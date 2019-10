Skončil summit prezidentů V4, řešili vstup Srbska do EU, rozpočet EU či brexit

Prezidenti zemí visegrádské skupiny (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) a Slovinska podpořili na summitu na zámku v Lánech začlenění Srbska do Evropské unie. Srbský prezident Aleksandar Vučič, který se ve čtvrtek jednání také zúčastnil, poděkoval za podporu a zároveň hlavy států požádal o výraznou pomoc a konkrétní kroky, kterými by mohli apelovat i na další státy, aby se přístupová jednání zrychlila, byla transparentnější a efektivnější. Kromě rozšíření unie řešili prezidenti také víceletý finanční rámec Evropské unie na roky 2021 až 2027 nebo brexit. Prvního dne summitu se ve středu zúčastnili český prezident Miloš Zeman, slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, polský prezident Andrzej Duda a maďarský prezident János Áder. Řešili pozici zemí V4 v Evropské unii nebo brexit, za který má podle Zemana odpovědnost jak EU, tak Británie. Ve čtvrtek se ke čtveřici přidali slovinský prezident Borut Pahor a Srb Vučič. Jednali zejména o začlenění Srbska do EU.

Země V4 dále chtějí, aby i ve víceletém finančním rámci Evropské unie na roky 2021 až 2027 bylo zachováno současné množství peněz na politiku soudržnosti i na společnou zemědělskou politiku. Podle Zemana mají při jednání o finančním rámci Polsko a Maďarsko zájem hlavně na zachování zemědělských dotací, Česko a Slovensko zase na zachování přísunu peněz na stavbu dálniční infrastruktury. Za důležité Zeman považuje, aby si členské státy mohly samy stanovovat priority, na co použijí evropské peníze, a aby se v tomto směru snížil vliv Evropské komise. Z evropských fondů čerpají peníze hlavně státy, jejichž ekonomika je slabší než unijní průměr, především tedy ve východní části EU.

Slovenská prezidentka Čaputová také poznamenala, že slovenské ministerstvo zahraničí nepodporuje plán tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana vytvořit bezpečnostní zónu v Sýrii, do které se vrátí syrští uprchlíci. Premiér Andrej Babiš (ANO) přitom po schůzce s tureckou hlavou státu v New Yorku minulý týden uvedl, že země V4 výstavbu zóny podporují.

Počet obyvatel Česka byl loni nejvyšší od konce druhé světové války

Počet obyvatel České republiky byl loni nejvyšší od konce druhé světové války. Přírůstek o téměř 40.000 lidí na 10,649.800 obyvatel k závěru roku způsobila především zahraniční migrace. Na tiskové konferenci o tom informoval Český statistický úřad. Průměrný věk Čechů byl loni 42,3 let, přibylo především seniorů. Do manželství v roce 2018 vstoupilo 54.470 párů, tedy nejvíce za posledních deset let. Populace Česka za posledních deset let vzrostla o 182.300 lidí. "Na zvyšujícím se počtu obyvatel se podílí převážně zahraniční migrace. Ta loni zajistila 38.600 nových obyvatel z celkového přírůstku 39.700 osob. Přirozená měna přispěla k růstu populace pouze ze tří procent," uvedl předseda ČSÚ Marek Rojíček. Nejvyšší přírůstek stěhováním zaznamenali statistici u Ukrajinců a Slováků. Obyvatel přibývá hlavně ve skupině lidí starších 65 let. Seniorů přibylo o 46.400 na 2,09 milionu. Počet dětí do 14 let, který roste od roku 2008, se zvýšil o 22.400 na 1,69 milionu. Naopak lidí v produktivním věku od roku 2009 ubývá. Na konci loňského roku tato skupina čítala 6,87 milionu lidí.

Největší část romského tábora v Letech byla v areálu vepřína, zjistili archeologové

Archeologové zjistili, že největší část koncentračního romského tábora v Letech u Písku se nacházela v areálu bývalého vepřína, v místech nad halami. Podle vedoucího průzkumu Pavla Vařeky ze Západočeské univerzity byly trosky tábora viditelné ještě v 70. letech, kdy se za komunistického režimu vepřín stavěl. "Naše zjištění potvrzují také letecké snímky, v té době tajné, které pořizovala československá armáda," řekl Vařeka. Do odpadní jímky, kterou archeologové odkryli, byly při likvidaci tábora v roce 1943 naházeny trosky, části konstrukcí. Tábor zničili okupanti tak, že ho zapálili. "V jímce jsou také předměty vězňů, jako součásti oděvů, obuvi i několik drobných šperků," řekl Vařeka.

