unit, způsobí znečištění z elektrárny ročně 111 předčasných úmrtí, a to nejen ve svém nejbližším okolí, ale i v dalších oblastech ČR a za jejími hranicemi.

Soud: převod Fantovy budovy na hlavním nádraží platí

Nejvyšší soud zamítl dovolání italské firmy Grandi Stazioni, která zpochybňovala převod Fantovy budovy na pražském hlavním nádraží na Správu železniční dopravní cesty (SŽDC). Žalobou se firma domáhala určení, že vlastníkem jsou nadále České dráhy, respektive stát, od kterých měla budovu dříve pronajatou.

Páteční tisk v Německu připomíná Karla Gotta

Německé noviny ve svých pátečních vydáních ve velkém připomínají Karla Gotta. Zesnulému českému zpěvákovi věnují často rozsáhlé profily, píší o něm jako o hvězdě populární hudby, Hlasu Prahy nebo českém národním hrdinovi. Tisk se Gottovi věnuje až v pátek, protože ve čtvrtek byl v Německu státní svátek a noviny nevycházely. Nejčtenější německý seriózní list Süddeutsche Zeitung na svůj profil Gotta upozorňuje už na titulní straně. Také list Frankfurter Allgemeine Zeitung o úmrtí osmdesátiletého zpěváka informuje krátce hned na titulní straně, a podrobněji pak na dvou dalších místech. Nejčtenější německý list Bild zase Gottovi věnuje prakticky celou poslední stranu, na níž zveřejnil řadu fotografií z různých období zpěvákovy kariéry i mnoho reakcí německých hvězd na jeho odchod.

Začíná festival 4+4 dny v pohybu

Vernisáží s názvem Nevšechno v pátek začíná 24. ročník mezinárodního festivalu současného umění 4+4 dny v pohybu. Díla zhruba 50 českých a zahraničních výtvarníků jsou k vidění v běžně nepřístupném Defourském paláci v Praze na Florenci. V dalších dnech se tu uskuteční divadelní představení a tvůrčí dílny pro školáky a seniory. Multižánrová vystoupení se v rámci festivalu, který končí 12. října, budou konat v Divadle Archa, divadle Ponec a Centru současného umění DOX.

Fanouši ocenili brněnský hotel s filmovými šedesátkami

V projektu Amazing Places vyhrál letos brněnský hotel Anybody, který ve svých pokojích nabízí tématiku filmů ze 60. let minulého století. Zvítězil mezi 270 hodnocenými místy. Cílem projektu je motivace Čechů k cestování po tuzemsku. Portál Amazing places, který letos funguje pět let a mapuje zajímavé hotely, penziony a chalupy, má na 190.000 fanoušků v ČR a na Slovensku na sociálních sítích.

V Brně se staví vyhlídkové kolo vysoké 33 metrů

Pohled na brněnské dominanty letos znovu nabídne obří vyhlídkové kolo na Moravském náměstí. Jeho provozovatel už začal s montáží. První zájemci by se na kole mohli svézt příští týden. V provozu bude s ohledem na počasí denně do 10. listopadu, kdy začne na Moravském náměstí příprava adventních trhů. Poté se znovu atrakce roztočí 22. listopadu. Letošní provoz pak skončí 23. prosince.

Sport

Největší česká naděje na světovém šampionátu atletů v Dauhá Zuzana Hejnová bude dnes na mistrovství světa útočit na medaili v běhu na 400 metrů překážek. Dvojnásobná mistryně světa je v početné skupině závodnic, které by měly bojovat o bronz. Rozběhy a semifinále potvrdily, že Američanky Dalilah Muhammadová a Sydney McLaughlinová budou jen těžko k poražení. Za nimi může skončit kdokoliv ze šestice zbývajících finalistek.

Český koulař Tomáš Staněk postoupil do sobotního finále mistrovství světa v Dauhá. V kvalifikaci posledním pokusem poslal kouli do vzdálenosti 21,02 metru a překonal o 12 centimetrů kvalifikační limit, který pro něj do té doby byl až příliš vzdálený. V rozbězích na 1500 m vypadli oba čeští mílaři Filip Sasínek i Jakub Holuša a pro Kristiinu Mäki bylo semifinále na stejné trati nad její síly.

Tenistka Petra Kvitová prohrála ve čtvrtfinále turnaje v Pekingu po velkém boji se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou. Česká hráčka podlehla Australance 6:4, 4:6 a 3:6 za dvě hodiny a osm minut. Výhrou by si Kvitová definitivně zajistila účast na Turnaji mistryň, ale přes porážku může z Pekingu odjíždět s jistotou startu v Šen-čenu. Na vrchol sezony pro osmičku nejlepších hráček se posedmé dostane v případě, že Nizozemka Kiki Bertensová ve čtvrtfinále prohraje s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou.

Po devíti letech se tento pátek čeští hokejoví fanoušci dočkají zápasu NHL v Praze. Při NHL Global Series se od 20:00 na ledě O2 areny představí hráči Philadelphie a Chicaga. Přímými účastníky budou i čtyři Češi. Vedle dlouholeté opory Flyers Jakuba Voráčka a útočníka Blackhawks Davida Kämpfa si debut v elitní lize odbude v barvách Chicaga kanonýr Dominik Kubalík. Na ledě bude navíc i čárový sudí Libor Suchánek, který stabilně rozhoduje v elitní zámořské lize.

Horolezec Radek Jaroš vystoupil v úterý na nejvyšší africký vrchol Kilimandžáro a úspěšně završil projekt Koruna světa. Zdolat nejvyšší vrcholy sedmi kontinentů se mu povedlo v průběhu více než 21 let. Pětapadesátiletý rodák z Nového Města na Moravě zkompletoval Korunu světa jako šestý Čech. Před Jarošem to dokázali Miroslav Caban, Vladimír Nosek, Pavel Bém, Renata Chlumská a Ivo Grabmüller, který loni zakončil svou pouť po nejvyšších vrcholech planety výstupem na Mount Everest.

Počasí

Oblačno s deštěm, nejvyšší odplední teploty 9 až 11 st. C.