Muzeum romské kultury chce v místě vybudovat památník romského holokaustu a otevřít ho do roku 2023.

Ceny pohonných hmot v ČR se za týden příliš nezměnily

Ceny pohonných hmot v Česku se oproti minulému týdnu příliš nezměnily. Benzin Natural 95 zlevnil v průměru o dva haléře na 32 korun a 55 haléřů za litr. Nafta naopak zdražila na zhruba 32 korun za litr. Vyplývá to z údajů firmy CCS, která ceny sleduje. Za palivo řidiči nejvíc zaplatí na Vysočině, naopak nejlevnější pohonné hmoty jsou na jihu Čech.

SŽDC v příštím roce investuje do modernizací nádraží 720 milionů

Správa železnic plánuje v příštím roce investovat do rozsáhlých modernizací nádražních budov přes 720 milionů korun. Letos to zatím bylo kolem 405 milionů korun. Organizace vypíše také tendry na kompletní rekonstrukci 23 budov. Na konferenci Nádráží 2019 to řekl náměstek Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Mojmír Nejezchleb. V Česku je více než 3000 nádražních budov. Náklady na kompletní rekonstrukce nádraží se postupně zvyšují. Ještě v roce 2018 to bylo 208 milionů korun. V příštím roce by tak měly vzrůst až o 70 procent. K financování modernizací správa železnic využívá vedle národních peněz také dotace z evropských fondů. V rámci rekonstrukcí a oprav by se měl postupně zlepšovat i bezbariérový přístup do nádražních budov a na nástupiště. V současnosti má bezbariérový přístup 37 procent nádražních budov, které se nacházejí na koridorových tratích. Po rekonstrukcích, které SŽDC v současnosti připravuje nebo realizuje do roku 2025, by to mělo být 45 procent budov. U nástupišť by se podíl s bezbariérovým přístupem měl zvýšit až o 20 procent na 73 procent.

Správa železnic se o nádraží stará od roku 2016, kdy je převzala od Českých drah.

Rath: Výzva k nástupu do vězení přišla nestandardně rychle

Bývalý středočeský hejtman David Rath musí do pondělního večera nastoupit do ruzyňské věznice, aby si zde začal odpykávat sedmileté vězení za korupci při zadávání tendru na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku.V následujících dnech bude Rath předávat svoji lékařskou praxi. Výzvu k nástupu do vězení Rathovi doručili v úterý policisté, což považuje za nestandardní a nepřiměřeně rychlé. "Rozsudek byl doručen na soud 28. září a už 1. října mi výzvu přinesla skupina policistů v civilu," řekl ve čtvrtek ČTK někdejší hejtman a ministr zdravotnictví za ČSSD. Podle něj je nestandardní, že mu soudce Robert Pacovský neposlal dokument poštou. Také pětidenní lhůtu na nástup považuje bývalý politik za velmi krátkou. "Současný postup jen potvrzuje to, že je soud podjatý," prohlásil. Za nezvyklé považuje někdejší hejtman i to, že Nejvyšší soud doposud nerozhodl o jeho stížnosti na podjatost senátu pražského vrchního soudu, který pravomocný verdikt nad Rathem v červnu vynesl. Kromě vězení mu uložil desetimilionový peněžitý trest a sedmiletý zákaz působit v samosprávě. Část trestu si už exhejtman odseděl ve vazbě. V kauze bylo kromě Ratha obžalováno dalších deset lidí. Také některé z nich uznal soud vinnými.

Rath figuruje i v takzvané druhé větvi korupční kauzy. Podle obžaloby domlouval spolu s Kottovými úplatky za zmanipulování tendrů za stovky milionů korun. Obžalovaní jsou i další podnikatelé, manažeři a několik firem. Soud začal tuto větev projednávat letos v lednu.

Volkswagen zatím nemusí platit odškodné českým majitelům aut za dieselgate

Německý automobilový koncern Volkswagen zatím nemusí platit odškodnění českým zákazníkům poškozeným v takzvané aféře dieselgate. Informaci serveru iDNES.cz Českému rozhlasu potvrdila mluvčí Městského soudu v Praze Markéta Puci. Poškození měli podle předchozího rozhodnutí dostat od Volkswagenu přes půl miliardy korun. Případ se vrací zpět k Obvodnímu soudu pro Prahu 8. Volkswagen prohrál spor s majiteli aut v první instanci proto, že se v požadované lhůtě nevyjádřil k jejich žalobě. Soud tedy vynesl takzvaný rozsudek pro uznání. Pražský městský soud ale nyní uznal námitku koncernu, že dostal výzvu k vyjádření pouze česky, nikoli německy. Ve verdiktu našel odvolací senát i další pochybení. "Rozsudek pro uznání se nevydává," shrnula rozhodnutí Puci. Podle serveru se odvolací senát zabýval pouze procedurálními otázkami, samotný obsah žaloby ale neřešil.

Lidé se loučí s Karlem Gottem, nosí květiny, zapalují svíčky, vyjadřují soustrast v kondolenčních knihách

Lidé po celém Česku i ve čtvrtek vzpomínají na Karla Gotta, který zemřel v úterý večer ve věku osmdesáti let. Chodí hlavně k jeho vile na pražské Bertramce. Zapalují tam svíčky, nosí květiny a fotografie s poděkováním. A míst, kde na zpěváka vzpomínají a vyjadřují soustrast rodině, přibývá. Fanoušci Gotta od rána chodí například do budov Českého rozhlasu v Brně, Olomouci nebo v Praze, kde píší vzpomínku do kondolenční knihy. Pietní místa vznikla třeba v pražském divadle Semafor - od středy je tam ve foyer vystavená zpěvákova fotka, která má připomenout hlavně to, že Gott mezi lety 1963 a 1965 v Semaformu působil. Svíčky a květiny lidé nosí taky třeba na radnici Prahy 5 nebo k prodejně vydavatelství Supraphon na pražském Jungmanově náměstí. Pietní místo zřídila i pražská konzervatoř, kde Gott studoval.

Pořady věnované Karlu Gottovi vidělo ve středu na třech největších televizních kanálech v hlavním vysílacím čase více než 2,1 milionu diváků, tedy téměř 60 procent všech lidí u obrazovek. Karlu Gottovi se obsáhle věnovaly taky čtvrteční noviny, a to jak v Česku, tak i na Slovensku, v Německu, v Rakousku i v dalších zemích. Na Karla Gotta dál vzpomínají taky umělci nebo politici.

Mnohanásobný Zlatý slavík zemřel doma na Bertramce v kruhu svých nejbližších. Vláda ve středu bezprostředně po oznámení jeho úmrtí rozhodla, že pokud s tím bude rodina souhlasit, Česko se s Gottem rozloučí státním pohřbem, na jehož datum připadne i státní smutek. Ve čtvrtek dopoledne premiér Andrej Babiš (ANO) informoval, že Karel Gott bude mít pohřeb se státními poctami. Termín a místo pohřbu oznámí rodina.

Slavia prohrála v LM s Dortmundem. Soupeři jsme se ve všem až na koncovku vyrovnali, zhodnotil trenér

Fotbalisté pražské Slavie ve svém prvním domácím zápase v Lize mistrů podlehli Dortmundu 0:2. Podle trenéra Jindřicha Trpišovského se slávisté až na proměňování šancí dokázali favorizovanému soupeři ve všech činnostech vyrovnat. Proto se mu domácí porážka 0:2 těžko přijímala a bude ho dlouho mrzet. Je přesvědčen, že Pražané mohli uhrát proti německému vicemistrovi lepší výsledek. "Výsledek se nám těžko přijímá a bude mě dlouho mrzet, stejně jako na Interu. Kluky musím pochválit, to, jak naši hráči na hřišti vypadali, je pozitivní. Troufnu si říct, že pěti šesti individuálními výkony jsme se přiblížili jejich hráčům," mínil Trpišovský.

Slavia je ve své skupině po dvou zápasech poslední, vede Dortmund před Barcelonou, která porazila Inter Milán 2:1.

V Krkonoších napadl první sníh nadcházející zimy

Na hřebenech Krkonoš ve čtvrtek napadl první sníh nadcházející zimy. Teploty klesly mírně pod nulu. Na Sněžce ve výšce 1603 metrů nad mořem byly dopoledne minus dva stupně. V horních partiích Sněžky foukal silný vítr, který zastavil horní úsek kabinové lanovky z Pece pod Sněžkou na Sněžku. Sníh ve čtvrtek padal například na Sněžce nebo na Medvědíně nad Špindlerovým Mlýnem. V nižších částech hor pršelo.

Počasí na pátek

Polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Ráno i mlhy. Odpoledne a večer od západu přibývání další oblačnosti a postupně v Čechách, později i na západě Moravy, občas déšť nebo přeháňky. Nejvyšší teploty 10 až 14 °C, na horách kolem 5 stupňů Celsia.